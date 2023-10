Phallocrates, vaginocrates, onanisme

Un jour

Les femmes seront pires que les hommes

La phallocratie fera un petit somme

Un jour

Les vaginocrates seront revanchardes

Pire que les hommes, vachardes

Et le temps se fiche de nous

Immuable, indéfinissable, rien et tout

Fort heureusement

Des cuisses de femmes nous fouillent

De jolies cuisses de belles grenouilles

Que notre masturbation débrouille

Les enduire de notre sperme

Qu'il tienne, bien ferme

Par délivrance

L'orgasme onaniste y met un terme

La gentillesse est une faiblesse

La méchanceté est une prouesse

A cette société, je n'adresse aucune tresse

Violence, souffrance, détresse

La société des larmes et de la tristesse

Tout cela en une seule messe

Il faut en prendre son parti

Cela n'est pas pour demain, l'anarchie

Patrice Faubert ( 1973 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

A day

Women will be worse than men

The phallocracy will take a nap

A day

The vaginocrats will be vengeful

Worse than men, vachards

And time doesn't care about us

Immutable, indefinable, nothing and everything

Fortunately

Women's thighs search us

Pretty legs of beautiful frogs

Let our masturbation help

Coat them with our cum

Let it hold, very firm

By delivery

The onanist orgasm puts an end to it

Kindness is a weakness

Wickedness is a feat

To this company, I send no braid

Violence, suffering, distress

The society of tears and sadness

All this in one mass

You have to take part in it

This is not for tomorrow, anarchy

Patrice Faubert (1973) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)