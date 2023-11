Mes poèmes didactiques

Des années soixante-dix

Mes poésies tics

De mes années quatre-vingt

Des années de jadis

Mais il fallait payer

Mais il fallait douiller

Pour être édité

Mais il fallait banquer

Pour faire compte d'auteur

Et sans argent

Même avec du talent

Tout est en cellule

Tout est séquestré

Tout finit au feu

Et sans argent

Tout est mort-né

Aussi fais-je de la puésie

Aussi fais-je de la pouésie

Aussi fais-je de la peuésie

Aujourd'hui

Patrice Faubert ( 1994 / 2011 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

My didactic poems

The seventies

My tic poetry

From my eighties

Years Ago

But we had to pay

But it was necessary to douse

To be edited

But it was necessary to banker

To account for author

And without money

Even with talent

Everything is in cell

Everything is sequestered

Everything Ends in Fire

And without money

Everything is stillborn

So I do puesia

So I make pouésie

So I do peuesia

Today

Patrice Faubert (1994/2011) puet, peute, pouet, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)