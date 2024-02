Paraphysique de l'interactivité

" La liberté de ton, l'audace critique et la dérision à l'endroit des préjugés les plus solidement établis nous fournissent par contraste la mesure de l'étroitesse de nos pensées et de nos moeurs dans une civilisation qui se targue d'avoir renversé tous les tabous, alors que plus elle croit avoir conquis de droits et de libertés, plus elle étouffe dans le carcan du conformisme et se plie avec soumission au contrôle généralisé des corps et des âmes. "

Jean Levi ( né en 1948 ) orientaliste, traducteur du livre " Les fables de maître Lie, Les éditions de l'Encyclopédie des Nuisances, 2014 "

Tout resurgit de l'oubli

Comme la place Tian'Anmen en Chine

Sur les étudiants, firent feu, les soldats du parti

3000 morts, au moins, pour avoir réclamé un peu de démocratie

C'était le 4 juin 1989, avec une répression pas fine

Et déjà le 7 mai fut déclarée la loi martiale

Ce qui annonçait cette issue fatale

Pourtant les jours précédents

1 million de personnes manifestèrent

A Pékin, pour exprimer une noire colère

Avec le risque d'être arrêté et interné

L'hôpital psychiatrique pour qui ose manifester

Depuis avril 1989, le pouvoir chinois en était excédé

En 2014, tout est oublié

Et puis, il est interdit d'en parler

Sinon, par la psychiatrie étatique, votre cerveau est lavé !

Est-ce si différent

Dans les autres pays ?

Simplement au lieu d'un seul parti

C'est toute une ribambelle de nombreux partis

Et finalement

C'est beaucoup plus efficace

Pour tenir et museler les masses

Avec le parti unique, c'est moins amusant

Alors qu'il est bien évident

Que tous les différents partis

Sont un seul et même parti

Mais avec des noms différents

Le mensonge est subtil et élégant !

Un peu au fond, autre registre

Comme sur la prétendue hystérie féminine

De quoi écrire tout un chapitre

Le médecin branleur à la poigne qui s'échine

Puis vint ( 1833-1900 ) Mortimer Granville, médecin

Avec son ( 1883 ) percuteur mécanique à ressort, très malin

En Europe, à cette époque, l'hypocrisie était coquine

Il y eut d'abord la stimulation dactyle

Puis le pénétrationnisme toujours agile

Toujours avec l'alibi médical

Il fallait traiter la femme, ce mal

Mais la préhistoire le prouve, dès 27000 avant notre ère

Le godemiché était déjà là, pour s'envoyer en l'air !

En 1920, c'est le premier vibromasseur portatif

Mais seul le sexe de l'homme pouvait être oisif

La femme ne pouvait être orgasmique

Elle fut donc déclarée hystérique

Il y eut aussi le médecin français ( 1806-1878 ) Félix Boudet

Qui masturber les dames, aussi, savait

Sans compter toutes les pauvresses

Enfermées, mutilées, moquées, comme ogresses

Sans même avoir de massages génitaux

Pour le paroxysme de la crise, provoquer

La sexualité de la femme était niée, c'était pas beau

Enfin, en 1952, l'hystérie fut reconsidérée

Ce n'était plus une maladie, mais un mythe, l'on s'était trompé !

Et au fond, tous les malheurs

Comme toutes les terreurs

Sont ce que nous pensons

Et sont donc, de ce fait, ce que nous faisons

C'est le subconscient de l'humanité

Terme inventé en 1889 par feu ( 1859-1947 ) Pierre Janet

Ce psychologue en inspira beaucoup, c'est un fait

Toute thésaurisation a des effets !

Comme l'énergie nucléaire et ses déchets

Des centaines de milliers d'années de nocivité

Aucune poubelle n'en veut

Pour s'en défaire, c'est le sauve-qui-peut

C'est si long à démanteler

Et encore plus difficile à stocker

Même les mines sont trop fragiles

Face à ce péril, à long terme, tout semble futile

De l'énergie nucléaire

Et au moins 140.000 personnes sans domicile

En France, ailleurs, c'est la même misère

Pourtant à peine visible dans les grandes villes !

Quand vivre devient une peine

Voilà ce que le capital sème

Pour vivre il faut du pognon

Et la délinquance est comme une obligation

Comme c'est prévu, il y a ainsi des prisons

Selon les délits, c'est tel ou tel prix

Parfois la peine de mort comme aux Etats-Unis

Dans 32 de leurs Etats, il en est ainsi

C'est le plus souvent de la torture

Sans compter l'arbitraire, les bavures

Ce fut la pendaison, puis la chaise électrique, la chambre à gaz, l'injection

Ou d'interminables peines de prison

Ce qui revient à être tué à petit feu

Comme en France, ce n'est pas mieux

Pour beaucoup

Je fais des rapprochements fous

Mais pour moi, tout est dans un même mouchoir

Et tout brûle au même bougeoir !

