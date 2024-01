Tout se perpétuant sans fin

En France

Du service public en déshérence

Et même, de tout abonnement en absence

230.000 buralistes

Dont certains, faisaient déjà le service postal

Vont pouvoir, maintenant, osant tout, le capital

Vendre des munitions de chasse

Et il y aura encore plus de casse

L'aberration se permettant tout

Tout gouvernement avec des folles et des fous

Ainsi en France

Onze anciens, anciennes, premiers ministres

Tout ministre n'étant qu'un pitre sinistre

1 055 526 d'euros

Dont :

918 133 euros en dépense de personnel

137 393 euros en dépense automobile

Et oui, l'argent, entre leurs doigts, cela file

Pour Nicolas Sarkozy

1 847 272 million d'euros

Pour François Hollande

1 818 527 million d'euros

Selon le rapport des finances publiques 2023

Tout y étant lige

Comme une idée d'une seule tige

Car finalement et bien subtilement

Le monde nazi toujours se poursuit

Avec son suivisme toujours aussi répugnant

Hypnotisant toutes les têtes vides d'aujourd'hui

Personne n'ayant vraiment compris

Qu'elle ne fait que se perpétuer la tragédie

Tout y est bien, tragédie ancrée et tragédie bien poursuivie !

Rien que pour la technologie

1945

Techniciens, ingénieurs, savants, nazis

Capturés, récupérés, à peine retournés

Faisant partie de la reconstruction des pays

Nouvelles inventions pour de nouvelles technologies

Anciens nazis reconvertis

De force ou de gré, selon les pays

L'Amérique, l'URSS, la France

Et autres pays, de moindre évidence

Ce qui explique toutes les avancées

Tous les progrès et ce en quelques années

Pas le moindre extraterrestre là-dessous

Simplement des spécialistes et des sous

Porsche collabora activement avec le nazisme

D'autres entreprises françaises aussi

Toute industrie ment sur ce qu'elle produit

Celle du tabac, nicotine, substance vénéneuse

Du mégot plastifié, pollution tueuse

Ni dépolluable, le mégot

Ni recyclable, le mégot

Mais par ordre de toxicité

1) Sucre

2) Nicotine

3) Héroïne

Et autres drogues faussement coquines

Le nazisme de nos jours se dit contre le nazisme

Le fascisme de nos jours se dit contre le fascisme

Avec les médias des milliardaires étrangers ou français

Avec les journaux aux mains d'étrangers ou français

Ce dans le monde, ce sont des faits !

S'ils le pouvaient

Si elles le pouvaient

Des gens voudraient en découdre, c'est certain

Avec des armes ou avec les mains

Tout le monde se ficherait sur la gueule

Et les forces du désordre, pour séparer, toute cette dégueule

Les services secrets dépassés par ces faits

Et même le Mossad, qui fut au top du top

Pouvant éliminer toutes les cibles, avec peu du flop

Peut-être, début Holocène anthropocène, pas glop, pas glop

Agriculture, expérimentation, domestication

Plantes et animaux non-humains, hache de pierre

Mais aussi, notion de propriété, des conflits et des guerres

Et, bien plus tard, sous cette nouvelle pression

Mise à l'écart, apparition de la prison

L'anthropie créant déjà des paysages

Pression anthropique pour provoquer des incendies

Mettre déjà la nature en cage

Création des sols et autres consoles en usufruit

Le nomadisme et la matrilinéarité

De la convivialité ou de la technicité

Au début, peut-être, un peu tout mélangé

Tout se reconstruisant sur le déconstruit

Du stade de Wembley, ancienne tour oubliée

Il y fallait une tour Eiffel, la concurrencer

Tour Eiffel de 312 mètres de hauteur en tout

La course aux mille pieds, et des projets fous

Des tours qui se voulurent en pierre ou en fer

Architectes et ingénieurs en guerre

Tout se construisant ou se rénovant sur de l'ancien

Arcanes historiques que rien ne prévient

Chiffres et des quantités astronomiques

Du gâchis, de l'inutile, ainsi des immondes Jeux olymfrics

Et sans compter, tout ce que nous ignorons

Et sans compter, tout ce que nous ne connaissons

Inutile ou servant à quelque chose, TOUT, nous le subissons !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

In France

Public service in decline

And even, any subscription in absence

230,000 tobacconists

Some of whom were already doing the postal service

Will be able, now, daring everything, capital

Sell hunting ammunition

And there will be even more breakage

The aberration allows itself everything

Any government with crazy people

So in France

Eleven former prime ministers

Every minister being nothing but a sinister clown

1,055,526 euros

Of which :

918,133 euros in personnel expenses

137,393 euros in automobile expenses

And yes, the money, through their fingers, it slips away

For Nicolas Sarkozy

1,847,272 million euros

For François Hollande

1,818,527 million euros

According to the 2023 public finance report

Everything is in line

Like a single stem idea

Because finally and very subtly

The Nazi world still continues

With his following always so repugnant

Mesmerizing all the empty heads today

Nobody really understood

That it only perpetuates the tragedy

Everything is good there, rooted tragedy and well-continued tragedy!

Just for technology

1945

Technicians, engineers, scientists, Nazis

Captured, recovered, barely returned

Part of the reconstruction of countries

New inventions for new technologies

Former Nazis converted

By force or by choice, depending on the country

America, USSR, France

And other countries, of lesser evidence

Which explains all the progress

All the progress in just a few years

Not a single alien down there

Simply specialists and subs

Porsche actively collaborated with Nazism

Other French companies too

Every industry lies about what it produces

That of tobacco, nicotine, poisonous substance

Plasticized cigarette butts, killer pollution

Neither depollutable, the cigarette butt

Neither recyclable, the cigarette butt

But in order of toxicity

1) Sugar

2) Nicotine

3) Heroine

And other falsely naughty drugs

Nazism today is said to be against Nazism

Fascism today is said to be against fascism

With the media of foreign or French billionaires

With newspapers in the hands of foreigners or French

This in the world, these are facts!

If they could

If they could

People would like to fight, that's for sure

With weapons or with hands

Everyone would laugh at each other

And the forces of disorder, to separate, all this disgust

The secret services overwhelmed by these facts

And even the Mossad, which was at the top of the best

Able to eliminate all targets, with little flopping

Maybe, early Holocene Anthropocene, not glop, not glop

Agriculture, experimentation, domestication

Non-human plants and animals, stone ax

But also, notion of property, conflicts and wars

And, much later, under this new pressure

Shelved, appearance of prison

Anthropology already creating landscapes

Anthropogenic pressure to cause fires

Already put nature in a cage

Creation of floors and other consoles in usufruct

Nomadism and matrilineality

User-friendliness or technicality

At first, perhaps, a little mixed up

Everything is reconstructed on the deconstructed

From Wembley Stadium, an ancient forgotten tower

There had to be an Eiffel Tower, to compete with it

Eiffel Tower 312 meters high in total

The thousand-foot race, and crazy projects

Towers that were intended to be made of stone or iron

Architects and engineers at war

Everything is built or renovated on old

Historical arcana that nothing prevents

Astronomical numbers and quantities

Waste, useless, filthy Olympic Games

And not to mention, everything we don't know

And without counting, everything we don't know

Useless or useful for something, EVERYTHING, we endure it!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)