Exuvie psychologique

Les médicaments peuvent rendre folles et fous

Hier comme aujourd'hui, le même coût

Comme dans le film avec feu ( 1909-1984 ) James Mason, grand acteur

De la cortisone au REQUIP, même malheur

Et des comportements transformés

Le jeu, le sexe, la mégalomanie

La dopamine qui atomise l'apathie

Le médicament qui peut rendre dément

Dr Jekyll et Mr Hyde, pas marrant !

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Est un médicament aux effets indésirables

Car il faut supporter l'intolérable

Et c'est pourtant la même table !

Tout être humain est une usine chimique

Le Ropinirole aux effets psychologiques

Comme le discours logique

Cette drogue de la politique !

Comme le médicament mortifère de feu ( 1915-2006 ) Pinochet

Via les USA pour imposer le fascisme libéral

Exit feu ( 1908-1973 ) Allende, seul le peuple le voulait

Le laboratoire du fascisme libéral commençait

Dans la terreur, puis par conditionnement, au moindre mal

Et les prisons du capital

Qui à tous les humains sont fatales

Sont une horreur, elles sont là pour faire peur

Parmi les pires, c'est la France, pas d'erreur

" 'L'envolée " journal contre toutes les prisons

L'enfer carcéral cela n'est pas rien

Tant de copains à moi ont fait de la prison

Comme par mètre carré dans le sol, 300.000 acariens

Et des peines de prison, en France, du moins

De plus en plus longues, par dizaines d'années

Le prisonnier n'est pas un chêne qui peut vivre 2000 années

Tous les fascismes sont à exterminer !

Il y a les ennemis déclarés

D'une révolution intégrale et globale

Et les pires, les ennemis cachés

Militantisme, gauchisme, l'arme fatale

Comme l'ancien gauchiste, par les militaires, torturé

Et qui une fois au pouvoir, la même politique, va appliquer

Comme au Brésil, et tout peut recommencer !

Les fascistes, l'on sait à qui l'on à affaire

Arrivistes éduqués ou brutes débiles pour frapper

Les gauchistes sont de faux révolutionnaires

Leurs actions sont toujours immobiles

Contester pour faussement contester, c'est futile

Ils sont aussi crétins

Sinon plus, que les staliniens !

Ils veulent militer toujours plus

Pour une révolution dévalorisée, minus

L'ennemi du gauchiste, ami du faux

N'est pas le fasciste, son jumeau

Mais le vrai anarchiste, qui crache toutes les autorités !

Gauchistes, libéraux, staliniens, nazis, fascistes, démocrates

Du capital, de la contre-révolution, toutes les cartes !

Ainsi elle aime les alliances

S'embrasser, se faire des confidences

La révolution globale et intégrale

Et sans hypocrisie, le massacre serait général

Bref, la révolution du mental

N'aime pas le fascisme, le nazisme

N'aime pas le gauchisme, le stalinisme

Le libéralisme, le démocratisme

Toutes les religions qui font les soumissions

Toutes les idéologies qui font les séparations

Tous les visages du capitalisme !

Finalement, l'écriture est plus utile

Qu'agir n'importe comment

Et renforcer le système, seul ou à mille

Et si tout ou presque renforce ce système invalidant

C'est ne plus rien faire du tout

Ou le moins possible et c'est vraiment fou

Qui serait le plus réellement révolutionnaire

Et mieux vaut ne rien faire que brasser de l'air !

Les animaux aussi pâtissent de l'inhumanité

Car il n'y a que de l'inhumanité et pas d'humanité

Comme en 1914/1918, et 11 millions de chevaux

Qui furent tués, dont 1,800 million en France

Pourtant, 450 grammes de viande pour chaque soldat

Paradoxe de la pitance

Et ce tous les jours, pas du rat

Les guerres n'aiment pas les animaux

Pigeons, et autres chiens du sanitaire, du réconfort

Chiens sentinelles et chiens messagers

Dont certains furent décorés

Pour tout ce qui vit, les guerres sont des charniers !

Certes, je ne suis pas cornucopien

Moi, si proche du rien

Et déplaisant à tout un chacun

Sachant, par exemple, que 75 pour cent

Des molécules de l'industrie pharmaceutique

Sont mangés par ce que nous mangeons

Les vaches, poulets, veaux, cochons

Le capital est un antibiotique !

Tout est dans le vertical

Comme dans les mégapoles

Comme au Brésil ou ailleurs, la hiérarchie n'est pas horizontale

Et de nombreux buildings à Sào Paulo, piscines, jardins

Hélicoptères et tout ce qui fait bien

12 millions de gens, riches en hauteur

Pauvres en favelas et tous leurs pleurs

Le tout vertical comme dans le social

Et la surpopulation qui fait mal !

Et avec la distance de non-agression

Un ou deux bras tendus, chez les humains

Dans quelques cultures, un peu moins

Cela se constate dans les métros des villes

Grattage de nez, détournement des regards, chaussures fixées

Comme chez les mammifères et oiseaux

Tous les gestes de dérivation

Par l'agression de la surpopulation

Il faut une aile chez les hirondelles

Il y a toujours une distance de non-agression

Sinon, c'est le conflit, la guerre, c'est la surpopulation

Vive l'avortement, la stérilisation, la contraception

Et tout ce que nous reprochons aux autres

Tout ce que les autres nous reprochent

Nous pourrions nous le reprocher

Car je c'est nous, ce sont les autres

Tout est étroitement imbriqué et c'est la mêlée

Nous ne sommes un peu différents

Que par nos divers conditionnements !

