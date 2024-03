Artificialisation du tout artificialisé

La bagnole, la bagnole, la bagnole

Elle est maquée sur tous les bols

France, Allemagne, pionnières de cette chignole

Et une voiture, c'est du parking

Domicile, boulot, courses, vacances

Pour les contraventions, tout un holding

65 mètres carrés par voiture

Petit navire des villes sans aucune voilure

Du tramway électrique de jadis

Quand, jamais, dans une voiture, plus de dix

Le bus, au tramway, fut préféré

Mais pour la contenance, environ la moitié

L'assassinat des transports collectifs

D'hier à aujourd'hui, de plus en plus vif

Et pour tout le service public détruit, le capital actif

Mais flux et reflux

Au tramway revenu, c'est pas du luxe

Car, tout transport individuel non partagé

Est comme un vol social à une collectivité

Une pollution insane, qui devrait être taxée

Selon le degré de son indispensabilité

Le monde est devenu totalement toc

Forcément nous éternuant de son plastoc

Tout un toc en stock

Comme les marathons de la voiture aux Etats-Unis

Concours absurdes et mortifères, y rester là

Des jours et des nuits, sur le capot, corps ou les mains

L'on ne gagne pas une voiture, mais, de la maladie, ou du rien

La voiture y étant devenue vitale, comme la soif ou la faim

Toute misère est exploitée par des aigrefins !

Donc, un monde au tout toc

Où, d'une façon l'autre, tout le monde s'y choque

De l'adaptabilité monstrueuse d'une morne époque

Tout y est devenu le commerce des entrepôts

Vides ou pleins, le capital est un escroc

Les entrepôts du commerce sic hic ou numérique

Voilà à quoi a pu mener l'électronique

Avec une prétendue zéro artificialisation

Quand tout justement, est l'artificiel de l'artificialisation

Tout un immobilier logistique

De l'investissement foncier

De tout un personnel invisibilisé

Alors que l'eau sur le système Terre est une rareté

Du un pour mille

Alors que sur Mimas, une étrangeté

C'est du un pour cinquante

Ce satellite de Saturne sait nous moquer

Et sans évoquer le modèle de Nice, en astronomie

Sur lequel, on glisse encore, avec, sans, équanimité

Tout se répercutant sur tout

Toute action de vie y ayant son coût

Tant que, et vraiment

Ne pas vraiment comprendre ce que l'on entend

Ne pas vraiment voir ce que l'on voit

Ne pas vraiment dire ce que l'on dit

Ne pas vraiment faire ce que l'on fait

Car, et pour paraphraser feu ( 1884 - 1932 ) Albert Londres

" Il faut porter la plume dans la plaie "

Ce que toujours, j'espère, je fis, je fais !

Et à propos de journalisme papier ou numérique

Le terme " Révolution " ne devrait que se rattacher

Qu'à la révolution sociale et anarchiste, pour tout autogérer

Et ainsi tout pouvoir transformer

Tout le reste est une plaisanterie falsifiée et surtout, récupérée

Ainsi, Mediapart, est en part de marché

Et site maintenu par son lectorat, les abonnés

220.000 et 135 salariés, ne faisant les deux, qu'augmenter

Pour le moins pire, il faut donc , souvent, payer

Bouffe, logement, se vêtir, information, presse

Et surtout, sournoisement ou franchement, des dames et de leurs fesses

Donc, journaux les plus lus en France

Le Figaro, le Monde, Mediapart

Presse numérique ou presse papier

Chaque groupe humain voulant imposer

Sa vérité aux autres, des bagages et des armes

Le monde entier, ainsi, est une immense vallée des larmes

Beaucoup plus encore que les lombrics

Années 1950, deux tonnes par hectare de lombrics

En 2024, moins de 200 kg par hectare, de lombrics

Qui de la terre sont pourtant des briques

Du champ en bonne santé, pour un hectare

Trois milliards de vers de terre

Remuant 3000 kg de terre

Mais tout ayant, ou presque, été empoisonné

Pesticides et le glyphosate pour les perturber

Quand, hélas, tout est régenté

Par les mafias de la banque

La banque de toutes les mafias

Tout découlant, fatalement, de cela

L'argent, salissant tout, de tout son manque !

Pätrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur ( http://www.hiway-glk.fr/ )

The car, the car, the car

It is painted on all the bowls

France, Germany, pioneers of this chignole

And a car is parking

Home, work, shopping, vacation

For fines, a whole holding company

65 square meters per car

Small city ship without any sails

The electric tram of yesteryear

When, ever, in a car, more than ten

The bus, rather than the tramway, was preferred

But for the capacity, about half

The assassination of public transport

From yesterday to today, more and more vivid

And for all the public service destroyed, the active capital

But ebb and flow

On the tram back, it's not luxury

Because, any non-shared individual transport

Is like a social theft from a community

Insane pollution, which should be taxed

According to the degree of its indispensability

The world has become totally OCD

Obviously we sneeze from his plastoc

Quite a joke in stock

Like car marathons in the United States

Absurd and deadly competitions, stay there

Days and nights, on the hood, body or hands

You don't win a car, but from illness, or from nothing

The car has become vital, like thirst or hunger

All misery is exploited by aigrefins!

So, a world with all the wrongness

Where, in one way or another, everyone is shocked

Of the monstrous adaptability of a dreary time

Everything has become the warehouse business

Empty or full, capital is a crook

Sic hic or digital commerce warehouses

This is what electronics could lead to

With an alleged zero artificialization

When quite precisely, is the artificiality of artificialization

A whole logistics real estate

Land investment

Of an entire invisible staff

While water on the Earth system is a rarity

One in a thousand

While on Mimas, a strangeness

It's one for fifty

This satellite of Saturn knows how to mock us

And without mentioning the Nice model, in astronomy

On which we still slide, with, without, equanimity

Everything affects everything

Every life action having its cost

As long as, and really

Not really understanding what you're hearing

Not really seeing what you see

Not really saying what you say

Not really doing what you're doing

Because, and to paraphrase the late (1884 - 1932) Albert Londres

“We must take the pen to the wound”

What I always hope I did, I do!

And about print or digital journalism

The term "Revolution" should only be linked

Than the social and anarchist revolution, to self-manage everything

And thus everything can be transformed

Everything else is a falsified joke and above all, recovered

Thus, Mediapart has a market share

And site maintained by its readership, subscribers

220,000 and 135 employees, doing both, only increasing

To say the least worse, you often have to pay

Food, accommodation, clothing, information, press

And above all, slyly or frankly, ladies and their buttocks

So, the most read newspapers in France

Le Figaro, Le Monde, Mediapart

Digital press or paper press

Each human group wanting to impose

His truth to others, baggage and weapons

The whole world, thus, is an immense valley of tears

Much more than earthworms

1950s, two tonnes per hectare of earthworms

In 2024, less than 200 kg per hectare of earthworms

Which of the earth are nevertheless bricks

Healthy field, for one hectare

Three billion earthworms

Stirring 3000 kg of earth

But everything, or almost everything, was poisoned

Pesticides and glyphosate to disrupt them

When, alas, everything is regulated

By the bank mafias

The bank of all mafias

Everything arising, inevitably, from this

Money, dirtying everything, with all its lack!

Pätrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on (http://www.hiway-glk.fr/)