Et même si je passe, du coq à l'âne

Vraiment cela n'est pas une vanne

Et même si je n'ai pas besoin d'encouragements

Car je ne sais pas écrire autrement

J'en reçois d'OverBlog, c'est étonnant, mais gratifiant

Qui se scandalise de mes censures sur Indymedia Grenoble

Mais je ne suis, ni ouvrier, ni bourgeois, ni noble

Mais OverBlog trouve mes titres étranges

C'est vrai, de dadaïsme, je les lange

Et aussi des textes sans aucun paragraphe et trop longs

Je l'admets, suis pas aussi con

Mais je fais ce que je peux

Ma respiration a besoin d'un long feu !

Et puis c'est le guinness des records

Des textes refusés chez Indymedia Grenoble, je fais fort

J'attends l'homologation, encore merci, aucun tort !

Dadaïsme, lettrisme, paraphysique

Tout est une suite logique

A qui cela plaît vraiment, aucune critique

Rien n'est plus dictatorial

Qu'un projet de société

Par le fascisme libéral, imposé

Puis quelques sondages pour le légitimer

Toujours des pour, des contre, c'est banal

De grande habileté sont les gens du capital !

Pour des régions, des départements

Pour ceci, cela, toutes sortes d'événements

Tous les gens deviennent le tyran

C'est un monothéisme idéologique

Dont le nouveau feu ( v8 v64 ) Paul de Tarse, est l'argent

Et plus de feu ( 37-68 ) Néron pour le décapiter

Le monde de l'économie hystérique

Au moins feu ( ?-1338 ) Akhenaton

N'adorait que le soleil, c'est plus joli

Que le monothéisme de feu Isaï

Anabase des batailles de la domination

Comme en 1882, les petits enfants soldats

A l'école en France, on marchait au pas

Cela défilait avec des fusils en bois

A moins de 5 ans, c'était pas l'enfant roi

La défaite de 1870, il fallait venger

Ô douce France, pour l'allemand, le manger

Pour la guerre préparer les esprits

Le même qui plus tard fera le nazi

Et tous les maux des mots, que la patrie chie !

De nos jours, l'argent remplace parfois le fusil

Il est devenu la vie

Comme 20 millions de personnes

Qui prostituent leurs corps dans le monde

C'est la misère sexuelle qui gronde

C'est le business qui tonne

Le mot de tous les records

Qui est de tous les bords

Et qui sur internet est le plus sollicité

Est le mot sexe avec 594 millions de réponses

300 sites pornographiques, chaque jour, créés

Souvent le sexe est conservateur

Dans la sphère publique, l'église et ses valeurs

Et plus déluré dans la vie privée

Privée de tout, en réalité

Parfois la prostitution est légalisée

Comme à Berlin, la cuisse en chaleur

Avec ses 700 maisons spécialisées

En France, c'est l'hypocrite business généralisé

Où l'on teste même la fidélité

Et tous les sites de rencontres

Où contre la vie, tout est contre

Des marchandises peuvent s'échanger

Aucune affinité, juste de la sexualité

Et le plus souvent c'est d'ailleurs du vent

Pour au naïf, faire dépenser son argent

Sinon, une partie de baise

Mais le compte en banque à l'aise !

Organisation du mensonge

Mensonge de l'organisation

Le capital, tous les jours est immonde

Et de toutes ses prostitutions, il nous inonde !

C'est de la douleur chronique

Comme 15 millions de personnes en France

Sensorielle, émotionnelle, même romance

La douleur chronique dure de 1 jour à 3 mois

Pour l'aiguë, pas la même loi

Sur l'échelle de 0 à 10, du capital

Qui est douleur physique ou douleur morale

Des douleurs physiologiques

Des douleurs inflammatoires

Des douleurs neuropathiques

Des lésions neurologiques

Aux interactions multidimensionnelles

Et plus nous créons de nouveaux neurones

Dans cette paradoxale neurogenèse

Et plus s'effacent les anciens souvenirs

Et ainsi rien ne peut finir

Et ainsi tout peut finir

Pour que les atrocités réapparaissent ou se taisent

C'est le mystère de l'amnésie infantile

Pour toi, moi, eux, elles, ils

De toutes façons

En nous, tout s'inscrit, c'est prouvé

Les expériences ne sont jamais oubliées

Nos traces en sont les leçons

Et toujours des guerres, jamais nous n'évoluons

Comme en Syrie, déjà 100.000 défunts et défuntes

Tortures, viols, massacres, les mortelles étreintes

Il y a tant de ( né en 1965 ) de Bachar el-Assad, cette ordure

Avec le soutien de ( né en 1952 ) Vladimir Poutine, et d'autres raclures

A côté, nos poubelles sont propres, c'est sûr

A côté des tyrannies, à côté des pourritures

Et la surpopulation nourrit les tyrannies

Elles veulent de la chair à canon, de la chair à profit

Le capitalisme est un bordel, c'est pas l'anarchie

La contraception est une nécessité

Comme l'avortement, pour la rattraper !

