Dura lex, sed lex

Tout a toujours existé

Bien avant que cela ne soit nommé

Comme la dépendance ou l'addiction

Trace écrite en 1561, puis c'est l'expansion

Déjà le jeu d'argent, rien de nouveau

C'est simplement l'affaire des mots

Maintenant c'est l'ère du biohacking

Pour que la biologie ne devienne pas un ring

C'est aussi le Big Bang chimique

L'environnement nous modifie, c'est sa musique

Nous nous adaptons à lui

L'être humain d'autrefois, c'est fini

Comme en Inde, cette fourmilière

Tout est jeté partout sur Terre

Et 100 millions de tonnes d'ordures chaque année

Et ce que nous respirons et mangeons est pollué

Ainsi aux USA, une jeune fille noire sur quatre, est pubère

Oui pubère, à 7 ans, c'est à pleurer

Les riches vivent plus longtemps que les pauvres

Les cadres vivent plus longtemps que les ouvriers

Pour les pauvres, mauvaise nourriture, obésité

Trop de quantité et pas de qualité

Pour les riches éclairés, saine nourriture, et la santé

Certes, c'est réducteur, tout est si mélangé, si compliqué

Tel auteur que nous lisons

Tel penseur que nous apprécions

Et que dans la vie, supporter, nous ne pourrions !

Pareil pour les artistes ou les savants

Simples images spectaculaires, c'est donc sans fondement

C'est là le secret de la séparation

Qui est la séparation du secret

Et si mes titres textuels semblent arbitraires

Leurs contenus ne sont pas si atrabilaires !

Tout ce qui est aujourd'hui

Est d'hier le produit

Comme l'héritage stalinien

Du capital devenu très malin

Du MGB ( 1946 à 1954 ) ancêtre du KGB

De l'épisode ( 1948-1951 ) du prétendu complot des blouses blanches

Micros partout, rien n'était étanche

Au tour des médecins trop bavards

D'être éliminés, pour faire pire, jamais trop tard !

Tous les vrais staliniens étaient des crétins

Comme aussi les vrais fascistes, jamais bien malins

Où l'organisation du complot

Est le complot de l'organisation

L'art de gouverner, de nos jours, manque de pot

L'héritage stalinien est en fonction

Mais subtil, plus dilué, moins idiot

Et plus le besoin de faux aveux

Quand tout est vrai, pour elles, ils, eux !

Comme de dire

Comme de lire

Que les glaciers vont fondre

La pollution industrielle va les tondre

Et 1,20 mètre de plus, pour océans et mers

Bientôt, et avant quelques siècles, plusieurs mètres

Pour les populations de la Terre

Certes, notre planète en a vu d'autres, elle s'adapte

Mais pas l'espèce humaine, il faudra qu'elle parte !

Tout est parti de la Renaissance

De la science islamique, une nouvelle naissance

Qui à l'Occident influa ses connaissances

De par ses colonies du monde et d'Europe, l'islam fut expulsé

A cette époque les pays musulmans étaient en avance

Sur l'Europe, en retard d'une connivence

Langage du pouvoir, pouvoir du langage

Langage de domination, domination de langage

Dont la maîtrise fait les chefs, les avocats

Et ceci, même quand c'est du blabla

Pas comme chez d'anciennes tribus d'indiens d'Amérique de Sud

Rituels pour annuler le pouvoir, ruses qui l'éludent

Aucun système politique

Ne se crée vraiment, ne disparaît vraiment, il se transforme

Mélange informe de toutes ses formes

Pour les riches ou les pauvres, diverses lois économiques

Spectaculaire diffus ou spectaculaire concentré, spectaculaire intégré, tactique

De toutes façons, chez les sauvages ou les civilisés

Manifestement ou subtilement, il faut en chier !

Comme les rituels de la torture

Pendaison, amputation, écorchage

Initiation jusqu'à l'évanouissement, prouver son courage

Avant chez certaines tribus d'indiens

Chez nous, sous d'autres formes, c'est moins vilain !

