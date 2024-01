Stéréotypie paraphysique

Sans les lombrics

Sur cent mètres sur cent mètres, pas de panique

Quatre millions de lombrics

Deux à cinq tonnes, c'est magique

Ils travaillent la terre

Sans eux, aucune vie sur la planète Terre

Le ver des Vosges, soixante centimètres

Le ver du Pays basque, un mètre

Le ver d'Australie, trois mètres

Pas de vrai cerveau

Le lombric respire par la peau

Encore une fois, sans lui

Pas de passé, pas de futur, tout serait fini

Il n'a pourtant aucun chef

La terre pour seul fief

Il nous renvoie nos idiotes prétentions

Il est l'anarchie sans aucune discussion !

Et même le tout électricité

Qui a tout révolutionné

Et qui partout a tout éclairé

Avec le ver ne peut rivaliser

Et cependant tous les feu ( 1778-1829 ) Humphry Davy

Les Volta, des inconnus, les Galvani

La mémoire eidétique de feu ( 1856-1943 ) Nikola Tesla

Le génie du courant alternatif contre courant continu, un combat

La guerre du courant électrique

Comme la guerre des courants politiques

Isolants et conducteurs

Du transistor de 1947, au supraconducteur de 1986

Tant de fameux électriciens oubliés

Comme Tesla, qui mourut fou, avec son polyphasé

La technologie ne peut jamais s'arrêter

Les découvertes ne peuvent que s'engendrer

Et forcément, elles finissent par nous échapper !

Comme la violence qui s'éparpille

De tous ses éclats, elle brille

Et en 2013, en France, 121 femmes, 25 hommes

Sous les coups, définitivement dans les pommes

La violence conjugale, tout le monde, assomme !

Et 40 pour cent des hommes

Sont battus, c'est le premier tome

Par leurs épouses, en Angleterre

La foudre émotionnelle et ses colères

Pas domptée comme la foudre naturelle

A l'origine de nos lumières si belles !

C'est pas comme le bagne

Qui était infâme et insane

Jamais vraiment fermé

Puisque de l'argent, nous sommes les transportés, les relégués

Nous vivons dedans, c'est notre société

Et personne ne peut s'en évader !

La technologie est un bolide devenu fou

Comme la biologie de synthèse, elle ne s'arrête plus

La transformation radicale du vivant

Et son nouvel environnement

Alibi du progrès, progrès de l'alibi

Certes, plus humain, notre bagne quotidien s'est amélioré

Programmation de l'industrialisation

Industrialisation de la programmation

Discours logique de la bonne raison

Et sur Terre, toujours aucune civilisation

Qui soit digne de ce nom !

ATCG ( adénosine, thymine, cytosine, guanine ) l'alphabet naturel du vivant

Et puis... l'alphabet artificiel

Comme les 5 multinationales

Aux milliers de graines recensées

Et qui en veulent la propriété

Les semences en pleine démence

Les champs industriels

Contre les champs naturels

Monsanto, Syngenta, et autres pestilences

Pour la rareté et la fausse abondance

La nature savait se doser

Mais l'être humain a tout chamboulé

Et c'est encore nos amis les rats

Excellents éboueurs qui comme à Paris

800 tonnes de déchets par jour, et voilà

Et partout dans le monde, ici ou là !

De nos jours, 9 animaux sur 10

Industriellement sont élevés

Avec l'automation, l'homme seul, peut traiter

80 vaches en une heure

De 3000 cochons s'occuper

De 20.000 poulets s'affairer

Tout peut ainsi s'industrialiser

Et 2,1 milliards de gens en surpoids ou en obésité !

Et dans le même temps

Pour le vol de 130 euros de diverses denrées

Dans un quelconque supermarché

Une mère de neuf enfants

En France, en prison, pour 2 mois est envoyée !

L'automation

Que voulait les situationnistes

Est le contraire de l'automation

Qu'instrumentalise le capitalisme

Qui devient non pas du loisir

Qui ne devient pas du plaisir

Mais du chômage, de l'inégalité, de la souffrance

De la misère, du ressentiment, de l'intolérance

Où chacun n'a pour chacun

Où chacune n'a pour chacune

Que du mépris, et surtout de l'indifférence

Il faut sauver sa peau, partout c'est l'impuissance

De plus en plus de gangsters, de crapules

Et qui en politique font des émules

Et tant de gens pour les remplacer

Alors que sans hésiter, il faudrait les fusiller !

Tout est ravagé par les corruptions

Tous milieux, tous domaines, c'est une généralisation

A force de tolérer l'intolérable

Les pires ignominies sont devenues tolérables !

Comme le sport hypnose, et les nouveaux jeux du cirque

Football et autres pompes à fric

Comme le chasseur, le plus souvent fasciste

Et qui sur la nature forme un kyste

Tout est un vaste supermarché

De sexe, de sport, de politique, de l'art

L'argent peut tout y acheter

Faire de la politique, de l'art, du cinéma, de la télé

Où c'est la conscience qui se fait rare !

Tout ceci est de l'éthologie animale et donc humaine

L'éthologie de feu ( 1772-1844 ) Geoffroy Saint-Hilaire

Qui dès 1790, de cette acception, fit sienne

Mais en vérité, c'était dans l'air

Et des machines de plus en plus sophistiquées

Qui ne font, des animaux et humains, que les imiter !

Et nous allons chercher bien loin

Ce qui se trouve à côté de chez nous

De l'autre qui nous convient

A la nature disparue mais qui s'invite partout !

La nature, oui, mais sous verre

La nature, oui, hors-sol, au musée, en serre

La nature fait peur, quelle horreur !