Il n'y a pas d'instinct maternel ou paternel

Il n'y a que du conditionnement culturel

Et pour tous nos comportements les plus pathologiques

Nous avons toujours, pour les justifier, des discours logiques

Et tous les gens en marge

Qui crient en vain leur rage

Sont pourtant, de la société, les véritables sages

Car c'est pareil à tous les étages

Organismes bientôt génétiquement augmentés

Organismes génétiquement modifiés

La génétique n'est pas intelligente, c'est de la technicité !

Les marchés sont dans le monde, en Europe

Le capital est interlope

Comme les méduses

Qui jamais ne s'usent

Pullulation, gélification, régénération

Et plus mortelles que les requins

50 décès par an, méduses, 10 décès par an, requins

Ce que risque vraiment l'être humain

Et moins de tortues pour les manger

La méduse c'est pourtant 98 pour cent d'eau

Quelques millimètres à plusieurs mètres, froid ou chaud

Pas les mêmes espèces, elles prolifèrent, aucune solution

Elles nous piquent, de toutes façons

Le capital est une méduse, c'est pas bon !

A la recherche de nos vies absentes

L'industrie des animaux de compagnie

Substituts affectifs, aux panoplies conséquentes

Il n'y a pour l'être humain qui vit

De langage poétique ou artistique

Car son langage est déjà en soi-même

Un art naturel où se pose la valeur des mots

Seulement l'essentiel quand vraiment l'on aime !

Toute guerre est ennemie de l'humanité

La guerre n'a que la guerre pour alliée

Comme les bombardements des alliés de 1940/1945, c'est oublié

Qui ont fait 420.000 victimes au Japon

Qui ont fait 420.000 victimes en Allemagne

Qui ont fait 60.000 victimes en France

En France, donc, c'était les alliés

Du travail d'ivrogne, sans précision, bâclé

Les bourgeoisies partaient

Le peuple, lui, restait

Et comme d'habitude, c'est lui qui trinquait !

Les cibles étaient les civils

Car cela n'était jamais dans le mille

Et du maxiton pour les aviateurs

Qui se savaient devenir des tueurs

100.000 furent tués d'ailleurs

Bavures et dommages collatéraux

Que le langage militaire est beau

Les chefs militaires sont des salauds !

Le gauchisme est la roue de secours du capitalisme

Et elle le sait bien l'idéologie capitaliste

Je n'ai rien à aménager ou à ménager

Je n'ai pas d'ambition, aucune vraie prétention

Inutile de me flatter, de me critiquer

Ma bouche n'aime que les nichons

Je suis l'homme invisible, un passe-muraille

Dans ce monde où tout fait aïe, aïe, aïe

Il faut provoquer un peu de réflexion

Car TOUT est en prison

Et pour renverser tous les rois

Il faut aussi écrire contre soi !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

And even if I go from cock to donkey

Really this is not a joke

And even though I don't need encouragement

Because I don't know how to write otherwise

I get some from OverBlog, it's surprising, but rewarding

Who is scandalized by my censorship on Indymedia Grenoble

But I am neither a worker, nor a bourgeois, nor a noble

But OverBlog finds my titles strange

It's true, Dadaism, I diaper them

And also texts without any paragraph and too long

I admit it, I'm not that stupid

But I do what I can

My breathing needs a long fire!

And then it's the Guinness of records

Texts refused at Indymedia Grenoble, I do strong

I'm waiting for approval, thank you again, no harm done!

Dadaism, lettrism, paraphysics

Everything is a logical sequence

Who really likes it, no reviews

Nothing is more dictatorial

Than a social project

By liberal fascism, imposed

Then some surveys to legitimize it

Always pros and cons, it's commonplace

Of great skill are the people of capital!

