Paraphysique de l'aposématisme

" Renversant une formule fameuse de Hegel, je notais déjà en 1967 que " dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux " . Les années passées depuis ont montré les progrès de ce principe dans chaque domaine particulier, sans exception. Le point culminant est sans doute atteint par le risible faux bureaucratique chinois des grandes statues de la vaste armée industrielle du Premier Empereur, que tant d'hommes d'Etat en voyage ont été conviés à admirer in situ. cela prouve donc, puisque l'on a pu se moquer d'eux si cruellement, qu'aucun ne disposait, dans la masse de tous leurs conseillers d'Etat, d'un seul individu qui connaisse l'histoire de l'art, en Chine ou hors de Chine. "

Commentaires sur la société du spectacle ( 1988 )

Guy Debord ( 1931- 1994 )

La plupart des restaurants

Ont une bouffe dégueulasse

Qui méprisent les gens

Qui avec des clients de passage, jamais, ne, se lassent

Jamais vraiment d'habitués

Des occasionnels qui se font escroquer

Surtout les touristes, à la mine soumise

Pour tout avaler, comme à l'église

Et en plus, il faut payer

Prendre le risque, de la merde, devoir la manger

Et rare qui ose protester

Car le touriste ne fait que passer

C'est le bal du capital

Mer, campagne, ville, c'est sa tunique normale

Et même en y mettant le prix

Dans les assiettes, c'est souvent du mépris

Et il n'y a pas d'aposématisme

Flagrant et manifeste dans le capitalisme !

C'est une signalisation uniforme

Où tout semble dans la norme

Le danger y est comme une subtilité

Qui est la subtilité du danger

Dès le berceau, dès les premières années

L'être humain ressent le besoin de caresses, de baisers

Qu'on lui parle, l'envie de soins attentionnés

Sinon

Cela fait des tyrans, des guerriers

Sinon

Cela fait des patrons, des ouvriers

Sinon

Cela fait des dominants et des dominés

Femmes, enfants, hommes, le tout imbriqué

Ainsi donc, tout s'explique

Exploitation, compétition, oppression, toute la clique

Pourtant, nous sommes obligés de nous aider

Car il en va de nos sécurités !

Et au niveau de l'affectivité

Le système limbique de l'orque est plus raffiné

Dans les aquariums géants, l'orque est maltraitée

Et qui excédée peut finir par tuer

25 à 35 ans en captivité

60 à 100 ans en liberté

Bébés orques volés à leurs parents

Pour en faire des vedettes de cirque, c'est navrant

Et tout cela pour faire de l'argent !

Les animaux sont mélangés

Pas le même langage codé

Pas la même culture, la même dynamique

Le matriarcat pas respecté, c'est tragique !

Et nous sommes à la fois une minorité

Et nous sommes à la fois une majorité

Dans le monde, 285 millions de déficients visuels

C'est toi, moi, ils, eux, elles

3,3 millions de décès inhérents à l'alcool

En 2012 et 200 maladies liées à la consommation d'alcool

Même si la moitié de la population mondiale

Est abstème, pour diverses raisons générales

Majorité d'une minorité

Minorité d'une majorité

Tout être humain y est mélangé !

Comme le Sahara, qui était vert

Il y a plusieurs milliers d'années

Très vite, sont changés nos repères

Car, lacs, girafes, éléphants, tortues, pendant 5000 années

Et des êtres humains grands et robustes, 2 mètres de haut

Oui, le vrai est un moment du faux

Et maintenant, plus de terroir

Cela commence à se savoir

3, 4, 5 pesticides pour les fraises

Et l'agriculture intensive toujours à l'aise

L'on en fait aujourd'hui des thèses

Les gens veulent de la sécurité

Au détriment de toute liberté

Avoir des enfants, se marier

A l'idéologie dominante, se conformer

Regarder le football à la télé

Avec des matchs forcément truqués

C'est du théâtre, par un metteur en scène, arrangé

Et à la fin, pour le capital, c'est gagné

Comme les fausses statues, les faux tableaux

Partout se répand le faux !

Ah ! du saumon à l'éthoxyquine

Et la publicité qui ment, si coquine

Comme les services de Bouygues, c'est fou

Même pas à l'heure, ou absents à des rendez-vous

Ces gens-là se fichent de nous

Et la sous-traitance, pire que tout !

