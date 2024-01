Trucage du dopage

En 1971, en Martinique, de jeunes marxistes-léninistes

Des lycéens et d’autres, voulurent admirer le roi Pelé, sans payer

Pour son numéro 1000, un record, match de football pour le fêter

Mais trop pauvres pour payer

Ils voulurent la gratuité

D’où des révoltes et manifestations dans la rue

Le football qui politise, du jamais vu !

Et c’est la télévision qui finit par tout orchestrer

Le pouvoir craignit une émeute généralisée

Une radicalisation qui aurait pu lui échapper !

Le football si spectaculaire

Tumescence de tous les réactionnaires

Est le jeu du spectaculaire intégré

L’énergie peste émotionnelle, il sait récupérer

Comme en mai 1992 à Furiani, 22 ans, déjà

A Bastia, le match Marseille contre Bastia

J’étais à Tasso, village de Corse

Et à l’avance, j’avais prévu, avec d’autres, la tragédie

Pas difficile, inutile de bomber le torse

Tout à la va-vite, construit

Le fric avant la vie !

Et le maire de Tasso, qui sortait de prison

A l’époque, une corse était ma mie

Avec cette compagne, une Salinesi, au restaurant, nous étions

Et nous ne payâmes rien, ce fut gratuit

Le maire Jeannot Tomi fêtait sa sortie de prison

Et considérant, par le bruit qu’il fit

Nous avoir dérangés

Ainsi, ne nous fit pas payer !

Le frère de Michel Tomi, l’actuel parrain corse

A l’époque, j’étais candide de cette occulte force !

Des anecdotes

Tout est poison, tout est antidote

Le capital connaît ses dotes

Tout le sert, même les fausses notes !

Extravagante aséité

A l’infini toujours multiplié

Tout est sans doute rêvé

La vache rêve

La poule rêve

25 minutes par nuit toutes les deux

Le chat deux cent minutes par nuit

L’être humain 90 minutes par nuit

Ne pas dormir ni rêver, le cerveau en feu

Comme la torture à Guantànamo

Par des militaires américains, des salauds

Et même pas de vrais djihadistes

Des bavures, des erreurs, du pouvoir impérialiste

Au mauvais endroit, au mauvais moment

La statistique de tous les tyrans

J’ose l’écrire, je suis un insolent !

Et toujours l’isolement

La privation de sommeil

Soit plus subtilement soit plus manifestement

Pour faire parler des gens

La torture c’est toujours pareil

Et pour torturer des gens, il faut être dément !

Autre torture du corps, la compétition sportive est truquée

Et de loin, le football vient en premier

Comme en boxe anglaise, tout peut s’arranger

Tous les historiens du sport peuvent en témoigner !

Car, c’est la manifestation de l’économie

De la politique et de sa réglementation

Il faut en convenir, aujourd’hui

Le dictateur ne dit plus, l’Uruguay doit gagner

Le dictateur ne dit plus, l’Italie doit gagner

Comme dans les années 30, en effet

C’est devenu plus fin, beaucoup moins niais

Organiser les groupes d’équipes, déstabiliser les joueurs

Instrumentaliser ou manipuler les arbitres, propager des rumeurs

Et puis le meilleur entraînement, le meilleur équipement

Ainsi, tout est faux, tout résultat ment !

L’organisation du trucage

Est le trucage de l’organisation

Dans la plupart des sports avec des compétitions

Inévitablement, de toutes façons

La politique du sport

Est le sport de la vie économique

Dopage, trucage, fric

Dirigeants corrompus, les détournements de fonds, en sport, en politique

Toujours des gagnantes, toujours des gagnants

Et donc des perdantes, des perdants

Et le sport est la continuation de la guerre en temps de paix

Pas de sport en temps de guerre, plus besoin de son effet

Notre société est un immense hôpital

Où l’on contracte des maladies nosocomiales

Rien de nouveau, en vérité

Simplement, on commence à en parler

Mais de plus en plus difficile à traiter

Les bactéries sont de grande adaptabilité

Avec le grand sachem, le staphylocoque doré !

Comme nous nous habituons

Aux marchandises médiocres que nous achetons

Souvent, cela ne vaut rien

Pas fait pour durer, vite usé, du jetable

Jour après jour, de plus en plus lamentable !

