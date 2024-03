Syllogomanie

" C'est qu'en vérité il ne s'agissait pas des richesses au sens où nous l'entendons à nos époques et dans nos mentalités capitalistes. Les richesses étaient aussi les apparences merveilleuses d'une vie passionnément aimable que l'instant de la mort ne dénaturait pas."

Philippe Ariès ( 1914-1984 ) " Essais sur l'histoire de la mort en Occident du Moyen Âge à nos jours " Aux Editions du Seuil ( 1975 )

Il fut un temps, où le radium

Pour la santé, c'était le summum

C'est ce que l'on disait

Alors que tout, déjà, l'infirmait

Puis au tout radium

Vint le tout atomique, optimum

Car quand est bombardé un atome d'uranium

Par un neutron, c'est une explosion

Et chaque atome d'uranium bombardé

Deux autres neutrons va libérer

C'est la réaction en chaîne

Détonation de l'explosion atomique qui se déchaîne

Mais pour l'armée, la radioactivité

Cela était sans danger

Ainsi, c'est après un essai atomique

Que fut tourné, c'est tragique

En 1953, dans un désert radioactif

Le film "Le conquérant " c'est pas fictif

Avec ( 1907-1979 ) feu John Wayne, si réactionnaire

Et autres cobayes d'une vraie guerre

Qui plus tard le payèrent

220 firent partie de l'équipe de tournage

Et il y eut parmi elle de grands ravages

91 moururent des suites d'un cancer

Dont Wayne, 46 de diverses maladies

Et une tête d'épingle est remplie

De cent milliards de milliards d'atomes, un enfer

Et au moins 300 essais nucléaires

Qui en rien ne dissuadèrent

Ils sont obtus les militaires !

Sans compter les accidents

D'un je-m'en-foutisme méprisant

Comme le B52 qui en 1968, en Amérique, s'écrasa

Avec 4 bombes d'hydrogène dedans

Et du plutonium dispersé à tout-va

Pour préparer la guerre, c'est charmant

Maintenant tout est soi-disant contrôlé

Mais les réacteurs nucléaires peuvent exploser !

Et des déchets, civils ou militaires

Jamais l'on ne pourra se débarrasser, ne pas le taire

Et au fond, partout, il y a le feu

Notre codage nerveux

Est le résultat d'un codage social

Régit, de la naissance à la mort, par le capital

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Avec ses gens, joue à sa marelle

Toute sa surface irradie du fiel

Qui se fait passer pour du miel

Il ne reste que l'imaginaire

Pour la révolution vraiment révolutionnaire

Et non pas les farces des révolutions réactionnaires

Téter les seins de toutes les speakerines

Qu'après elles vident nos pines

Toutes les pimbêches avec la jupe relevée

Pour les yeux, enfin se rincer

Enfin, des femmes courant après les hommes

Pour les capturer, les abuser, à tous les tomes

Dans l'aliénation qui est générale

L'humour érotique passe pour anormal

Il faut penser droit, être un clone

De toute société, de toute faune !

Pas étonnant

Que l'ex-URSS, fit un essai

Avec sa plus grosse bombe en altitude

En 3 mois, via feu ( 1921-1989 ) Andreï Sakharov, en étude

Et le 30 octobre 1961, un truc vraiment laid

Bombe H de 27 tonnes et de 50 mégatonnes

La folie jamais ne s'étonne

Pour répondre au made in USA

Ou Castle Bravo, bombe H de 15 mégatonnes

Le premier mars 1954, quelle bêtise, pouah

Sur l'atoll de Bikini, qui en resta aphone

En 2014, c'est toujours inhabitable

Comme va le devenir le monde entier, c'est indubitable

C'est une syllogomanie restreinte et généralisée

Qui de toute inutilité fait de l'utilité

Tant de choses et d'objets

Nous pourrions nous passer

Et ce pour la vie, sans aucun méfait

Mais nous avons appris à posséder, à thésauriser !

Chaque pays est égocentré

Et en pleine inhumanité

De ce fait, par exemple, du paludisme

Meurt un enfant toutes les trente secondes

Masochiste et sadique est notre monde

Que nous créons chaque jour

Et à qui nous faisons toutes sortes de cour !

Notre monde présent annonce même ses futures catastrophes

Dans des films ou des documentaires télévisés

Ce qui y est caché, c'est que nous sommes déjà dans la catastrophe

Ce qui nous attend est déjà là

Et quitter le navire personne ne le pourra !

Chaque année, un pas de plus, vers le précipice

Aucun vrai épanouissement dans le capitalisme

Cela n'est que le paradis des artifices !

De tout cela, toute idéologie est complice

De tout cela, toute religion est complice

De tout cela, toute propriété est complice

De tout cela, toute autorité est complice

Tout film en est la propagande

Tout roman en est la prébende

Et je ne suis ni désespéré ni désespérant

C'est notre monde qui est désespéré et désespérant

Un monde de gâchis et de désolation, c'est bien navrant !

Nous nous contentons de ce que nous avons

Jamais, vraiment, nous n'avons ce que nous voulons

En amour, en amitié, avec l'argent, tout est truqué

Comme pour les âges, les classes sont bien séparées

Nos vies, par le capital, sont organisées

Et nos désirs, nos envies, nos plaisirs, le capital sait les conditionner !

