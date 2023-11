Paraphysique de scotomisation

" Nous ne pardonnons qu'aux enfants et aux fous d'être francs avec nous : les autres, s'ils ont l'audace de les imiter, s'en repentiront tôt ou tard. "

E.M. Cioran ( 1911-1995 )

Comme le million de communistes exterminés

Par feu ( 1921-2008 ) Soeharto, dictateur indonésien

Et d'anciens tortionnaires de ce régime

Continuent à la télévision, la frime

Et au cinéma, les anciens bourreaux

Deviennent victimes, font les beaux !

De 1965 à 2014, toujours la parade

Pour ce qui est devenu une charade

Comme le plus beau métro du monde

Moscou, le risque que cela inonde

Un jour, tu creuses, trois jours, tu pompes

Début 1932, première ligne en 1935

C'est le grand édifice stalinien

Et aussi la dénonciation, déportation, élimination, en plein

Ce fut le vrai début de cette partie

Puis sans aucun frein avec la mort de feu ( 1868-1936 ) Maxime Gorki

TOUT a une histoire

L'invisible et ce que l'on peut voir

Comme les 70.000 personnes hospitalisées

En France, et ce chaque année

A la demande d'un tiers

Pour bouffées délirantes sévères

La santé mentale, quelle misère !

Et aussi 600.000 schizophrènes, qui errent

Avec des médicaments, c'est leur seul repère

Toutes les maladies de la société

La société de toutes les maladies

Cela donne le vertige

Il faut le maîtriser pour ne pas chuter

Comme le grimpeur ( né en 1962 ) Alain Robert

Qui escalade les tours de nos cités, comme à Dubaï, 828 m, record

Avec son acrophobie, il est de fer, ce trompe-la-mort

Oreille interne, vertige vestibulaire

Et c'est encore très culturel, ouvriers manuels

Comme les amérindiens sur les gratte-ciels

L'équilibre de sa tribu, mépris du vertige

Tribu de l'équilibre, vertige du mépris

Et ne pas passer pour un poltron

Quitte à faire dans son pantalon !

Et toutes les blessures que nous subissons

Font que petit à petit, nous nous isolons

Des autres, ainsi, nous nous protégeons

De tout, de rien, nous nous vexons

Toutes nos valeurs sont nos prisons

Nous sommes des lames de rasoir

Ce sont nos relations, sur nos visages, on peut les apercevoir !

Tu aurais dû écrire ceci, pas cela

Cela ne regardait personne, c'est pas sympa

Pourquoi en faire tant de brouhaha

Puisque tout le monde s'en fiche, voilà !

Quoi que l'on fasse, dans le règne du séparé

De toutes façons, un être humain sera blessé

Cela n'est pas là mon intention, sans vouloir que vous m'en excusiez

C'est simplement le souci de véracité !

Toutes les activités humaines ont des coulisses

Cela est bien caché pour ne pas révéler nos vices

Les pensées sont garrottées par nos paroles

Secrètement tout le monde en rigole !

En France, la ligne de démarcation

De 1940 à mars 1943, 1200 km de long

Est toujours là, pas seulement en guerre

Et c'est toujours partout la guerre

Mais dans le monde des affaires

L'armée allemande c'est le fini

L'armée marchande c'est l'infini

Bien plus subtile que la botte nazie

La zone occupée

Les pauvres d'un côté

La zone non occupée

Les riches d'un côté

Rien n'est jamais changé

Tout est simplement camouflé

Comme pour les hypermarchés

Avec les centrales pour l'achat

Sur la qualité un véritable crachat

Remballe, délotage, et les marges

Déréférencement, des contrats à la mafia

Beaucoup de volume

Ainsi les bénéfices se hument

Et les fournisseurs qui perdent des thunes

Marché parallèle, occulte

Espagne, Pologne, et les prix qui mutent

C'est la guerre des prix

Le prix de la guerre, voici l'économie

Je n'écris que des idées

Donc, inutile de me juger

L'autocritique ? il suffit de me lire

Et toi-même ? et vous-même ? avant de me maudire !

De tous ces procès

Que l'on me fait

Pour moi, tout peut se dire

Ce que j'écris, tout le monde s'en fiche

Justement, que rien d'important ne reste à la niche !

