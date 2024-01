Paraphysique du numérique

Certes, cela paraît pompeux

Nonobstant, je suis un pou, un pu, un peu

Quelqu'un qui ne sait rien

Et donc, vraiment, un paraphysicien

L'autorité se manifeste

Manifestement ou subtilement

Un libertaire politique peut-être autoritaire

Dans la vie de tous les jours

Un autoritaire politique peut-être non autoritaire

Dans la vie de tous les jours

Et toutes sortes de variantes

Qui ont des suites, des précédentes

Les personnalités

Ne sont pas forcément comme les idées

Dans la façon de les exprimer

Mais l'être humain est programmé

Pour qu'on lui appartienne et pour appartenir

Ma femme, mon mari, mes enfants, mon, ma, défense d'en rire

Se croire individualiste ou collectiviste

En réalité, un même mimétisme !

Et la particule de la physique quantique

N'est pas dans notre monde sociologique

Même si tout est du vide quantique

La nature est un jeu d'hormones

Que la culture humaine rend aphone

La plupart des animaux sont bisexuels

La culture le cache, la nature en fait le rappel

Comme 50 pour cent des papillons

Qui sont 10 pour cent des insectes

En voie de disparition

Vraiment, l'industrialisation, c'est infect !

Pourtant déjà là, il y a 190 millions d'années

Et le salage des routes pour l'amplifier

Comme pour le reste de la biodiversité

De nos 11000 langues sur Terre, apparues

Et où partout l'on se tue

Comme chaque corporation de métier

Qui fait grève de son côté

Ce qui ne peut que diviser

Au lieu d'une grève générale unifiée

Expropriation des profits, pour se réapproprier

Transports gratuits, logements gratuits, tout au coût réel

Enfin l'anarchie, enfin la vie belle

A la mort, enfin des rebelles, pour la vie délivrée

N'importe qui pourrait intervenir

N'importe quand, à la radio, à la télé

Dans un premier temps, sans se faire bannir

Voilà la seule aventure qui vaille la peine

Le nouveau sang social dans les veines

Enfin le rythme biologique

Et plus aucun temps économique

C'est la vie aliénée

Qui fait les cancers, la plupart des maladies

Par des cancérologues, par des médecins, cela est dit aussi !

L'enfer n'existe que sur la planète Terre

La recherche de dominance en est la propriétaire

Certes, mais si nous inventions une nouvelle danse ?

La danse de l'esprit pour une inédite transe

D'être un spéculatif

A nos yeux, je suis fautif

La plupart des gens, un autre monde, ne peuvent imaginer

Car l'imagination est captée et castrée

Et nous passons nos journées

A nous créer des problèmes, à nous gâcher

Absolument TOUT est payant, aucune gratuité

Riches ou pauvres, nos vies sont torturées

Menottes en or ou en ferraille, mais menottés !

Tout ceci, j'en suis conscient

Ne rentre pas dans notre signifiant

Et pas seulement, gauche, droite, des divers fascismes

Tous les racismes, tous les nationalismes

C'est la langue d'une autre planète

Qui vous fait passer pour niais, pour bête !

Et puis, toutes nos habitudes

Et puis, toutes nos certitudes

Alors

Qu'il ne faudrait aucune certitude

Alors

Qu'il ne faudrait aucune habitude

Vouloir être quelque chose et c'est fichu

De TOUT, douter, pour une nouvelle vue

Et tant de libertaires

Qui sont des autoritaires

Et tant de révolutionnaires

Qui sont des réactionnaires

Dans le monde de la séparation

Tout s'oppose, tout se complète, c'est une fusion

La révolution restreinte est morte, à peine née

La révolution de la révolution doit se généraliser

Pour ne plus jamais s'arrêter !

Avec la désuétude orchestrée et planifiée

Cette obsolescence programmée

L'incompétence sera généralisée

Et les gens ne sauront plus travailler

Et le salaire de la peur

Mauvais salaire, mauvais travail

Du sang, des larmes, de l'anxiété, de la sueur

Le travail salarié tisse toutes ses mailles !