Des rites pour l'initiation et l'intégration

Chaque peuple l'a fait, le fait, à sa façon

Mais les sociétés primitives, au moins

Toutes activités comprises, travaillaient peu

3 à 4 heures par jour, car aux loisirs, enclins

Sans surplus, sans profit, comme c'est honteux !

Et avec l'économie devenue folle

Et avec la technologie devenue folle

Alors que 20 pour cent seulement

De la plupart de tous les gens

Savent vraiment ce qu'est le réchauffement climatique

Et qu'il est le produit des gaz à effet de serre

Pas étonnant qu'il n'y ait aucun vrai déclic

Et que se perpétue la politique la plus réactionnaire !

Et bientôt, déjà en réalité

Des émeutes de la faim, le climat déréglé des réfugiés

Inondations et autres raz-de-marée

Et un déni totalement généralisé !

Comme au Chili et au Japon

Activité sismique des plaques de subduction

Et les 50 millions de tonnes de déchets électroniques

Chaque année, pour les pays industrialisés

Et le trafic de déchets électroniques toxiques

Au Ghana, au Nigeria, et donc principalement en Afrique

Car 50.000 téléphones portables, c'est le hic

C'est 1 kg d'or, c'est 10 kg d'argent

Et pour l'indigence qui la trafique, du pourri dans le sang

Toxicité dans l'air, dans les entrailles des enfants

Et la Chine, Hong Kong, Shenzhen, import et export

Du commerce des déchets, le profit d'abord !

Partout, plein de déchets toxiques

Au fond des mers et océans, le capitalisme et sa musique

Dura lex, sed lex, c'est la loi du marché

Après moi, le déluge, c'est même dit à la télé

Catastrophisme, administration du désastre, soumission durable

Allez, tous et toutes, à table, à table, à table !

Et la borréliose ( Borrelia burgdorferi ) des tiques

Comme le capital, c'est protéiforme et épidémique

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Désolé, c'est un peu long

Mais c'est son seul vrai nom !

Toujours en expansion, infestation, dissémination

Face à cela, peu de réelle contestation

Comme pour tout le reste, le déni en manifestation !

Il faudrait être comme l'éclair

Avoir une idée en foudre globulaire

L'idée éclair à 500 millions de km/heure

Moitié d'une seconde à une seconde de durée

Une idée d'ailleurs pour nous faire enfin changer

Comme 2000 orages actifs à chaque seconde

Pour une centaine d'éclairs à chaque seconde

Et ce dans le monde

Mais les idées ressassées sont fanées

Et elles ne sont pas, ainsi, renouvelées

Pas comme notre squelette, si charmant

Qui se refait de 10 pour cent, et par an

Et un nouveau support, environ tous les quinze ans

Rien de plus étonnant !

Mais la misère restreinte et généralisée

N'est pas épanouissante, c'est la bêtise, c'est la méchanceté

La misère n'est pas réjouissante

Pour les riches et les pauvres, elle est mugissante !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Everything has always existed

Long before it was named

Like dependence or addiction

Trace written in 1561, then it is the expansion

Already gambling, nothing new

It's just a matter of words

Now is the era of biohacking

So that biology does not become a ring

It is also the chemical Big Bang

The environment modifies us, it's its music

We adapt to him

The human being of yesteryear is over

As in India, this anthill

Everything is thrown everywhere on Earth

And 100 million tons of garbage every year

And what we breathe and eat is polluted

Thus in the USA, one in four young black girls is pubescent.

Yes pubescent, at 7 years old, it's crying

The rich live longer than the poor

Managers live longer than workers

For the poor, bad food, obesity

Too much quantity and no quality

For the wealthy, enlightened, wholesome food, and health

Of course, it's reductive, everything is so mixed, so complicated

Such author we read

Such a thinker we appreciate

And that in life, we could not bear it!

The same for artists or scholars

Simple spectacular images, so it's unfounded

This is the secret of separation

Who is the separation of the secret

What if my text titles seem arbitrary

Their contents are not that unattractive!

