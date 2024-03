Anthologie de la subversion carabinée

Il n'y a pas qu'en Chine

Que la vérité on l'élimine

A la radio, à la télévision

Internet, journaux, tout est censuré

Police de l'Internet, police généralisée

Police de la pensée

Pensée de la police

Comme sur les Indymedia de France

Qui sont en train d'en crever

Que tout le monde puisse s'exprimer, par pitié

Et non simplement votre réductrice militance

Chaque groupe ou groupuscule, s'il le pouvait

Ce qui ne pense pas comme lui, sans hésiter, l'éliminerait !

Police gauchiste, police fasciste

Et même de la police prétendument anarchiste

Tous les alliés du capitalisme

Partout

Tout ce qui peut vraiment déranger

Est d'une façon l'autre, censuré

Ou c'est noyé, dissimulé, étouffé

La propagande du capital

S'affiche partout, comme un liquide, cela s'étale

Et puis toutes les divisions

Dans toutes les organisations

Extrême gauche de la contre-révolution

Gauche de la contre-révolution

Droite de la contre-révolution

Extrême droite de la contre-révolution

Et puis tous les conflits

Parmi les partisans de l'anarchie

Et de nouvelles et inédites guerres

Comme une nouvelle ère

La guerre civile entre anarchistes

La guerre civile entre gauchistes

La guerre civile entre staliniens

La guerre civile entre républicains

La guerre civile entre les fascistes

La guerre civile entre les nazis

La guerre civile entre les riens

La guerre civile entre les capitalistes

Tout le monde contre tout le monde

Personne pour personne, la guerre gronde

Personne n'étant d'accord sur rien

Et c'est le capital qui compte les points !

Et si vous croyez que j'exagère

C'est que vous pensez de travers

Il n'y a aucun lieu d'expression libérée

Car il ne serait pas toléré

Certes, la liberté d'expression

De dire des inepties, de faire le dindon

Cela est vraiment facilité

La fausse contestation est respectée

Les hiérarchies en ont le besoin

Car à la révolution globale, elle est un frein

Là où il y a un pouvoir à prendre

Un parti, une organisation, une association, ne pas se méprendre

Il y a forcément des dominantes et des dominants

Qui d'ailleurs en sont inconscients

Des futurs Hitler, Staline, Lénine, Mao

Et autres horribles zigotos

Ainsi, rien ne change jamais

C'est structuré par le capital, qui le sait

Avec de beaux discours logiques

Et hop, en avant la musique

Et toujours quelques calomniateurs faussement rebelles

Et qui vous vouent une haine tenace et fidèle

La pensée séparée en ramasse à la pelle !

Ii faut une anthologie

De la subversion carabinée

Non plus livresque, mais enfin réalisée

Volcanisme de magma psychologique

Comme le magma géologique

Le point chaud qui fait naître

Et qui envoie paître

Naissance des montagnes

Archipels, îles, pays, autres mâts de cocagne

Volcanisme de la vie et de la mort

Qui avec la météorite

A tous les dinosaures, jeta un sort

Extinction massive d'espèces, c'est un rite

Partout de la lave, du basalte fondu

De la croûte terrestre percée, m'as-tu-vu

Le point chaud accouche

De sa terrible bouche

Comme l'île de La Réunion

Née il y a trois millions d'années

3000 m au-dessus de la mer

4000 m au-dessous de la mer

Comme j'aime vous déplaire, que nenni

Vous vous en foutez, moi aussi, sans aucun souci

Comme moi, le volcanisme chamboule tout, avec passion

Et l'île de La Réunion

Dans 20 à 50 millions d'années, c'est terminé

Les volcans construisent et détruisent

Jamais cela n'est la même mise

Et son magma délivré

Gaz chlorhydrique, gaz sulfurique, gaz soufré

Et tout est perturbé

Pendant des millions d'années

La géologie est une subversion carabinée

Les évènements humains, elle peut influencer

Comme les météorites

Qui sont nos moules frites

Et qui ont apporté les molécules de la vie

ADN, car tout est lithopanspermie

Même si l'on en fait fi

Et ne jamais boire la vulve d'une cantatrice

Pendant qu'elle chante, sans aucun vice

Ah ! quel gâchis

En vérité, je vous le dis !

Comme les perturbateurs endocriniens

Les femmes ont de plus gros seins

Les hommes deviennent féminins

De plus en plus de cancers

Et autres maladies, c'est l'enfer

La Terre est une chambre à gaz

La Terre est un camp de concentration

Phase de toutes les phrases

Et c'est le camp d'extermination

Avec les kapos

Gauchistes, staliniens, fascistes, nazis, républicains, démocrates

Artistes, savants, intellectuels, banquiers, les capitalistes de la vie, tous les macs

Sachant tout cela, il faudrait s'amuser

Pour une révolution révolutionnaire, avant de crever

Tout est devenu détestable

Tout est du poison à la table !