La société entière est devenue un poison

Et dans son feu nous nous jetons

Et si nous n'avions pas nos béquilles

Nos cannes, nos artifices, nos jeux, nos hochets

Pour supporter nos vies frustrées, nos colifichets

Tant pour les garçons que pour les filles

Et donc nous avons des idéologies et des croyances

Des religions et des espérances

Sans lesquelles, nos cuirasses caractérielles s'effondreraient

Partout, nous en verrions les effets

Et justement, peut-être, enfin, la vie commencerait !

Plus rien à justifier, plus rien à prouver

Du monde numérique nous sommes les prisonniers

Dès l'école, smartphones, ordinateurs, tablettes

L'apprentissage électronique dans les têtes

Et tout ce que cela implique

Destruction et exploitation de la nature, une course fanatique

Pour tous les produits et déchets toxiques !

Et même avec ( 1950 ) le test de Turing

Dring, dring, dring

Il n'y a pas d'intelligence artificielle

Il n'y a que de la mémoire artificielle

L'espèce humaine n'est pas intelligente

Une machine n'est pas intelligente

Une machine copie des fonctions

De l'humain, de la nature, elle ne fait que des imitations

Mais c'est la propagande fasciste libérale à toutes les heures

Rien de plus con qu'un ordinateur

Pas d'affectivité, c'est un leurre

L'intelligence de la mémoire

N'est pas de l'intelligence, c'est de la mémoire

Et rien que de la mémoire

Nous sommes conditionnés et programmés

Comme des machines, à des activités spécialisées

Les machines électroniques sont aussi programmées

L'intelligence ne peut pas se conditionner ni se programmer

Par son absence, sur Terre, elle sait briller !

La mémoire humaine ou artificielle, seules, peuvent se programmer

Un programme n'est qu'un programme

Ni bête, ni intelligent, il fait ses gammes

Comme la coupe immonde de football au Brésil

157.000 flics et militaires, un tas d'imbéciles

Pour faire taire la pauvreté

Qui ose fièrement se révolter

Soit autant que les 157.000 soldats

Du 6 juin 1944, débarqués en France

Mais là, c'était contre le nazisme, aujourd'hui c'est pour la finance !

La guerre ne cesse jamais, du fusil au ballon de football

Jeux olymfrics, divers championnats, coupe immonde de football

Toujours 14/18, 700 km de tranchées, guerre de position

39/45, guerre de mouvement, le jour le plus long

Partout, des armes enfouies

Pour des milliers d'années, la guerre jamais n'est finie

Tous les jours, partout dans le monde, elle se poursuit !

Par le sport, par les arts, par la science, par la technologie

Par tout ce qui se fait, tout ce qui se dit

Par toutes nos activités de mépris

C'est bien autre chose encore que la pornographie !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Of course, this seems pompous

Notwithstanding, I am a louse, a pu, a little

Someone who doesn't know anything

And so, truly, a paraphysicist

Authority manifests itself

Overtly or subtly

A political libertarian perhaps authoritarian

In everyday life

A political authoritarian perhaps not authoritarian

In everyday life

And all kinds of variations

Which have sequels, precedents

The personalities

Are not necessarily like ideas

In the way of expressing them

But human beings are programmed

To belong to him and to belong

My wife, my husband, my children, my, my, forbidden to laugh about it

Believing yourself to be an individualist or collectivist

In reality, the same mimicry!

And the particle of quantum physics

Is not in our sociological world

Even if everything is a quantum vacuum

Nature is a game of hormones

That human culture makes us voiceless

Most animals are bisexual

Culture hides it, nature reminds us of it

Like 50 percent of butterflies

Who are 10 percent of insects

Endangered

Really, industrialization is disgusting!

