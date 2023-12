Collectage et recyclage du capital

J'avais pris l'habitude

Comme de toute une multitude

De me parler à moi-même

Jamais, là, je n'y suis contredit

Se fichant de ce que l'on en dit

Mais, néanmoins

Le plus grand des secrets

Est justement de n'en avoir aucun

Le situationniste et vigneron italien ( né en 1948 ) Gianfranco Sanguinetti

Et il y a fort longtemps, l'avait déjà dit

Il ne faut pas être dénialiste

Ragoûtant ou pas, si l'on a la bonne liste

Le capital est numérus clausus

Toute supplique y fait figure de minus

Tout y est inconnu dans le connu

Tout y est connu dans l'inconnu

Un peu comme en 1914 / 1918, en France

Quand un soldat mort sur trois ou quatre

Ne pouvait donc qu'être un soldat inconnu

Et sans compter tous les disparus

Des entrailles et restes au tout dans la terre

De l'engrais qu'il fallait forcément taire

Du moins probant

Que le million d'orphelins, pauvres enfants

Des veuves noires ou mariées

Des veuves blanches ou fiancées

Un million d'invalides ou de défigurés

Et tant de vulves et de nichons sans utilité

Un peu, si l'on voulait, m'en prêter

Le voyage temporel pouvant tout s'imaginer !

Et le capital est une guerre permanente

Même la pensée rationnelle y devient démente

Du suicide, une guerre en temps de paix

Et une personne qui se suicide, c'est vrai

Impactant vingt autres personnes, horrible fait

La marchandise est un ( 1890 - 1947 ) Victor Lustig

Escroc qui réussit à vendre la tour Eiffel

En 1925, elle paraissait encore plus belle

Et certes, la ferraille peut se recycler

Mais en 2023, 27 pour cent

Des emballages plastiques seulement

Sont collectés et recyclés

Du même ordre que chatGPT, j'ai pété

Pour entraîner cela, de la cherté démesurée

1287 mégawattheures d'électricité

552 tonnes en équivalent CO2

Comme aussi, 205 vols Paris-New York

700.000 litres d'eau douce

Chaque conversation avec cette nouvelle connerie

Nécessitant 500 millilitres d'eau, ô vilenie

Comme le gaspillage alimentaire en France

150 kg par personne et par an, ô déliquescence

Alors qu'environ 14 pour cent des gens de France

Ne mangent pas à leur faim, triste évidence

Et sans compter tout le perdu ou tout l'invendu

Le monde entier, car c'est partout, marche sur son cul !

De tout un pays imaginaire

De toute une économie distributive libertaire

Et pour éviter cela, donc, l'anarchisme révolutionnaire

Donc, un gâchis, d'un pays derrière la consommation

De la Chine et des USA/SA/SS, le genre humain est con

Car le gâchis alimentaire est comme une nation entière

Mais le monde entier est SA/SS, des fanatismes divers

Idéologies et religions toujours en guerre

Avec des inconnus qui ne sont pas des anonymes

Avec des anonymes qui ne sont pas des inconnus

Comme les 5 à 6 millions, 2023, France

Ouvriers et ouvrières comme en confidence

Quand toujours en France, insécurité sociale dans l'air

Environ huit millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire

Et sans rapport, qui sait, avec la grotte Cosquer

De femmes, quinze mains

Vive les vagins et vive les seins

Neuf mains d'hommes

Un coup sur le machisme, mon bonhomme

Peut-être une inversion du paritaire

Tout son endroit, tout son envers

Une colonie de fourmis de six mille kilomètres de long

Italie, Portugal, Espagne, France, nouveaux colons

La fourmi d'Argentine " Linepithema humile "

