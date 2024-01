Intransmissibilité paraphysique

" Le génie est fait de un pour cent d ' inspiration et de quatre vingt dix neuf pour cent de transpiration ."

Thomas Edison ( 1847 - 1931 )

C ' est une citation de Feu Thomas Edison et non de feu Louis - Ferdinand Céline ( 1894 - 1961 ) , comme je l ' avais cru , mea culpa donc , et c ' est " drôle " , car " Mea culpa " fut aussi le premier pamphlet de feu L.F . Céline ... et même si j ' apprécie le style inimitable de ce grand maître du " blabla " ( mot qu ' il inventa ), et contrairement à lui , je ne crois pas aux " races " , mais simplement au genre humain .

Poésie paraphysique sur les divers déterminismes qui nous meuvent , et sur la mise à l ' écart par les pouvoirs politiques , de la connaissance de celui qui régit tous les autres déterminismes , à savoir le déterminisme socioculturel ! tous les pouvoirs politiques ayant intérêt à faire croire à un " libre arbitre " , qui bien sûr , n ' existe pas ! cette notion de " libre arbitre " est instrumentalisée par les pouvoirs politiques pour asservir les peuples ...

Intransmissibilité des caractères acquis !

Oui le grand naturaliste feu le chevalier de Lamarck ( 1744-1829 ) s ’ est trompé en ce qui concerne les caractères acquis , ceux-ci étant complètement intransmissibles . Mais il reste le père de la formule excellente " Avec le temps , tout est possible , même l ’ invraisemblable ; et de temps , la nature ne manque pas . " Et sans le Mégazostrodon ( 200 millions d ’ années ) survivant de la grande extinction du permien , nous ne serions pas là , nous les humains . L ’ apparition et la disparition d ’ une espèce tenant à très peu de choses .

" La vérité est aux toilettes et elle n ’ a pas tiré la chasse ! la vérité c ’ est dégueulasse . "

Léo Ferré ( poète/chanteur ) 1916-1993

" La dominance consiste à faire aboutir son projet , sans que le projet de l ’ autre vienne vous emmerder ."

Henri Laborit ( Biologiste des comportements ) 1914 - 1995

" La liberté des autres étant la mienne à l ’ infini ."

M.A. Bakounine ( 1814-1876 ). ( Noble et théoricien de l ' anarchie )

Mais la " liberté " d ’ être riche , la " liberté " d ’ être pauvre , la " liberté " d ’ être nain , la " liberté " d ’ être géant , la " liberté " d ’ être exploiteur , la " liberté " d ’ être femme , la " liberté " d ’ être homme , la " liberté " de compétitionner , la " liberté " d ’ être beau , la " liberté " de naître , la " liberté " de mourir , la " liberté " de se suicider , la " liberté " d ’ être en liberté , la " liberté " ! la " liberté " de tout ce que vous voudrez ...

Il faudrait redéfinir ce mot , et essayer de voir clairement ce qui s ’ y cache derrière ... nous ne serons " libres " que quand nous saurons , justement , que nous ne le sommes pas ! il n ’ y a principalement que deux cerveaux qui se sont penchés et souvent , quitte à se répéter , sur cette question essentielle et fondamentale du concept de " liberté " , il s ’ agit de feu le grand philosophe Indien Jiddu Krishnamurti ( 1895-1986 ) et de feu le biologiste des comportements Henri Laborit ( 1914-1995 ) et bien qu ’ ils eurent des parcours complètement différents , ils arrivèrent cependant tous les deux à des conclusions similaires .

C ’ est comme le terme de rivalité , il ne peut y avoir ni amitié ni " amour " , dans la rivalité . Et l ’ on nous DRESSE , l ’ on appelle " éducation " ce qui n ’ est le plus souvent qu ’ un dressage , et dès le plus jeune âge à devenir des rivaux et des rivales . Pas nous ? pas vous ? vous croyez ? nous croyons ? regardez - vous , regardons - nous , autour de vous, autour de nous , 6000 guerres ces 6000 dernières années ... c ’ est pas de la détestation générale ? mais c ’ est par " amour " sans doute . C ’ est si souvent au nom de la " liberté " que l ’ on s ’ étripe " joyeusement " . La " liberté " dominance consiste en fait à faire aboutir son projet , sans que le projet de l ’ autre vienne vous emmerder . Et comme le projet des un(es) s ’ oppose le plus souvent aux projets des autres , c ’ est inévitablement la guerre .

