Un monde qui veut en découdre

356 millions d'enfants

De la très grande pauvreté, et la vivant

Le monde est un ignoble personnage

Moins de 1,70 euro par jour

La faim, les guerres, tout y est du carnage

Comme dans les camps nazis de la mort

Où les kapos cognaient le plus fort

Le monde n'a pas changé

Toujours coincé dans son passé

Il y faut sauver sa peau

Et là, pas de vrai, que du faux

Si peu d'altruisme, ou de solidarité

Mais sans cela, tout aurait, déjà, été exterminé

Tout y est comme du sable

Qui tôt ou tard redevient du sable

Pillant, pour se faire, mers, océans, des plages

Avec donc de moins en moins de plages

Cela fait songer au film

" La beauté du diable " ( 1950 ) de René Clair

Avec Michel Simon, Gérard Philipe, tout s'y éclaire

Quand bâtiments et autres, tout sera, un jour, de la poussière

Car milliards et milliards de tonnes d'extraction

Tant et tant de plages et mêmes rivières

Quartz, le calcaire, comme des grains de sable

Hélas, le sable du désert, est trop rond et fin !

Toutes nos constructions de sable

Il faudrait de la paille et de la sciure de bois

Mais le monde des ultrariches

Pour crapotiser la planète, toujours chiche

Permanente résurgence de la réalité fragmentée

Le fragmenté de la réalité est toujours erreur

Et c'est ce qui fait tout gouvernement, toute terreur

La réalité ou le très peu que nous mémorisons

La réalité ou le très peu que nous comprenons

Des repères, des dates, certes, nous avons

Ainsi, de l'ancêtre commun de tous les bovidés

Il y a environ dix-huit millions d'années

Du zébu, du buffle, du boeuf, Eotragus via l'auroch

Des datations moins solides que le roc

Ni pessimisme, ni optimisme, mais sans déroger

Comme au Congo, toutes les atrocités

L'on y mitraille, l'on y viole

L'on s'y découpe en morceaux

Et par les chiens, les corps y sont mangés

Tout y est tué, les civils surtout, au tout mutilé

Mercenaires contre des armées

Noirs contre noirs, tous contre tous, toutes contre toutes

Les militaires y sont les rois de la débilité

De la guerre civile toujours se recommençant

Voilà, demain, ce que le monde attend

L'on sent que le monde veut en découdre

Sauf d'avoir le même grain à moudre

Seuls les gens armés y pourront s'absoudre !

Et mercenaires, policiers, militaires

Finiront eux-mêmes par s'entretuer

Le Congo laboratoire en étant une répétition déjà jouée

L'espèce humaine s'étripera jusqu'au dernier

Les civils devenant des cibles pour s'entraîner

Mais sous d'autres formes souvent, déjà, pratiquées

Octobre 2021, rapport de la Ciase

Nombre de victimes au sein de l'Eglise catholique

Pour l'institution de France, à devenir du colérique

Au minimum, 330.000 depuis les années 1950

Enfants masculins ou enfants féminins

De la fellation, de l'anus, du vagin

Vendée, Bretagne, et autres régions françaises

Ici, aucune cabale phonétique

Ni de la volition de l'intrusif cadavérique

Comme si, sur Terre, il y avait plusieurs planètes

Une pour les riches, une pour les pauvres, et pour les malhonnêtes

Une pour les ceci ou pour les cela, et quelques honnêtes

Avec peut-être un jour, des traducteurs et traductrices, d'oiseaux

De lapins, de poules, de rats, d'éléphants,

Animaux non-humains que nous massacrons

Et dans leur langage reviendrait le mot salaud

Tant que tu ne reçois pas de bombes sur la gueule

Pourtant, pas si loin de chez toi, elles s'y dégueulent

Et quand cela va t'arriver, là, elles rigolent

Toutes les ordures et les pourritures nous isolant !

Mais tout semble si vain

Comme l'Eglise catholique et tout son vilain

Indemnités dérisoires quand on ose dénoncer

Tout s'achetant, et silence, pour que tout puisse continuer

De l'Eglise catholique et de son impunité

Mais pas qu'elle, tout est comme cela, et va empirer !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

​

356 million children

Of very great poverty, and living it

The world is a vile character

Less than 1.70 euros per day

Hunger, wars, everything is carnage

Like in the Nazi death camps

Where the kapos hit the hardest

The world has not changed

Still stuck in his past

You have to save your skin

And there, no truth, only falsehood

So little altruism, or solidarity

But without that, everything would have already been exterminated

Everything is like sand

Which sooner or later becomes sand again

Looting, to do so, seas, oceans, beaches

With fewer and fewer beaches

It reminds me of the film

“The Beauty of the Devil” (1950) by René Clair

With Michel Simon, Gérard Philipe, everything is clarified

When buildings and others, everything will, one day, be dust

Because billions and billions of tons of extraction

So many beaches and same rivers

Quartz, limestone, like grains of sand

Alas, the desert sand is too round and fine!

All our sand constructions

You would need straw and sawdust

But the world of the ultra-rich

To spoil the planet, always poor

Permanent resurgence of fragmented reality

The fragmented reality is always error

And this is what makes all government, all terror

Reality or the very little we remember

Reality or the very little we understand

Benchmarks, dates, of course, we have

Thus, from the common ancestor of all bovids

About eighteen million years ago

Zebu, buffalo, ox, Eotragus via auroch

Dating less solid than rock

Neither pessimism nor optimism, but without deviating

As in the Congo, all the atrocities

We machine-gun there, we rape there

We cut ourselves into pieces

And by the dogs, the bodies are eaten there

Everything is killed there, civilians especially, all mutilated

Mercenaries against armies

Black against black, all against all, all against all

The soldiers are the kings of stupidity

Of the civil war always starting again

This is, tomorrow, what the world is waiting for

We feel that the world wants to fight

Except having the same grain to grind

Only armed people will be able to absolve themselves!

And mercenaries, police, soldiers

Will end up killing each other

The Congo laboratory being a rehearsal already performed

The human species will gut itself to the last

Civilians becoming targets for training

But in other forms, often already practiced

October 2021, Ciase report

Number of victims within the Catholic Church

For the institution of France, to become angry

At least 330,000 since the 1950s

Male children or female children

Blowjob, anus, vagina

Vendée, Brittany, and other French regions

No phonetic cabal here

Nor from the volition of the cadaverous intruder

As if there were several planets on Earth

One for the rich, one for the poor, and one for the dishonest

One for this or that, and a few honest ones

With perhaps one day, translators, birds

Rabbits, chickens, rats, elephants,

Non-human animals we slaughter

And in their language the word bastard would return

As long as you don't get bombs in your face

However, not so far from your home, they vomit there

And when it happens to you, they laugh

All the garbage and rot isolating us!

But everything seems so in vain

Like the Catholic Church and all its villainy

Paltry compensation when we dare to denounce

Everything bought, and silence, so that everything can continue

Of the Catholic Church and its impunity

But not just her, everything is like that, and will get worse!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)