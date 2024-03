Anarchie ou barbarie

Carbone noir

Nuage noir

Sur toute l'Asie

Et une partie de l'Arabie

Voici la société industrielle

Avec toutes ses merveilles

Que l'on retrouve, avec les vents

A 5000 km en montagne, rien d'étonnant

Comme l'Amazonie

En cent ans quelques sécheresses

Et déjà deux au cours de la dernière décennie

C'est le début, cela n'est pas fini

L'Europe et l'Arctique

Aux premières loges du réchauffement climatique

Au cours de ces dix dernières années

Le gaz carbonique est bien dopé

La température moyenne augmente

Des pays dans la tourmente

4 degrés en 5000 ans

4 degrés en cent ans

La glace en diminution d'un tiers

Et en cas de fonte de la calotte glaciaire

De sept mètres augmenterait le niveau des mers

Et d'énormes inondations ici ou là

Comme à New York, Shanghai, Rotterdam, Calcutta

La catastrophe est déjà là !

La couverture de glace

Perd beaucoup plus de masse

Qu'elle n'en gagne, elle n'est pas stable

Dans l'après moi le déluge, rien n'est durable

Et la résistance, jamais vraiment, ne décolle

Même si, la forêt amazonienne, arbres plus le sol

C'est 200 milliards de tonnes de carbone

L'organisation de ce monde est folle

Avec aussi des courants océaniques perturbés

Et donc une orientation climatique affolée

Déjà des réfugiés climatiques

Qui sont finalement des réfugiés politiques

Car la politique de la vie

Est la vie de la politique

Qui mène le monde à la matraque

Et qui, tout le vivant, détraque !

Comme aussi, les 1600 ha de zones humides

Avec ressources d'eau et espèces protégées

De NDDL, Notre-Dame-des-Landes, pour l'identifier

Vers Nantes, en France, où tout est menacé

Pour un aéroport inutile, on veut exproprier

C'est le groupe Vinci, de véritables nazis

Pour qui la vie c'est la technologie

Et les complices de cette idiotie

Oui, il faudrait éliminer les députés

Pas besoin de députés pour s'organiser

En 1974, zone d'aménagement différé

Mais le projet débile, en 1960, déjà programmé !

Un bon député est un député mort

Sous terre, là, il ne peut plus faire aucun tort

Ils en firent les frais

Les républicains espagnols, ces premiers résistants

La plupart anarchistes, tels sont les faits

En France, de la première heure, les vrais résistants

Pourtant si mal accueillis en France

Déportés dans des camps français, humiliés

Puis dans la deuxième division blindée

De feu ( 1902-1947 ) le général Leclerc, en confidence

Et que seul, feu ( 1908-1991 ) le capitaine Dronne, sut respecter !

Certains anarchistes se retrouvèrent dans la légion étrangère

Pour devenir résistants, ce qu'il ne faut pas faire

Toujours rejetés, par l'autorité, les libertaires !

Pas comme les staliniens espagnols

Pas comme les faux socialistes espagnols

Cette vermine, cette vérole

Qui du franquisme fut l'obole !

Il aurait fallu une mainmise anarchiste

Pour mettre au pas tous les fascistes

Comme la plupart des brigades internationales

Qui étaient staliniennes ou nationales

Parfois, il faut être sectaire

Pour que vive le communisme libertaire

Car il n'est rien s'il est autoritaire

C'est alors un faux communisme stalinien

Un communisme bourgeois ou réformiste

Et on ne réforme pas le capitalisme

Il faut en détruire tous les liens

Et alors nous n'aurons plus jamais besoin

D'aucune célébrité, d'aucune autorité, d'aucun isme !

