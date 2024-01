L'écotoxicologie industrialisée

Ainsi, tout s'axe sur les diplômes

Qui des compétences, ne font pas forcément des termes

Feu ( 1901 - 1976 ) André Malraux

Pied de nez carrément rigolo

Premier ministre des affaires culturelles

Lui, n'avait vraiment aucun diplôme

Certes

Tout est plus ou moins de l'opportunisme interprétatif

Chaque être vivant

Comme un fossile vivant

Et tout pourrait y apparaître comme facultatif

Tout y étant cimetière des vies humaines

Tout y étant cimetière des vies non-humaines

De toute une dévolution encalminée

Tout y est du justiciable bien berné

Surtout que l'extrême droite du capital

Huile les rouages du monde de tout son mal

De plus

Elle y a une son extrême gauche

Elle y a sa gauche

Elle y a sa droite

Elle y a son extrême droite

Et donc de fausses divisions

Mais avec de vraies dissensions

Avec un fascisme plus à gauche

Avec un fascisme plus à droite

Cela régit le monde entier

Maîtrise totale du faux et du mensonge !

Trafiquant les mots pour mieux les détruire

Récupérant tout et rien, pour à tout, nuire

Ainsi, ce prétendu et absurde anarcho-capitalisme

L'anarchie étant contre tout libertarisme

Contre toute tyrannie et tout électoralisme

Ni dieu, ni maître, ni gauche, ni droite

Contre toute élection

Contre toute représentation

Il n'y a, de toutes façons, plus aucune démocratie

C'est ferme ta gueule et cause toujours

Tout Etat étant despotique

Militaire, policier, affairiste, oligarchique

Tout va y crever, déjà, tout y crève

Et pour tout fiche par terre, plus aucune relève

L'organisation du monde

Par les gens et pour les gens

Aucune hiérarchie, aucune compétition, prendre du bon temps

Du capital, nous sommes les domestiques

Comme les bonnes des années vingt et avant

Dont la moitié était des filles-mères, si évident

La domesticité c'était une personne sur quinze

Nourrie, logée, non-salariée, du dramatique

Avec 90 pour cent de femmes, par leurs patrons

Violées, puis virées, par des ordures et des cons

40 pour cent des prostituées, cela était aussi des bonnes

Et du pourri subtil ou manifeste, c'est toujours la même donne !

Mais jamais, vraiment, rien ne nous choque

La saloperie, jamais, vraiment, du toc toc

Via aussi toutes les sortes de Tik Tok

Dans nos caboches pleines de boches

Résistance qui de son peu, tue, pas de hoche

Et dans chaque pays, des médias aux ordres

Police, presse, armée, et tout vrai désordre

Avec dans le mensonge de plus en plus plébiscité

Avec la vérité qui peut trop déstabiliser

Que l'on pourrait, nonobstant, trouver

Et à condition de la vouloir et surtout de la chercher

Comme la grippe américaine et non espagnole

L'on prit encore les gens pour des guignols

Et qui fit en deux ans, 50 millions de victimes

Le monde entier dut en payer la dîme

Les virus, en tous temps, firent plus de décès

Que les guerres, et là, ce sont des faits

Colons espagnols et colons portugais, lors de leurs expéditions

Pillage des ressources locales et l'évangélisation

Et tout au passage, en élimination

Comme à travers les âges et les pays, en continuation

9 novembre 1918, le poète Guillaume Apollinaire, meurt

De la grippe américaine, fut mis en demeure

Mars 1917, il popularisa et créa le terme de surréalisme

Dans une tranchée de 1914/1918, et son apocalypse

Un peu comme tout nazisme ou tout fascisme

Qui ne seraient plus des antisémites

Et bientôt, même, des antinazis ou des antifascistes

La connerie ose vraiment, tout

Mais moins l'on rit, et plus il y a de folles et de fous

Tout totalitarisme générant du confusionnisme

Et à l'envers et à l'endroit, tout y est absolutisme !

Mais toutes les industries

Sont des industries de la saloperie

Comme celle du tabac

Huit millions de décès par an, voilà

De l'écotoxicité à tous les niveaux

Déforestation, engrais, transport, consommation d'eau

Quand un pour cent des riches

Des gaz à l'effet de serre, émettent

Autant que 66 pour cent des pauvres, c'est bête !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien

So, everything focuses on qualifications

Who skills, do not necessarily make terms

Late (1901 - 1976) André Malraux

Downright funny snub

Prime Minister of Cultural Affairs

He really didn't have any diploma.

Certainly

It's all more or less interpretive opportunism

Every living being

Like a living fossil

And everything could appear there as optional

Everything there being a cemetery of human lives

Everything there is a cemetery of non-human lives

Of a whole becalmed devolution

Everything is about the well-deceived litigant

Especially since the extreme right of capital

Oil the wheels of the world with all its evil

What's more

There is a far left sound

She has her left

She has her right

She has her extreme right

And therefore false divisions

But with real dissensions

With a more left-wing fascism

With a more right-wing fascism

It rules the whole world

Total mastery of falsehood and lies!

Tampering with words to better destroy them

Recovering everything and nothing, to harm everything

Thus, this so-called and absurd anarcho-capitalism

Anarchy being against all libertarianism

Against all tyranny and all electoralism

Neither god, nor master, nor left, nor right

Against any election

Against all representation

There is, in any case, no more democracy

Shut up and keep talking

Every state being despotic

Military, police, businessman, oligarchic

Everything is going to die, already, everything is dying

And for everything on the ground, no more relief

The organization of the world

By the people and for the people

No hierarchy, no competition, have a good time

Of capital, we are the servants

Like the maids of the twenties and before

Half of which were single mothers, so obvious

Domestic service was one person in fifteen

Fed, housed, self-employed, dramatic

With 90 percent women, by their bosses

Raped, then fired, by trash and idiots

40 percent of prostitutes were also maids

And subtle or obvious rottenness, it’s always the same deal!

But never, really, nothing shocks us

The filth, never, really, knock knock

Also via all kinds of Tik Tok

In our heads full of Krauts

Resistance which in its little way kills, no shake

And in each country, from the media to orders

Police, press, army, and all real disorder

With the increasingly popular lie

With the truth that can be too destabilizing

That we could, notwithstanding, find

And on condition of wanting it and above all looking for it

Like the American flu and not the Spanish flu

We still took people for puppets

And which caused 50 million victims in two years

The whole world had to pay tithe

Viruses, at all times, caused more deaths

That wars, and there, these are facts

Spanish settlers and Portuguese settlers, during their expeditions

Looting of local resources and evangelism

And all the while, in elimination

As through ages and countries, in continuation

November 9, 1918, the poet Guillaume Apollinaire died

Of the American flu, was put on notice

March 1917, he popularized and created the term surrealism

In a trench in 1914/1918, and its apocalypse

A bit like all Nazism or all fascism

Who would no longer be anti-Semites

And soon, even, anti-Nazis or anti-fascists

The bullshit really dares, everything

But the less we laugh, the more crazy there are

Any totalitarianism generating confusion

And upside down and right side up, everything is absolutism!

But all industries

Are filthy industries

Like tobacco

Eight million deaths per year, that's it

Ecotoxicity at all levels

Deforestation, fertilizers, transport, water consumption

When one percent of the rich

Greenhouse gases emit

As many as 66 percent of the poor are stupid!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicien