Les compétitions

Pas d'amitié dans la compétition

Pas d'amour dans la compétition

Pas d'amour dans la rivalité

Pas d'amitié dans la duplicité

Rien de partagé dans l'adversité !

Et comme tout est compétition

Et comme tout est comparaison

Concours de peinture

Concours de poésie

Concours de sport

Concours de travail

Concours de chômage

Concours de culture

Concours de cinéma

Concours de sexe

Concours de sagesse

Concours de ceci

Concours de cela

C'est fatiguant les autres

C'est angoissant les autres

C'est oppressant les autres

Tout autre que soi

Est un rival ou une rivale

Tout autre que soi

Est un adversaire ou une adversaire

C'est la compétition

C'est la comparaison

Pas d'amitié, pas d'amour

Dans cette société

Spectaculaire marchande techno-industrielle

Pas d'amitié, pas d'amour

Rivalités, jalousies

Pour nous, eux et elles

La compétition est toujours laide

La rivalité est toujours idiote

Tous et toutes les autres

Voulant dominer

C'est fatiguant, c'est lassant

Les autres

Quand c'est dans l'adversité ou la compétition

Là où il n'y a aucune vraie communication

Alors que dans l'empathie et l'entraide, ce serait si bon !

Patrice Faubert ( 2011 ) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

No friendship in competition

No Love in Competition

No love in rivalry

No friendship in duplicity

Nothing shared in adversity!

And like everything is competition

And as all is comparison

Painting competition

Poetry competition

Sports competitions

Competitive examination

Unemployment assistance

Culture competitions

Cinema competition

Gender contests

Wisdom Contest

Assistance of this

Help of this

It's tiring others

It's distressing others

It's Oppressing Others

Everything Other Than Oneself

Is a rival or a rival

Everything Other Than Oneself

Is an opponent or an opponent

This is the competition

This is the comparison

No friendship, no love

In this society

Spectacular techno-industrial merchant

No friendship, no love

Rivalries, jealousy

For us, them and them

The competition is always ugly

Rivalry is always silly

All and all others

Wanting to dominate

It's tiring, it's tired

Others

When it's in adversity or competition

Where there is no real communication

While in empathy and mutual aid, it would be so good!

Patrice Faubert (2011) pouète, peuète, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate said the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)