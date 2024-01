Paraphysique de l'orthopraxie

Ce serait bien un monde

Où tout le monde parlerait la même langue

Ce serait bien un monde

Où l'on ne travaillerait qu'une heure par jour

Ce serait bien un monde

Où l'espèce humaine ne serait qu'une seule et même famille

Partout des frères, partout des frangines

Peu de maladies et partout la bonne mine

Et ce sans aucune propriété privée

Plus aucune vie à perdre, que des vies à gagner

Il suffirait de le vouloir

Et ainsi plus aucun pouvoir

Comme l'injustice de la justice

Qui est la justice de l'injustice

Et sa culture de l'aveu

Qui est l'aveu de la culture

La culture du résultat

Est le résultat de la culture

Et dix pour cent des français et françaises

Qui ont été en garde à vue, c'est balèze !

Ah ! être l'Argentinosaurus

40 mètres de long, 80 à 100 tonnes, mon bus

A l'assaut du monde, avec mes Titanosaurus

Il y eut une centaine d'espèces, de drôles de gus

Comme à Bruxelles, l'église Sainte-Gudule

Et tant d'autres curieux bidules

Les gens sont désarmants

Comme des mémoires de l'espace-temps

Comme en Egypte, cette théocratie

Où une danseuse est considérée comme une putain

Les islamistes sont des crétins

Les salafistes djihadistes sont pires que des nazis

L'intégrisme religieux sévit dans tous les pays

Toutes les religions sont de l'étron et du pipi !

Elles voilent la raison, c'est débile les dieux

Comme 85 pour cent de femmes en Egypte

Où c'est l'Arabie saoudite, qui fait la loi, en Egypte

Des plus que nazis à la stupidité améliorée

Toujours l'art propre contre l'art dégénéré

Oui les religions sont des étrons

Avec le fascisme religieux comme étalon !

Comme aussi au Yémen, et encore l'Arabie saoudite

Malgré le courage de femmes yéménites

Et la place du changement

Qui devient simplement un changement de place

Le capital est froid comme de la glace

Comme les pesticides, qui dans le monde

Causent un million d'empoisonnements graves chaque année

Et deux cent vingt milles décès, la gabegie gronde

Car pour le commerce c'est un débouché !

La planète Terre est le jardin de tout le monde

Tout le monde devrait pouvoir en profiter

Et pas seulement quelques jardins ouvriers

Jardins de l'insertion, jardins partagés

Mais seulement quelques initiés

Comme les bourgeoisies de la science

Qui sont au service de la finance

Avec leurs jeunes et vieilles barbes

Du fascisme libéral sont les bardes

Les experts de la soumission

De la soumission des experts

Orthopraxie de la vie sous verre

De tous les serviteurs du capital

Et la roue de secours du " Front National "

En France, genèse du racisme et du fascisme, c'est normal !

Larbins subtils ou manifestes, le même canal

Présentateurs, animateurs, artistes, savants

Le capital collectionne les déments

Collection de la propriété

Propriété de la collection

La science n'est pas neutre

Elle est vénale, elle est pleutre

L'art n'est pas neutre

Il est vénal, il est pleutre

Pour protéger les riches, un jour

Au service des riches, toujours

Alibi du capital, capital de l'alibi

Rendre plus supportable de fausses vies

Y a-t-il une vie avant la mort ?

Car partout la vraie vie dort !

Et toute la fausse conscience

Qui se crache dans la bouche

Qui dans les sexes se mouche

Se spectacularise, se flatte, s'admire, se touche

Et sur toutes sortes de fascisme, louche

Avec son extrême gauche, sa gauche,

Sa droite, son extrême droite

Tout ce fascisme de la pensée étroite

Le capital et ses facettes

Artifices et paillettes

Pour pouvoir se remplacer

Pour le capital, le représenter

Toute cette machinerie à déféquer de l'engeance

Se gavant, se mirant, de leurs répugnances

L'espèce humaine en diverses saloperies

Il faut se débarrasser de ces débris !

Du peuple, au fond, le plus grand nombre

Tout le monde y a son ombre

Dans les ordures, dans les décombres

Toujours, la domination se sert

Comme les 177 soldats du commando de feu ( 1899-1962 ) Philippe Kieffer

Les français du 6 juin 1944, commando d'élite

Des bérets verts avec des rites

Avec les 150.000 soldats américains et canadiens

Des sacrifiés avec la mort pour seule fin

Tout semble vain

Quand personne ne se souvient

Comme l'orgie de sang du 25 août 1944

Maillé, village aux 124 massacrés

Par la colonne du SS lieutenant Schlutter

Qui obéit aux ordres du lieutenant-colonel Stenger

La ligne Bordeaux Paris du chemin de fer

Trop sabotée par la résistance

Avec trop d'insistance, et ce fut la vengeance !

Il n'y a que 150 espèces d'arbres en France

Ainsi que le plus efficace des insecticides

Le crapaud commun que la voiture trucide

Avec 10.000 invertébrés, en trois mois, mangés

Limaces, vers, insectes et araignées

La nature est comme le nombre d'or

1,61803398875, auquel on fait un sort !

Tout semble si dérisoire

Malgré tous les hier qui font l'histoire

Toutes les religions, toutes les idéologies

Sont des ignorances, des supercheries

L'harmonie infinie

Ne pourrait être que l'anarchie

Là où tout se vend, s'achète, s'échange, se loue

La prostitution est partout !

Toutes les activités de travail et de loisirs sont prostituées

A l'organisation de la prostitution

Qui est la prostitution de l'organisation

Le capital en est le proxénète

Qui en organise toutes les fêtes

Les gens qui y vivent, riches et pauvres, en sont les minettes !

