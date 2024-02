L'idéologie de la censure

N'est pas la censure de l'idéologie

Point d'expression libérée possible

Là où règne l'idéologie

Là où triomphe l'idéologie

Ne peut s'exercer que la dictature

Ne peut faire loi que la censure

Et tout se transforme en pierre

Et rien n'est révolutionnaire

L'idéologie gauchiste ou faussement " anarchiste " ne tolère

Que la " liberté " d'expression conditionnée

Et surtout pas l'expression " libérée " du conditionné

Comme toute idéologie, elle est censure

Comme toute idéologie, elle est dictature

Comme l'idéologie fasciste, capitaliste, " anarchiste ", stalinienne

Démocrate, impérialiste, monarchiste, républicaine

Toute idéologie est figée

Toute idéologie est réactionnaire

Toute idéologie est séparée de la réalité

Langue de bois gauchiste ou autre iste

Tout militant est un idéologue

Toute militante est une idéologue

Et rien de plus chiant qu'un militant

Et rien de plus chiante qu'une militante

Toute idéologie est une prison

Qui a ses gardiens, ses gardiennes

L'idéologie, c'est du sérieux

Pas la moindre évasion possible

L'idéologie de la censure

N'est pas la censure de l'idéologie

La révolution est l'ennemie de toute idéologie

Et de toutes les langues de bois

Gauchiste, fasciste, droitiste, " anarchiste ", démocrate, républicaine

Impérialiste, religieuse, nationaliste, monarchiste, stalinienne

L'idéologie, c'est du sérieux

Pas la moindre révolution possible

Patrice Faubert ( 2011 ) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The ideology of censorship

Is not censoring ideology

Point of free expression possible

Where ideology reigns

Where ideology triumphs

Only dictatorship can be exercised

Only censorship can make law

And everything turns to stone

And nothing is revolutionary

Leftist or falsely "anarchist" ideology does not tolerate

That conditioned “freedom” of expression

And especially not the expression "liberated" from the conditioned

Like any ideology, it is censored

Like any ideology, it is dictatorship

Like fascist, capitalist, "anarchist", Stalinist ideology

Democrat, imperialist, monarchist, republican

All ideology is fixed

All ideology is reactionary

All ideology is separated from reality

Leftist wooden language or other ist

Every activist is an ideologue

Every activist is an ideologue

And nothing more annoying than an activist

And nothing more annoying than an activist

Every ideology is a prison

Who has his guardians, his guardians

Ideology is serious

Not the slightest escape possible

The ideology of censorship

Is not censoring ideology

Revolution is the enemy of all ideology

And all the wooden tongues

Leftist, fascist, rightist, "anarchist", democrat, republican

Imperialist, religious, nationalist, monarchist, Stalinist

Ideology is serious

Not the slightest revolution possible

Patrice Faubert (2011) pouète, puète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)