For regions, departments

For this, that, all kinds of events

All people become the tyrant

It is an ideological monotheism

Whose new fire (v8 v64) Paul of Tarsus, is silver

And more fire (37-68) Nero to behead him

The world of hysterical economics

At least the late (?-1338) Akhenaten

Only worshiped the sun, it's prettier

That the monotheism of the late Jesse

Anabasis of the Battles of Domination

As in 1882, little child soldiers

At school in France, we walked in step

They paraded with wooden guns

At less than 5 years old, he was not the child king

The defeat of 1870, it was necessary to avenge

O sweet France, for German, eat it

Prepare minds for war

The same one who would later become a Nazi

And all the evils of words, let the country shit!

These days, money sometimes replaces the gun

It became life

Like 20 million people

Who prostitute their bodies in the world

It is the sexual misery that rumbles

It’s business that’s booming

The word of all records

Who is on all sides

And who on the internet is most in demand

Is the word sex with 594 million answers

300 pornographic sites created every day

Often the sex is conservative

In the public sphere, the church and its values

And saucier in private life

Deprived of everything, in reality

Sometimes prostitution is legalized

Like in Berlin, the thigh in heat

With its 700 specialized houses

In France, it's generalized hypocritical business

Where we even test fidelity

And all the dating sites

Where against life, everything is against

Goods can be exchanged

No affinity, just sexuality

And most often it's wind

For the naive, to make them spend their money

Otherwise, some fucking

But the bank account is comfortable!

Organization of lies

Lie of the organization

Capital is filthy every day

And with all his prostitution, he floods us!

It's chronic pain

Like 15 million people in France

Sensory, emotional, even romance

Chronic pain lasts from 1 day to 3 months

For the acute, not the same law

On the scale of 0 to 10, capital

Which is physical pain or moral pain

Physiological pain

Inflammatory pain

Neuropathic pain

Neurological lesions

Multidimensional interactions

And the more new neurons we create

In this paradoxical neurogenesis

And the old memories fade away

And so nothing can end

And so it can all end

So that atrocities reappear or remain silent

This is the mystery of childhood amnesia

For you, me, them, them, they

Anyway

In us, everything is written, it is proven

Experiences are never forgotten

Our traces are the lessons

And always wars, we never evolve

As in Syria, already 100,000 dead

Torture, rape, massacres, deadly embraces

There are so many (born in 1965) of Bashar al-Assad, this trash

With the support of (born in 1952) Vladimir Putin, and other scum

Besides, our trash cans are clean, that's for sure

Next to tyrannies, next to rottenness

And overpopulation feeds tyrannies

They want cannon fodder, flesh for profit

Capitalism is a mess, it's not anarchy

Contraception is a necessity

Like abortion, to make up for it!

There is no maternal or paternal instinct

There is only cultural conditioning

And for all our most pathological behaviors

We always have, to justify them, logical discourses

And all the people on the sidelines

Who shout their rage in vain

However, are the true wise people of society

Because it's the same on all levels

Organisms soon to be genetically augmented

Genetically modified organism

Genetics is not intelligent, it's technicality!

The markets are in the world, in Europe

Capital is crooked

Like jellyfish

Which never wear out

Pullulation, gelation, regeneration

And deadlier than sharks

50 deaths per year, jellyfish, 10 deaths per year, sharks

What human beings really risk

And fewer turtles to eat them

The jellyfish is 98 percent water.

A few millimeters to several meters, cold or hot

Not the same species, they proliferate, no solution

They sting us, anyway

Capital is a jellyfish, it's not good!

In search of our absent lives

The pet industry

Emotional substitutes, with substantial ranges

There is nothing for the human being who lives

Of poetic or artistic language

Because its language is already in itself

A natural art where the value of words arises

Only the essentials when you really love!

All war is the enemy of humanity

War has only war as an ally

Like the Allied bombings of 1940/1945, it is forgotten

Which caused 420,000 victims in Japan

Which caused 420,000 victims in Germany

Which caused 60,000 victims in France

In France, therefore, it was the allies

Drunk work, without precision, sloppy

The bourgeoisies were leaving

The people remained

And as usual, he was the one toasting!

The targets were civilians

Because it was never on target

And maxiton for aviators

Who knew they were becoming killers

100,000 were killed elsewhere

Burrs and collateral damage

That military language is beautiful

Military leaders are bastards!

Leftism is the spare wheel of capitalism

And she knows it well, capitalist ideology

I have nothing to arrange or take care of

I have no ambition, no real pretensions

No need to flatter me, criticize me

My mouth only likes tits

I am the invisible man, a wall breaker

In this world where everything is ouch, ouch, ouch

We need to provoke a little thought

Because EVERYTHING is in prison

And to overthrow all the kings

You also have to write against yourself!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)