Et c ’ est le plus fort qui " l ’ emporte " , autrefois le plus fort physiquement , de nos jours c ’ est le plus riche pécuniairement parlant . Alors que tout le monde pourrait jouer du violon , mais d ’ une façon différente , mais l ’ ACEDIA sécrétée par nos sociétés capitalistes délétères , chapeautée par la société spectaculaire marchande techno-industrielle , où tout le monde se ressemble et où tout est semblable .

Avec les mêmes ivresses , le football , ( cette peste émotionnelle ) , l ’ église , l ’ alcool , le militantisme , la religion , l ’ idéologie , les croyances , toutes ces pathologies sublimatrices qui sont le reflet d ’ une vie parfaitement absente .

Une absence de vie qui se reflète dans le langage revisité ou la novlangue capitaliste , nos " habits " conçus par nos nos 3 cerveaux ( par complexification successive au cours des âges de l ’ homme ) tant pour les hommes que pour les femmes , sont sans originalité . Ils reflètent les " habits " de nos 3 cerveaux bien dressés à être propres dans la société . Il est bien sur interdit de s ’ habiller de la façon dont on le souhaite ... essayez , vous verrez ! Il y a donc intransmissibilité des caractères acquis , et ce n ’ est pas parce que votre père était pianiste , que vous saurez jouer du piano . Pas parce que votre mère était couturière que vous saurez coudre . Ce qui se transmet , c ’ est la classe sociale . Les gènes ne codent que des protéines.

Et hélas, il faudra apprendre à jouer du piano , apprendre la maçonnerie , apprendre la soudure , apprendre la physique quantique , que son père soit ceci ou cela , idem pour la mère . C ’ est tellement simple , tellement évident ! et malgré tout , ces dernières décennies , le " tout génétique " nous revient du pays de l ’ impérialisme roi , les Etats -Unis d ’ Amérique .

Rappelons que s ’ il y a dans le cerveau humain environ 100 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions nerveuses , alors qu ’ il n ’ y a à peine que 24000 gènes ... et même pas, gènes qui ne codent que pour des protéines , avoir 5 doigts ( ou moins ) , avoir une tête , avoir deux pieds , avoir la forme d ’ un corps , mais les gènes ne servent à rien pour résoudre une intégrale . Tout étant un apprentissage . Bien sur , il faut aussi des gènes , mais laissons chaque niveau d ’ organisation à sa place ! et raisonnons désormais par niveau d'organisation . Des molécules , des cellules , des organites intracellulaires , de l ’ organe , de la fonction , de l ’ individu , du système solaire , de la galaxie , des amas de galaxies , des hyper amas de galaxies , de l ’ Univers , du MULTIVERS .

Un terme tout aussi connoté , est celui de " vulgarisation " , l ’ on devrait lui préférer celui de grande diffusion , car le terme de " vulgarisation " vulgarise aussi bien l ’ auteur que le lecteur/la lectrice . Nous ne savons rien , sans savoir pourquoi nous ne savons rien !

" Une balle dans la ventre , ça fait pas un héros , ça fait une péritonite . "

L.F. Céline ( 1894 - 1961 )

Patrice Faubert ( 2010 ) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

“Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration.”

Thomas Edison (1847 - 1931)

It's a quote from the late Thomas Edison and not from the late Louis-Ferdinand Céline (1894-1961), as I had believed, mea culpa therefore, and it's "funny", because "Mea culpa" was also the first pamphlet by the late L.F. Céline... and even if I appreciate the inimitable style of this great master of "blabla" (a word he invented), and unlike him, I do not believe in "races", but simply in the human race.

Paraphysical poetry on the various determinisms that move us, and on the sidelining by political powers of the knowledge of that which governs all other determinisms, namely socio-cultural determinism! all political powers having an interest in making people believe in “free will”, which of course does not exist! this notion of "free will" is used by political powers to enslave people...

Intransmissibility of acquired characteristics!

