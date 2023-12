Paraphysique de l'omertà

" On tient là peut-être la pierre d'achoppement de la réflexion classique sur le pouvoir : il est impossible de penser l'apolitique sans le politique, le contrôle social immédiat sans la médiation, en un mot la société sans le pouvoir. L'obstacle épistémologique que la " politicologie " n'a pas su jusqu'à présent surmonter, nous avons cru le déceler dans l'ethnocentrisme culturel de la pensée occidentale, lui-même lié à une vision exotique des sociétés non occidentales. "

Pierre Clastres ( 1934-1977 ) " La société contre l'Etat " Les éditions de minuit

Collision des astéroïdes

Sont survenus ou surviendront, les films c'est du bide

50 mètres, une ou deux fois par siècle

500 mètres, une fois tous les cent mille ans

10.000 mètres, une fois tous les cent millions d'années

Pas vraiment de quoi s'inquiéter !

Même si le plus grand

Cérès, avec 1000 km de diamètre, en est le géant

Mais le plus grand danger, adulé, c'est l'argent

La réussite bourgeoise de l'intégration sociale

Comme feu ( 1903-1971 ) Fernandel, l'homme à la tête de cheval

Au début pour manger, puis pour faire le beau

Nous ne pouvons jeûner, comme des escargots

Pendant de nombreuses années

Tout ce qui n'affaiblit pas le capitalisme, avec radicalité

Ne fait que le renforcer !

Le capital est expert en résilience

Et se nourrit de toutes les mouvances

Ainsi, le commerce de l'art

Est l'art du commerce

Toute catastrophe le sert

Toujours il s'en sort !

Pour nous faire tout supporter, les célébrités sont là

Du capital, c'est l'abracadabra

De toutes les idéologies

De toutes les tartufferies

Se réclamant même de l'anarchie !

La prostitution

N'est pas que sexuelle

Mais aussi psychologique et intellectuelle

Même si la première fois

Dans le corps féminin prostitué et violé, c'est 14 ans

Mais mentalement, mais salarialement ?

Certes, au pays de l'oncle Sam

Et c'est un vrai drame

L'espérance de vie d'une prostituée

Est d'environ trente quatre années

Et de toutes les prostitutions

Celle du sexe, la plus honnie, suprême abjection

Tout ce qui rentre dans ma grille

Comme l'oiseau, j'en fais mes trilles

Tant pis, de près, de loin, si l'on m'étrille

Car je suis, toi, moi, eux, elles, ils

Stories.org, voilà un site chic

Où l'on peut se corriger, en cas de hic

De plus, lui est vraiment international

Un peu d'intelligence, cela n'est pas banal

Et les fautes, les coquilles, de la fatigue

Le droit à l'erreur, sans aucune intrigue !

Cela n'est plus une obsession, comme " La cheminée "

Petit livre ( née en 1960 ) d'Anne Teyssèdre, sur l'inutilité

Car la contagion peut nous posséder

De toutes nos possessions

De toutes nos inutilités !

Et nous critiquons chez les autres

Nos propres reflets, nos propres souhaits

Nous en sommes les miroirs, les projets

Ce que tout le monde fait !

La politique est un placebo

Faire passer le laid pour du beau

Le capital a pour cela ses valets

Ses gauches, ses droites, du même effet

En 1785, apparaît le mot placebo

C'est en Angleterre, des tas de décennies avant

Par exemple, la France, où pourtant

Ce conditionnement était déjà payant, déjà opérant

Système de la récompense

Utilisation de la contagion, peste émotionnelle

Et des addictions pulsionnelles et culturelles

Système de punition

Et conformisme des soumissions

Du physiologique au politique

De la réaction organique à l'agression

De cette inhibition de l'action

La société entière est un poison

La société entière est une prison

Identification à cette addiction

Addiction à cette identification

La misère ne rend pas intelligent

La misère rend bête, envieux, méchant

Richesse de la misère

Misère de la richesse

C'est toute la véritable détresse !

La société des marchés

Est une société de maltraitance

Pas seulement pour l'enfance

Où 700 enfants en meurent, chaque année, en France

C'est toute la société

Pas seulement les mauvais pères

Pas seulement les mauvaises mères

Et 10 pour cent des enfants

Sont de toutes façons, victimes de mauvais traitements

Obligés de jouer du piano

Obligés de faire le rigolo

Obligés de faire ceci ou cela

Des colonisés des adultes, voilà !

