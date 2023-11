Le suicide du monde

Mais c'est de l'effet d'annonce

Car le monde est toujours plein de ronces

1912

Création de la Ligue pour la protection des oiseaux

Or, il y a de moins en moins d'oiseaux

Et puis

Il y a l'industrie de la guerre

Il y a l'industrie de la chasse

Chasse de loisirs

Chasse alimentaire

Cela a commencé un jour

Cela se poursuit toujours

Le climat ne pouvait pas changer

Il n'était pas présent dans les mentalités

De la guerre à la chasse

De la chasse à la guerre

Des armes à répétition

Plus néfastes que les paroles à répétition

Des armes pour l'extermination

Comme une sorte de régulation

Des espèces diverses et des populations

Toutes les sensibilités en élimination

En France, ce pays bien fascisant

Avec plus que jamais, l'esclavage du salariat

C'est la guerre aux pauvres, et mendicité en crachat

Pour pouvoir y prétendre

Pour pouvoir l'attendre

Et des allocations ou salaires de misère, par mois

Sinon, c'est la rue, le désespoir, c'est la loi !

Le monde est si doux

Le monde est si beau

Que, dans le monde

Au moins 800.000 personnes se suicident

Et ce, chaque année

Avec des millions de tentatives échouées

Ce qui tous les dix ans

Correspond

Et entièrement, à la disparition

D'une grande mégapole

Ou d'un pays en toute dévastation

De toutes les misères, de toutes les déceptions

Avec le suicide qui s'y colle

Avec le suicide qui y décolle

Pire que dans une journée actuelle

La vie dure, la vie pas belle

Tout cela, s'évaporant

Dans les sports et le divertissement

Avec, en arrière-plan, une goutte d'effondrement

Le capital n'est pas du négociement

Rien n'étant négociable pour la plupart des gens

Et plutôt disparaître qu'un vrai changement

De plus, dès 1923

Avec la naissance officielle du concept de la nature

Et de sa défense, pointait le concept d'environnement

Surtout pour les paysages

Surtout pour les barrages

La houille blanche et son partage

Chaque époque avec son patrimoine culturel

Chaque époque avec sa notion du naturel !

Aussi

Des luttes ouvrières avec défaites et victoires

Ou au sortir des guerres

Ainsi, en France, de la Sécurité sociale

Et autres aides à la pauvreté

Et autres aides à la précarité

Les bourgeoisies, comme toujours, donnant un doigt

Au lieu d'un bras, c'est étudié pour, ma foi

Et aides vite supprimées, rognées, détournées

Et tant et tant d'autres, astuces rusées

Et pour paraphraser, Jacques P, un copain nantais

" Ceux et celles qui veulent la répartition des coups de fouet sont incapables

d'envisager sa disparition. "

Ou encore

" Ceux et celles qui veulent répartir la misère n'envisagent pas son élimination . "

Et les formules de ce genre

Des Halles de la rue, il en est le fort

Certes, pour cela

Il faudrait une véritable révolution sociale

Il faudrait que s'éteigne le capital

Révolution des consciences

Révolution psychologique en sapience

Pas comme les mille personnes, qui en France

Se volatilisent chaque année, avec ou sans outrance

Des disparitions volontaires

Et aussi, des crimes parfaits, ou du divers

De la traite des blanches

Réseaux protégés par des gens du capital

Magistrats, monde politique, et la drogue dans le pré, fatal

Mais là, pas de disparition, c'est l'une des mafias du capital

Pornographie de la prostitution

Prostitution de la pornographie

Viols, tortures, du futur urbex déjà en cavale

Quand chaque caste de domination

Coopte une autre caste de domination

Et à défaut de totale impunité, une discrète protection !

But it's the announcement effect

Because the world is always full of brambles

1912

Creation of the League for the Protection of Birds

However, there are fewer and fewer birds

And then

There is the war industry

There is the hunting industry

Recreational hunting

Food hunting

It started one day

This still continues

The climate couldn't change

He was not present in mentalities

From war to hunting

From hunting to war

Repeating weapons

More harmful than repeated words

Weapons for extermination

As a kind of regulation

Diverse species and populations

All sensitivities in elimination

In France, this very fascist country

With more than ever, wage slavery

It's war on the poor, and begging for spit

To be able to claim it

To be able to wait for him

And allowances or poverty wages, per month

Otherwise, it's the streets, despair, it's the law!

The world is so sweet

The world is so beautiful

That in the world

At least 800,000 people commit suicide

And this, every year

With millions of failed attempts

Which every ten years

Matches

And completely, to the disappearance

Of a big megacity

Or a country in complete devastation

Of all the miseries, of all the disappointments

With the suicide that sticks to it

With suicide taking off there

Worse than today

Life is hard, life is not beautiful

All this, evaporating

In sports and entertainment

With, in the background, a collapsing drop

Capital is not trading

Nothing is negotiable for most people

And rather disappear than a real change

Moreover, from 1923

With the official birth of the concept of nature

And in its defense, pointed out the concept of environment

Especially for landscapes

Especially for dams

White coal and its sharing

Each era with its cultural heritage

Each era with its notion of naturalness!

Also

Workers' struggles with defeats and victories

Or at the end of wars

Thus, in France, Social Security

And other aid to poverty

And other aid for precariousness

The bourgeoisies, as always, giving a finger

Instead of an arm, it's designed for, my goodness

And aid quickly removed, trimmed, diverted

And so many more, cunning tricks

And to paraphrase, Jacques P, a friend from Nantes

"Those who want the distribution of lashes are incapable

to contemplate its disappearance. "

Or

“Those who want to distribute poverty do not envisage its elimination.”

And formulas like this

Of the Halles de la rue, he is the strong one

Certainly, for this

There needs to be a real social revolution

Capital should die out

Revolution of consciences

Psychological revolution in knowledge

Not like the thousand people, who in France

Volatilize every year, with or without excess

Voluntary disappearances

And also, perfect crimes, or miscellaneous

Of the white slave trade

Networks protected by people of capital

Magistrates, political world, and drugs in the meadow, fatal

But there, no disappearance, it's one of the capital mafias

Prostitution pornography

Prostitution of pornography

Rape, torture, the future urbex already on the run

When each domination caste

Co-opts another caste of domination

And in the absence of total impunity, discreet protection!

Patrice Faubert (2023) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)