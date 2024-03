Paraphysique de la collaboration

En temps de paix

En temps de guerre

Et ce sont des faits

Comme d'habitude, cela va déplaire

Il faut toujours collaborer

Pour boire, pour manger

Sinon, ce serait comme se suicider

Et donc, à tout, refuser de participer

Certes

Il y a le relatif et l'absolu

Mais la vérité met tout à nu

Ainsi

Dans les années 1940, en pleine guerre

Il y eut la collaboration artistique

Il y eut la collaboration économique

Le chanteur, l'acteur, l'ouvrier, le patron, le savoir-faire

Ce fut le mur de l'Atlantique

Le cabaret, le commerce, tristesse mélancolique

Il fallut d'abord collaborer

Avant de s'organiser et de résister

Fausse collaboration

Et vraie résistance

Parfois

Fausse résistance

Et vraie collaboration

Le plus souvent

Comme aujourd'hui

Nous sommes contre le capital

Mais nous en profitons, c'est banal

Le pauvre achète le moins cher

Ce qui provient de l'exploitation

De l'au-delà des frontières

Peut-être un chinois avant son exécution

Le riche peut acheter plus cher

De son propre pays, plus équitablement

Et avec moins d'exploitation, paradoxalement

Plus facile d'y voir clair

Ainsi

Yohann Diniz, 36 ans, frénétique marcheur

3h 32mn 33s, au 50 km marche

Record du monde, il va vite le facteur

Il trace la route à coups de hache

Un champion qui lit Bakounine

Surprenant, car le monde du sport baratine

Mais c'est toujours la marche du capital

Qui semble par-delà le bien et le mal

Même si tout à une explication

Dans la rébellion comme dans la soumission

Parfois les mots sont novices

Souvent les mots sont complices

Comme le mot frigide

Moins le f, cela devient rigide

Frigidité, rigidité, le sexe fermé

Mais il faut se méfier des généralités

Car ainsi, tout impuissant, serait un méchant

La physiologie se joue des clichés, du tout-venant !

Et être vraiment indépendant

C'est d'être de nulle part, évidemment

Ce qui n'appartient à rien, jamais ne ment

Mais nous appartenons toujours à quelque chose

Et pour ce quelque chose, nous prenons la pose

Une famille, une idéologie, un parti, un sport, une religion

Un groupe, une tribu, une association, une passion, une organisation

Bref, à une corporation, encore de la collaboration

Car avec tout cela

Forcément, de près ou de loin, nous collaborons

Et c'est reparti pour un tour

En plus léger ou en plus lourd

Dans la vie de tous les jours !

Nous fréquentons des gens de tous bords politiques

Sans que nous trouvions cela dramatique

Dans notre famille, au travail, dans le couple

Et un peu partout, tout le monde est souple

N'est-ce pas encore une forme de collaboration ?

Si l'on va jusqu'au bout de la généralisation !

L'ouvrier qui fabrique des armes

Et qui aux mères fait verser des larmes

Toute consommation qui entretient la machine

En Europe, aux Amériques, ou en Chine

Et si le monde est finalement devenu nazi

Nous y collaborons en petite ou grande partie

Dès que nous achetons, dès que nous vendons

Dès que nous y participons, nous y collaborons !

Nous ne pouvons vraiment apprécier

Que ce que nous avons su ou pu pratiquer

Un sport, une recherche, un mariage, un divorce

Une maladie, un accident, une fracture, une entorse

L'auto-stop, toutes les choses de la vie

Seulement là, nous savons ce que cela signifie

Car très vite l'on s'identifie

Dans le travail, la douleur, l'entraînement, l'attente, que cela implique !

Et alors cela fait taire nos critiques

Car le mot souffrance n'est pas la souffrance

Ou autre chose, c'est l'évidence

Donc

Nous sommes contre le capitalisme

Qui est à la source de beaucoup de cataclysmes

Mais

Nous payons nos loyers

Sinon nous sommes expulsés

Mais

Nous payons notre gaz, notre électricité

Pour pouvoir se chauffer et pour pouvoir manger

D'une façon l'autre

Nonobstant, vous le savez, je n'en suis pas l'apôtre

Cependant

Au système que nous abhorrons

Comme tout le monde, nous y collaborons !

Mais nous l'ignorons

Car tous les êtres humains sans exception

Sont surtout bourrés de prétention

Alors que par exemple, c'est ahurissant

Dans notre corps, tout naît et tout meurt

Cette apoptose qui de l'or, vaut son pesant

Ô étrange phénomène tueur

Cent milliards de cellules perdues chaque jour

Et le même renouvellement de secours !

Pas le moindre gramme de liberté

Tant pour le dominant que pour le dominé

Le capital est notre souteneur

Nous sommes ses péripatéticiennes, toujours en chaleur

Quoi que nous fassions

Inévitablement, nous l'entretenons

En chômage, en prison, à l'hôpital, ou en dopage

A la retraite, à l'école, au travail, et même en braquage

A toute révolution, le capital est un épouvantail

Il peut s'adapter à tous les rails !

Et puis

Des petits Poutine partout

Des petits Hollande partout

Des petits Obama partout

Des petits Le Pen partout

Des petits ceci ou cela partout

Prêts pour la relève réactionnaire

On les élève sous des serres

Ce sont les plantations

Les usines de la collaboration

De toutes époques, de tous temps

De la collaboration c'est le renouvellement

A tous les régimes, à toutes les tyrannies

Et donc, à toutes les religions, à toutes les idéologies

Tous les mots

Font la circulation de la collaboration

Ils en sont la totale incarnation

Chaque époque, chaque tyrannie, avec son sceau

La collaboration au capital

Est le capital de la collaboration

Avec son extrême gauche, sa gauche

Son extrême droite, sa droite

La pensée séparée, la pensée étroite

Ou même la plus belle femme est moche !