Nulle part, aucune altérité

Chacun, chacune, dans ses pensées

Tout se fait en douce, avec célérité

La moindre relation avec sévérité

La société des marchés

Est tortionnaire dans tous ses rouages

Hélas, cela n'est pas un mirage

Le travail salarié, si peu rétribué

Est une maltraitance aussi

Il y en a beaucoup, cela n'est jamais fini

Comme des profondeurs abyssales

Où l'obscurité est totale

Comme 99 pour cent des océans

Où par rapport à Mars, l'on ne connaît que dalle

Figura nihili de l'humanité en râle !

Et la maltraitance policière

Contre les manifestantes et manifestants contestataires

Comme par exemple, lapidaire

Les trois, contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Et la répression qui jamais ne glande

Et des yeux en moins

Pour Damien Tessier et il y a peu, Pierre Douillard

Quentin Torselli, Emmanuel Terrien

Pour la police, des moins que rien

Flics, fascistes, assassins !

Et des courbettes

Devant les 67 plus grandes fortunes de la planète

Autant de richesses, que la moitié la plus pauvre de la planète

Les crapules ne sont pas que dans les gouvernements

Le dire serait trop facile, trop peu honnête

De près, de loin, intelligents ou crétins

Nous y participons tous et toutes, le système n'est pas bête !

Les bourgeoisies ont besoin du stalinien

Comme en Espagne en 1937

Comme au Portugal en avril/mai 1974

Et le peuple toujours berné, rarement malin

Et la plupart des historiennes et historiens

Bourgeois ou staliniens

Horrible engeance, infâmes faquins

C'est le monde qui craint la vie

Son pire ennemi, est donc l'anarchie !

La vie du système

Est le système de la vie

Tout y est planifié dans l'ennui

Toutes ses laideurs nous y chient

Comme un boxeur qui, c'est dur

Prend 300 kg dans la figure

A chaque coup de poing

Qu'il soit gentil ou vilain

Ce qui est noble et beau

C'est de sauter par-dessus un taureau

Ô recortador, à côté, la tauromachie, c'est des salauds !

Comme notre corps

10.000 milliards de bactéries sur notre peau

En 1 mois, la peau intégralement renouvelée, rien de faux

Il faudrait des macrophages

Il faudrait des lymphocytes T, en rage

Des immunosuppresseurs inversés pour les oppresseurs

Contre toutes les anciennes et nouvelles conneries, une totale torpeur !

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Est éhontément criminelle de guerre

Génocides multiples, massacres divers

Et tout ce que l'on ne sait pas

Pour ne pas vomir à tous nos repas !

C'est pas l'ADN, on ne naît pas comme cela

De maman à maman, de papa à papa

C'est culturel, quand bien même

C'est encore pire que si c'était les gènes

Comme le sable, en consommation, depuis 5000 ans

A pour équivalent et c'est hallucinant

Une montagne de 4 km de haut

20 km de large, 100 km de long

Et en Floride, 9 plages sur dix, disparaissent

Le capital n'a plus aucune laisse

Et sur le podium

Je n'en dis pas plus, par paresse

De plus, je ne suis pas un médium

De la consommation maximum

1/ sable 2/ eau 3/ pétrole

Là, plus personne ne rigole

Et même si rien ne se perd

Et même si tout se transforme

La loi de conservation de l'énergie

Peut-être parfois plus enfer que paradis

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

“Here we perhaps find the stumbling block of classical reflection on power: it is impossible to think apolitical without politics, immediate social control without mediation, in a word, society without power. "The epistemological obstacle that "politicology" has until now been unable to overcome, we believed we detected in the cultural ethnocentrism of Western thought, itself linked to an exotic vision of non-Western societies.

Pierre Clastres (1934-1977) “Society against the State” Les éditions de midnight

Asteroid collision

Have occurred or will occur, the films are bogus

50 meters, once or twice a century

500 meters, once every hundred thousand years

10,000 meters, once every hundred million years

Not really anything to worry about!

Even if the biggest

Ceres, with 1000 km in diameter, is the giant

But the greatest danger, adored, is money

The bourgeois success of social integration

Like the late (1903-1971) Fernandel, the man with the horse's head

At first to eat, then to look good

We cannot fast like snails

For many years

Anything that does not weaken capitalism, radically

Only makes it stronger!

Capital is an expert in resilience

And feeds on all movements

Thus, the art trade

Is the art of commerce

Every catastrophe serves him

He always comes out on top!

To make us bear everything, the celebrities are there

Capital is the abracadabra

Of all ideologies

Of all the tartufferies

Even calling for anarchy!