Sinon, tout pourrait se plaire

Sinon, tout pourrait se faire

Dans une société globalement libertaire

Où tout serait parfaitement égalitaire

Histoire des mentalités

Mentalités de l'Histoire

La mort y est d'autant plus cachée

Ou alors niée ou refusée

Que toute vie humaine est échouée

Dans divers engrenages, et toute activité salariée

Le langage de la séparation

Est la séparation du langage

Nos bagages sont remplis de mort

Comme dans nos têtes et dans nos corps

La mort n'est pas notre futur ou d'un autre temps

La mort est toujours de notre présent

Ou alors, la seule mort qui vaille

Pour détruire toutes ses failles

C'est de mourir tout de suite

Et ce sans aucune fuite

Aux préjugés, aux jugements de valeur, aux lieux communs

Ni femme, ni homme, ni enfant, mais l'être humain

Les mentalités ont une histoire

Des époques, des lieux, des régions et des pays, c'est la foire

Automatismes, déterminismes, divers conditionnements

Tout ce qui en fait partie, forcément, ment

Mais à tout, il faut un commencement

Pour enfin faire autrement !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

"It is because in truth it was not a question of riches in the sense in which we understand it in our times and in our capitalist mentalities. Riches were as marvelous appearances of a passionately lovable life as the moment of death did not change nature."

Philippe Ariès (1914-1984) “Essays on the history of death in the West from the Middle Ages to the present day” Editions du Seuil (1975)

There was a time when radium

For health, it was the pinnacle

That's what we said

While everything already invalidated it

Then all radium

Came all atomic, optimum

Because when a uranium atom is bombarded

By a neutron, it's an explosion

And every uranium atom bombarded

Two more neutrons will release

It's the chain reaction

Detonation of atomic explosion going wild

But for the army, radioactivity

It was safe

So, it's after an atomic test

What was shot, it's tragic

In 1953, in a radioactive desert

The film "The Conqueror" is not fictional

With (1907-1979) the late John Wayne, so reactionary

And other guinea pigs of a real war

Who later paid for it

220 were part of the film crew

And there was great devastation among her

91 died from cancer

Including Wayne, 46 from various illnesses

And a pinhead is filled

Of a hundred billion billion atoms, a hell

And at least 300 nuclear tests

Which in no way deterred

The soldiers are obtuse!

Not counting the accidents

With a contemptuous I-don't-care attitude

Like the B52 which in 1968, in America, crashed

With 4 hydrogen bombs in it

And plutonium scattered everywhere

To prepare for war, it's charming

Now everything is supposedly controlled

But nuclear reactors can explode!

And waste, civil or military

We will never be able to get rid of it, not to silence it

And deep down, everywhere, there is fire

Our nervous coding

Is the result of social coding

Governed, from birth to death, by capital

The spectacular techno-industrial commercial society

With his people, play his hopscotch

Its entire surface radiates gall

Who pretends to be honey

All that remains is the imagination

For the truly revolutionary revolution

And not the farces of reactionary revolutions

Sucking the breasts of all the announcers

Then they empty our cocks

All the pimbêches with the skirt raised

For the eyes, finally rinse

Finally, women running after men

To capture them, abuse them, in all volumes

In the alienation which is general

Erotic humor is seen as abnormal

You have to think straight, be a clone

Of any society, of any fauna!

Not surprising

That the former USSR made a try

With its biggest bomb at altitude

In 3 months, via the late (1921-1989) Andreï Sakharov, in study

And on October 30, 1961, something really ugly

27-ton and 50-megaton H-bomb

Madness never surprises

To respond to made in USA

Or Castle Bravo, 15 megaton H bomb

March 1, 1954, what stupidity, ugh

On the Bikini Atoll, which remained voiceless

In 2014, it's still uninhabitable

As the whole world will become, there is no doubt

It is a restricted and generalized syllogomania

Who out of all uselessness makes utility

So many things and objects

We could do without

And this for life, without any harm

But we have learned to possess, to hoard!

Every country is self-centered

And in full inhumanity

As a result, for example, malaria

A child dies every thirty seconds

Masochistic and sadistic is our world

That we create every day

And to whom we pay all kinds of court!

Our present world even announces its future catastrophes

In films or television documentaries

What is hidden there is that we are already in the catastrophe

What awaits us is already here

And no one can leave the ship!

Each year, one more step, towards the precipice

No real flourishing in capitalism

This is just the paradise of artifice!

All ideology is complicit in all this

All religion is complicit in all this.

All property is complicit in all this

All authority is complicit in all this

Every film is propaganda

Every novel is its prebend

And I'm neither desperate nor hopeless

It is our world that is desperate and hopeless

A world of waste and desolation, it’s truly heartbreaking!

We are content with what we have

We never really get what we want

In love, in friendship, with money, everything is fake

As for the ages, the classes are well separated

Our lives, by capital, are organized

And our desires, our desires, our pleasures, capital knows how to condition them!

Otherwise, everything could be happy

Otherwise, everything could be done

In a generally libertarian society

Where everything would be perfectly equal

History of mentalities

Mentalities of History

Death is all the more hidden there

Or denied or refused

That all human life is failed

In various gears, and any salaried activity

The language of separation

Is the separation of language

Our luggage is full of death

Like in our heads and in our bodies

Death is not our future or from another time

Death is always in our present

Or, the only death worth having

To destroy all its flaws

It's to die right away

And without any leaks

Prejudices, value judgments, commonplaces

Neither woman, nor man, nor child, but the human being

Mentalities have a history

Eras, places, regions and countries, it's the fair

Automatisms, determinisms, various conditionings

Everything that is part of it, necessarily, lies

But everything needs a beginning

To finally do it differently!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)