La censure des censures

Il y a la censure fasciste

Il y a la censure islamiste

Il y a la censure gauchiste

Il y a la censure stalinienne

Il y a la censure démocrate

Il y a la censure technocrate

Il y a la censure anarchiste

Il y a la censure pacifiste

Il y a la censure informatique

Il y a la censure économique

Il y a la censure de la littérature

Il y a la censure de l'autocensure

Il y a la censure journalistique

Il y a la censure scientifique

Il y a la censure religieuse

Il y a la censure technologique

Il y a la censure idéologique

Il y a la censure cinématographique

Il y a la censure poétique

Il y a la censure industrielle

Il y a la censure télévisuelle

Il y a la censure informationnelle

C'est toujours le même mouvement

De l'individu à tout gouvernement

Tout ce qui n'est pas conforme

Et que l'on ne peut ranger, car informe

Est toujours censuré ou ignoré

Car toute idéologie est psychorigide

En sexualité, elle serait frigide

Car toute religion est psychorigide

En sexualité, elle serait frigide

Mais monsieur, sans aucune censure

Cela serait un carnage, cela est sûr !

Comme dire, que c'est en France

Où le fascisme prend sa source

Comme dire, que c'est en France

Ou historiquement, que le racisme fiche la frousse

Mais au cachot

Sont certaines évidences

Il faut croire que certains mots

Sont pires que la purulence

Toute idéologie est une censure

Toute religion est une censure

Tout militant est un censeur

Tout modérateur est un censeur

Tout religieux est un censeur

C'est le grand parti de la censure !

La censure de toutes les censures

C'est encore en France

Qu'elle s'exerce le mieux

Pour faire taire les gueux

Qui comme moi, sont sans aucune finance

La censure, subtile ou manifeste

Est trop bête, pour faire la fête !

Et si rien ne change jamais

C'est que tout est pareil

A très peu de choses près

Les femmes et hommes censeurs boivent le même soleil

Toutes les censures se valent

Elle vont toutes au même bal

Et même les plus belles

Des plus laides, sont jumelles

Toute idéologie est conservatrice

Toute religion est conservatrice

Tous les militants sont des conservateurs

De n'importe quel bord

De n'importe quel port

Avec ou sans saveur

La vraie révolution est ailleurs

Et à défaut

De savoir ce qu'elle est

Au moins, elle sait, ce qu'elle n'est pas

Et nous n'en faisons

Aucunement partie

Et pour oser le dire

Il ne faut craindre aucun ennemi !

Non vraiment, moi, toi, lui

Nous n'en faisons pas partie

C'est toujours de la blablalogie

De la révolution restreinte finie

Et non pas de la seule vraie poésie

De la révolution généralisée infinie

Patrice Faubert (2012) puète, pouète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

There is fascist censorship

There is Islamist censorship

There is leftist censorship

There is Stalinist censorship

There is democratic censorship

There is technocrat censorship

There is anarchist censorship

There is pacifist censorship

There is computer censorship

There is economic censorship

There is censorship of literature

There is censorship of self-censorship

There is journalistic censorship

There is scientific censorship

There is religious censorship

There is technological censorship

There is ideological censorship

There is film censorship

There is poetic censorship

There is industrial censorship

There is television censorship

There is informational censorship

It is always the same movement

From the individual to any government

Anything That Is Not Compliant

And that one cannot store, for informs

Is always censored or ignored

For every ideology is psychorigid

In sexuality, she would be frigid

For every religion is psychorigid

In sexuality, she would be frigid

But sir, without any censorship

That would be carnage, for sure!

Like saying, that it's in France

Where Fascism Comes From

Like saying, that it's in France

Or historically, racism does not matter

But in the dungeon

Are Some Obvious

We must believe that certain words

Are worse than purulence

Any ideology is censorship

All religion is censorship

Every activist is a censor

Any moderator is a censor

Every religious is a censor

This is the great party of censorship!

Censorship of all censures

It's still in France

That It Is Best Exercised

To silence the guys

Who like me, are without any finance

Subtle or manifest censorship

Is too stupid, to celebrate!

And if nothing ever changes

It is that everything is the same

Very few things

Women and men censors drink the same sun

All Censures Are Worth

They all go to the same ball

And even the most beautiful

Ugliest, are twin

Any ideology is conservative

Any religion is conservative

All activists are conservatives

From any edge

From any port

With or without flavor

The True Revolution Is Elsewhere

And failing that

To know what it is

At least she knows, what she is not

And we don't do it

None of the parties

And to dare to say it

No enemy should be feared!

Not really, me, you, him

We are not part of it

It's always blablalogy

Of the finite restricted revolution

And not of the only true poetry

Of the infinite generalized revolution

Patrice Faubert (2012) puet, poet, peute, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)