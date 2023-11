Motilité d'immobilité

Avec tous les gens qui écrivent

Tant et tant, pourquoi alors

Oui, pourquoi, écrire encore ?

Avec tous les gens qui peignent

Tant et tant, pourquoi alors

Oui, pourquoi, peindre encore ?

Avec tous les gens qui parlent

Tant et tant, pourquoi alors

Oui, pourquoi, parler encore ?

Avec tous les gens qui lisent

Tant et tant, pourquoi alors

Oui, pourquoi, lire encore ?

Par ennui, par sublimation, par prétention

Car les autres nous écrivent, de toutes façons

De ce que nous aurions pu aussi écrire

Car les autres nous peignent, de toutes façons

De ce que nous aurions pu peindre

Car les autres nous parlent, de toutes façons

De ce que nous aurions pu dire

Car les autres nous lisent

De ce que nous aurions pu lire

Sans compter tous les inconnus

Sans compter toutes les inconnues

Qui l'ont fait

Qui le font

Qui le feront

En cette acception, l'humanité est une et indivisible

Car tout ce qui la construit et la fait, vraiment, est invisible !

Ainsi, du monde

Des ouvrières et des ouvriers

C'est le monde

De la précarité et des personnes exploitées

De ce dont

L'on entend à peine parler

Pas glamour, pas de petite culotte, monde asexué

Des petites mains qui font pourtant notre monde

Les grandes mains voleuses, elles, vampirisent sa gronde

Il n'y a jamais fusion

Avec le viol, le vol, l'extorsion, l'exploitation

Pas comme pour l'hélium en fusion de ses trois atomes

Qui ne font plus ainsi qu'un atome de carbone

Maintenant que le tout spectacularisé

Y va à tout va dans le faux trompeté

Sauf des 219 coups d'Etat

Et ce en 70 ans, les beaux régimes politiques, que voilà

Forcément, en Afrique, de tout ce qui s'y colonisa

Canicule terrestre

Canicule maritime

Canicule politique

Comme pour les grottes et des clones numériques

Partout, un référentiel de clonage politique

Et à vrai dire, maintenant, purement économique

Partout, où l'on se retourne, des coups de trique

Comme pour le chauffage et sa grande cherté

Comme pour le loyer, là, pour tout bouffer

Et du locataire ou du propriétaire, l'on s'y fait couillonner !

Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse

Il y faut passer à la caisse, notre seule trace

Tout étant devenu des parts de marché

Immobilier, sexualité, arts, jeux, sport, scientificité

Avec commerciaux et divers représentants

Et toutes les bourses, les vidant

Des ripoux et des escrocs

Du propriétaire pauvre et c'est moins reposant

Comme une aliénation de tous les instants

Il faut toujours réparer ou rénover, consolider

De l'esprit, du corps, aucune tranquillité

Certes, être locataire, c'est plus d'intranquillité

Mais finalement, comme pour les T4, jadis, en Allemagne

Chambres à gaz, dans les brumes du capital

Pour éradiquer les maladies mentales

Mais, certes, tout extrait de son contexte

Et tout l'est, ne colle pas à l'être et son texte

Nous en ignorons toujours l'entièreté

C'est de la tranche de vie, c'est de l'amputé

1886

La voiture de Benz apparaît

Défaite de la pensée ou réel progrès

Seule, l'expérience du vécu, en fait

Fait l'engramme, plus que la radio ou la télé

Que le journal, l'ordinateur, du petit âge en premier

L'éducation des premières années

Du ressenti, de la sensation, de l'expérimentation

Et d'une façon l'autre, maltraitance en répétition

Viols, violences physiques ou violences psychiques

Tout devenant du très académique

De toute une motilité, figée, et en pleine figure

Qui pour les 2/3, s'effectue en voiture !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

With all the people who write

So much, why then?

Yes, why, write again?

With all the people who paint

So much, why then?

Yes, why, paint again?

With all the people who speak

So much, why then?

Yes, why, talk again?

With all the people who read

So much, why then?

Yes, why, read again?

By boredom, by sublimation, by pretension

For others write to us, anyway

What We Could Have Also Written

Because others paint us, anyway

What we could have painted

For others speak to us, anyway

What we could have said

For others read us

What We Could Have Read

Not counting all the unknown

Not counting all the unknown

Who Did It

Who Do It

Who Will Do It

In this sense, humanity is one and indivisible

For everything that builds and makes it, really, is invisible!

Thus, of the world

Workers

It is the world

Precariousness and exploited persons

Of which

Hardly heard of

Not glamorous, not small panties, asexual world

Small Hands That Make Our World

The big flying hands vampirise his grunt

There is never fusion

With rape, theft, extortion, exploitation

Not as for helium in fusion of its three atoms

That make so no more than a carbon atom

Now that all spectacularized

There goes everything in the false deception

Except 219 coups d'état

And this in 70 years, the beautiful political regimes, that

Necessarily, in Africa, of all that colonized there

Terrestrial heat wave

Sea heatwave

Political heat

As with caves and digital clones

Everywhere, a political cloning repository

And actually, now, purely economic

Everywhere, where you turn, trike shots

As for heating and its high cost

As for the rent, there, for all the puffing

And of the tenant or the landlord, we get bent on it!

Whatever you say or do

We have to go to the cash register, our only trace

All having become market shares

Real estate, sexuality, arts, games, sport, science

With commercial and various representatives

And all scholarships, emptying them

Ripoux and crooks

Poor owner and it's less relaxing

As an alienation of all moments

We must always repair or renovate, consolidate

Of the mind, of the body, no tranquillity

Of course, being a tenant is more intranquillity

But finally, as for T4, formerly, in Germany

Gas chambers, in the mists of capital

To eradicate mental illness

But, of course, everything extracted from its context

And everything is, does not stick to being and its text

We Always Ignore All of It

It's from the slice of life, it's from the amputee

1886

Benz's car appears

Defeat of thought or real progress

Alone, the experience of the experience, in fact

Does the engram, more than radio or TV

Let the newspaper, the computer, from the young age first

Early years education

Feeling, feeling, experimentation

And in one way the other, mistreatment in repetition

Rape, physical or psychological abuse

Becoming very academic

With a whole motility, frozen, and in full figure

Which for 2/3, is done by car!

Patrice Faubert (2023) puet, peuet, pouet, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)