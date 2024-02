Paraphysique du je-m'en-foutisme

Peut-être que sans ( 1908 - 2005 ) Jozef Rotblat

Seul physicien contre projet Manhattan et ses blattes

Comprenant avant Hiroshima/Nagasaki, le danger

Du nucléaire et du thermonucléaire

Avec son Pugwash et un peu de clair

Et sans lui et autres esprits éclairés

Sur Terre, peut-être, déjà plus rien

Et enfin un prix Nobel de la paix

Qui en 1995, ne fut pas un horrible pet

Car avant, surtout après

Il fut parfois, attribué à des criminels de guerre

Car, le monde fut le plus souvent, fasciste et réactionnaire

Le capital ayant toujours, oui, il sut y faire

Des arts et des spectacles en afféterie

Ou alors, c'est de la marge, c'est de l'anarchie

Le capital est un expert en glossolalie

Tout et son contraire, la danse des lobbys

Du consentement ou du non consentement, ainsi

Pour tout et en sexualité aussi

France, loi de non consentement refusée

Pologne, Hongrie, honte de l'Europe, pays fascisés

Et toute femme, ainsi, pouvant se faire violer

Toujours en France, l'article 222-23 du code pénal

N'ayant, du coup, pas été modifié

Et donc, finalement, une guerre thermonucléaire

Pourrait toujours arriver

Elle serait totale ou partielle, de toutes façons, guerre fatale !

Avec tout l'attifement du capital, ce dément

Aucune raison n'y verse dans le surprenamment

Avec tant de têtes remplies de merde

Disant Amen à toutes les merdes

Cela vote et cela rote

Cela rote et cela vote

Comme l'utilisation de jets privés

Une balle, une rafale, et hop, les pourris, dégagez

Pognonistes de l'oseille mal gagnée

1948, France, création du groupe de répression du banditisme

Quelle farce, puisque le banditisme, c'est le capitalisme

C'était bien la peine

Et même si " L'arbre est dans la graine "

Titre d'un feu petit magazine libertaire de bonne haleine

Et si la vie serait apparue

Il y a environ 3,8 milliards d'années

Volcanisme, sources hydrothermales, autres causes associées

Mais gloups

Les cartels des multinationales

Ne sont que les multinationales des cartels

Prostitution, drogue, jeux, argent, finance, criminalité

Tout peut s'y vendre, s'y louer s'y acheter

Avec l'aval des Etats, de force ou de gré

Tout Etat est mafia

Toute mafia est Etat

Et pas seulement au Mexique ou en Colombie

Car, donc, tout est mafia et ce dans tous les pays

Tout y étant devenu du gouvernemental

Assassinats, tortures, enlèvements, divers trafics

Hameçonnage et rançonnage en déclic

De toute une vermine en carnaval

Des polices, des armées, des mercenaires, pour tout un fatal

Toute la politique économique du marché y a son canal !

Tout est devenu de la corruption

L'on y voit défiler, congrégations et corporations

Comme pour la drogue, du trafic contre de l'information

Policiers devenant truands, truands devenant policiers

Et donc plus de quoi pleurer

Si, sur Terre, nos 210.000 glaciers

Se mettaient à fondre à force de bronzer

Mers et océans, 65 mètres de hauteur, pour augmenter

Avec un sauve-qui-peut généralisé

Comme dans les chambres de jadis, pour tout gazer

Et en haut du tas de cadavres, les plus costauds et enragés

Pas comme les chambres à nuages

De l'ensemencement des nuages

Pour les gouttes, les multiplier

Mais la seule réalité est son indémontrabilité

Mais, certes, une autre vraie possibilité

Humidité, vapeur d'eau, les pluies

Donc, d'un nuage pas mirage et pas aigri

Ralentissant le dérèglement climatique

Il y a donc aussi le peuple des nuages

En rouage du peuple des forêts

Quinze espèces de nuages, dix genres, neuf variétés

Quatre nuages annexes, nuages spéciaux

Et des sous-catégories n'étant pas des aérosols

Ouf, c'est encore du bol

Et dans ce monde du digressif

Les autres, moi, tout est absolument agressif !

