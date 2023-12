Paraphysique de la tautologie

" Dans les conneries, les poids et mesures ne sont pas les mêmes "

Gérard Despeghel ( homme du peuple, né en 1952 )

Et si on tuait

Tous les affreux ?

Et si on tuait

Tous les fascistes ?

Et si on tuait

Tous les staliniens, tous les nazis ?

Tout le fascisme libéral, le capitalisme

Et son lumpenprolétariat, des bourgeoisies, les gros bras

Pour qui l'anarchie, c'est s'escroquer, se faire des coups bas !

Les vrais sont une minorité

Certes avec beaucoup de complicité

Mais hélas qui suivent une majorité

Pour les éliminer, il faudrait leur ressembler

Trop fatigant, de quoi vraiment être déprimé

Par sécurité, il faudrait y mettre les gauchistes dans la fournée

Tous les religieux de l'idéologie

Tous les idéologues de la religion

Faut bien rigoler un peu

Ne vous fâchez pas pour si peu

Je fais le mariole, j'aime bien vous taquiner

Sur moi, vous allez faire feu !

L'univers à 13,7 milliards d'années

Notre Terre à 4,657 milliards d'années

Et pourtant feu ( 1776-1831 ) l'autodidacte Sophie Germain

Qui damait le pion à bien des mathématiciens

Dut prendre d'un homme l'identité

Et ce pendant 35 longues années

Pour les mathématiques, en secret, exercer

Sous le nom d'Antoine Auguste Leblanc

En ce temps, la femme était comme un enfant

Et au même moment

En 1821, à Chamonix, c'est extrapolant

La première école de guide de montagne

Avec moi, tout se lie, tout se magne

Et puis comme à peine personne ne me lit

J'en profite, je me défais de ma lie

Que sur tous les nazis tueurs, je dévie

En 1915, le génocide arménien

L'un des plus vilains

Au moins un million de décès

Les turcs veulent que cela ne soit pas vrai

C'est pourtant de cela qu'est né

La notion de crimes contre l'humanité

Et le génocide des amérindiens

Des millions de forfaits

Tueries, viols, famines, l'inhumanité et ses méfaits

Génocide des juifs, génocide des gitans

Les mêmes histoires, d'humains déments

Espagnols, portugais, belges, français, allemands

De tous les pays, c'est affolant

Plus encore que ceux qui commandent

Ceux qui obéissent

Qui sont les bras armés de tous les supplices

Et ce sont des mondes issus des collisions

Comme la Terre et Théia, anéantie, et voici la lune

C'est l'impact qui provoque l'apparition de la vie

Et des astéroïdes et météorites, les pipis

La lune est un morceau de Terre aussi, et oui

Quand l'équivalent de milliards de bombes atomiques

Feront un jour 12 plaques tectoniques !

A la physique galactique, la Terre sait s'adapter

Ainsi, il y a plus de quatre milliards d'années

La journée durait 6 heures

Il y a 400 millions d'années

La journée durait 21 heures

Et sans la lune, pas de marées

Nous ne pourrions ni rire, ni pleurer !

Ni nous attrister des chiens de garde du capital

Nouveaux ou anciens, toujours à se congratuler

Qui se cirent les souliers, en direct ou en différé

Dans leurs journaux, leurs radios, leurs télés

Feu ( 1905-1940 ) Paul Nizan , fasciste puis stalinien

Annonçait leur modernité qui revient

Certes, il fut stigmatisé par les siens

Peut-être, mais cela n'empêche rien !

Ce sont des êtres humains qui sont des requins

Du moins, certaines et certains

Mais inoffensifs sont la plupart des requins

Comme ceux des grandes profondeurs, ces malins

Il fallut attendre 1977, pour en apercevoir un

Comme le Coelacanthe, en 1938, si tellement ancien

Comme l'écorce terrestre dont nous ne connaissons rien

Tout forage semble vain

12 km maximum, car 30 degrés de plus tous les kilomètres

C'est une prouesse au mètre par mètre

Les intellectuels sont au service du capital

Les artistes sont au service du capital

Ce sont des mercenaires interchangeables

Qui sont surtout experts dans l'art de la fable

Il s'agit d'anesthésier les masses

Pour qu'elles restent dans la crasse

Ainsi, chacun à sa place, chacun dans sa classe

Ainsi, chacune à sa place, chacune dans sa classe

Le fascisme libéral est un grand bazar

Où rien n'est laissé au hasard

Crachat permanent à la tête des gens

Et banalisation du mépris comme meilleur agent !