Everything that is today

Is yesterday's product

Like the Stalinist legacy

Capital that has become very clever

Of the MGB (1946 to 1954) ancestor of the KGB

From the episode (1948-1951) of the so-called White Coat Plot

Microphones everywhere, nothing was waterproof

The turn of overly talkative doctors

To be eliminated, to make matters worse, never too late!

All real Stalinists were morons

Like also the real fascists, never very clever

Where the organization of the conspiracy

Is the conspiracy of the organization

The art of governing, these days, lacks potency

The Stalinist legacy is in operation

But subtle, more diluted, less stupid

And no more need for false confessions

When everything is true, for them, them, them!

Like to say

Like reading

That the glaciers will melt

Industrial pollution will mow them down

And 1.20 meters more, for oceans and seas

Soon, and before a few centuries, several meters

For the people of the Earth

Certainly, our planet has seen others, it adapts

But not the human species, it will have to leave!

It all started with the Renaissance

From Islamic science, a new birth

Who influenced his knowledge in the West

From its colonies in the world and in Europe, Islam was expelled

At that time Muslim countries were ahead

On Europe, late by a connivance

Language of power, power of language

Language of domination, language domination

Whose mastery makes the leaders, the lawyers

Not like ancient tribes of South American Indians

Rituals to cancel power, ruses that evade it

No political system

Doesn't really create, doesn't really disappear, it transforms

Shapeless mixture of all its forms

For rich or poor, various economic laws

Diffuse spectacular or concentrated spectacular, integrated spectacular, tactical

In any case, among savages or civilized people

Obviously or subtly, you have to give a shit!

Like torture rituals

Hanging, amputation, skinning

Initiation to the point of fainting, proving one's courage

Before among certain tribes of Indians

With us, in other forms, it's less naughty!

Rites for initiation and integration

Each people did it, does it, in their own way

But primitive societies, at least

All activities included, worked little

3 to 4 hours a day, because of leisure, inclined

No surplus, no profit, how shameful!

And with the economy gone crazy

And with technology gone crazy

While only 20 percent

Of most of all people

Really know what global warming is

And that it is the product of greenhouse gases

No wonder there's no real click

And let the most reactionary policies continue!

And soon, already in reality

Hunger riots, the unregulated climate of refugeessur

And this, even when it's blabla

Floods and other tidal waves

And a totally generalized denial!

Like in Chile and Japan

Seismic activity of subducting plates

And the 50 million tons of electronic waste

Every year, for industrialized countries

And the trafficking of toxic electronic waste

In Ghana, Nigeria, and therefore mainly in Africa

Because 50,000 cell phones is the problem

It's 1 kg of gold, it's 10 kg of silver

And for the indigent who traffics it, rotten in the blood

Toxicity in the air, in the bowels of children

And China, Hong Kong, Shenzhen, import and export

When it comes to waste trading, profit comes first!

Everywhere, full of toxic waste

At the bottom of the seas and oceans, capitalism and its music

Dura lex, sed lex, it's the law of the market

After me, the flood, it's even said on TV

Catastrophism, disaster administration, lasting submission

Come on, everyone, to the table, to the table, to the table!

And borreliosis (Borrelia burgdorferi) from ticks

Like capital, it is protean and epidemic

The spectacular techno-industrial commercial society

Sorry, it's a bit long

But that's his only real name!

Always expanding, infestation, spread

Faced with this, there is little real dispute

As with everything else, denial in manifestation!

You should be like lightning

Get an idea about globular lightning

The flash idea at 500 million km/hour

Half a second to a second in duration

An idea elsewhere to finally make us change

Like 2000 active storms every second

For a hundred flashes every second

And this in the world

But the rehashed ideas have faded

And they are not, thus, renewed

Not like our skeleton, so charming

Which is remade by 10 percent, and per year

And a new support, approximately every fifteen years

Nothing more surprising!

But restricted and generalized poverty

Is not fulfilling, it is stupidity, it is wickedness

Poverty is not pleasant

For the rich and the poor, it is roaring!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)