Paraphysique du capital

Un français sur huit, est seul

Dans les prochaines années, un sur trois, sera seul

Dans tous les pays le même phénomène

Les lois du capital sont partout les mêmes !

La technologie nous isole

La hiérarchie nous isole

La culture nous isole

La compétition nous isole

La séparation est notre idole

Personne ne s'en désole !

C'est une contagion émotionnelle

Où l'altruisme est auto-protecteur

Comme la Terre et son noyau intérieur

Après 6400 km de profondeur

Et plus aucune gravité

Nonobstant, la vie grouille sous nos pieds

A 160 km sous terre, voilà les diamants

Le carbone se cristallise, c'est étonnant

L'intérieur de la planète Terre

Plus encore que l'Univers, est un mystère

Mais sans notre bouclier géomagnétique

Nous succomberions sous les radiations cosmiques

Déjà, il y a une brèche dans notre champ magnétique !

Comme le virus de la politique

Qui n'est que la politique du virus

Aucun hasard dans le numerus clausus

Comme la folie, qui tout, vous explique

L'être humain en est le produit, c'est épique

Comme la sexualité

Qui est en prison

Pour l'assouvir, il faut payer

Les séquences sont tarifées

Les riches ont de la qualité

Pour les pauvres, c'est plus risqué

Pour les chaussures, les habits, ici, tout peut se généraliser

Rien n'est laissé au hasard

Pour tous et toutes son placard

En fonction de sa puissance pécuniaire

Dans une économie de marché, tout est cher

En sexualité comme pour le reste

Tout à un prix, un coût, c'est net !

D'une façon l'autre

Il faut passer à la caisse

Et les femelles en chaleur

Toujours pour les mâles dominateurs

Les femelles aiment les baratineurs

Elles aiment la sécurité, l'image du bonheur

Les mâles qui sont seuls

Souvent, sont sans argent, au chômage ou en marge

C'est ainsi, c'est bien dommage

Les couilles toujours pleines

Et la rage furieuse dans la peine

Pour baiser il faut travailler

Ou pour le moins, se conformer

La plupart des femmes recherchent la sécurité

A cela, depuis petites, elles sont conditionnées

La vie ne fait aucun cadeau

D'une méthode l'autre, il faut payer, laid ou beau

Avec l'argent, il en sera toujours ainsi

Il faut transformer les mentalités, il faut l'anarchie !

Bien manger, bien baiser, bien vivre, il faut du fric

C'est pour cela qu'il y a le flic

Mâles et femelles, car nous sommes si singes

Mais moins gentils, malgré nos méninges

Voilà ce que c'est de lire

Le primatologue Frans de Waal, sans le médire

Pour qui la nature est une société solidaire

Empathie, sympathie, à la réaction, cela devrait déplaire

Mais, moi, qui flaire de la souffrance partout

A cette cause, je préfère y passer pour fou

Pessimiste, pour beaucoup

Aux optimistes de me tordre le cou !

Misère morale, misère sexuelle

Misère affective, misère spirituelle

Et je me souviens du cri d'une manifestation

Jadis, de jeunes anarchistes, ironiques garçons

" Une seule solution, la masturbation "

Les fascistes et autoritaires, mieux lotis

Avec l'argent, la sécurité, l'autorité

Ils ont toute la panoplie

Pour emballer toutes les beautés

Qui rêvent de se faire acheter

Comme tant de femmes, qui furent fascinées

Par les Hitler, les Mussolini, les Franco

Un conditionnement est toujours idiot

A des enfants aux comportements répétés

L'histoire de chaque corps

Est le corps de chaque histoire

Même si nous ne voulons pas le croire

Tout y est vivant, tout y est mort !

La plupart des fascistes sont des imbéciles

Leurs regards sont vides, leurs cerveaux sont débiles

De gauche, de droite, d'ailleurs, sans réflexion

Ils et elles sont partout, jamais ne s'en vont

Avec une sexualité refoulée ou normée

Au lit pas assez aimés

Et c'est la recherche d'autorité, de hiérarchie

De concurrence où l'autre est l'ennemi

Ô paradoxe, ceux et celles qui aiment vraiment faire l'amour

Ne trouvent pas de partenaires

Sans argent, sans travail, sans logis, on passe son tour

Et cette musique a rarement un autre air !

Et puis la femme ne fait jamais le premier pas

Par apprentissage ou alors c'est un cas

Il lui suffit d'attendre, pas besoin d'entreprendre

Elle est le sexe fort, il ne faut pas se méprendre !

Car draguer, c'est ramper

Séduire et donc mentir, un rôle, endosser !

D'après le ministère de l'intérieur

De France, de la police, de la terreur

Il y aurait 5000 bandes en France

Bandes de jeunes qui font peur à la finance

Cités aux dizaines de jeunes qui s'affrontent

Au lieu de s'unir contre le capital, avec cette misère qui monte

J'ai pu traverser en toute tranquillité

Une fois, à La Courneuve, ville où je suis né

Deux bandes rivales qui voulaient en découdre

Centaines de jeunes comme la foudre

Au lieu d'Aubervilliers contre La Courneuve, en furieux

Tous unis contre le capital, ce serait mieux

Tous unis contre le fascisme libéral, pour en finir avec Dieu !