Bientôt

Tout être humain sera un flic à abattre

Et plus que des explosifs pour débattre

Il n'y a plus rien de populaire

Sinon le populisme réactionnaire

Ou alors, en 1948, les ouvriers de Pessac, les castors

Qui construisaient leurs maisons, c'était fort

Leurs mains étaient comme de l'or

Et qui ont su prouver alors

Que si les patrons ont besoin des ouvriers

Les ouvriers n'ont pas besoin des patrons

Mais hélas

Le populisme c'est le fascisme des pauvres

Toutes les frustrations des pauvres

Il y a un fascisme pour les pauvres

Il y a un fascisme pour les riches

Calcul pur pour les uns, bêtise pour les autres

Il n'y a plus de peuple, c'est moche

Plus que le populisme, même de gauche

Cela ne lit jamais un livre de subversion

Et des obèses, cela fait partie comme 40 millions

Aux Etats-Unis, les ricains, et de leurs animaux aussi

Aux loi de la publicité alimentaire, soumis

En vérité, l'esclavage n'a jamais été aboli

Comme à Cuba, en 1886, c'est une plaisanterie

Et c'est valable pour tous les autres pays !

A quoi servent tous les écrits ?

200 mots par minute pour un lecteur moyen

Sans la compréhension c'est totalement vain !

C'est du Drongo, l' oiseau imitateur

D'autres oiseaux, au moins 51, ce menteur

Moins usurpateur que les régimes

Pour faire maigrir, un problème de satiété

Effet cliquet, effet yoyo, c'est de la frime

80 pour cent d'échecs, c'est obligé d'échouer

Seul le nutritionniste compétent peut y remédier

Sinon, anémie, AVC, dépression

Masse osseuse et autres complications !

Les pauvres se font des crasses

Ne sont pas solidaires, entre eux, se cassent

La misère est réactionnaire

Les riches sont solidaires

Se serrent les coudes, sont communautaires

Ils et elles ont besoin de la misère

La richesse est réactionnaire

Et notre faculté d'oubli

Des massacres et toutes les épidémies

Comme la réduction des indiens du pays Guarani

Capturés ou tués, 300.000 indiens

Au sud de l'Amérique vers 1620

Par les Mamelucos, portugais et métis, assassins

Et il y avait dans certaines régions

Au kilomètre carré, avant leur extermination

Autant d'indiens, qu'en 1789, en France

Soit 50 habitants au kilomètre carré, pas une évidence !

Il faut être un volcanologue à toutes les théories

Une lave orgasmique qui de tout fait fi

Et la dérive des continents

Devint la tectonique des plaques

Même processus, aucun vrai changement

Changement de la continuité

Continuité du changement

Comme tous les régimes politiques

Toujours des baffes, toujours la trique

Tous les VRP du capital

De tout le fascisme libéral

Hollande, Poutine, Obama, Merkel

Et tant de ils et tant de elles

C'est la société spectaculaire marchande techno-industrielle

Quand le fascisme se dit contre le fascisme

Et toutes les facettes de ce tautologisme

Le mot n'est plus jamais la chose

En politique comme pour la rose

Comme tous ces rois, aristocrates ou bourgeois

Qui furent ou sont des francs-maçons

Donc une mode même chez la réaction

De toutes ces pitreries

Le capital en raffole à l'infini

Tout a été sali, galvaudé, falsifié, récupéré

Ah ! n'être plus rien pour pouvoir respirer !

Comme le corail, 0,5 pour cent

De tous les fonds marins

Mais cela fait vivre 25 pour cent

Des espèces qui vivent dans les fonds marins !