L'espèce inhumaine, pardon, humaine

Est une espèce invasive, une tueuse, reine

Et 7,5 milliards d'individus, c'est la surpopulation

Il faut arrêter d'enfanter, grève des ventres, seule solution

Comme nos chats si prédateurs

Et ce à toutes les heures

10 milliards d'oiseaux tués chaque année

Dans le monde par ce félin apprivoisé

Nous déréglons tous les équilibres

La nature est en cage, seul le profit est libre !

Finalement ce sont nos idées qui nous séparent

Et à toutes les guerres nous préparent

L'idée se fait prison

L'idée se fait maton

Elle devient image sans possible communication

Elle nous fige, elle nous réduit, elle nous séduit, et c'est l'immobilisation !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://hiway-glk.fr/ )

It would be a nice world

Where everyone would speak the same language

It would be a nice world

Where we would only work one hour a day

It would be a nice world

Where the human species would only be one and the same family

Brothers everywhere, sisters everywhere

Few illnesses and good looks everywhere

And this without any private property

No more lives to lose, only lives to gain

It would be enough to want it

And so no more power

Like the injustice of justice

Who is justice from injustice

And its culture of confession

Who is the confession of culture

The culture of results

Is the result of culture

And ten percent of French men and women

Who have been in police custody, they're stupid!

Ah! be the Argentinosaurus

40 meters long, 80 to 100 tonnes, my bus

Taking on the world, with my Titanosaurus

There were a hundred species, funny guys

As in Brussels, the Sainte-Gudule church

And so many other curious gadgets

People are disarming

Like space-time memories

As in Egypt, this theocracy

Where a dancer is considered a whore

Islamists are morons

Salafist jihadists are worse than Nazis

Religious fundamentalism is rife in all countries

All religions are turd and pee!

They veil reason, the gods are stupid

Like 85 percent of women in Egypt

Where it is Saudi Arabia, which makes the law, in Egypt

From more than Nazis to improved stupidity

Always clean art against degenerate art

Yes religions are turds

With religious fascism as the standard!

As also in Yemen, and again Saudi Arabia

Despite the courage of Yemeni women

And the place of change

Which simply becomes a change of place

Capital is cold as ice

Like pesticides, which in the world

Cause a million serious poisonings each year

And two hundred and twenty thousand deaths, waste rumbles

Because for commerce it’s an outlet!

Planet Earth is everyone's garden

Everyone should be able to benefit from it

And not just a few allotment gardens

Integration gardens, shared gardens

But only a few initiates

Like the bourgeoisies of science

Who are at the service of finance

With their young and old beards

Of liberal fascism are the bards

The submission experts

From the experts' submission

Orthopraxy of life under glass

Of all the servants of capital

And the spare wheel of the “National Front”

In France, the genesis of racism and fascism, this is normal!

Subtle or overt minions, the same channel

Presenters, entertainers, artists, scholars

Capital collects madmen

Property Collection

Collection ownership

Science is not neutral

She is corrupt, she is cowardly

Art is not neutral

He is venal, he is cowardly

To protect the rich, one day

Serving the rich, always

Alibi of capital, capital of the alibi

Making fake lives more bearable

Is there life before death?

Because everywhere real life sleeps!

And all the false consciousness

Who spits in his mouth

Who among the sexes blows their nose

Spectacularizes oneself, flatters oneself, admires oneself, touches oneself

And about all kinds of fascism, shady

With his extreme left, his left,

His right, his extreme right

All this fascism of narrow thinking

Capital and its facets

Fireworks and glitter

To be able to replace oneself

For capital, represent it

All this spawn defecating machinery

Stuffing themselves, admiring themselves, of their repugnances

The human species in various filth

We need to get rid of this debris!

Of the people, basically, the greatest number

Everyone has their own shadow

In the garbage, in the rubble

Always, domination is used

Like the 177 soldiers of the fire commando (1899-1962) Philippe Kieffer

The French of June 6, 1944, elite commando

Green berets with rites

With the 150,000 American and Canadian soldiers

Sacrifices with death as their only end

Everything seems in vain

When no one remembers

Like the blood orgy of August 25, 1944

Maillé, village with 124 massacres

By the column of SS Lieutenant Schlutter

Who obeys the orders of Lieutenant Colonel Stenger

The Bordeaux Paris railway line

Too sabotaged by the resistance

With too much insistence, and it was revenge!

There are only 150 species of trees in France

As well as the most effective insecticide

The common toad that the car kills

With 10,000 invertebrates eaten in three months

Slugs, worms, insects and spiders

Nature is like the golden ratio

1.61803398875, to which we cast a spell!

Everything seems so trivial

Despite all the yesterdays that make history

All religions, all ideologies

Are ignorance, deception

Infinite harmony

Could only be anarchy

Where everything is sold, bought, exchanged, rented

Prostitution is everywhere!

All work and leisure activities are prostituted

To the organization of prostitution

Who is the prostitution of the organization

Capital is the pimp

Who organizes all the parties

The people who live there, rich and poor, are the little ones!

The inhuman species, sorry, human

Is an invasive species, a killer, queen

And 7.5 billion people is overpopulation

We must stop giving birth, womb strike, only solution

Like our predatory cats

And this every hour

10 billion birds killed each year

Into the world by this tamed feline

We disrupt all the balances

Nature is caged, only profit is free!

Ultimately it is our ideas that separate us

And we prepare for all wars

The idea becomes a prison

The idea is born

It becomes an image without possible communication

It freezes us, it reduces us, it seduces us, and it is immobilization!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.