Et au 7 Allemagne, Brésil 1, si hiérarchique

Préférons les 12 millions de naturistes en Allemagne

Cela, au moins, c'est plus sympathique

Le corps en liberté, pas besoin de pagne

Il faut un changement de paradigme

Pour que la vie devienne enfin philosophique

Comme en science

Si figée, qui empêche le domaine de cohérence

De la biologie numérique

Contre le dogme scientifique

Comme la mémoire de l'eau

C'est l'exemple si beau

De feu ( 1935-2004 ) Jacques Benveniste, si décrié

A son disciple ( né en 1932 ) Luc Montagnier, prix Nobel, aussi critiqué

Transduction de l'ADN par des dilutions

Ondes électromagnétiques en presque téléportation

Et en médecine, de nouvelles applications !

Mais encore une fois, je l'écris

La plupart, sinon toutes, des maladies

Finiraient par disparaître en anarchie

D'autres rapports humains

Plus aucune religion, plus aucune idéologie

Ni compétition, ni comparaison, ni séparation, ni hiérarchie

Et pour tous et toutes, la belle vie

Plus de début ni de fin

Toujours la liesse, plus aucun chagrin !

Certes, les soins sont déjà souvent gratuits

En France et autres pays

Moi avec ma CMU, car je suis un pauvre

Mais c'est dans des centres pour pauvres

Qui sont à peine examinés, souvent mal soignés

La médecine est fasciste libérale

Et la pauvreté se soigne mal

Ou alors c'est dans le privé

Et encore, et là, il faut payer

La lutte des classes

Se retrouve en clinique ou à l'hôpital

Au cabinet du médecin ou du spécialiste

Comme le dermatologue le plus fasciste !

Et chaque pays

A ses services spéciaux

Un service action, pour éliminer les petits rigolos

Chaque pays

A ses experts militaires, tueurs assermentés

Pour tuer en toute légalité

Et les services secrets, à côté

Peuvent nous faire rigoler !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

One in eight French is alone

In the next few years, one in three, will be alone

In all countries the same phenomenon

The laws of capital are everywhere the same!

Technology Isolates Us

Hierarchy Isolates Us

Culture Isolates Us

Competition Isolates Us

Separation is our idol

Nobody gets rid of it!

It is an emotional contagion

Where altruism is self-protective

Like the Earth and its inner core

After 6400 km of depth

And no more gravity

Nevertheless, life grows beneath our feet

160 km underground, here are the diamonds

Carbon crystallizes, it's amazing

The interior of planet Earth

More than the Universe, is a mystery

But without our geomagnetic shield

We would succumb to cosmic radiation

Already, there is a breach in our magnetic field!

As the virus of politics

Which is only the policy of the virus

No chance in the numerus clausus

Like madness, which all, explains to you

The human being is the product, it is epic

Like Sexuality

Who is in prison

To satisfy it, you have to pay

Sequences are tariffed

The Rich Have Quality

For the poor, it's riskier

Moral misery, sexual misery

Emotional misery, spiritual misery

And I remember the cry of a demonstration

Formerly, young anarchists, ironic boys

"One solution, masturbation"

Fascists and authoritarians, better off

With money, security, authority

They have all the panoply

To pack all the beauties

Who Dream of Getting Bought

Like so many women, who were fascinated

By the Hitler, the Mussolini, the Franco

Packaging is always silly

To children with repeated behaviours

The history of each body

Is the body of every story

Even if we do not want to believe it

Everything is alive, everything is dead!

Most fascists are fools

Their eyes are empty, their brains are debilitated

On the left, on the right, on the other hand, without reflection

They and they are everywhere, never go away

With refouled or normalized sexuality

In bed not liked enough

And it is the search for authority, hierarchy

Competition where the other is the enemy

O paradox, those who really love to make love

Do not find partners

Without money, without work, without housing, we spend our turn

And this music rarely has another look!

And then the woman never takes the first step

By learning or then it is a case

Just wait, no need to undertake

She is the strong sex, you should not be mistaken!

Because dredging is crawling

Seduce and therefore lie, a role, endorse!

According to the Ministry of the Interior

From France, police, terror

There would be 5,000 bands in France

Gangs of young people who fear finance

Quoted to dozens of young people who face each other

Instead of uniting against capital, with this increasing misery

I was able to cross quietly

Once, in La Courneuve, town where I was born

Two rival bands who wanted to take action

Hundreds of young people like lightning

Instead of Aubervilliers against La Courneuve, furious

All united against capital, it would be better

All united against liberal fascism, to end with God!

And in 7 Germany, Brazil 1, so hierarchical

Prefer the 12 million naturists in Germany

That, at least, is more sympathetic

The body in freedom, no need for pagna

We need a paradigm shift

So that life finally becomes philosophical

As in science

If frozen, which prevents the domain of coherence

From digital biology

Against Scientific Dogma

As the memory of water

This is such a beautiful example

De feu (1935-2004) Jacques Benveniste, so decried

To his disciple (born 1932) Luc Montagnier, Nobel laureate, also criticized

DNA transduction by dilutions

Electromagnetic waves in almost teleportation

And in medicine, new applications!

But again, I write it

Most, if not all, diseases

Eventually disappear into anarchy

Other Human Relationships

No more religion, no more ideology

No competition, no comparison, no separation, no hierarchy

And for all, the beautiful life

No more start or end

Always lust, no more grief!

Admittedly, care is already often free

In France and other countries

Me with my CMU, because I am a poor man

But it's in centers for the poor

Who are barely examined, often poorly treated

Medicine is a liberal fascist

And Poverty Goes Wrong

Or it's in the private

And again, and there, we must pay

Class Struggle

Ends up in the clinic or hospital

At the doctor's or specialist's office

Like the most fascist dermatologist!

And each country

To its special services

An action service, to eliminate small rigolos

Each country

To its military experts, sworn killers

To kill lawfully

And the secret services, next door

Can make us laugh!

Patrice Faubert (2014) puet, peute, pouet, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)