La vérité n'est d'aucun port

Tout le monde veut sa mort

Personne, indemne n'en sort

Moi, toi, lui, elles, eux

A TOUT elle met le feu !

Tous et toutes nous l'allumons

Tous et toutes nous l'éteignons

Tous et toutes nous la nourrissons

Tous et toutes nous la falsifions

Moi, un dominé que personne n'apprécie

Et c'est très bien ainsi !

Un nez humain

Peut percevoir mille milliards d'odeurs

Aux nuances différentes, le nez est malin

Pas les nanoparticules, pour notre malheur !

Les yeux humains

Peuvent différencier 2000 à 3000 visages

L'exposition du photographe François Brunelle

" Je ne suis pas un sosie "

Dans ce monde subtilement nazi

Où toutes les idées se ressemblent

Bien plus que les physiques qui en pêle-mêle s'assemblent

En France, les idées du " Front national "

Sont dans tous les partis, c'est le capital

Mais des urnes, c'est la désertion

L'abstention, de la politique, veut la démission !

Et toute la racaille qui passe à la télévision

Toujours avec la même satisfaction !

Et pourtant, n'importe quel journal l'écrit

12 millions de morts et mortes, ô folie

Par la mauvaise qualité de l'air, cette lie

C'est dans le monde, chaque année

Cela devient une normalité !

La planète Terre est une chambre à gaz

Un gigantesque camp de concentration

Un gigantesque camp d'extermination

Néoparticules, pesticides, et autres poisons

Idéologies, croyances, travail, religions

Toutes les sortes de diverses pollutions

Le monde est devenu une poubelle

Nous y apportons notre petite corbeille

Il y eut des sociétés matrilinéaires

Femmes grandes comme les hommes, sociétés égalitaires

Puis vint l'horrible patriarcat

Qui à la femme, la nourriture confisqua

Ainsi, petit à petit, la femme rapetissa

Puis ce furent les Amazones, pas un mythe

Femmes guerrières des Scythes

La femme aussi peut le faire

L'archéologie doit réviser ses inventaires !

La vérité n'a pas le moindre ami

La vérité n'a pas le moindre amour

Car nous n'aimons pas la vérité

Nous ne pouvons pas la supporter !

Comme la pulpeuse actrice ( née en 1949 ) Fanny Ardant

A su le deviner, d'un air nonchalant

Toutes les activités humaines

Sont organisées dans et sur le mensonge

A cela, nos pensées sont naines

Aussi, la frustration, le ressentiment, nous rongent !

Je mens, tu mens, il ment, sans le savoir

Sinon, il n'y aurait aucun pouvoir

La vérité est sans cesse scotomisée

Car comme le soleil, elle peut nous aveugler

Aussi, le mensonge s'impose dans TOUT ce qui est manifesté !

Il faut ridiculiser tous les hommes politiques

Se gausser de toutes les femmes politiques

De ceux et celles qui votent pour cette répugnante colique

C'est cela qui fait le fascisme

C'est cela qui fait le nationalisme

C'est cela qui fait le stalinisme

C'est-à-dire le capitalisme

Partout le KGB, la Gestapo

Partout les kapos !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ ) )

“We only forgive children and fools for being frank with us: others, if they have the audacity to imitate them, will repent sooner or later.”

E.M. Cioran (1911-1995)

Like the million exterminated communists

By the late (1921-2008) Soeharto, Indonesian dictator

And former torturers of this regime

Continue on television, the show off

And in the cinema, the former executioners

Become victims, act beautiful!

From 1965 to 2014, always the parade

For what became a charade

Like the most beautiful subway in the world

Moscow, the risk of it flooding

One day you dig, three days you pump

Early 1932, first line in 1935

This is the great Stalinist building

And also the denunciation, deportation, elimination, in full

This was the real start of this part

Then without any brake with the death of the late (1868-1936) Maxim Gorky

EVERYTHING has a story

The invisible and what can be seen

Like the 70,000 people hospitalized

In France, every year

At the request of a third party

For severe delirious flashes

Mental health, what misery!