Yet already there, 190 million years ago

And the salting of the roads to amplify it

As for the rest of biodiversity

Of our 11,000 languages on Earth, which appeared

And where everywhere we kill ourselves

Like every professional corporation

Who goes on strike on his own

What can only divide

Instead of a unified general strike

Expropriation of profits, to reappropriate

Free transport, free accommodation, everything at real cost

Finally anarchy, finally the good life

To death, finally rebels, for life delivered

Anyone could intervene

Anytime, on the radio, on TV

At first, without getting banned

This is the only adventure worth having

The new social blood in the veins

Finally the biological rhythm

And no more economical time

It's the alienated life

Who causes cancers, most diseases

By oncologists, by doctors, this is also said!

Hell only exists on planet Earth

The search for dominance owns it

Sure, but what if we invented a new dance?

The dance of the spirit for a unique trance

To be a speculative

In our eyes, I am at fault

Most people, another world, can't imagine

Because the imagination is captured and castrated

And we spend our days

To create problems for us, to spoil us

Absolutely EVERYTHING is paid for, nothing free

Rich or poor, our lives are tortured

Handcuffs made of gold or scrap metal, but handcuffed!

I am aware of all this

Does not fit into our signifier

And not only, left, right, various fascisms

All racisms, all nationalisms

It's the language of another planet

Who makes you look stupid, stupid!

And then, all our habits

And then, all our certainties

SO

That there should be no certainty

SO

That it would take no habit

Want to be something and it's ruined

Of EVERYTHING, doubt, for a new view

And so many libertarians

Who are authoritarians

And so many revolutionaries

Who are reactionaries

In the world of separation

Everything opposes, everything complements, it's a fusion

The restricted revolution is dead, barely born

The revolution of the revolution must become widespread

To never stop again!

With orchestrated and planned obsolescence

This planned obsolescence

Incompetence will be widespread

And people will no longer know how to work

And the wages of fear

Bad pay, bad job

Blood, tears, anxiety, sweat

Salaried work weaves all its stitches!

The whole society has become poison

And into its fire we throw ourselves

What if we didn't have our crutches

Our canes, our tricks, our games, our rattles

To support our frustrated lives, our trinkets

Both for boys and girls

And so we have ideologies and beliefs

Religions and hopes

Without which, our character armor would collapse

Everywhere we would see the effects

And just maybe, finally, life would begin!

Nothing left to justify, nothing left to prove

We are the prisoners of the digital world

From school, smartphones, computers, tablets

Electronic learning in the heads

And all that implies

Destruction and exploitation of nature, a fanatical race

For all toxic products and waste!

And even with (1950) the Turing test

Ring, ring, ring

There is no artificial intelligence

There is only artificial memory

The human species is not intelligent

A machine is not intelligent

A machine copies functions

Of humans, of nature, she only makes imitations

But it's liberal fascist propaganda all the time

Nothing more stupid than a computer

No affectivity, it's an illusion

The intelligence of memory

It's not intelligence, it's memory

And nothing but memory

We are conditioned and programmed

Like machines, for specialized activities

Electronic machines are also programmed

Intelligence cannot be conditioned or programmed

By her absence, on Earth, she knows how to shine!

Only human or artificial memory can be programmed

A program is just a program

Neither stupid nor intelligent, he does his scales

Like the filthy football cup in Brazil

157,000 cops and soldiers, a bunch of imbeciles

To silence poverty

Who dares to proudly revolt

Or as many as the 157,000 soldiers

From June 6, 1944, landed in France

But there, it was against Nazism, today it's for finance!

The war never stops, from the rifle to the football

Olympic Games, various championships, filthy football cup

Still 14/18, 700 km of trenches, positional warfare

39/45, war of movement, the longest day

Weapons buried everywhere

For thousands of years the war never ended

Every day, all over the world, it continues!

Through sport, through the arts, through science, through technology

By everything that is done, everything that is said

By all our contemptuous activities

It's something even more than pornography!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)