Maintenant, les commentaires l'emportant sur l'image

Même si l'image désavoue les commentaires

La mort est avant tout relationnelle

Et c'est ainsi, qu'elle devient de l'individuelle

De tout et de rien

Je suis l'incorrigible galopin

De vos sciences de l'information

Pour mieux, hélas, contrôler toutes les populations

Avec ainsi, pour tout, fausse contestation, soumission, acceptation

Conformisme, snobisme, et suivisme d'opinion

Alors qu'un éléphant, toutes les 15 minutes, est tué

Pour son ivoire

Ce que l'argent peut faire faire, à ne pas croire

Bref, en 2040, de forêt, plus aucun éléphant

Il y a quelques gardiens de la forêt primaire

Lieux encore privilégiés, avec peu d'effet

Tout déjà, semblant d'outre-temps

Mais il y faut, alternatives et revenus compensatoires

La guerre pour la paix, c'est de la foire

Et pour tous les fascismes, à manger et à boire

Zoos artificiels, la vie animale domestiquée

Zoos naturels, la vie sauvage non domestiquée

Nous, robots zombies, le zoo du monde entier

Tout y étant faussement protégé

Milliardaires de la connerie

Avec des vies sans aucune vie

Pas étonnant si toute voix humaine de n'importe quelle langue

Fait peur et terrifie tous les animaux encore sauvages

Et plus qu'aucun autre animal encore sauvage !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Maybe without (1908 - 2005) Jozef Rotblat

Only physicist against project Manhattan and his blatters

Including before Hiroshima/Nagasaki, the danger

Nuclear and thermonuclear energy

With its Pugwash and a little clear

And without him and other enlightened minds

On Earth, perhaps, nothing more

And finally a Nobel Peace Prize

Who in 1995, was not a horrible pet

For before, especially after

It was sometimes attributed to war criminals

For, the world was most often, fascist and reactionary

Capital having always, yes, it knew how to do it

Arts and performances in affeterie

Or else, it's margin, it's anarchy

Capital is an expert in glossolalia

Everything and its opposite, the dance of lobbies

Consent or non-consent, and

For everything and in sexuality too

France, law of non-consent refused

Poland, Hungary, shame of Europe, fascinated countries

And any woman, so, can be raped

Also in France, article 222-23 of the Criminal Code

As a result, it has not been modified

And so, finally, a thermonuclear war

Could always happen

It would be total or partial, anyway, fatal war!

With all the attraction of capital, this denies

No reason goes into it surprisingly

With so many shit-filled heads

Saying Amen to all the shit

This vote and this rote

This rote and this vote

Like the use of private jets

A bullet, a burst, and hop, rotten, clear

Pognonists of badly earned dare

1948, France, establishment of the group for the suppression of banditry

What a farce, since banditry is capitalism

It was well worth it

And even if "The tree is in the seed"

Title of a small libertarian magazine of good breath

And if life would have appeared

About 3.8 billion years ago

Volcanism, hydrothermal sources, other associated causes

But gloups

Multinational cartels

Are only multinational cartels

Prostitution, drugs, gambling, money, finance, crime

Everything can be sold there, rent there buy there

With the consent of States, by force or will

Every state is a mafia

Every mafia is a State

And not just in Mexico or Colombia

For, therefore, everything is mafia and in all countries

All having become a government

Killings, torture, abductions, various types of trafficking

Phishing and ransacking

A whole vermin in carnival

Polices, armies, mercenaries, for a whole fatal

The whole economic policy of the market has its channel!

Everything has become corruption

It shows parades, congregations and corporations

As with drugs, trafficking against information

Policemen becoming truands, truands becoming policemen

And so more to cry about

If, on Earth, our 210,000 glaciers

Began to melt by tanning

Seas and oceans, 65 meters high, to increase

With a generalized save-who-can

As in the rooms of the past, for all gas

And at the top of the pile of corpses, the most costumed and enraged

Not like cloud rooms

Cloud seeding

For drops, multiply them

But the only reality is its indemontrability

But, of course, another real possibility

Moisture, water vapour, rain

So, of a cloud not glamorous and not sour

Slowing climate change

So there is also the people of clouds

Working with the Forest People

Fifteen cloud species, ten genera, nine varieties

Four clouds, special clouds

And subcategories that are not aerosols

Ouf, it's still bowl

And in this digressive world

The others, me, everything is absolutely aggressive!

Now the comments outweigh the image

Even if the image disavows the comments

Death is above all relational

And so it becomes of the individual

Of everything and nothing

I am the youngest gallopin

Your Information Sciences

Alas, to better control all populations

Thus, for everything, false challenge, submission, acceptance

Conformism, snobbery, and opinion followup

While an elephant, every 15 minutes, is killed

For his ivory

What money can do, not to believe

In short, in 2040, of forest, no more elephants

There are some guards of the primary forest

Places still privileged, with little effect

Everything already, appearing from overseas

But there is a need, alternatives and compensatory income

The war for peace is fair

And for all fascisms, to eat and drink

Artificial zoos, domesticated animal life

Natural zoos, non-domesticated wildlife

We, zombie robots, zoo around the world

Everything being falsely protected there

Billionaires of bullshit

With lives without any life

No wonder if any human voice of any language

Scares and terrifies all animals still wild

And more than any other wild animal!

Patrice Faubert (2024) puet, peuet, pouet, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)