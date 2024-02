Tyrannie de l'import/export

Anne Cécile Desclos ( 1907 - 1998 )

Via Dominique Aury, Pauline Réage

D'un livre qui fit des gorges chaudes en ravage

Histoire d'O ( 1954 ) et il en fallait peu

Pour offusquer, faire des envieuses et des envieux

Alors que toutes les sexualités

Se pratiquent dans les chambres à coucher

Et ce, dans le monde entier

Mais, là, il s'agissait de soumission

Nonobstant, sexuelle ou d'algolagnie en variation

Dans la société

Elle est présente partout la soumission

Tout y est une symphonie à l'unisson

Mais avec la sexophobie

Pénis, vulve, clitoris, vagin, seins, caca, pipi

Que le reste encore plus soumis

La hiérarchie de la soumission

N'est que la soumission à la hiérarchie

Et c'est ce que nous avons entre les cuisses

Des vulves ou des pénis

Avec s'échelonnant des bruits qui crissent

Bref, si l'on coïtait plus souvent

L'on en parlerait peut-être plus rarement

Car la sexualité se paye chèrement

Il faut pouvoir y consacrer du temps

Classes sociales, riches ou pauvres, forcément !

Sinon, l'on se dit

Que comme en Australie

Le lapin ne connaissant pas la contraception

Le lapin ne connaissant pas l'avortement

Et hélas, cela redevient comme un délit

1950

600 millions de lapins

Pour neuf millions de personnes

De la cuniculture s'échappant de son latin

Et à la nature, rien ne donne

De l'espèce invasive, qui sur tout, bastonne

Dissensus fréquent dans la maldonne

Un peu comme dans l'Yonne

Où le tueur en série y faisait la bonne

Avec la complicité indirecte des magistrats

Auxerre, le règne de l'omerta, que tout voila

D'étranges affaires se mélangeant, et revoilà

Feu le gendarme ( 1940 - 1997 ) Jambert

Et qui sur la mort de feu Bérégovoy, aussi, enquêta

Son meurtre fut peut-être lié à cette affaire

Sous couvert d'incompétence et de silence

Les notables se protégeant de toute confidence

Tout maillon d'un autre maillon dans la démence

Ainsi

Nous achetons quatre-vingts pour cent de nos produits

En Chine, la France comme l'une de ses parties

Du comptoir chinois

L'Europe aussi, ma foi

L'économie marchande est sans foi et sans loi

Sans compter les 90 millions de tonnes de bouffe gâchée

En Europe, et par année !

Ce qui pourrait servir à alimenter les animaux

Non-humains et humains, c'est donc absurde, criminel, idiot

Il faut l'abolition de l'économie, une énergie totale non polluante

Aquaponie, hydroponie, initiatives alternantes

D'autres savoirs contre les anciens pouvoirs

De l'arénicole, petit ver marin, à ne pas croire

Des tourbillons de sable sur les plages, vitales foires

Car pouvant transporter quarante fois plus d'oxygène

Que les globules rouges humains

De par son hémoglobine sans peine

La nature, attend, elle nous tend ses mains

Mais nous la minorons et elle se venge

De toutes ses possibilités, nous en sommes la vidange

Même si de l'hydrogène divers, l'on voudrait nous faire des vendanges

Comme la fermeture des captages d'eau en France

Plus de quatre mille en quarante ans, triste évidence

Dans le même temps du tout se perpétuant

50,9 litres de soda par personne et par an

France, les maladies du foie, augmentant

Comme aussi, la guerre, du tout, l'alimentant

Guerres congolaises, atrocités, viols, tout torturant

Hier, aujourd'hui, demain, de la mutilation, du découpant

Dépeçage, décapitation, des démembrations, des mutilations

Alliances nationales, internationales, c'est selon

Des haches, machettes, fusils, mitraillettes

Des Hitler noirs le mettent aux oubliettes

Millions de gens massacrés pour des ressources minières

Métaux rares, pour nos téléphones cellulaires

Colonialisme du passé, présent, futur, Belgique, Angleterre, France

D'autres pays aussi, d'autres ressources, d'autres pillages

L'Afrique du génocidaire jamais fini

Quand le monde est à l'envers

Pays les plus riches en ressources minières

Devenant les plus pauvres, du pillage mortifère

Tyrans locaux mis en place, par des ordures réactionnaires

Et qui sont là, pour le coup, sans aucune frontière !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

Anne Cécile Desclos (1907 - 1998)

Via Dominique Aury, Pauline Réage

From a book that caused hot throats to ravage

Story of O (1954) and it didn't take much

To offend, to make people envious

While all sexualities

Used in bedrooms

And this, all over the world

But here it was about submission

Notwithstanding, sexual or algolagnia in variation

In the society

Submission is present everywhere

Everything is a symphony in unison

But with sexophobia

Penis, vulva, clitoris, vagina, breasts, poop, pee

Let the rest even more submissive

The hierarchy of submission

Is only submission to the hierarchy

And that's what we have between our thighs

Vulvas or penises

With spreading noises that screech

In short, if we coitus more often

We would perhaps talk about it more rarely

Because sexuality comes at a dear price

You have to be able to devote time to it

Social classes, rich or poor, obviously!

Otherwise, we say to ourselves

Just like in Australia

The rabbit not knowing contraception

The rabbit not knowing about abortion

And unfortunately, it becomes a crime again

1950

600 million rabbits

For nine million people

Of rabbit farming escaping from its Latin

And to nature, nothing gives

Of the invasive species, which above all, beats

Common dissension in maldonna

A bit like in Yonne

Where the serial killer was the maid

With the indirect complicity of the magistrates

Auxerre, the reign of omerta, that's it

Strange affairs mixing together, and there we go again

The late gendarme (1940 - 1997) Jambert

And who also investigated the death of the late Bérégovoy

His murder was perhaps linked to this affair

Under cover of incompetence and silence

Notables protecting themselves from any confidence

Any link to another link in dementia

So

We buy eighty percent of our products

In China, France as one of its parties

From the Chinese counter

Europe too, my word

The market economy is without faith and law

Not to mention the 90 million tonnes of wasted food

In Europe, and by year!

What could be used to feed animals

Non-humans and humans, it is therefore absurd, criminal, idiotic

We need the abolition of the economy, total non-polluting energy

Aquaponics, hydroponics, alternating initiatives

Other knowledge against the old powers

The lugworm, a small marine worm, not to be believed

Swirls of sand on the beaches, vital fairs

Because it can transport forty times more oxygen

Than human red blood cells

Due to its hemoglobin without difficulty

Nature waits, she holds out her hands to us

But we downplay her and she takes revenge

Of all its possibilities, we are the drain

Even if various hydrogen, we would like to make harvests

Like the closure of water catchments in France

More than four thousand in forty years, sad evidence

At the same time everything is perpetuated

50.9 liters of soda per person per year

France, liver diseases, increasing

As also, the war, at all, fueling it

Congolese wars, atrocities, rapes, all torturous

Yesterday, today, tomorrow, mutilation, cutting

Cutting up, decapitation, dismemberments, mutilations

National and international alliances, it depends

Axes, machetes, rifles, machine guns

Black Hitlers put him in oblivion

Millions of people massacred for mining resources

Rare metals, for our cell phones

Colonialism of the past, present, future, Belgium, England, France

Other countries too, other resources, other pillaging

Genocidal Africa never finished

When the world is upside down

Countries richest in mineral resources

Becoming the poorest, deadly pillage

Local tyrants set up, by reactionary scum

And who are there, for once, without any borders!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)