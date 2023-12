Goulag en soft de cancérogénicité

Les animaux non-humains sont comme nous

Leurs émotions sont les mêmes que nous

Et selon chaque espèce

Une transmission des émotions

Avec même la reconnaissance des visages humains

Pas seulement pour les chevaux

Mais pour la plupart des bestiaux

Donc, aussi, chevaux, cochons, poules

Et pour les mêmes addictions, ça roule

Aussi, corbeaux et autres oiseaux

Et il pourrait y avoir

Pour chaque espèce qui a son propre savoir

Des cinémas

Des hôtels

Des restaurants

Pour toutes les bêtes autres que nous

J'entends crier, au fou, au fou !

Pour cela, qu'elles soient bien nourries

Pour cela, qu'elles soient bien traitées

Comme pour nous, les animaux humains, tout est lié

Et pour le domestiqué

Cela remonte déjà loin dans le passé

Il y a 15.000 ans, le loup/chien

Il y a 10.000 ans, les bovins

Il y a 4200 ans, le cheval

Hélas, de tout ce qui vit, le pire mal

C'est l'espèce humaine, mettant tout à mal !

Seule l'espèce humaine organise la famine

Et pas seulement chez un dictateur comme feu Staline

Mais aussi ce qui est du même mime

Sous Mao, la famine de 1958-1961

Avec trente six millions de mortes et de morts, des crimes

Comme la disparition de plusieurs pays

Cela dépasse l'entendement, le feu à l'empathie

Aucune seconde ne suffit au crime

1966, révolution culturelle, en Chine

Cinq à six millions de décès

La culture est brutale quand c'est celle des faits

Tout est du fractal

Tout est du brutal

Tout petit crime

Contenant tous les autres grands crimes

Individus, régions, nations, continents

Parfois, l'on en fait un récit

Qu'une fausse innovation, elle-même, plagie

Comme toute tête

Est faite de toutes les autres têtes

Ainsi, du livre " L'archipel du Goulag "

Qui fut écrit clandestinement entre 1965 et 1967

En URSS, et cela n'est pas une blague

Mais, l'auteur fut en fait, plusieurs auteurs

Hommage rendu, d'ailleurs, aux collaboratrices et collaborateurs

Femmes, hommes, Soljenitsyne, seul, fut reconnu

Il en va ainsi, en peinture

Il en va ainsi de toute musique ou de toute écriture

De tout film, et de tout ce qu'on voudra !

Et aussi des diverses traductions

Et le livre fut vendu, en exemplaires, à dix millions

Mais cela fut dit bien avant lui

Par des russes partisans de l'anarchie

Certes, l'on ne le sut, comme d'habitude, c'est ainsi

Elle fait trop peur, à tort, la bienfaitrice empathie anarchie

Surtout, quand le monde est devenu un subtil Goulag

Manifeste du marche ou crève

De nonobstant, toute une très visible schlague

Avec sur des milliers de kilomètres

Des murs, des murs, des murs, comme des traîtres

Nouvelles frontières partout sur la Terre

Migrantes, migrants, ballotés de pierre en mer

Alors qu'historiquement, tous et toutes

Nous le fûmes, selon les guerres, déroute sur la route

Et oui, toujours, tout recommença

Mais que pour d'autres que nous, voilà

Attica, Attica, Attica

Quand le fascisme impérialiste nixonien, se lâcha

1971, un grand massacre d'Etat

Aux ordres, policiers, militaires, matons

Comme souvent, autres lieux, autres agressions

Mais c'est de la notion de propriété

Que la prison est née

Avec toute la logistique qu'il faut pour la protéger

Toute la politique mondiale, une association de malfaisance

Des élus femmes et hommes, toute une cancérogénicité

Populisme judiciaire, aucune aune d'embûche, décideuses et décideurs

Ne décidant rien du tout, ce sont les lois du marché

Le désastre, ne sachant plus même l'organiser

Et pour les bébés, bouffe avec trente pour cent

Miel, sucre, tout bien sucré d'ingrédients

Des additifs et ce à trente-huit pour cent

Correcteurs d'acidité, épaississants, émulsifiants

Des années de vie en moins, déjà, en naissant

Car, tout est rien

Car, rien est tout

Et, tout s'y tient !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Non-human animals are like us

Their emotions are the same as us

And according to each species

A transmission of emotions

Even with human face recognition

Not just for horses

But for most livestock

So, also, horses, pigs, chickens

And for the same addictions, it works

Also, crows and other birds

And there could be

For each species which has its own knowledge

Cinemas

Hotels

Restaurants

For all beasts other than us

I hear screaming, crazy, crazy!

For this, they must be well fed

For this, they must be well treated

As with us human animals, everything is linked

And for the domesticated

This goes way back in the past

15,000 years ago, the wolf/dog

10,000 years ago, cattle

4200 years ago, the horse

Alas, of all that lives, the worst evil

It's the human race, destroying everything!

Only the human species organizes famine

And not only with a dictator like the late Stalin

But also what is the same mime

Under Mao, the famine of 1958-1961

With thirty six million deaths and deaths, crimes

Like the disappearance of several countries

It's beyond comprehension, the fire to empathy

No second is enough for crime

1966, cultural revolution, in China

Five to six million deaths

Culture is brutal when it is that of facts

Everything is fractal

Everything is brutal

Very small crime

Containing all other major crimes

Individuals, regions, nations, continents

Sometimes we make a story about it

That a false innovation itself plagiarizes

Like any head

Is made of all the other heads

So, from the book “The Gulag Archipelago”

Which was written clandestinely between 1965 and 1967

In the USSR, and this is not a joke

But, the author was in fact several authors

Tribute paid, moreover, to the collaborators

Women, men, Solzhenitsyn alone was recognized

It is like this in painting

This is the case with all music or writing.

Any film, and anything you want!

And also various translations

And the book was sold, in copies, for ten million

But this was said long before him

By Russian supporters of anarchy

Of course, we didn't know, as usual, it's like that

She is too scary, wrongly, the benefactress empathy anarchy

Especially, when the world has become a subtle Gulag

March or die manifesto

Notwithstanding, a whole very visible schlague

With over thousands of kilometers

Walls, walls, walls, like traitors

New frontiers all over the Earth

Migrants, tossed with stones at sea

While historically, all

We were, according to the wars, routed on the road

And yes, always, everything started again

But for others than us, here it is

Attica, Attica, Attica

When Nixonian imperialist fascism let loose

1971, a great state massacre

To orders, police, soldiers, guards

As often, other places, other attacks

But it's about the notion of property

That the prison was born

With all the logistics needed to protect it

All world politics, a conspiracy of malfeasance

Elected women and men, a whole carcinogenicity

Judicial populism, no pitfalls, decision-makers

Not deciding anything at all, these are the laws of the market

The disaster, no longer even knowing how to organize it

And for babies, eat with thirty percent

Honey, sugar, any sweet ingredients

Additives and this at thirty-eight percent

Acidity correctors, thickeners, emulsifiers

Years of life less, already, when being born

Because everything is nothing

Because nothing is everything

And, everything is there!

Patrice Faubert (2023) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)