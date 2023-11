Paraphysique du satisfecit de l'ordurier

Hedwig Kiesler ou ( 1914 - 2000 ) Hedy Lamarr

Qui du sexe des hommes, l'en avait jamais marre

Actrice, trop belle, trop ceci, trop cela

Tourna, hélas, trop de nanars

Et même ( 1933 ) " Extase " premier orgasme au cinéma

Et scientifique, inventrice, précurseuse, que l'on ignora

Wi-Fi, GPS, Bluetooth, et d'autres inventions

L'armée lui vola tout, trop licencieuse

Dans le privé, 35 milliards de dollars, elle aurait pu gagner

Et tant et tant d'autres anecdotes

Gens connus ou gens inconnus, aussi, avec ou sans note

De tout non-conformisme, en deviennent comme l'antidote

Avec de l'oubli volontaire comme seule dot !

Et si l'on ne coche pas toutes les cases

Et qu'avec rien, l'on est en phase

Allez mec, écrase

On le sait, y te manque une case

Le désaccord faisant passer pour naze

Nonobstant

Alice Miller ( 1923 - 2010 ) avait vu juste

De l'enfance sous terreur, du tout injuste

Au monde entier sous terreur qui ajuste

Quand les compétitions nous façonnent

Quand les brutalités nous conditionnent

Quand l'absence d'empathie nous auditionne

La gentillesse est devenue comme une incongruité

La méchanceté est devenue comme une banalité

Le monde entier est une compétition en compétition

Il faut, de gré, de force, y participer

Au saut du lit, quand nous nous levons

D'une façon l'autre, nous nous liquidons

L'oubli, le mépris, l'indifférence, nous nous effaçons

Il aurait fallu

Liquider tous les hommes politiques

Du pouvoir capitaliste

Il aurait fallu

Liquider toutes les femmes politiques

Du pouvoir capitaliste

Liquider toutes les horreurs économiques

Le monde n'ayant besoin d'aucune autorité poison

D'aucun parti, d'aucun syndicat, d'aucune nation

Mais de l'organisation sans organisation

Pour partager toutes ses vitales fonctions

Sans aucune fragmentation dans l'unité de fusion !

Quand tout je

Et bien que je

Est le tu, est le il, est le elle

Eux, nous, vous, elles

L'épanouissement des uns et des unes

Devenant l'harmonie de tous et de toutes

Tous pour tous

Toutes pour toutes

Tous pour toutes

Toutes pour tous

De toutes les sexualités

De tous les plaisirs

De toutes les jouissances

Quand tout est consenti

Et le travail forcé, enfin aboli

Sans aucune violence, en conscience réfléchie

Certes

Nous sommes dans l'inéquitable

De l'iniquité consternante et inarrêtable

Ainsi

De la cybercriminalité

Du chantage aux données

Des individus aux sociétés

Et un jour, pour l'apocalypse nucléaire

Codes secrets cassés

Il y suffirait aussi, hackers en complicité

Du religieux, de l'idéologique, du pécuniaire

Du chantage très divers

Avec une nouvelle conscience numérique

Pour éviter une possible fin atomique

Thermonucléaire, chimique, biologique

Tout étant déjà sous pollution généralisée

Et pour tout le vivant, une longévité diminuée

Tout étant sous le capital, faussement ou vraiment logique

Ainsi de tout assassinat politique !

Du fasciste français

René Resciniti de Says

L'un des trois assassins de Alain Curiel et Pierre Goldman

Ce René, aux ordres du SAC de Pierre Debizet

Avec deux policiers en complicité, bien français

Anciens collaborateurs des services secrets français

RG, DST, sentant déjà le Charles Pasqua et le hors-la-loi

Et là, du crime politique plus que banal

Au crime plus massif de l'environnemental

Bien des pays et pas seulement la Russie

En 2022, Google a prélevé

28,765 milliards de litres d'eau

7,595 milliards de gallons, c'est-y pas beau ?

Les 2/3 pour servir à refroidir, les data centers

98 pour cent de l'eau consommée

Hélas, étant de l'eau de grande potabilité

Du chantre, de la misandrie

Comme aussi les féministes droitistes d'aujourd'hui

Mais en réalité

Tout ne peut plus s'organiser que dans le pollué

De la pensée séparée en acmé

France

25,7 millions de lettres et de colis

Chaque jour distribués, de la poste, tout un défi

Mais la poste est une banque, au tout profit

Donc, des forêts et des forêts d'arbres, tout dévasté

Tout est sous terreur de la maternelle à l'armée

Contrôle de la terreur, la terreur contrôlée

Dressage, apprentissage, de toutes les monstruosités

Tout s'y étant incrusté

Tout s'y étant gravé !

Tout aussi, s'étant gangstérisé

Manifestement ou subtilement

Religieusement ou politiquement

Cults, des gangs nigérians

Femmes de leur pays, les prostituant

En Italie, en France, et racket de migrantes et migrants

S'éloignant, de jadis, des fraternités des étudiants

Et en Sicile, Cosa nostra, les employant

Pour toutes les saletés à faire

Crimes, délits, comme des tâches ménagères

Et la mafia de Palerme qui s'y connaît

Disant de ces faux grands dadais

" Ils sont durs ?