Nous ne savons pas vivre

Même pas dans nos livres

Tout est devenu une propriété privée

Des plans d'eau, mais interdit de se baigner

Des prés, mais interdit de s'y vautrer

Et la gendarmerie en cas de nudité

Les pêcheurs en toute complicité

Et il faut toujours se cacher

La nature est une propriété privée

Comme en France et ailleurs, vacances formatées

Où tout doit se spécialiser

Ici pour se baigner

Là pour se promener

Ici pour se dénuder

Là pour se reposer

Ce sont les divers ghettos de l'économie de marché

Et ses propriétaires qui font les lois

Des villes et campagnes sont les rois

Plus rien de sauvage, tout est canalisé

Le monde est une propriété privée

Interdit d'y vivre, chasse gardée !

Patrice Faubert ( 2006 et 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Without the earthworms

On a hundred meters by a hundred meters, don't panic

Four million earthworms

Two to five tons is magic

They work the land

Without them, no life on planet Earth

The Vosges worm, sixty centimeters

The Basque Country worm, one meter

The Australian worm, three meters

No real brain

The earthworm breathes through the skin

Once again, without him

No past, no future, it would all be over

Yet he has no leader

The land as its only stronghold

He returns our stupid pretensions to us

It's anarchy without any discussion!

And even all electricity

Who revolutionized everything

And who everywhere illuminated everything

With the worm cannot compete

And yet all the late (1778-1829) Humphry Davy

The Volta, unknown people, the Galvani

The eidetic memory of the late (1856-1943) Nikola Tesla

The genius of alternating current versus direct current, a battle

The war of electric current

Like the war of political currents

Insulators and conductors

From the transistor of 1947, to the superconductor of 1986

So many famous electricians forgotten

Like Tesla, who died crazy, with his polyphase

Technology can never stop

Discoveries can only be made

And inevitably, they end up escaping us!

Like the violence that scatters

With all its splendor, it shines

And in 2013, in France, 121 women, 25 men

Under the blows, definitely out of sorts

Domestic violence knocks everyone out!

And 40 percent of men

Are beaten, this is the first volume

By their wives, in England

Emotional lightning and its anger

Not tamed like natural lightning

At the origin of our beautiful lights!

It's not like the penal colony

Who was infamous and insane

Never really closed

Since money, we are the transported, the relegated

We live in it, it's our society

And no one can escape!

Technology is a racing car gone mad

Like synthetic biology, it no longer stops

The radical transformation of life

And his new environment

Alibi of progress, progress of the alibi

Certainly, more human, our daily prison has improved

Programming of industrialization

Industrialization of programming

Logical discourse of good reason

And on Earth, still no civilization

Who is worthy of the name!

ATCG (adenosine, thymine, cytosine, guanine) the natural alphabet of life

And then... the artificial alphabet

Like the 5 multinationals

With the thousands of seeds identified

And who want ownership

Seeds in full madness

Industrial fields

Against natural fields

Monsanto, Syngenta, and other pestilences

For scarcity and false abundance

Nature knew how to dose

But humans have turned everything upside down

And it's still our friends the rats

Excellent garbage collectors who like in Paris

800 tons of waste per day, and that's it

And all over the world, here and there!

Nowadays, 9 out of 10 animals

Industrially are high

With automation, man alone can process

80 cows in one hour

Take care of 3000 pigs

20,000 chickens bustling around

Everything can thus be industrialized

And 2.1 billion people are overweight or obese!

And at the same time

For the theft of 130 euros of various foodstuffs

In any supermarket

A mother of nine children

In France, in prison, for 2 months is sent!

Automation

What did the Situationists want?

Is the opposite of automation

What does capitalism exploit?

Which becomes not leisure

Which does not become pleasure

But unemployment, inequality, suffering

Of misery, of resentment, of intolerance

Where everyone has for everyone

Where each has for each

Only contempt, and above all indifference

You have to save your skin, everywhere it's helpless

More and more gangsters, scoundrels

And who in politics are emulated

And so many people to replace them

While without hesitation, they should be shot!

Everything is ravaged by corruption

All walks of life, all areas, it’s a generalization

By tolerating the intolerable

The worst ignominies have become tolerable!

Like sport hypnosis, and the new circus games

Football and other money pumps

Like the hunter, most often fascist

And which on nature forms a cyst

Everything is a vast supermarket

Sex, sports, politics, art

Money can buy everything

Doing politics, art, cinema, TV

Where it is consciousness that is rare!

All this is animal and therefore human ethology

The ethology of fire (1772-1844) Geoffroy Saint-Hilaire

Who from 1790, of this meaning, made his own

But in truth, it was in the air

And increasingly sophisticated machines

Who only imitate animals and humans!

And we will look far

What's near us

On the other that suits us

To nature that has disappeared but which is everywhere!

Nature, yes, but under glass

Nature, yes, above ground, in the museum, in the greenhouse

Nature is scary, what horror!

We don't know how to live

Not even in our books

Everything has become private property

Bodies of water, but swimming is prohibited

Meadows, but forbidden to wallow there

And the police in case of nudity

Fishermen in complete complicity

And you always have to hide

Nature is private property

As in France and elsewhere, formatted holidays

Where everything must specialize

Here to swim

There to walk

Here to get naked

There to rest

These are the various ghettos of the market economy

And its owners who make the laws

Cities and countryside are the kings

Nothing wild anymore, everything is channeled

The world is private property

Forbidden to live there, a private preserve!

Patrice Faubert (2006 and 2014) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)