Nouvelle jeunesse du vieux monde

Beauté extérieure

Laideur intérieure

Nous sommes comme des robots

Avec nos programmes, c'est pas rigolo

Un jour sans fin, comme le film, toujours pareil

Sauf que disparaissent les abeilles

Certes, attention, les propos les plus révolutionnaires

Scotomisent parfois, les propos les plus réactionnaires

Tout fiche par terre

Tout fiche en l'air

Mais pour l'épanouissement de tout un chacun

De toute une chacune, le cerveau enfin malin

Sans préférence particulière, et pour le bien commun

Tous les transports gratuits

Travailler une heure par jour, et encore

Plus aucune organisation, plus aucun parti

L'anarchie, de nous rééduquer, se fait fort

Plus aucune nationalité, plus aucune frontière

Plus aucune religion, plus aucune idéologie

Apprendre autre chose, pour le faire !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

It's not just in China

Let the truth be eliminated

On the radio, on television

Internet, newspapers, everything is censored

Internet police, general police

Thought Police

Police thinking

As on the Indymedia of France

Who are dying

Let everyone be able to express themselves, please

And not just your reductive militancy

Each group or small group, if it could

Anyone who doesn't think like him would, without hesitation, eliminate him!

Leftist police, fascist police

And even the supposedly anarchist police

All allies of capitalism

Everywhere

Anything that can really bother

Is somehow censored

Or it's drowned, hidden, smothered

The propaganda of capital

Appears everywhere, like a liquid, it spreads

And then all the divisions

In all organizations

Far left of the counter-revolution

Left of the counter-revolution

Counter-revolutionary right

Far right of the counter-revolution

And then all the conflicts

Among the supporters of anarchy

And new and unprecedented wars

Like a new era

The civil war between anarchists

The civil war between leftists

The civil war between Stalinists

The civil war between republicans

The civil war between the fascists

The civil war between the Nazis

The civil war between nothings

The civil war between the capitalists

Everyone against everyone

Person for person, the war rages

No one agreeing on anything

And it’s the capital that counts the points!

And if you think I'm exaggerating

It's because you're thinking wrongly

There is no place for free expression

Because it would not be tolerated

Of course, freedom of expression

To say nonsense, to act like a turkey

This is really made easier

The false challenge is respected

Hierarchies need it

Because it is a brake on the global revolution

Where there's power to be had

A party, an organization, an association, make no mistake

There are necessarily dominants and dominants

Who, moreover, are unconscious of it

Future Hitlers, Stalin, Lenin, Mao

And other horrible zigotos

So nothing ever changes

It's structured by capital, who knows

With beautiful logical speeches

And presto, onward to the music

And always a few falsely rebellious slanderers

And who have a tenacious and faithful hatred for you

Separate thought picks it up in spades!

We need an anthology

Of fierce subversion

No longer bookish, but finally realized

Psychological magma volcanism

Like geological magma

The hot spot that gives rise

And who sends to pasture

Birth of the mountains

Archipelagos, islands, countries, other masts of plenty

Volcanism of life and death

Who with the meteorite

To all the dinosaurs, cast a spell

Mass extinction of species, it's a rite

Everywhere lava, molten basalt

From the pierced earth's crust, have you seen me

The hot spot gives birth

From his terrible mouth

Like Reunion Island

Born three million years ago

3000 m above the sea

4000 m below the sea

As I like to displease you, nay

You don't care, me too, without any worries

Like me, volcanism turns everything upside down, with passion

And Reunion Island

In 20 to 50 million years, it's over

Volcanoes build and destroy

It is never the same bet

And its magma delivered

Hydrochloric gas, sulfuric gas, sulfur gas

And everything is disrupted

For millions of years

Geology is a brutal subversion

Human events, it can influence

Like meteorites

Who are our mussels and fries?

And who brought the molecules of life

DNA, because everything is lithopanspermia

Even if we ignore it

And never drink the vulva of a singer

While she sings, without any vice

Ah! such a waste

Truly I tell you!

Like endocrine disruptors

Women have bigger breasts

Men become feminine

More and more cancers

And other illnesses, it's hell

The Earth is a gas chamber

Earth is a concentration camp

Phase of all sentences

And this is the extermination camp

With the kapos

Leftists, Stalinists, Fascists, Nazis, Republicans, Democrats

Artists, scientists, intellectuals, bankers, the capitalists of life, all the pimps

Knowing all this, you should have fun

For a revolutionary revolution, before dying

Everything has become hateful

Everything is poison at the table!

New youth of the old world

Outer beauty

Inner ugliness

We are like robots

With our programs, it's not fun

A day without end, like the movie, always the same

Except that the bees disappear

Of course, be careful, the most revolutionary remarks

Sometimes the most reactionary comments are scotched

Everything is on the ground

Everything is ruined

But for the development of everyone

Of everyone, the brain is finally smart

Without any particular preference, and for the common good

All transport free

Work an hour a day, and more

No more organizations, no more parties

Anarchy, to re-educate us, is strong

No more nationality, no more borders

No more religion, no more ideology

Learn something else, to do it!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)