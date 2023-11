Paraphysique de la haine

" Camarades, bronzez vos coeurs, car il faudra beaucoup de haine. "

François Claudius Koënigstein dit " RAVACHOL " ( 1859-1892 )

Cellules de lieux

Hippocampe, amygdale

Voilà nos authentiques dieux

Voilà nos repères, sinon que dalle

Et aussi le cortex entorhinal

Voici pourquoi, à Londres

Les chauffeurs de taxi

C'est vrai, mais oui

Ont l'hippocampe très développé

Et les prodiges du calcul

Qui ont des techniques pour mémoriser ?

Personne n'est bon, personne n'est nul

Il suffit d'avoir la bonne clef

Et avant tout, d'être bien motivé !

Cellules du corps

Planètes de l'univers

Dedans ou dehors

Tout y est unitaire !

Et tout peut nous échapper

L'honnêteté comme la duplicité

Et c'est feu ( 1878-1968 ) Lise Meitner

Qui initia la fission nucléaire

Comprit trop tard, que la science n'est pas neutre

Et que les militaires qui s'en servent sont des pleutres

La responsabilité morale du savant

Est de ne pas devenir un savant, justement !

C'est la théorie du vol des oies sauvages

De l'économie mondiale, qui fait des ravages

Ce qui n'est plus ici

Se réactualise dans un autre pays !

Comme l'usine en Chine

Foxconn, usine de la torture

Accidents du travail et autres bavures

Deux jours de repos par mois

13 heures de travail par jour, c'est la loi

Et encore, c'est au mieux du parcours

Mais des dizaines de millions d'ouvriers chinois

Commencent à trouver tout cela, lourd !

Et le patronat chinois délocalise au Cambodge

Pour la chair à exploiter qui y loge

Le travailleur chinois

Quand il défie la loi

Ne veut pourtant que le minimum

Deux jours de repos par semaine, summum

Et 8 heures de travail par jour

Sans le dire, beaucoup sont pour

Révolution dans ce pays

Un pas en arrière pour un autre pays

L'avance du retard

Le retard de l'avance

La prostitution de l'esprit

La prostitution du corps

Et ce jusqu'à la mort

Et c'est dans tous les pays !

Comme les putains du Mexique

Qui se donnent totalement, pour une somme modique

Elles aiment le sexe, pas seulement le fric

En Europe, c'est pas le sexe, c'est seulement la brique !

Chaque capitalisme

A ses particularités, ses spécificités

Chaque capitalisme

A ses putains, ses truands, ses patrons, ses inégalités

Selon les pays, selon les lois du marché

Nous y sommes tous et toutes impliqués !

Et me voici viré

Et me voici censuré

Des sites de la poésie des bourgeoisies

Sur " Mespoèmes.net ", c'est fini

Sur " Poèmes-Pour écrire ou lire des poèmes ", c'est fini

Sur " Outre-Rêve : Nouvelles et poèmes ", c'est fini

Sur ces sites, la vérité, personne ne l'aime !

Dans mes textes, trop de haine

Dit quelqu'une, dit quelqu'un

Dans mes textes, trop de vérité

Dit un copain

Car un vagin est un vagin

Une bite est une bite

Oh ! comme c'est vilain

D'être ainsi aussi libertin

J'aime téter les nichons

J'aime boire les chattes, c'est bon

Je ne respecte aucun rite

Le fascisme est le fascisme

Qui est au pouvoir dans tous les pays

Sur nos têtes il fait son pipi

Qui sait prendre tous les habits

Se réclamer de toutes les idéologies

Il est sur les ondes de toutes les radios

Il est sur les chaînes de la télévision

Il est dans tous nos journaux

Aux gens qui me censurent

Recevez mon poing dans la figure !

C'est où et quand vous voulez

A un contre un, permettez

Il en faudrait beaucoup des guerres civiles

Pour éliminer tous les imbéciles !

Vous n'aimez pas que l'on vous commande

Mais vous aimez bien commander

Vous ne voulez pas être des larbins

Si l'on vous demande un service

Mais vous aimez bien avoir des larbins

Et bien oui, je n'aime pas la pourriture

Et bien oui, je n'aime pas l'ordure

Du capitalisme, du fascisme, du stalinisme, du nazisme

Du gauchisme, du libéralisme, du régionalisme, du corporatisme

Ce que toutes les bourgeoisies

Appellent l'amour, c'est donc de la haine !

L'amour du fric

L'amour du flic

L'amour de la propriété

L'amour de la reptation

L'amour de l'hypocrisie, de la fausseté

L'amour de la compétition

Là où n'est possible, aucune vraie relation !

En somme l'amour de la haine

Qui est la haine de l'amour

Ma haine est donc du véritable amour

Pour la vérité toujours

L'amour n'est pas le clitoris

L'amour n'est pas le pénis

Pour toutes les bourgeoisies, c'est le vice

A toutes les hypocrisies, elles sont miss

Je leur crache à la gueule

Toutes, je les dégueule !

A quand une manifestation

Contre toutes les bourgeoisies ?

De l'extrême gauche du capital

A l'extrême droite du capital !

