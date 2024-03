De la stochasticité des déterminismes indéterminés

Nous oublions notre propre vie

Tout ce que l'on a su ou dit

Tout ce que l'on aurait pu savoir ou pu dire

Tout ce que l'on aurait pu faire

Tout ce que l'on a fait

C'est terrible, tragique, comique, l'oubli

Ainsi

Je fus d'Île-de-France et de Paris

Champion des 50 et 100 kilomètres marche

Et pour les mêmes distances, aussi de Picardie

C'était, il y a une quarantaine d'années

Du vécu mais comme presque rêvé

Comme pour défier toute réalité

Et tôt ou tard, tout nous déçoit

Et en pleine figure, on le reçoit

Faux souvenirs, vrais souvenirs, mais on les boit

M'onanisant souvent dans un mouchoir

Autosexualité de mon spermé pochoir

De l'assouvissement, ni espoir, ni désespoir

Quand, finalement, tout, s'échouant, du masturbatoire

L'autosexualité la plus pratiquée

Et ce, surtout les pauvres, et dans le monde entier

Faute de partenaires adaptés et motivés

Femmes, hommes, tous les cas, toutes les sexualités

L'on s'aperçoit de ce que l'on avait

Lorsque l'on ne l'a plus, triste fait

Ainsi, pour toute maladie et son traitement

Et à peine une arrivée à l'hôpital, du dénigrement

De plus

En France, l'attente, pour avoir une ambulance

De moyenne, 14 minutes et 36 secondes

Et pour un fourgon incendie, ô indolence

18 minutes et 31 secondes, ô pénitence

Le temps de mourir ou de brûler, ô potence

Et en Europe, France, pire des flops !

Ou alors, il y entre comme de la simonie

De la bientraitance mais seulement pour l'oligarchie

Quand l'extrême pauvreté

Y est comme sans jambes, sans bras, sans dents

La première ciblée et bombardée

Ne pouvant des tracas divers, se protéger

Feu ( 1911 - 1970 ) Morvan Lebesque

De tout un parcours politique ubuesque

De " Je suis partout " au " Canard enchaîné "

Ce nantais à la plume acérée

Sur la misère récupérée, jamais ou peu améliorée

Mieux l'entretenir pour moins en parler

Journaliste, de l'écrire, l'ayant osé

En 1954 " Prenez garde abbé Pierre "

Dont " Le Canard enchaîné " fut assez fier

Il y a aussi la misère riche osant s'afficher

" Icon of the Seas "

Le plus grand paquebot du monde

Encore un truc, USA, 365 mètres de long

7600 passagers, aucune crainte de l'immonde

2350 membres d'équipage, sept piscines

Quarante restaurants et la raison qu'on assassine

Gaz naturel liquéfié, méthane, gaz, l'effet de serre

Une honte parmi d'autres hontes

En France, 56 réacteurs nucléaires

Comme deux kilogrammes de déchets radioactifs

Par an et par personne et c'est pas du fictif !

Comme aussi l'origine du Panthéon

De certaines personnalités, toute une récupération

Dont, peut se gargariser la réaction

C'est-à-dire toute contre-révolution

Et le 17/08/1744, Louis le quinzième

Sauvé, et oui, par un médecin juif, d'une indigestion

Fit ériger l'église Sainte-Geneviève

Qui deviendra le Panthéon, côté face, côté fève

Isaïe Cerf Oulman, au service indirecte de la calotte

L'église a toujours le dessus sur toute parlotte

Il y faudrait une rudologie

Des religions et des idéologies

De tout notre poubellocène en béton

Immondices, ordures, déchets

Selon les temps et les lieux

Excréments, crachats, l'urine, jeunes ou vieux

Menstrues femelles et à qui mieux mieux

Tout déchet produisant du déchet

De l'excreta et des sous-produits urbains

Toute une excavation huluberlue du vain

Avec des SDF qui y prennent le bain

Alors que même l'écureuil a sa hotte

Tout, dans cette sotte société, en touche, botte

Naufrage, comme le 26/27 septembre 2002

Le Joola, navire avec des sénégalais à bord

Qui sombra avec 2000 personnes

Et avec seulement 64 rescapés, au tout aphone

De toute une organisation militaire en tort

Pire que le Titanic et ses 1500 mortes et morts

Mais c'était pas le même monde

Il n'y a que pour les riches que l'on gronde !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

We forget our own life

Everything we knew or said

Everything we could have known or could have said

Everything we could have done

Everything we did

It's terrible, tragic, comical, oblivion

So

I was from Île-de-France and Paris

50 and 100 kilometer walking champion

And for the same distances, also from Picardy

It was about forty years ago

Experienced but almost dreamed

As if to defy all reality

And sooner or later, everything disappoints us

And in the face, we receive it

False memories, real memories, but we drink them

Often burying myself in a handkerchief

Autosexuality of my sperm stencil

Satisfaction, neither hope nor despair

When, finally, everything, coming to naught, of the masturbatory

The most practiced autosexuality

And this, especially the poor, and throughout the world

Lack of suitable and motivated partners

Women, men, all cases, all sexualities

We realize what we had

When you no longer have it, a sad fact

Thus, for any disease and its treatment

And barely an arrival at the hospital, denigration

What's more

In France, waiting for an ambulance

Average, 14 minutes and 36 seconds

And for a fire van, oh indolence

18 minutes and 31 seconds, oh penance

Time to die or burn, oh gallows

And in Europe, France, worst flop!

Or it enters like simony

Good treatment but only for the oligarchy

When extreme poverty

It's like without legs, without arms, without teeth

The first targeted and bombed

Unable to deal with various worries, protect yourself

Fire (1911 - 1970) Morvan Lebesque

Of an entire ludicrous political journey

From “I am everywhere” to “Chained Duck”

This Nantais with the sharp pen

On poverty recovered, never or little improved

Maintain it better to talk about it less

Journalist, to write it, having dared to do so

In 1954 “Be careful Abbé Pierre”

Of which “The Chained Duck” was quite proud

There is also the rich poverty daring to show off

“Icon of the Seas”

The largest liner in the world

One more thing, USA, 365 meters long

7600 passengers, no fear of the filthy

2,350 crew members, seven swimming pools

Forty restaurants and the reason we assassinate

Liquefied natural gas, methane, gas, greenhouse effect

A shame among other shames

In France, 56 nuclear reactors

Like two kilograms of radioactive waste

Per year and per person and it's not fictitious!

As also the origin of the Pantheon

For certain personalities, quite a recovery

Of which, can gargle reaction

That is to say any counter-revolution

And on 08/17/1744, Louis the fifteenth

Saved, and yes, by a Jewish doctor, from indigestion

Had the Sainte-Geneviève church built

Which will become the Pantheon, face side, bean side

Isaïe Cerf Oulman, in the indirect service of the ice cap

The church always has the upper hand over any chatter

There would need to be a rudology

Religions and ideologies

Of all our concrete trash

Rubbish, garbage, waste

According to times and places

Feces, sputum, urine, young or old

Female menstruation and who better better

Any waste producing waste

Excreta and urban by-products

A whole huluberluberluble excavation of the vain

With homeless people taking baths there

While even the squirrel has its hood

Everything in this stupid society is in touch, boot

Sinking, like September 26/27, 2002

The Joola, ship with Senegalese on board

Who sank with 2000 people

And with only 64 survivors, all voiceless

Of an entire military organization at fault

Worse than the Titanic and its 1500 deaths

But it wasn't the same world

It is only for the rich that we scold!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)