Abrégé de déictique

Le bruit industriel

Rend l'humanité malade, la mine

Le bruit industriel

Des voitures, des trains, du travail, des usines

Le bruit rend sourd, tue, rend fou

70 millions de personnes en Europe, en sont ce tout

La plupart des bruits sont artificiels

De moins en moins de bruits naturels

L'inverse d'il y a plusieurs siècles, c'est logique

Les gens sont drogués à cette acoustique

Une addiction qui devient psychoacoustique

Chaque magasin, chaque commerce

A sa musique pour nous tenir en laisse

Pour flatter tel produit, le faire acheter

A chaque fois, c'est étudié pour une clientèle ciblée

La santé des gens est touchée

Perte partielle ou importante de l'audition

En Allemagne, c'est 15 millions

En France, c'est 5 millions

A tous les bruits artificiels, l'être humain est accoutumé

Les gens ne peuvent plus s'en passer, radio ou télé

Et le bruit c'est toujours celui que font les autres

Pas celui dans lequel l'on se vautre

Dans les restaurants, bars, ou ailleurs, une même clameur

Car le silence, maintenant, fait peur !

Comme l'internet pas si silencieux

Avec ses insultes, pour toi, moi, ils, elles, eux

Mais contre la haine anonyme

Plus d'anonymat, mais seulement des patronymes

Pour le courage de ses convictions

Pour ne pas avoir la honte de ses opinions

Faîtes comme moi, n'avoir honte de rien

Et voilà, au-delà du mal et du bien

L'anonymat est le refuge des couards

Vrais poltrons et authentiques soudards !

Le bruit ainsi que le travail

Qui est le travail du bruit

Comme en Chine, cela déraille

1600 morts par épuisement

Par jour, c'est stalinien, pas d'étonnement !

C'est pas la même classe

C'est pas la même face

Que la bataille de Marathon

En 490 avant notre ère

Deux sacrés champions

Qui couraient les pieds nus sur la Terre

Euclès, de Marathon à Athènes

Vidé, il mourut de sa peine

Et l'estafette de profession

Philippidès, 245 km en 36 heures

Entre Athènes et Sparte, avec ferveur

En guerre, ainsi se transmettait l'information !

Et la légende dit vrai

Voici un exemple à cet effet

En 1995, en marche athlétique, j'ai parcouru 200 kilomètres

Distance homologuée, pas au pifomètre

En 22 heures et 44 minutes, en championnat de France

A l'arrivée, de fatigue, j'étais en transe

Troisième français, mais j'avais de bonnes chaussures aux pieds

Contrairement aux messagers de l'Antiquité !

Mais en 2014, la pire des guerres

C'est le gaspillage alimentaire

90 millions de tonnes de bouffe jetée

En Europe

Au partage, c'est un hold-up

En Amérique, 43 millions de tonnes de bouffe jetée

Et ce tous les ans

Par les grandes surfaces, les magasins géants

Dans les poubelles, décharges, bennes à ordures

Un crachat à la pauvreté, c'est dur !

Alors qu'un milliard de gens et plus ont faim

Alors qu'un foyer américain sur sept a faim

Les aliments un peu abîmés

Sont la plupart du temps jetés

Au lieu d'être redistribués

Heureusement, des personnes sont là pour les récupérer

Quelques personnes s'organisent pour récupérer les déchets

Et le gaspillage ainsi, est moins complet

La moitié de ce qui est produit

Est gâché, une logistique de gabegie

Tant de choses à récupérer dehors

Bouffe, divers objets, à qui sait s'organiser, d'abord

Mais la pêche aux déchets

De la société capitaliste, depuis toujours, cela se fait !

Il suffirait d'un peu d'anarchie

Pour que les 7 à 8 milliards d'êtres humains

Puissent manger à leur faim

Et enfin une empathie infinie

De la révolution intérieure

Si chère au philosophe feu ( 1895-1986 ) Jiddu Krishnamurti

Seule condition pour une révolution extérieure

Accepter le désordre du départ

Ne pas en faire une nouvelle dictature, sur le tard

Ce qui nous divise

Comme au casino, la même mise

L'art, la patrie, la culture, le parti

La compétition, la nationalité, l'autorité, la hiérarchie

Et ceci avec ou sans alibi

Et tant d'autres absurdités

Dans cela, l'espèce humaine n'a aucune unité !

Il faudrait ( 1910-1953 ) un Django Reinhardt

Sublime manouche aux quelques doigts magiques

Pour nous mettre cela en musique

Et tout ce qui lui appartint

Fut brûlé par les siens

Mais pas sa guitare ni ses tableaux

Malgré la tradition, ces gens-là ne sont pas idiots

Et l'échec de toutes les utopies

C'est que la manifestation de l'idéologie

Est l'idéologie de la manifestation !

Le machinisme peut déjà se passer des humains

Plus de travail, c'est pour demain

La domination le sait, elle y cogite en ce moment

Avec un revenu minimum d'existence universelle

Les pauvres seront contents

Des muselières, des jeux, pour moi, toi, ils, eux, elles

De bons documentaires télévisés, une société informationnelle

Les gens, de tout, au courant

Ainsi, plus rien à partager, tout le monde savant

Rien de tel pour immobiliser les masses

La tyrannie a de multiples faces !