Prostitution

Isn't just sexual

But also psychological and intellectual

Even if the first time

In the prostituted and raped female body, it is 14 years

But mentally, but salary?

Of course, in Uncle Sam's country

And it's a real tragedy

Life expectancy of a prostitute

Is about thirty four years old

And all the prostitution

That of sex, the most hated, supreme abjection

Everything that fits in my grid

Like the bird, I make my trills

Too bad, up close, from afar, if I'm squeezed

For I am, you, me, them, them, they

Stories.org, this is a chic site

Where we can correct ourselves, in case of a problem

Moreover, he is truly international

A little intelligence is not trivial

And the mistakes, the typos, the fatigue

The right to make mistakes, without any intrigue!

It is no longer an obsession, like “The Chimney”

Little book (born in 1960) by Anne Teyssèdre, on uselessness

Because contagion can possess us

Of all our possessions

Of all our uselessness!

And we criticize others

Our own reflections, our own wishes

We are the mirrors, the projects

What everyone does!

Politics is a placebo

Making ugly look beautiful

Capital has its lackeys for this

His lefts, his rights, with the same effect

In 1785, the word placebo appeared

It's in England, decades before

For example, France, where however

This conditioning was already profitable, already effective

Reward system

Use of contagion, emotional plague

And impulse and cultural addictions

Punishment system

And conformity of submissions

From physiological to political

From organic reaction to aggression

From this inhibition of action

The whole society is poison

The whole society is a prison

Identifying with this addiction

Addiction to this identification

Poverty doesn't make you smart

Poverty makes you stupid, envious, mean

Wealth from poverty

Misery of riches

This is all the real distress!

The market society

Is a society of abuse

Not just for childhood

Where 700 children die from it every year in France

It's the whole society

Not just bad fathers

Not just bad mothers

And 10 percent of children

Are in any case victims of mistreatment

Forced to play the piano

Forced to act funny

Forced to do this or that

Colonized adults, that's it!

Nowhere, no otherness

Each, each, in their thoughts

Everything is done quietly, quickly

The slightest relationship with severity

The market society

Is a torturer in all its workings

Alas, this is not a mirage

Salaried work, so poorly paid

Is abuse too

There are many, it's never over

Like abyssal depths

Where the darkness is total

Like 99 percent of the oceans

Where compared to Mars, we only know a few

Figura nihili of humanity in rattle!

And police mistreatment

Against protesters

Like for example, pithy

The three, against Notre-Dame-des-Landes airport

And the repression that never prevails

And less eyes

For Damien Tessier and recently, Pierre Douillard

Quentin Torselli, Emmanuel Terrien

For the police, less than nothing

Cops, fascists, murderers!

And bows

In front of the 67 greatest fortunes on the planet

As much wealth as the poorest half of the planet

The scoundrels are not only in governments

To say it would be too easy, too dishonest

Up close, far away, intelligent or stupid

We all participate in it, the system is not stupid!

The bourgeoisies need the Stalinist

As in Spain in 1937

As in Portugal in April/May 1974

And the people always fooled, rarely clever

And most historians

Bourgeois or Stalinists

Horrible breed, infamous scoundrels

It's the world that fears life

Its worst enemy is therefore anarchy!

The life of the system

Is the system of life

Everything is planned in boredom

All its ugliness sucks at us

Like a boxer who, it's hard

Takes 300 kg in the face

With every punch

Whether he's nice or naughty

What is noble and beautiful

It's jumping over a bull

O recortador, besides, bullfighting is bastards!

Like our body

10,000 billion bacteria on our skin

In 1 month, the skin is completely renewed, nothing fake

Macrophages are needed

We need T lymphocytes, in rage

Reversed immunosuppressants for the oppressors

Against all the old and new bullshit, total torpor!

The spectacular techno-industrial commercial society

Is a shameless war criminal

Multiple genocides, various massacres

And everything we don't know

So as not to vomit at all our meals!

It's not DNA, we're not born like that

From mom to mom, from dad to dad

It's cultural, even though

It's even worse than if it were the genes

Like sand, in consumption, for 5000 years

Has the equivalent and it's amazing

A 4 km high mountain

20 km wide, 100 km long

And in Florida, 9 out of ten beaches disappear

Capital no longer has any leash

And on the podium

I won't say more, out of laziness

Also, I'm not a psychic

Maximum consumption

1/ sand 2/ water 3/ oil

There, no one laughs anymore

And even if nothing is lost

And even if everything changes

The law of conservation of energy

Maybe sometimes more hell than heaven

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)