And also 600,000 schizophrenics, who wander

With drugs, it's their only reference

All the diseases of society

The society of all diseases

It makes you dizzy

You have to master it so as not to fall

Like the climber (born in 1962) Alain Robert

Who climbs the towers of our cities, like in Dubai, 828 m, record

With his acrophobia, he is iron, this deceiver

Inner ear, vestibular vertigo

And it's still very cultural, manual workers

Like Native Americans on skyscrapers

The balance of his tribe, contempt for vertigo

Tribe of balance, vertigo of contempt

And don't look like a coward

Even if it means getting in your pants!

And all the hurts we suffer

Little by little, we isolate ourselves

From others, in this way, we protect ourselves

We get offended by everything and nothing

All our values are our prisons

We are razor blades

These are our relationships, on our faces, we can see them!

You should have written this, not that

It was no one's business, it's not nice

Why make so much fuss about it?

Since no one cares, there you go!

Whatever we do, in the reign of the separate

Either way, a human being will be hurt

That is not my intention, without apologizing.

It’s simply the concern for veracity!

All human activities have backstage

This is well hidden so as not to reveal our vices

Thoughts are restrained by our words

Secretly everyone is laughing about it!

In France, the dividing line

From 1940 to March 1943, 1200 km long

Is still here, not just at war

And there is still war everywhere

But in the business world

The German army is finished

The merchant army is infinity

Much more subtle than the Nazi boot

The occupied zone

The poor on one side

The unoccupied zone

The rich on one side

Nothing is ever changed

Everything is simply camouflaged

As for hypermarkets

With purchasing centers

On quality a real spit

Repacks, unravels, and margins

Dereferencing, from contracts to the mafia

Lots of volume

So the benefits are felt

And the suppliers who lose money

Parallel, occult market

Spain, Poland, and changing prices

It's a price war

The price of war, here is the economy l'invité sur ( http://hiway-glk.fr/ )

I only write ideas

So no need to judge me

Self-criticism? just read me

You too ? and yourself ? before you curse me!

Of all these trials

What is being done to me

For me, everything can be said

What I write, no one cares

Precisely, nothing important stays in the doghouse!

The truth is of no port

Everyone wants him dead

No one comes out unscathed

Me, you, him, them, them

She sets EVERYTHING on fire!

We all light it up

We all turn it off

We all feed it

We all falsify it

Me, a dominated person that no one appreciates

And this is very well so !

A human nose

Can perceive a thousand billion smells

With different shades, the nose is clever

Not nanoparticles, to our misfortune!

human eyes

Can differentiate 2000 to 3000 faces

The exhibition of photographer François Brunelle

“I’m not a lookalike.”

In this subtly Nazi world

Where all ideas are alike

Much more than the physics which come together jumbled together

In France, the ideas of the “National Front”

Are in all parties, it's capital

But the ballot boxes are desertion

Abstention from politics requires resignation!

And all the scum that's on TV

Always with the same satisfaction!

And yet, any newspaper writes it

12 million dead and dead, oh madness

Due to poor air quality, this dregs

It's in the world, every year

This is becoming normal!

Planet Earth is a gas chamber

A gigantic concentration camp

A gigantic extermination camp

Neoparticles, pesticides, and other poisons

Ideologies, beliefs, work, religions

All kinds of various pollution

The world has become a trash can

We bring our little basket there

There were matrilineal societies

Women as big as men, egalitarian societies

Then came the horrible patriarchy

Who from the woman, the food confiscated

So, little by little, the woman grew smaller

Then it was the Amazons, not a myth

Scythian warrior women

Women can do it too

Archeology must revise its inventories!

The truth has no friend

The truth has no love

Because we don't like the truth

We can't stand it!

Like the luscious actress (born in 1949) Fanny Ardant

Was able to guess it, with a nonchalant air

All human activities

Are organized in and on the lie

To this our thoughts are dwarfed

Also, frustration, resentment, eat away at us!

I lie, you lie, he lies, without knowing it

Otherwise there would be no power

The truth is constantly scottomized

Because like the sun, it can blind us

Also, lies are essential in EVERYTHING that is manifested!

We must ridicule all politicians

Making fun of all female politicians

Of those who vote for this disgusting colic

This is what makes fascism

This is what makes nationalism

This is what makes Stalinism

That is to say capitalism

Everywhere the KGB, the Gestapo

Kapos everywhere!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://hiway-glk.fr/)