Ignorance de la misère

Misère de l'ignorance

Cela rend bête et méchant la guerre

Cela rend bête et méchant la souffrance institutionnalisée

Cela rend bête et méchant le travail salarié

Et plus aucune bagatelle

Plus de femmes en porte-jarretelles

Aucune folie en tête pour elles !

La femme comme butin de guerre

Qui s'offre au plus guerrier, au plus réactionnaire

Au fond qui a quelque chose

A gagner ou à perdre

Est un bourgeois ou une bourgeoise

De haut, personne je ne toise

C'est simplement la vérité

La conclusion, à nous de la tirer !

Comme les séries télévisées

De la survie organisée, il faut les gens, les préparer

De la catastrophe organisée, gérée, planifiée

Plus de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite

Mais tout simplement, du capital, des VRP !

Le capital n'a pas de préférence

Quand il est administré, peu lui chaut sa mouvance

Et je le redis, pas d'amitié, pas d'amour

Dans la hiérarchie, dans la compétition

Dans la dominance, dans la soumission

Pauvres ou riches, c'est de la contrefaçon

Nous n'avons que des rivaux et des rivales

Des concurrents et concurrentes, c'est fatal !

Tout le monde y milite, répression participative

La révolution doit commencer là

Dans nos rapports quotidiens à cela

Au changement intégral nos âmes ne sont pas réceptives

Il n'y a pas de diversité de pensée

Dans l'esclavage généralisé !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

“In bullshit, weights and measures are not the same”

Gérard Despeghel (man of the people, born in 1952)

What if we killed

All the awful ones?

What if we killed

All fascists?

What if we killed

All the Stalinists, all the Nazis?

All liberal fascism, capitalism

And its lumpenproletariat, bourgeoisies, the big guns

For whom anarchy means defrauding oneself, doing low blows to oneself!

The real ones are a minority

Certainly with a lot of complicity

But alas who follow a majority

To eliminate them, you would have to be like them

Too tiring, enough to really be depressed

For safety, leftists should be included in the batch

All religious ideology

All ideologues of religion

You have to laugh a little

Don't get angry for so little

I act like a mariole, I like to tease you

You're going to fire on me!

The universe at 13.7 billion years old

Our Earth at 4.657 billion years old

And yet the late (1776-1831) self-taught Sophie Germain

Who beat many mathematicians

Had to take the identity of a man

And this for 35 long years

For mathematics, in secret, exercise

Under the name of Antoine Auguste Leblanc

At that time, the woman was like a child

And at the same time

In 1821, in Chamonix, it is extrapolating

The first mountain guide school

With me, everything is linked, everything is mended

And then as hardly anyone reads me

I take advantage of it, I get rid of my dregs

That on all the killer Nazis, I deviate

In 1915, the Armenian genocide

One of the nastiest

At least a million deaths

The Turks want this not to be true

However, this is what was born from

The concept of crimes against humanity

And the genocide of Native Americans

Millions of packages

Killings, rapes, famines, inhumanity and its misdeeds

Genocide of the Jews, genocide of the gypsies

Same stories, crazy humans

Spanish, Portuguese, Belgian, French, German

Of all the countries, it's maddening

Even more than those who order

Those who obey

Who are the armed arms of all tortures

And these are worlds resulting from collisions

Like the Earth and Theia, annihilated, and here is the moon

It is the impact that causes the appearance of life

And asteroids and meteorites, the pipis

The moon is a piece of Earth too, and yes

When the equivalent of billions of atomic bombs

Will one day make 12 tectonic plates!

The Earth knows how to adapt to galactic physics

So, more than four billion years ago

The day lasted 6 hours

400 million years ago

The day lasted 21 hours

And without the moon, no tides

We could neither laugh nor cry!

Nor sadden us from the watchdogs of capital

New or old, always congratulating each other

Who shine their shoes, live or recorded

In their newspapers, their radios, their televisions

Late (1905-1940) Paul Nizan, fascist then Stalinist

Announced their returning modernity

Certainly, he was stigmatized by his own people

Maybe, but that doesn't stop anything!

It's human beings who are sharks

At least, some

But most sharks are harmless

Like those of the great depths, these clever ones

We had to wait until 1977 to see one.