Tout mot doit être désinfecté

Car, par la collaboration, il a été employé

Toute prison est une collaboration

Toute collaboration est une prison

Toutes les propriétés privées en sont les fondations !

Donc

Cela n'est pas seulement

La collaboration, comme avec les nazis, c'est évident

Ou autre tyrannie, ne pas le comprendre, c'est navrant

Mais avec tout ce qui fait le monde

Mais avec tout ce que fait le monde

La collaboration est toujours du même temps

Hier, aujourd'hui, demain, cela existe simultanément !

Patrice Faubert ( 2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

In times of peace

In times of war

And these are facts

As usual, this will displease

We must always collaborate

To drink, to eat

Otherwise it would be like committing suicide

And therefore, refuse to participate at all

Certainly

There is the relative and the absolute

But the truth lays it all bare

So

In the 1940s, in the middle of war

There was artistic collaboration

There was economic collaboration

The singer, the actor, the worker, the boss, the know-how

This was the Atlantic Wall

The cabaret, commerce, melancholy sadness

First we had to collaborate

Before organizing and resisting

False collaboration

And real resistance

Sometimes

False resistance

And real collaboration

Most of the time

Like today

We are against capital

But we take advantage of it, it's commonplace

The poor buy the cheapest

What comes from exploitation

From beyond the borders

Perhaps a Chinese before his execution

The rich can buy more

From one's own country, more fairly

And with less exploitation, paradoxically

Easier to see clearly

So

Yohann Diniz, 36 years old, frenetic walker

3h 32mn 33s, 50 km walk

World record, the postman goes fast

He traces the road with an ax

A champion who reads Bakunin

Surprising, because the world of sport is bullshit

But it’s still the march of capital

Who seems beyond good and evil

Even if everything has an explanation

In rebellion as in submission

Sometimes words are new

Often words are complicit

Like the word frigid

Minus the f, it becomes rigid

Frigidity, rigidity, closed sex

But we must be wary of generalizations

For thus, all helpless, would be a villain

Physiology plays with clichés and the commonplace!

And be truly independent

It's to be from nowhere, obviously

What belongs to nothing, never lies

But we still belong to something

And for that something we strike a pose

A family, an ideology, a party, a sport, a religion

A group, a tribe, an association, a passion, an organization

In short, to a corporation, still collaboration

Because with all this

Obviously, directly or indirectly, we collaborate

And here we go again for a ride

Lighter or heavier

In everyday life!

We hang out with people from all political sides

Without us finding it dramatic

In our family, at work, in the couple

And almost everywhere, everyone is flexible

Isn’t this still a form of collaboration?

If we go to the end of the generalization!

The worker who makes weapons

And which makes mothers shed tears

All consumption that maintains the machine

In Europe, the Americas, or China

What if the world has finally become Nazi

We collaborate in small or large part

As soon as we buy, as soon as we sell

As soon as we participate, we collaborate!

We can't really appreciate

What we knew or were able to practice

A sport, a search, a marriage, a divorce

An illness, an accident, a fracture, a sprain

Hitchhiking, all things in life

Only then we know what it means

Because very quickly we identify ourselves

In the work, the pain, the training, the waiting, that this involves!

And then that silences our critics

Because the word suffering is not suffering

Or something else, it's obvious

SO

We are against capitalism

Which is the source of many cataclysms

But

We pay our rent

Otherwise we are expelled

But

We pay for our gas, our electricity

To be able to heat yourself and to be able to eat

One way the other

Notwithstanding, you know, I am not the apostle

However

To the system we abhor

Like everyone else, we collaborate on it!

But we ignore it

Because all human beings without exception

Are mostly full of pretension

Whereas for example, it’s mind-boggling

In our body, everything is born and everything dies

This apoptosis which is gold, is worth its weight

O strange killer phenomenon

One hundred billion cells lost every day

And the same renewal of relief!

Not the slightest gram of freedom

Both for the dominant and for the dominated

Capital is our pimp

We are his peripatetics, always in heat

Whatever we do

Inevitably, we maintain it

Unemployed, in prison, in hospital, or doping

In retirement, at school, at work, and even during a robbery

In every revolution, capital is a scarecrow

It can adapt to all rails!

And then

Little Poutines everywhere

Little Hollands everywhere

Little Obamas everywhere

Little Le Pens everywhere

Little this or that everywhere

Ready for the reactionary succession

We raise them in greenhouses

These are the plantations

Collaboration factories

Of all eras, of all times

Collaboration is renewal

To all regimes, to all tyrannies

And therefore, to all religions, to all ideologies

All the words

Make collaboration flow

They are the total embodiment of it

Each era, each tyranny, with its seal

Collaboration with capital

Is the capital of collaboration

With his extreme left, his left

His extreme right, his right

Separate thinking, narrow thinking

Or even the most beautiful woman is ugly!

Every word must be disinfected

Because, through collaboration, he was employed

Every prison is a collaboration

All collaboration is a prison

All private properties are the foundations!

SO

This is not only

Collaboration, like with the Nazis, is obvious

Or other tyranny, not understanding it is heartbreaking

But with everything that makes up the world

But with everything the world does

Collaboration is always the same time

Yesterday, today, tomorrow, it exists simultaneously!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)