Sous d'autres formes

Sous d'autres normes

D'une façon l'autre, c'est la guerre

Toujours Diên Biên Phu, grande défaite militaire

Pour la France, du 13 mars au 7 mai 1954

Avec ses 3000 tués ou disparus, 2000 blessés

Et 8000 prisonniers morts en captivité

Tout cela sur 16 km de long, 10 km de large, 55 jours en 1954

Et tous les généraux, divisés, à force de sous-estimer

De jour, de nuit, dans la cuvette, une vaste vallée

A l'armée française, de stupeur, muette

Le Viêt a fait sa fête !

Et ( 1916-2010 ) feu le militaire Marcel Bigeard

Put dire " C'est râpé, c'est foutu ", ce n'était pas un bobard

La pensée militaire est partout qui étripe

L'instituteur est comme un adjudant

Le patron comme un commandant

En sport collectif, c'est le capitaine d'une équipe

De cette horreur, je me suis fait réformer

Pour cela, il y a bien longtemps, j'avais dû ruser !

Nous sommes automatisés et déterminés

Par ce par quoi nous avons été conditionnés et engrammés !

Et au Congo

Encore l'armée, et c'est pas rigolo

Depuis 1996, au moins 6 millions de morts

Soldats du Rwanda, Burundi, Ouganda, ils font les forts

Armés, soutenus, par les multinationales

Etats-Unis, Chine, Europe, c'est l'aval

Un massacre de femmes et d'enfants

Par des militaires complètement déments

Viols de masse qui répandent le SIDA

Tout le monde est complice, voilà !

Car le Congo, c'est surtout, pour le capital

Qui bien entendu, ne pense pas à mal, on en rigole

Des mines, or, étain, diamant, gaz, pétrole

Uranium, et surtout l'indispensable coltan

Il le faut pour fabriquer nos électroniques composants

Nos télévisions, nos ordinateurs, nos mobiles

Ce qui est censé nous divertir, et nos armes et nos missiles

Rien n'est plus anodin

Le capital ne fait rien en vain

Les cellules du capital sont les êtres humains !

Comme l'UNEF ( Union Nationale des Etudiants de France ) fondée en 1907

Qui eut dans ses rangs, toutes les fractions du capital

Des JM Le Pen, des JM Lustiger, des J Sauvageot, d'autres lots

La guerre d'Algérie la divisera, pas trop tôt

Pour ou contre les colonies, 1959/1960, et sa droite qui en fit râle

L'UNEF entravera mai 1968 de l'intérieur

Organisant son échec, du pouvoir, elle deviendra son interlocuteur

Toutes les figures spectaculaires de notre temps

De toutes tendances, sont issues de ses rangs et divers courants

Le capital a de multiples représentants !

Et dire ce qui est n'est jamais diffamant

C'est ce qui n'est pas qui est infamant

De nos jours, traiter Hitler de nazi

Serait de la diffamation, c'est du joli

Comme de dire que sur Internet

Tout deviendra payant, c'est net

Ou alors avec de la publicité, pour avoir son blog, ou regarder une vidéo

Nous sommes dans un monde sans vie et parfaitement idiot

Car tout se tient, le mien comme le tien

Et absolument tout fait lien !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

​

"The freedom of tone, the critical audacity and the derision towards the most firmly established prejudices provide us by contrast with the measure of the narrowness of our thoughts and our morals in a civilization which prides itself on having overthrown all taboos, while the more rights and freedoms it believes it has conquered, the more it suffocates in the shackles of conformism and submits to the generalized control of bodies and souls.

Jean Levi (born in 1948) orientalist, translator of the book “Les fables de maître Lie, Les éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2014”

Everything resurfaces from oblivion

Like Tian'Anmen Square in China

Party soldiers fired on the students

3000 dead, at least, for demanding a little democracy

It was June 4, 1989, with not very fine repression

And already on May 7 martial law was declared

What announced this fatal outcome

Yet the days before

1 million people demonstrated

In Beijing, to express black anger

With the risk of being arrested and interned

The psychiatric hospital for those who dare to demonstrate

Since April 1989, Chinese power has been exhausted

In 2014, everything is forgotten

And then, it's forbidden to talk about it

Otherwise, by state psychiatry, your brain is washed!

Is it so different

In other countries ?