Like the Coelacanth, in 1938, so so ancient

Like the earth's crust about which we know nothing

All drilling seems in vain

12 km maximum, because 30 degrees more every kilometer

It's a feat meter by meter

Intellectuals are at the service of capital

Artists are at the service of capital

They are interchangeable mercenaries

Who are above all experts in the art of the fable

It's about anesthetizing the masses

So that they stay in the filth

So, everyone in their place, everyone in their class

So, everyone in their place, each in their class

Liberal fascism is a big mess

Where nothing is left to chance

Permanent spitting in people's heads

And trivialization of contempt as the best agent!

Soon

Every human being will be a cop to be killed

And more than explosives to debate

There's nothing popular anymore

Otherwise reactionary populism

Or, in 1948, the workers of Pessac, the beavers

Who built their houses, it was strong

Their hands were like gold

And who then knew how to prove

That if the bosses need the workers

Workers don't need bosses

But unfortunately

Populism is the fascism of the poor

All the frustrations of the poor

There is fascism for the poor

There is fascism for the rich

Pure calculation for some, stupidity for others

There are no more people, it's ugly

More than populism, even from the left

This never reads a subversion book

And of the obese, that's like 40 million

In the United States, the Yanks, and their animals too

To the law of food advertising, subject

In truth, slavery was never abolished

Like in Cuba, in 1886, it's a joke

And this is valid for all other countries!

What is all the writing for?

200 words per minute for an average reader

Without understanding it is totally futile!

It's Drongo, the mimic bird

Other birds, at least 51, this liar

Less usurping than diets

To lose weight, a satiety problem

Ratchet effect, yoyo effect, it's a show off

80 percent failure means you have to fail

Only the competent nutritionist can remedy this

Otherwise, anemia, stroke, depression

Bone mass and other complications!

The poor make dirt on themselves

Are not united, among themselves, they break

Poverty is reactionary

The rich are united

Stick together, be community

They need misery

Wealth is reactionary

And our faculty of forgetting

Massacres and all the epidemics

Like the reduction of the Indians of the Guarani country

Captured or killed, 300,000 Indians

South of America around 1620

By the Mamelucos, Portuguese and mestizos, assassins

And there were in some areas

Per square kilometer, before their extermination

As many Indians as in 1789, in France

That’s 50 inhabitants per square kilometer, not obvious!

You have to be a volcanologist for all the theories

An orgasmic lava that ignores everything

And continental drift

Became plate tectonics

Same process, no real change

Change of continuity

Continuity of change

Like all political regimes

Always slaps, always the stick

All capital VRPs

Of all liberal fascism

Hollande, Putin, Obama, Merkel

And so many they and so many them

It is the spectacular techno-industrial merchant society

When fascism says itself against fascism

And all the facets of this tautologism

The word is never the thing anymore

In politics as for the rose

Like all these kings, aristocrats or bourgeois

Who were or are Freemasons

So a fashion even among the reaction

Of all these antics

Capital loves it endlessly

Everything has been soiled, misused, falsified, recovered

Ah! to be nothing left to be able to breathe!

Like coral, 0.5 percent

Of all the seabed

But that keeps 25 percent alive

Species that live in the seabed!

Ignorance of poverty

Misery of ignorance

This makes war stupid and wicked

This makes institutionalized suffering stupid and evil.

This makes paid work stupid and nasty.

And no more trifles

More women in garter belts

No madness in mind for them!

Women as spoils of war

Who offers himself to the most warlike, to the most reactionary

Deep down who has something

To win or to lose

Is a bourgeois or a bourgeois

From above, I don't look down on anyone

It's simply the truth

The conclusion is up to us to draw!

Like TV series

Organized survival requires people, preparing them

Of the organized, managed, planned disaster

More left, far left, right, far right

But quite simply, capital, VRP!

Capital has no preference

When he is administered, he does not care much about his movement

And I say it again, no friendship, no love

In the hierarchy, in the competition

In dominance, in submission

Poor or rich, it's counterfeiting

We only have rivals and rivals

Competitors are fatal!

Everyone is campaigning, participatory repression

The revolution must start here

In our daily dealings with this

To integral change our souls are not receptive

There is no diversity of thought

In generalized slavery!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)