Nous sommes à la fois, idiots et géniaux

Peureux et courageux, en réalité, le même sang, la même peau

La libellule fait son exuvie physique

L'espèce humaine doit faire son exuvie psychologique

Et même si sous notre Terre, de l'eau en grande quantité

Peut-être comme nos mers et océans, en quantité

La roche et son prisonnier, le rapport humain, lui, reste à élaborer !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Medications can make you crazy

Yesterday as today, the same cost

As in the film with the late (1909-1984) James Mason, great actor

From cortisone to REQUIP, same misfortune

And transformed behaviors

Gambling, sex, megalomania

The dopamine that atomizes apathy

The drug that can make you insane

Dr Jekyll and Mr Hyde, not funny!

The spectacular techno-industrial commercial society

Is a medicine with side effects

Because we have to bear the intolerable

And yet it’s the same table!

Every human being is a chemical factory

Ropinirole with psychological effects

Like logical discourse

This political drug!

Like the deadly medicine of fire (1915-2006) Pinochet

Via the USA to impose liberal fascism

Exit feu (1908-1973) Allende, only the people wanted it

The laboratory of liberal fascism began

In terror, then by conditioning, at the least evil

And the prisons of capital

Which is fatal to all humans

Are a horror, they are there to scare

Among the worst, it's France, no mistake

"'L'envolée" newspaper against all prisons

Prison hell is not nothing

So many friends of mine have been in prison

As per square meter in the soil, 300,000 moths

And prison sentences, in France, at least

Longer and longer, by decades

The prisoner is not an oak tree that can live 2000 years

All fascisms must be exterminated!

There are declared enemies

Of an integral and global revolution

And the worst, the hidden enemies

Activism, leftism, the lethal weapon

Like the former leftist, tortured by the military

And who once in power, the same policy, will apply

Like in Brazil, and everything can start again!

Fascists, we know who we are dealing with

Educated careerists or stupid brutes to strike

Leftists are fake revolutionaries

Their actions are still still

Contesting for the sake of falsely contesting is futile

They are also morons

If not more, than the Stalinists!

They want to campaign more and more

For a devalued revolution, minus

The enemy of the leftist, friend of the false

Is not the fascist, his twin

But the real anarchist, who spits out all the authorities!

Leftists, liberals, Stalinists, Nazis, fascists, democrats

Capital, counter-revolution, all the cards!

So she likes wedding rings

Kiss each other, confide in each other

The global and integral revolution

And without hypocrisy, the massacre would be general

In short, the mental revolution

Don't like fascism, Nazism

Don't like leftism, Stalinism

Liberalism, democratism

All religions that make submissions

All the ideologies that create separations

All the faces of capitalism!

Ultimately, writing is more useful

To act no matter how

And strengthen the system, alone or with a thousand

And if everything or almost everything reinforces this disabling system

It's no longer doing anything at all

Or as little as possible and it's really crazy

Who would be the most truly revolutionary?

And it's better to do nothing than stir the air!

Animals also suffer from inhumanity

Because there is only inhumanity and no humanity

Ace in 1914/1918, and 11 million horses

Who were killed, including 1,800 million in France

Yet, 450 grams of meat for each soldier

Paradox of pittance

And this every day, not a rat

Wars don't like animals

Pigeons, and other sanitary and comfort dogs

Sentinel dogs and messenger dogs

Some of which were decorated

For everything that lives, wars are mass serious!

Of course, I am not a cornucopian

Me, so close to nothing

And unpleasant to everyone

Knowing, for example, that 75 percent

Molecules from the pharmaceutical industry

Are eaten by what we eat

Cows, chickens, calves, pigs

Capital is an antibiotic!

It's all vertical

Like in megacities

As in Brazil or elsewhere, the hierarchy is not horizontal

And many buildings in Sào Paulo, swimming pools, gardens

Helicopters and everything good

12 million people, rich in height

Poor people in favelas and all their cries

All vertical as in the social

And overpopulation hurts!

And with the distance of non-aggression

One or two arms outstretched, in humans

In some cultures, a little less

This can be seen in city metros

Nose scratching, looking away, shoes fixed

As in mammals and birds

All diversion gestures

By the aggression of overpopulation

Swallows need a wing

There is always a distance of non-aggression

Otherwise, it's conflict, war, it's overpopulation

Long live abortion, sterilization, contraception

And everything we blame others for

Everything others blame us for

We could blame ourselves

Because I'm us, it's the others

Everything is closely intertwined and it's a scrum

We're just a little different

Only through our various packaging!

We are both stupid and brilliant

Fearful and courageous, in reality, the same blood, the same skin

The dragonfly makes its physical exuvia

The human species must make its psychological exuvia

And even if under our Earth, water in large quantities

Perhaps like our seas and oceans, in quantity

The rock and its prisoner, the human relationship, remains to be developed!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)