A la campagne, en province

Pour le croire, l'on se pince

Bouffe infecte, tout pour Rungis, tout pour Paris

Où les très grandes villes

Pareil pour les soins, c'est aussi mince

Là où on paye le mieux, tout pour Paris

Certes, pour la qualité de vie, Paris, c'est pourri !

Sinon, c'est pour les pauvres, les paysans

Des miettes, le moins bon, le moins qualifié, c'est charmant !

Toujours le centralisme étatique

Le jacobinisme du fric, aucune éthique

L'incompétence généralisée

La fausse conscience peut triompher !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"Overturning a famous formula of Hegel, I already noted in 1967 that "in the truly overturned world, the true is a moment of the false". The years since have shown the progress of this principle in each particular domain, without exception. culmination is undoubtedly reached by the laughable Chinese bureaucratic forgery of the great statues of the vast industrial army of the First Emperor, which so many traveling statesmen were invited to admire in situ. This therefore proves, since we was able to mock them so cruelly, that none had, in the mass of all their state advisors, a single individual who knew the history of art, in China or outside China."

Comments on the society of the spectacle (1988)

Guy Debord (1931-1994)

Most restaurants

Have disgusting food

Who look down on people

Who with passing customers never gets tired

Never really regulars

Casuals who get scammed

Especially the tourists, with a submissive look

To swallow it all, like in church

And what's more, you have to pay

Take the risk, shit, have to eat it

And rare who dares to protest

Because the tourist is just passing through

It's the ball of capital

Sea, countryside, city, it's his normal tunic

And even if you pay the price

On the plates, it's often contempt

And there is no aposematism

Flagrant and manifest in capitalism!

It is uniform signaling

Where everything seems normal

The danger is like a subtlety

Who is the subtlety of danger

From the cradle, from the first years

Human beings feel the need for caresses, kisses

Talk to him, the desire for attentive care

Otherwise

This makes tyrants, warriors

Otherwise

This makes bosses, workers

Otherwise

This makes dominants and dominated

Women, children, men, all intertwined

So, everything is explained

Exploitation, competition, oppression, the whole clique

Yet we are obliged to help each other

Because our security is at stake!

And at the level of affectivity

The orca's limbic system is more refined

In giant aquariums, the orca is mistreated

And those who are overwhelmed can end up killing

25 to 35 years in captivity

60 to 100 years at large

Baby orcas stolen from their parents

To make them circus stars, it’s heartbreaking

And all this to make money!

The animals are mixed

Not the same coded language

Not the same culture, the same dynamic

Matriarchy not respected, it’s tragic!

And we are both a minority

And we are both a majority

Worldwide, 285 million visually impaired people

It's you, me, they, them, them

3.3 million deaths caused by alcohol

In 2012 and 200 diseases linked to alcohol consumption

Even though half of the world's population

Is abstinent, for various general reasons

Majority of a minority

Minority of a majority

Every human being is mixed in!

Like the Sahara, which was green

Several thousand years ago

Very quickly, our benchmarks changed

Car, lakes, giraffes, elephants, turtles, for 5000 years

And tall, sturdy human beings, 2 meters tall

Yes, the true is a moment of the false

And now, more terroir

This is starting to become known

3, 4, 5 pesticides for strawberries

And intensive agriculture always at ease

Today we are writing theses

People want security

To the detriment of all freedom

Have children, get married

To the dominant ideology, conform

Watch football on TV

With matches necessarily fixed

It's theater, by a director, arranged

And in the end, for capital, it's won

Like false statues, false paintings

Falsehood is spreading everywhere!

Ah! salmon with ethoxyquin

And advertising that lies, so naughty

Like Bouygues services, it’s crazy

Not even on time, or absent from appointments

These people don't care about us

And subcontracting, worst of all!

In the countryside, in the provinces

To believe it, we pinch ourselves

Terrible food, everything for Rungis, everything for Paris

Where the very big cities

Same for care, it's also thin

Where we pay the best, everything for Paris

Certainly, for quality of life, Paris is rotten!

Otherwise, it's for the poor, the peasants

Crumbs, the least good, the least qualified, it's charming!

Still state centralism

The Jacobinism of money, no ethics

Generalized incompetence

False consciousness can triumph!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)