Ils sont tarés "

Le monde marchand est une étuve

Toutes les ignominies y sont à l'étude

Tout s'y suit et un américain sur deux

Doit de l'argent à son dentiste, tout baveux

Ou de la dette à l'hôpital, pas douteux

Donc, en moyenne, dix mille dollars par personne

Montant global de 200 milliards de dollars

Avec dans le ça suffit, hélas, du satisfecit

Et avec la sélection par le pire pour le pire

Depuis longtemps, ne sont restés que les pires

Les plus humains, tués, suicidés, s'éliminant

Les moins humains se reproduisant, proliférant

L'on ne dira plus, salut à toi

Mais bonsoir ordure ou bonjour ordure

Avec divers degrés dans l'ordurier

Qui avec l'écoulement des années

Augmentant la probabilité de ne point trop se tromper !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Hedwig Kiesler or (1914 - 2000) Hedy Lamarr

Which of the male sex never got tired of it

Actress, too beautiful, too this, too that

Turned out, alas, too much nonsense

And even (1933) “Extase” first orgasm in cinema

And scientist, inventor, precursor, who we ignored

Wi-Fi, GPS, Bluetooth, and other inventions

The army stole everything from him, too licentious

In the private sector, 35 billion dollars, she could have won

And so many other anecdotes

Known people or unknown people, too, with or without note

From all non-conformism, become like the antidote

With voluntary forgetting as the only dowry!

And if we don't check all the boxes

And that with nothing, we are in phase

Come on man, crush

We know, you're missing a box

Disagreement making it look like crap

Notwithstanding

Alice Miller (1923 - 2010) was right

Of childhood under terror, completely unfair

To the whole world under adjusting terror

When competitions shape us

When brutality conditions us

When the absence of empathy auditions us

Kindness has become like an incongruity

Wickedness has become like a banality

The whole world is a competition within a competition

We must, willingly, by force, participate in it

When we get out of bed, when we get up

One way or another we liquidate

Forgetfulness, contempt, indifference, we fade away

Should have been

Liquidate all politicians

Of capitalist power

Should have been

Liquidate all female politicians

Of capitalist power

Liquidate all economic horrors

The world needing no poison authority

Of no party, of no union, of no nation

But organization without organization

To share all its vital functions

Without any fragmentation in the fuser!

When all I

And although I

Is it you, is it he, is it it

They, us, you, them

The development of one and the other

Becoming harmony for all

All for all

All for all

All for all

All for all

Of all sexualities

Of all the pleasures

Of all the pleasures

When everything is agreed

And forced labor, finally abolished

Without any violence, in reflective conscience

Certainly

We are in an unfair situation

Of appalling and unstoppable iniquity

So

Cybercrime

From blackmail to data

From individuals to societies

And one day, for the nuclear apocalypse

Broken secret codes

It would also be enough, hackers in complicity

Religious, ideological, pecuniary

Very diverse blackmail

With a new digital consciousness

To avoid a possible atomic end

Thermonuclear, chemical, biological

Everything is already under widespread pollution

And for all living things, reduced longevity

Everything being under capital, falsely or truly logical

So does any political assassination!

From the French fascist

René Resciniti de Says

One of the three assassins of Alain Curiel and Pierre Goldman

This René, under the orders of the SAC of Pierre Debizet

With two police officers in complicity, very French

Former employees of the French secret services

RG, DST, already smelling like Charles Pasqua and the outlaw

And there, more than banal political crime

To the more massive environmental crime

Many countries and not just Russia

In 2022, Google took

28.765 billion liters of water

Isn’t 7.595 billion gallons pretty?

2/3 to be used to cool data centers

98 percent of water consumed

Alas, being water of great potability

Of the cantor, of the misandry

As also the right-wing feminists of today

But in reality

Everything can only be organized in the polluted

Of separate thought in acme

France

25.7 million letters and parcels

Every day delivered, from the post office, quite a challenge

But the post office is a bank, for all profit

So forests and forests of trees, all devastated

Everything is under terror from kindergarten to the army

Terror control, controlled terror

Training, learning, all the monstrosities

Everything being encrusted there

Everything is engraved there!

Just as well, having become gangster

Overtly or subtly

Religiously or politically

Cults, Nigerian gangs

Women of their country, prostituting them

In Italy, France, and migrant racketeering

Moving away from the student fraternities of yesteryear

And in Sicily, Cosa nostra, employing them

For all the dirty things to do

Crimes, misdemeanors, like household chores

And the Palermo mafia who knows it

Talking about these fake big daddies

“Are they hard?

They are crazy"

The commercial world is an oven

All the ignominies are under study there

Everything follows and one in two Americans

Owes his dentist money, all drooling

Or hospital debt, no doubt

So on average, ten thousand dollars per person

Total amount of 200 billion dollars

With that being enough, alas, some satisfaction

And with the selection by worst for worst

For a long time, only the worst have remained

The most human, killed, committed suicide, eliminating themselves

The least human reproducing, proliferating

We will no longer say, hello to you

But good evening trash or hello trash

With varying degrees of filth

Who with the passing of the years

Increasing the probability of not making too many mistakes!

Patrice Faubert (2023) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)