Yes, the great naturalist the late Chevalier de Lamarck (1744-1829) was wrong regarding acquired characteristics, these being completely intransmissible. But he remains the father of the excellent formula "With time, everything is possible, even the improbable; and nature has no shortage of time." And without the Megazostrodon (200 million years old) surviving the great extinction of the Permian, we humans would not be there. The appearance and disappearance of a species has very little to do with it.

“The truth is in the toilet and she didn’t flush! The truth is disgusting.”

Léo Ferré (poet/singer) 1916-1993

“Dominance consists of bringing your project to fruition, without the other’s project coming to annoy you.”

Henri Laborit (Behavioral biologist) 1914 - 1995

“The freedom of others being mine to infinity.”

M.A. Bakunin (1814-1876). (Nobleman and anarchy theorist)

But the "freedom" to be rich, the "freedom" to be poor, the "freedom" to be a dwarf, the "freedom" to be giant, the "freedom" to be exploiter, the "freedom" to be a woman, the “freedom” to be a man, the “freedom” to compete, the “freedom” to be beautiful, the “freedom” to be born, the “freedom” to die, the “freedom” to be suicide, the “freedom” to be at liberty, “freedom”! the "freedom" of whatever you want...

We should redefine this word, and try to see clearly what is hidden behind it... we will only be "free" when we know, precisely, that we are not! There are mainly only two brains who have focused and often, even if it means repeating themselves, on this essential and fundamental question of the concept of "freedom", it is the late great Indian philosopher Jiddu Krishnamurti (1895-1986 ) and the late behavioral biologist Henri Laborit (1914-1995) and although they had completely different paths, they both arrived at similar conclusions.

It's like the term rivalry, there can be neither friendship nor "love", in rivalry. And we are TRAINED, we call “education” what is most often just training, and from a very young age to become rivals. Not us ? not you ? you think ? we believe ? look at you, let's look at us, around you, around us, 6000 wars over the last 6000 years... isn't that general hatred? but it’s out of “love” no doubt. It is so often in the name of “freedom” that we “joyfully” tear ourselves apart. “Freedom” dominance actually consists of bringing your project to fruition, without the other’s project coming to annoy you. And since the project of one or more often opposes the projects of others, it is inevitably war.

And it is the strongest who “wins”, formerly the physically strongest, nowadays it is the richest financially speaking. While everyone could play the violin, but in a different way, but the ACEDIA secreted by our deleterious capitalist societies, headed by the spectacular techno-industrial commercial society, where everyone looks the same and everything is similar.

With the same intoxications, football, (this emotional plague), the church, alcohol, activism, religion, ideology, beliefs, all these sublimating pathologies which are the reflection of a perfectly absent life.

An absence of life which is reflected in the revisited language or capitalist newspeak, our "clothes" designed by our 3 brains (by successive complexity over the ages of man) both for men and for women, are without originality. They reflect the “clothes” of our 3 brains, well trained to be fit in society. It is of course forbidden to dress the way you want... try it, you will see! There is therefore intransmissibility of acquired characteristics, and it is not because your father was a pianist that you will know how to play the piano. Just because your mother was a seamstress doesn't mean you'll know how to sew. What is transmitted is social class. Genes only code for proteins.

And alas, you will have to learn to play the piano, learn masonry, learn welding, learn quantum physics, whether your father is this or that, the same goes for your mother. It’s so simple, so obvious! and despite everything, in recent decades, the “all genetics” comes to us from the country of king imperialism, the United States of America.

Let us remember that while there are approximately 100 billion neurons and 1 million billion nerve connections in the human brain, there are barely 24,000 genes... and not even that, genes that only code for proteins, have 5 fingers (or less), have a head, have two feet, have the shape of a body, but genes are of no use in solving an integral. Everything is a learning process. Of course, we also need genes, but let's leave each level of organization in its place! and let's now think by level of organization. Molecules, cells, intracellular organelles, the organ, the function, the individual, the solar system, the galaxy, clusters of galaxies, hyper clusters of galaxies, the Universe, the MULTIVERSAL .

An equally connoted term is that of "popularization", we should prefer that of wide diffusion, because the term "popularization" popularizes both the author and the reader. We know nothing, without knowing why we know nothing!

“A bullet in the stomach doesn’t make a hero, it makes for peritonitis.”

L.F. Céline (1894 - 1961)

Patrice Faubert (2010) pouète, puète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)