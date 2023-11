Paraphysique de l'épigénétique

" L'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent, et tout être vivant est à la

fois le produit et le lieu de cette interaction. "

Richard C. Lewontin ( Généticien, né en 1929 )

Tous les notables du système

Et qui par lui sont gratifiés

Par la richesse, la reconnaissance, la célébrité

Sont la nourriture du système

Acteurs, actrices, écrivains, écrivaines

Artistes divers, savants en tous genres, comédiens, comédiennes

Qui ont un public qui les aime

De tous les bords, mais du même thème

Le système a besoin de leur savoir-faire

Ce sont les porte-paroles de la domination

Qui sont récompensés par de fortes gratifications

Du gauchisme au fascisme, pleine est cette trousse

Peu importe que des noms, je tousse

Ils y sont tous !

Et sur la même route

Elles y sont toutes

Tous ceux et toutes celles

Qui savent nous faire rêver

Dans nos naïvetés pucelles

Et qui du système sont les alliés

Je suis le seul à le dire

Partout l'on va me médire

Mais peu cela m'importe

A la vérité je n'ai pas fermé la porte

Et donc

Toute cette domination spectacularisée

Dans l'humour, la science, l'écriture, la pensée séparée

Est la fausse contestation institutionnalisée

Entre elle, elle aime se fréquenter

Sauf en cas de rivalité affichée

Elle est adulée

De riches lieux aux pires cités

Les bourgeoisies ne sont pas un vêtement

Mais avant tout un tempérament

Les bourgeoisies des cités

Ont leurs conformismes, avec leurs accoutrements

Des rois de la drogue, ces dominants

Qui n'ont rien contre le monde marchand

Le fascisme est toujours avec les truands !

D'une domination l'autre

Pour tous et toutes, l'on s'y vautre

Quand le système vous a récompensé

Envers lui plus aucune agressivité

C'est le piège dans lequel tous et toutes sont tombés

Et après, de le défendre, de le renforcer, c'est obligé !

Le système

C'est un ensemble de lois économiques et sociales

Qui transmettent et perpétuent les inégalités

Cela est fait pour cela, c'est normal

Toute notoriété ne fait que le consolider

Et si tu veux y participer

D'une façon l'autre, tu seras retourné !

Ô toi qui me lis

Même si tout le monde me honnit

J'espère que tu m'as bien compris ?

Toutes les apparences prennent les bourgeoisies

Les bourgeoisies riches

Qui mettent la planète à vif

C'est le monde des bisounours

Mais toujours à faire la course

Monde des flagorneurs et écornifleurs

Qui se flattent, se lancent des fleurs

Cela habite les mêmes quartiers

De la pauvreté, à l'écart, elles savent se cacher

Et leurs intellectuels d'élevage

Toujours en quête d'un lavage

Et leurs chiens de garde

Qui en gauchistes se fardent

Policiers, militaires, penseurs, cadres, pour leur sauvegarde

Et déjà de nouvelles triques

Bionique, biomimétisme, biométrique

Bio-inspiration, biomatériaux, le tout cadavérique

Et si le poulpe succède à notre espèce insane

Un jour, qui sait, espérons qu'il sera moins profane

Et des drones pour remplacer les abeilles

Et puis, pour tout, cela sera pareil !

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Fiche le monde en l'air

Rien n'est grave pour le capital

Tout peut se remplacer en moindre mal

Et puis, il y a d'autres planètes

Où l'inhumanité espère un jour, faire ses fêtes

Après tout, une poubelle pleine se jette !

La science est aux scientistes

Ce que la religion est aux islamistes

A toutes les religions, aux idéologies

A toutes les supercheries de l'esprit

De toutes façons, la vraie spiritualité

Est ailleurs et pleine de la laïcité

Notre genèse a 225 millions d'années

Avec Adelobasileus, cet ancêtre commun

Aux 5000 espèces de mammifères d'aujourd'hui

Même si pour le placenta, c'est pas rien

C'est à partir de 125 millions d'années, c'était pas fini

Il y eut aussi supersaurus

Un géant parmi les diplodocus

Certains de 40 mètres de long, et 180 tonnes

Pas étonnant que cela nous étonne !