Et puis le peu que nous avons

L’apprécier, nous ne savons

De même que nous ignorons

Les dessous abominables de la répression et de l’exploitation

Nous sommes toujours naïfs

De la criminalité économique, de toutes les atrocités

De l’ignorance nous sommes les natifs

Et toujours à côté du monde et de ses réalités

Suicides, accidents du travail, frustrations, dépressions, folies

Le capital est l’ennemi de la vie

Et si nous le savions vraiment, dans nos chairs

Nous mourrions dans l’instant, le mensonge se fait traire

Et nos vies ont pour seules rentes

De la terreur et de l’épouvante !

Rien n’est pourtant véritablement scotomisé

Il suffit de lire, d’écouter, de s’informer

Car le secret du spectacle du monde

Est devenu le spectacle du secret du monde

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Comme le football et autres jeux du capital

Est une peste émotionnelle, une cuirasse caractérielle

Partout l’on peut entendre ses râles !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

In 1971, in Martinique, young Marxist-Leninists

High school students and others wanted to admire King Pelé, without paying

For his number 1000, a record, football match to celebrate it

But too poor to pay

They wanted free

Hence the revolts and demonstrations in the street

Football that politicizes, never seen before!

And it’s television that ends up orchestrating everything

The authorities feared a widespread riot

A radicalization that could have escaped him!

Football so spectacular

Tumescence of all the reactionaries

Is the game of the integrated spectacular

Emotional plague energy, it knows how to recover

As in May 1992 in Furiani, 22 years old, already

In Bastia, the Marseille versus Bastia match

I was in Tasso, a village in Corsica

And in advance, I had foreseen, with others, the tragedy

Not difficult, no need to puff out your chest

Everything in a hurry, built

Money before life!

And the mayor of Tasso, who was coming out of prison

At the time, a Corsican was my sweetheart

With this companion, a Salinesi, at the restaurant, we were

And we didn't pay anything, it was free

Mayor Jeannot Tomi celebrated his release from prison

And considering, by the noise he made

Having disturbed us

So, don't make us pay!

The brother of Michel Tomi, the current Corsican godfather

At the time, I was candid about this occult force!

Anecdotes

Everything is poison, everything is antidote

Capital knows its endowments

Everything serves him, even the wrong notes!

Extravagant aseity

To infinity always multiplied

Everything is probably dreamed

The cow is dreaming

The hen is dreaming

25 minutes per night both

Chat for two hundred minutes a night

The human being 90 minutes per night

Not sleeping or dreaming, brain on fire

Like torture at Guantanamo

By American soldiers, bastards

And not even real jihadists

Mistakes, errors, imperialist power

Wrong place, wrong time

The statistics of all tyrants

I dare to write it, I am insolent!

And still the isolation

Sleep deprivation

Either more subtly or more obviously

To get people talking

Torture is always the same

And to torture people, you have to be insane!

Another torture of the body, the sports competition is rigged

And by far, football comes first

As in English boxing, everything can be arranged

All sports historians can attest to this!

Because it is the manifestation of the economy

Politics and its regulations

We must agree, today

The dictator no longer says, Uruguay must win

The dictator no longer says, Italy must win

Like in the 30s, indeed

It has become finer, much less silly

Organize team groups, destabilize players

Using or manipulating referees, spreading rumors

And then the best training, the best equipment

So, everything is false, every result lies!

The organization of the fixing

Is the rigging of the organization

In most sports with competitions

Inevitably, anyway

The politics of sport

Is the sport of economic life

Doping, fixing, money

Corrupt leaders, embezzlement, in sport, in politics

Always winners, always winners

And therefore losers, losers

And sport is the continuation of war in peacetime

No sport in wartime, no need for its effect

Our society is a huge hospital

Where we contract nosocomial diseases

Nothing new, really

We just start talking about it

But more and more difficult to treat

Bacteria are highly adaptable

With the big sachem, staphylococcus aureus!

As we get used to

To the mediocre goods we buy

Often it's worthless

Not made to last, quickly worn out, disposable

Day after day, more and more lamentable!

And then the little we have

To appreciate it, we do not know

Just as we ignore

The abominable underbelly of repression and exploitation

We are still naive

Of economic crime, of all atrocities

We are the natives of ignorance

And always next to the world and its realities

Suicides, work accidents, frustrations, depression, madness

Capital is the enemy of life

And if we really knew it, in our flesh

We would die in the moment, the lie gets milked

And our lives have only income

Terror and terror!

Nothing, however, is truly scotomized

Just read, listen, get informed

Because the secret of the spectacle of the world

Has become the spectacle of the secret of the world

The spectacular techno-industrial commercial society

Like football and other capital games

Is an emotional plague, a temperamental armor

Everywhere we can hear his groans!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)