Simply instead of one party

It's a whole bunch of many parties

And finally

It's much more effective

To hold and muzzle the masses

With the single party, it's less fun

While it is quite obvious

That all the different parties

Are one and the same party

But with different names

The lie is subtle and elegant!

A little deep, another register

As for so-called female hysteria

Enough to write a whole chapter

The wanker doctor with the straining grip

Then came (1833-1900) Mortimer Granville, doctor

With its (1883) mechanical spring striker, very clever

In Europe, at that time, hypocrisy was naughty

First there was the dactyl stimulation

Then the ever agile penetrationism

Still with the medical alibi

The woman had to be treated, this evil

But prehistory proves it, from 27,000 BCE

The dildo was already there, ready to get laid!

In 1920, it was the first portable vibrator

But only man's sex could be idle

The woman could not be orgasmic

She was therefore declared hysterical

There was also the French doctor (1806-1878) Félix Boudet

Who masturbate the ladies, too, knew

Without counting all the poor

Locked up, mutilated, mocked, like ogresses

Without even having genital massages

For the paroxysm of the crisis, provoke

The woman's sexuality was denied, it wasn't pretty

Finally, in 1952, hysteria was reconsidered

It was no longer an illness, but a myth, we were wrong!

And deep down, all the misfortunes

Like all terrors

Are what we think

And so are, therefore, what we do

It is the subconscious of humanity

Term invented in 1889 by the late (1859-1947) Pierre Janet

This psychologist inspired many, it's a fact

All hoarding has effects!

Like nuclear energy and its waste

Hundreds of thousands of years of harm

No trash wants it

To get rid of it, it's the savior who can

It takes so long to dismantle

And even more difficult to store

Even the mines are too fragile

Faced with this danger, in the long term, everything seems futile

Nuclear energy

And at least 140,000 homeless people

In France, elsewhere, it's the same misery

Yet barely visible in big cities!

When living becomes a pain

This is what capital sows

To live you need money

And delinquency is like an obligation

As expected, there are prisons

Depending on the crimes, it is this or that price

Sometimes the death penalty like in the United States

In 32 of their States, this is so

It is most often torture

Without counting the arbitrariness, the blunders

It was the hanging, then the electric chair, the gas chamber, the injection

Or endless prison sentences

Which amounts to being killed slowly

Like in France, it's not better

For many

I make crazy connections

But for me, it's all in one handkerchief

And everything burns on the same candlestick!

In other forms

Under other standards

One way or another, it's war

Still Diên Bien Phu, great military defeat

For France, from March 13 to May 7, 1954

With its 3000 killed or missing, 2000 injured

And 8000 prisoners died in captivity

All this over 16 km long, 10 km wide, 55 days in 1954

And all the generals, divided, by dint of underestimating

By day, by night, in the basin, a vast valley

To the French army, in amazement, silent

The Viet had his party!

And (1916-2010) the late soldier Marcel Bigeard

To say "It's ruined, it's ruined", it wasn't a lie

Military thinking is everywhere that guts

The teacher is like an adjutant

The boss as a commander

From this horror, I was reformed

For this, a long time ago, I had to be cunning!

We are automated and determined

By what we have been conditioned and engrammed by!

And in Congo

The army again, and it's not fun

Since 1996, at least 6 million deaths

Soldiers from Rwanda, Burundi, Uganda, they are strong

Armed, supported, by multinationals

United States, China, Europe, it’s downstream

A massacre of women and children

By completely insane soldiers

Mass rapes that spread AIDS

Everyone is complicit, that's it!

Because the Congo is above all, for capital

Which of course, don't mean anything, we laugh about it

Mining, gold, tin, diamond, gas, oil

Uranium, and especially the essential coltan

It is necessary to manufacture our electronic components

Our televisions, our computers, our mobiles

What's supposed to entertain us, and our weapons and our missiles

Nothing is more trivial

Capital does nothing in vain

The cells of capital are human beings!

Like the UNEF (National Union of Students of France) founded in 1907

Who had in his ranks, all the fractions of capital

JM Le Pen, JM Lustiger, J Sauvageot, other lots

The Algerian war will divide it, not too soon

For or against the colonies, 1959/1960, and its right which complained about it

The UNEF will hinder May 1968 from the inside

Organizing his failure, of power, she will become his interlocutor

All the spectacular figures of our time

Of all tendencies, come from its ranks and various currents

Capital has multiple representatives!

And saying what is is never defamatory

It's what isn't that's infamous

Today, calling Hitler a Nazi

Would be defamation, it's pretty

Like saying that on the Internet

Everything will pay off, that’s clear

Or with advertising, to have your blog, or watch a video

We are in a lifeless and perfectly stupid world

Because everything fits together, mine like yours

And absolutely everything is connected!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)