Avec le développement des transports, rien de futile

Sans compter les fourmis électriques

Les fourmis noires ou de feu, pires encore, mortelles cliques

Avec donc du possible choc anaphylactique

Et à vingt ans, j'étais myrmécologue amateur

Et là, je suis largué sur toutes les longueurs

Même pour les embouteillages, elles fascinent chercheuses et chercheurs

Internet et sa ligne de coke, l'on ne peut qu'y perdre

Et c'est pas moins dangereux que pour les paris sportifs

Faux gains réservés aux grandes perdantes, aux grands perdants

Petits gains gagnés et étudiés pour les reperdre

De l'addiction entretenue par des marchands

Mafias du capital, tentacules

Reliés et étendus, et sans notre consentement, et qui nous enculent

Quand rien n'y est souhaité

Une personne sur six, par le jeu en ligne, est impactée

Surtout, les personnes pauvres ou en précarité

Chaque maillon du capital, par un autre, aliéné

En 1965, je dis à ma mère, naïvement, et à propos des poissons

Et à force de les pêcher

Et à force de les manger

Prédiction de leur disparition

J'étais déjà de la graine de polisson !

Patrice Faubert ( 2023 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

I had gotten used to

Like a whole multitude

To talk to myself

I am never contradicted there

Not caring what anyone says

But nevertheless

The biggest secret

Is precisely to have none

The Italian situationist and winemaker (born 1948) Gianfranco Sanguinetti

And a long time ago, he had already said it

You don't have to be a denialist

Tasty or not, if you have the right list

Capital is numerus clausus

Every plea is a minus

Everything is unknown in the known

Everything is known in the unknown

A bit like in 1914/1918, in France

When one in three or four dead soldiers

Could only be an unknown soldier

And without counting all the missing

From the entrails and remains to everything in the earth

Fertilizer that had to be kept quiet

At least convincing

That the million orphans, poor children

Black or married widows

White widows or brides

A million disabled or disfigured

And so many useless vulvas and tits

A little, if you wanted, to lend me some

Time travel can be imagined!

And capital is a permanent war

Even rational thought becomes insane

Suicide, a war in peacetime

And a person who commits suicide, it's true

Impacting twenty other people, horrible fact

The goods are a (1890 - 1947) Victor Lustig

Scammer who succeeds in selling the Eiffel Tower

In 1925, she looked even more beautiful

And certainly, scrap metal can be recycled

But in 2023, 27 percent

Plastic packaging only

Are collected and recycled

In the same vein as chatGPT, I farted

To cause this, excessive cost

1287 megawatt hours of electricity

552 tonnes in CO2 equivalent

As also, 205 Paris-New York flights

700,000 liters of fresh water

Every conversation with this new bullshit

Requiring 500 milliliters of water, oh villainy

Like food waste in France

150 kg per person per year, oh decay

While about 14 percent of people in France

Don't eat enough, sad evidence

And without counting all the lost or unsold items

The whole world, because it's everywhere, is walking on its ass!

Of an entire imaginary country

Of an entire libertarian distributive economy

And to avoid this, therefore, revolutionary anarchism

So a waste, from a country behind consumption

From China and the USA/SA/SS, humankind is stupid

Because food waste is like an entire nation

But the whole world is SA/SS, various fanaticisms

Ideologies and religions still at war

With strangers who are not anonymous

With anonymous people who are not strangers

Like the 5 to 6 million, 2023, France

Workers as if in confidence

When still in France, social insecurity in the air

Around eight million people depend on food aid

And unrelated, who knows, with the Cosquer cave

Of women, fifteen hands

Long live vaginas and long live breasts

Nine men's hands

A blow on machismo, my good man

Perhaps an inversion of parity

All its front, all its back

A colony of ants six thousand kilometers long

Italy, Portugal, Spain, France, new settlers

The Argentine ant “Linepithema humile”

With the development of transport, nothing is futile

Not counting the electric ants

Black or fire ants, even worse, deadly cliques

With therefore possible anaphylactic shock

And at twenty, I was an amateur myrmecologist

And there, I am dropped at all lengths

Even for traffic jams, they fascinate researchers

Internet and its line of coke, we can only lose

And it's no less dangerous than for sports betting

False gains reserved for the big losers, the big losers

Small gains won and studied to lose them again

Addiction maintained by merchants

Capital mafias, tentacles

Connected and extended, and without our consent, and who fuck us

When nothing is desired

One in six people are impacted by online gaming

Above all, poor or precarious people

Each link of capital, by another, alienated

In 1965, I said to my mother, naively, and about fish

And by fishing for them

And by eating them

Prediction of their disappearance

I was already naughty seed!

Patrice Faubert (2023) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)