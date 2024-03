Les paraphysiques

Tous les imposteurs

Toutes les impostrices

Tous les usurpateurs

Toutes les usurpatrices

Qui ont le même nom

Qui ont le même prénom

Que vous ou moi

C'est scandaleux, c'est honteux

Un véritable effroi

Un désarmant émoi

Ces autres Patrice Faubert

Comment osent-ils ?

Ces autres machins

Ces autres machines

Ces autres tartempions

Ces autres tartempionnes

Méritent vraiment des gnons

C'est infamant, c'est dégoûtant

Et même un autre Patrice Faubert

Né un 5 janvier comme moi

Mais en 1965 au Québec

Cela nous cloue le bec

Québec où les femmes font le premier pas

Ailleurs, les femmes font le dernier pas

Et même un autre machin

Et même une autre machine

Et même un autre tartempion

Et même une autre tartempionne

Né / née le même jour que vous

Et parfois, offense absolue, mais rarement

La même année que vous

Ô suprême horion

Ô manifeste dérision

Mais nous devrions faire des clubs

Mais nous devrions faire des pubs

Le club des Patrice Faubert

Le club des tartempions et tartempionnes

Le club des machins et machines

Mais contre mes usurpateurs et usurpatrices

je chemine ma motrice

Mes poèmes paraphysiques

Mes articles paraphysiques

Mes messages paraphysiques

A vous de faire

Mais rassérénez-vous, je ne suis que paraphysicien

Mais rassurez-vous, je ne suis qu'un plaisantin

Patrice Faubert ( 2011 ) puète, pouète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

All the impostors

All the impostors

All the usurpers

All the usurpers

Who have the same name

Who have the same first name

Whether you or me

It's scandalous, it's shameful

A real fear

A disarming emotion

These others Patrice Faubert

How dare they?

These other things

These other machines

These other tarts

These other tartempiones

Really deserve some praise

It's shameful, it's disgusting

And even another Patrice Faubert

Born on January 5 like me

But in 1965 in Quebec

This shuts us down

Quebec where women take the first step

Elsewhere, women take the last step

And even another thing

And even another machine

And even another tartempion

And even another tartempionne

Born on the same day as you

And sometimes, absolute offense, but rarely

The same year as you

O supreme shock

O manifest derision

But we should make clubs

But we should make ads

The Patrice Faubert club

The tartempions and tartempionnes club

The Club of Things and Machines

But against my usurpers and usurpers

I walk my car

My paraphysical poems

My paraphysical articles

My paraphysical messages

It's up to you

But rest assured, I'm only a paraphysicist

But don't worry, I'm just a joker

Patrice Faubert (2011) puète, pouète, peuète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)