Aucun mot n'est anodin

Chaque classe sociale à le sien

Son argot, son insulte, son injure

La linguistique contraire est parjure

Effet Arletty, effet Bacri, effet Haddock, effet Cyrano

Dans l'insulte ou l'injure, c'est le gros lot

Dès le onzième siècle, c'est le fils à putain

Dès le douzième siècle, c'est le merdeux

Dès le treizième siècle, c'est le connard

Dès le quinzième siècle, c'est la pisseuse

Dès le dix-septième siècle, c'est la salope

Dès le dix-huitième siècle, c'est enculé, couille molle, morue

De la déictique linguistique

C'est la décharge du système limbique

Chaland, juvénile, vieux, culte ou inculte

Normalité de l'insulte

Insulte de la normalité

Injure de ritualisation

Ritualisation de l'injure

Notre image idéale se sent blessée

A moins de s'en moquer, de l'outrepasser

Joutes verbales de la transgression

Décharges émotionnelles sans contrefaçon

Thérapie pour la frustration, effacer

Une humanité épanouie

Aurait les mots de son épanouissement

Une humanité de comédie et de tragédie

Où chaque être humain est souffrant

A les mots de son renoncement !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Industrial noise

Makes humanity sick, the mine

Industrial noise

Cars, trains, work, factories

Noise makes you deaf, kills you, drives you crazy

70 million people in Europe, all of them

Most noises are artificial

Less and less natural noise

The opposite of several centuries ago makes sense

People are addicted to this acoustics

An addiction that becomes psychoacoustic

Every store, every shop

To his music to keep us on a leash

To flatter such a product, make it buy

Each time, it is designed for a targeted clientele

People's health is affected

Partial or significant hearing loss

In Germany, it's 15 million

To all artificial noises, the human being is accustomed

And noise is always the noise that other people make

Not the one you wallow in

For silence now is scary!

Like the not-so-silent internet

With his insults, for you, me, they, them, them

No more anonymity, but only surnames

For the courage of his convictions

Do as I do, not be ashamed of anything

Anonymity is the refuge of the cowards

Real poltrons and authentic welders!

Noise and work

As in China, it’s gone awry

1600 die from exhaustion

It's not the same class

It's not the same face

That the Battle of Marathon

In 490 B.C.E

Who ran barefoot on the Earth

Euclès, from Marathon to Athens

Empty, he died of his sorrow

Philippines, 245 km in 36 hours

Between Athens and Sparta, with fervor

Here is an example

In 1995, in an athletic walk, I traveled 200 kilometers

Approved distance, not pifometer

In 22 hours and 44 minutes, in the French championship

When I arrived, tired, I was in a trance

Third French, but I had good shoes on my feet

Unlike the messengers of antiquity!

But in 2014, the worst war

It's food waste

90 million tons of food thrown away

In Europe

In America, 43 million tons of food thrown away

By supermarkets, giant shops

A spit to poverty is hard!

While a billion or more people are hungry

One in seven American households is hungry

The food is a bit spoiled

Are mostly thrown away

Fortunately, people are there to collect them

A few people organize to collect the waste

And so waste is less complete

Half of what's produced

Is wasted, a waste logistics

So much to retrieve outside

Food, various objects, who knows how to organize, first

From capitalist society, this has always been done!

So that the 7 to 8 billion human beings

And finally infinite empathy

Of the internal revolution

So dear to the late philosopher ( 1895-1986 ) Jiddu Krishnamurti

The Only Condition for an Outside Revolution

Accept the disorder of departure

Don’t turn it into a new dictatorship, late

What Divides Us

Art, homeland, culture, party

Competition, nationality, authority, hierarchy

And this with or without an alibi

And so much more nonsense

In this, the human species has no unity!

Sublime sleeves with a few magic fingers

And all that belongs to him

Was burned by his

But not his guitar or his paintings

In spite of tradition, these people are not stupid

And the failure of all utopias

It's just the manifestation of ideology

Is the ideology of the protest!

Machinism can already do without humans

No more work, it's tomorrow

The domination knows it, it is thinking about it at the moment

With a minimum income for universal existence

The poor will be happy

Muzzles, games, for me, you, them, them

Good TV documentaries, an information society

People, everything, knowing

So, no more to share, everyone knows

Nothing like that to immobilize the masses

Tyranny has many faces!

No word is trivial

Every social class has its own

His slang, his insult, his insult

Contrary linguistics is perjury

Arletty effect, Bacri effect, Haddock effect, Cyrano effect

In insult or insult, it's the big prize

By the eleventh century, he's the son of a whore

By the twelfth century, it's the twitch

By the thirteenth century, he's the asshole

By the fifteenth century, it's the pepper

By the seventeenth century, it's the bitch

By the eighteenth century, it's gone, soft shell, cod

Of the linguistic deictic

It's the discharge of the limbic system

Barge, juvenile, old, cult or uncult

Normality of insult

Insult of normalcy

Injure of ritualization

Ritualization of the insult

Our ideal image feels hurt

Unless you make fun of it, you overrule it

Verbal jousts of transgression

Unfake Emotional Discharges

Therapy for frustration, clear

A flourishing humanity

Would have the words of its development

A humanity of comedy and tragedy

Where every human being is unwell

To the words of his renunciation!

Patrice Faubert ( 2014 ) poet, poet, poet, paraphysician ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat says the guest on ( http://www.hiway-glk.fr/ )