Flux et reflux des formes de vie

Et pourquoi pas en politique aussi

Un jour cela sera l'anarchie

Sans l'anarchiste, qui la chie

Quelque part dans le passé

Ce qui n'est pas classé est vite oublié

L'outre hiérarchie ne se définit

Comme la bonté qui est culpabilité endettée

Et n'est donc pas de la bonté

Car elle procède de la culpabilité

La plupart de nos bontés sont des dettes

Se le cacher, c'est trop bête !

Et nous sommes toujours en deuil

De nous-mêmes, des autres, c'est l'écueil

De la mort, mais surtout de la vie

Cela est un processus infini

Politique de la philosophie

Philosophie de la politique

Tout est politique, tout est philosophique

Il n'y a pas de fascisme du capital

Sans gauchisme du capital

Même idiotisme, logique infernale

Si l'idéologie a besoin de la vie

La vie n'a pas besoin de l'idéologie

Si la religion a besoin de la vie

La vie n'a pas besoin de la religion

Et toutes nos institutions

Sont remplies de ce que n'est pas la vie

Et oser être contempteur de tout ceci

C'est être universellement haï !

Le fascisme libéral est un nouveau bonapartisme

Par lui, tout ce qui existe est envahi

De la politique c'est son holisme

Par lui, tous les postes de domination sont pris

Tout est bouclé, impossible de s'exprimer

Sauf dans le formaté, le prêt-à-penser

Pensée du pouvoir, pouvoir de la pensée

Pour continuer toutes les absurdités

Pour perpétuer toutes les inégalités !

380.000 ans après le Big Bang

Polarisation, ondes gravitationnelles, cela tangue

Vers une unification de toutes les forces

En physique, le nouveau morse

Comme en informatique

La recherche du neuromorphique

Pour des mémoires artificielles parfaites

Mais le raisonnement de plus en plus bête !

Mais notre système peut s'effondrer

L'affaire de quelques dizaines d'années

Feu ( 1902-2000 ) Théodore Monod, l'écrivait

La NASA le confirme, le concept n'est pas niais !

Et les 18 pour cent de rescapés

De ces expériences de la mort imminente, inopinées

Et qui furent dans une harmonie infinie

Et bien, voilà ce que pourrait être l'anarchie

Pas après la mort

Mais avant la mort !

Nos cerveaux sont utilisés pour dominer

Et tout le monde veut dominer !

Pour ne pas tout partager, pour tout séparer

Aussi, tous nos comportements sont à repenser

La vie avant la mort

Débouterait définitivement la vie après la mort

A la vie, la mort ne ferait plus aucun tort !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"The inside and the outside interpenetrate, and every living being is at the same time.

both the product and the place of this interaction. "

Richard C. Lewontin (Geneticist, born 1929)

All notables of the system

And who are gratified by him

By wealth, recognition, fame

Are the food of the system

Actors, actresses, writers

Various artists, scholars of all kinds, actors, actresses

Who have an audience that loves them

From all sides, but on the same theme

The system needs their know-how

They are the spokespersons of domination

Who are rewarded with strong rewards

From leftism to fascism, this kit is full

It doesn't matter that names, I cough

They're all there!

And on the same road

They are all there

All those

Who know how to make us dream

In our virgin naiveties

And who in the system are the allies

I'm the only one to say it

Everywhere people will slander me

But it doesn't matter to me

In truth I didn't close the door

And so

All this spectacularized domination

In humor, science, writing, separate thinking

Is the false institutionalized protest

Between herself, she likes to hang out

Except in the case of displayed rivalry

She is adored

From rich places to the worst cities

The bourgeoisies are not clothing

But above all a temperament

The bourgeoisies of the cities

Have their conformisms, with their accoutrements

Drug kings, these dominants

Who have nothing against the commercial world

Fascism is always with the gangsters!