Toutes les manifestations partielles

Ne font que renforcer le monde tel qu'il est, c'est du fiel

Je n'y peux rien, c'est un fait !

Suis-je le seul révolutionnaire de la planète ?

Ou alors je perds la tête ?

C'est cela, suis-je bête !

Cette société de merde

Fabrique de la merde

Pour des gens qu'elle prend pour de la merde

C'est une société du mépris

Avec ses juges, ses avocats, ses prisons, son horloge pour mesurer la vie

Avec ses médecins, ses artistes, ses sportifs, ses savants

Ses politiciennes et politiciens, ses spécialistes, et autres représentants

Ses religions, ses idéologies, ses fausses contestations, ses fausses révolutions

Toutes les complicités de ce mépris, voilà la véritable haine, elle n'est pas d'un parti

Elle est de tous les partis, de tous les syndicats, de toutes les organisations

Il faut avoir la haine de toutes les bourgeoisies

Car c'est cela le commencement de l'amour

L'amour de la vie à naître, pour toujours

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

“Comrades, tan your hearts, because it will take a lot of hatred.”

François Claudius Koënigstein known as “RAVACHOL” (1859-1892)

Location cells

Hippocampus, amygdala

These are our authentic gods

These are our benchmarks, otherwise nothing

And also the entorhinal cortex

Here's why, in London

Taxi drivers

It's true, but yes

Have a very developed hippocampus

And the wonders of calculation

Who has techniques for memorizing?

Nobody is good, nobody is bad

All you need is the right key

And above all, be well motivated!

Body cells

Planets of the universe

Inside or outside

Everything is united!

And everything can escape us

Honesty like duplicity

And it's late (1878-1968) Lise Meitner

Who initiated nuclear fission

Realized too late that science is not neutral

And that the soldiers who use it are cowards

The moral responsibility of the scientist

Is not to become a scholar, precisely!

This is the theory of wild geese flight

Of the global economy, which is wreaking havoc

What is no longer here

Updated in another country!

Like factory in China

Foxconn, torture factory

Work accidents and other blunders

Two days off per month

13 hours of work per day is the law

And again, it's the best of the course

But tens of millions of Chinese workers

They are starting to find it all heavy!

And Chinese employers are relocating to Cambodia

For the flesh to be exploited that resides there

The Chinese worker

When he defies the law

Yet only wants the minimum

Two days of rest per week, maximum

And 8 hours of work per day

Without saying it, many are for

Revolution in this country

A step back for another country

The advance of delay

The delay in advance

Prostitution of the mind

Body prostitution

And this until death

And it’s in every country!

Like the whores of Mexico

Who give themselves completely, for a small fee

They like sex, not just money

In Europe, it's not sex, it's just brick!

Every capitalism

Its particularities, its specificities

Every capitalism

To its whores, its hoodlums, its bosses, its inequalities

Depending on the country, according to market laws

We are all involved in it!

And here I am fired

And here I am censored

Sites of bourgeois poetry

On "Poems-To write or read poems", it's ov

On “Outre-Rêve: Short stories and poems”, it’s over

On these sites, no one likes the truth!

In my texts, too much hatred

Someone said, someone said

In my texts, too much truth

Said a friend

Because a vagina is a vagina

A dick is a dick

Oh ! how naughty

To be so libertine

I like to suck tits

I like to drink pussy, it's good

I don't respect any rites

Fascism is fascism

Who is in power in all countries

On our heads he pees

Who knows how to take all the clothes

Claiming all ideologies

He is on the airwaves of all the radio stations

He's on the TV channels

It's in all our newspapers

To the people who censor me

Take my punch in the face!

It's wherever and whenever you want

One against one, allow

It would take a lot of civil wars

To eliminate all the fools!

You don't like being ordered around

But you like to order

You don't want to be minions

If you are asked for a service

But you like having minions

Well yes, I don't like rot

Well yes, I don't like trash

Of capitalism, fascism, Stalinism, Nazism

Leftism, liberalism, regionalism, corporatism

What all the bourgeoisies

They call love, therefore it is hatred!

The love of money

Cop's Love

Love of property

The love of crawling

The love of hypocrisy, of falsehood

Love of competition

Where no real relationship is possible!

In short, love hate

Who is love hate

So my hatred is true love

For the truth always

Love is not the clitoris

Love is not the penis

For all the bourgeoisie, it is vice

All hypocrisies are missed

I spit in their face

I disgust them all!

When will there be a demonstration?

Against all the bourgeoisies?

From the far left of capital

To the extreme right of capital!

All partial events

Only reinforce the world as it is, it's gall

I can't help it, it's a fact!

Am I the only revolutionary on the planet?

Or am I losing my mind?

That's it, am I stupid!

This shitty company

Make shit

For people she takes for shit

It's a society of contempt

With its judges, its lawyers, its prisons, its clock to measure life

With its doctors, its artists, its athletes, its scientists

Its politicians, specialists, and other representatives

Its religions, its ideologies, its false protests, its false revolutions

All the complicity of this contempt, this is the real hatred, it is not from one party

She is from all parties, all unions, all organizations

We must have hatred of all the bourgeoisies

Because this is the beginning of love

Love of life unborn, forever

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)