From one domination to another

For all, we wallow in it

When the system rewarded you

No more aggression towards him

This is the trap that everyone has fallen into

And then, to defend it, to strengthen it, it’s obligatory!

The system

It is a set of economic and social laws

Who transmit and perpetuate inequalities

This is done for this, it's normal

Any notoriety only consolidates it

And if you want to participate

One way or another, you will be returned!

O you who read me

Even if everyone hates me

I hope you understood me correctly?

All appearances take over the bourgeoisie

The rich bourgeoisie

Who put the planet alive

It's the world of care bears

But still racing

World of sycophants and sycophants

Who flatter each other, throw flowers at each other

They live in the same neighborhoods

From poverty, apart, they know how to hide

And their breeding intellectuals

Still looking for a wash

And their guard dogs

Who disguise themselves as leftists

Police officers, soldiers, thinkers, executives, for their protection

And already new boners

Bionics, biomimicry, biometrics

Bio-inspiration, biomaterials, all cadaverous

And if the octopus succeeds our insane species

One day, who knows, let's hope it will be less profane

And drones to replace bees

And then, for everything, it will be the same!

The spectacular techno-industrial commercial society

Leave the world in the air

Nothing is serious for capital

Everything can be replaced with less harm

And then there are other planets

Where inhumanity hopes to one day celebrate

After all, a full trash can gets thrown away!

Science belongs to scientists

What religion is to Islamists

To all religions, to ideologies

To all the tricks of the mind

Anyway, true spirituality

Is elsewhere and full of secularism

Our genesis is 225 million years old

With Adelobasileus, this common ancestor

To the 5000 species of mammals today

Even if for the placenta, it's not nothing

It's from 125 million years ago, it wasn't over

There were also supersaurus

A giant among the diplodocus

Some 40 meters long, and 180 tons

No wonder this surprises us!

Ebb and flow of life forms

And why not in politics too

One day there will be anarchy

Without the anarchist, who shits it

Somewhere in the past

What is not classified is quickly forgotten

The other hierarchy is not defined

Like goodness that is guilt in debt

And therefore is not kindness

Because it comes from guilt

Most of our kindnesses are debts

Hiding it is too stupid!

And we're still grieving

Of ourselves, of others, it's the pitfall

Of death, but above all of life

This is an infinite process

Politics of philosophy

Philosophy of politics

Everything is political, everything is philosophical

There is no fascism of capital

Without leftism of capital

Same idiocy, infernal logic

If ideology needs life

Life doesn't need ideology

If religion needs life

Life doesn't need religion

And all our institutions

Are filled with what life is not

And dare to be contemptuous of all this

This is to be universally hated!

Liberal fascism is a new Bonapartism

By him, everything that exists is invaded

Politics is its holism

By him all positions of dominion are taken

Everything is closed, impossible to express yourself

Except in the formatted, the ready-to-think

Thought of power, power of thought

To continue all the nonsense

To perpetuate all inequalities!

380,000 years after the Big Bang

Polarization, gravitational waves, it rocks

Towards a unification of all forces

In physics, the new Morse code

Like in IT

The search for neuromorphic

For perfect artificial memories

But the reasoning gets stupider and stupider!

But our system may collapse

The affair of a few decades

Late (1902-2000) Théodore Monod, wrote it

NASA confirms it, the concept is not stupid!

And the 18 percent of survivors

Of these near-death experiences, unexpected

And who were in infinite harmony

Well, this is what anarchy could be

Not after death

But before death!

Our brains are used to dominate

And everyone wants to dominate!

To not share everything, to separate everything

Also, all our behaviors need to be rethought

Life before death

Would definitively reject life after death

To life, death would no longer do any harm!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)