Car

Quand on aime la vie

L'on ne va pas au cinéma

Mais de la vie

Nous n'aimons que sa représentation

Alors, effectivement

Nous allons au théâtre, au cinéma

Nous écoutons la radio, nous regardons la télévision

Toute une propagande qui conditionne nos opinions

Le spectacle de la vie

Est la vie du spectacle

Il n'y a de ce fait, que des spectateurs et des spectatrices

De la vie

Et non des acteurs et des actrices

De la vie

En bateau, en avion, en vélo, au boulot

En voiture, en camion, en bus, en métro

Les loisirs, les distractions

Sur une île déserte ou dans une ville en surpopulation

C'est la vie qui est déserte et en désolation !

A côté

Le virus Ebola, pourtant effrayant

Au moment où j'écris, 1427 personnes décédées

Virus qui est là depuis des dizaines de milliers d'années

Et pas depuis 1976, il était donc présent, bien avant

Mais jamais il ne fut détecté

Il lui faut des conditions appropriées

Du milieu rural au milieu urbanisé

Via certaines chauves-souris à la source de la contamination

Ainsi, le virus peut se déplacer dans les humaines populations

Le capital

A toujours le pire du pire

C'est cela son vrai empire

Aussi, il faut se satisfaire de ce que l'on possède déjà

Ailleurs, c'est pire, c'est le trépas

Comme au Bahreïn, si martyrisé

Par ( né en 1950 ) le roi Hamed ben Issa Al Khalifa

Qui fait tuer, torturer, à tour de bras

Ceux, celles, qui osent manifester

Comme en 2011, 20 morts, 210 blessés

Et depuis, les gens sont de sortie

Les nuits, les jours, il en va ainsi

Arrestations, gaz, tortures, autres exactions

L'extrême droite du fascisme en action

Pour partout, faire peur, c'est le père Fouettard

Pour ceux et celles qui en ont marre

Et pourtant dans ces manifestations

La plupart des gens se réclament de la religion

Certes, on bannit le roi, mais aussi

On ne se prosterne que devant Dieu

Il y a du boulot, aïe mes aïeux

L'aliénation est multiple et infinie

Certes, on déplore les bavures, la prison, la torture

Mais l'on ne sera victorieux

Qu'avec l'aide de Dieu

Entendre des slogans comme cela, c'est dur

Et le régime tyrannique une fois renversé

Très vite serait, par un autre, remplacé

Car tous les dirigeants du monde sont des psychopathes

Plus ou moins diplomates

Comme autrefois le catch à quatre, c'était marrant

Ceux qui font les gentils, ceux qui font les méchants

Et du capital, tout le monde se retrouve au restaurant !

Le capital a besoin du pire

C'est son père Fouettard

Qui fait de nous des trouillards

La tyrannie manifeste et brutale

Est l'équilibre de la tyrannie subtile, mais aussi totale !

Il n'y a aucune diversité nulle part

Il n'y a pas d'autre part

Les journaux disent les mêmes choses, pour la plupart

La propagande du capital et son architecture s'affiche partout

Cinéma, télévision, radio, journaux, tourisme, et autres garde-fous

Comme ces ministres si sinistres qui démissionnent

Et pour les prochaines élections se positionnent !

Nous ne prêchons jamais qu'à des convaincus

Qui ont le même codage nerveux que nous

Pour les autres, c'est incompréhensible, et c'est fichu

Riches ou pauvres, le processus est identique, voilà tout !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Black carbon

Black cloud

Throughout Asia

And part of Arabia

Here is the industrial society

With all its wonders

That we find, with the winds

At 5000 km in the mountains, nothing surprising

Like the Amazon

In a hundred years a few droughts

And already two in the last decade

It's the beginning, it's not over

Europe and the Arctic

At the forefront of global warming

Over the past ten years

Carbon dioxide is well doped

The average temperature is increasing

Countries in turmoil

4 degrees in 5000 years

4 degrees in a hundred years

Ice cream down by a third

And if the ice cap melts

Seven meters would increase sea levels

And huge floods here and there

Like in New York, Shanghai, Rotterdam, Calcutta

The disaster is already here!

The ice cover

Lose much more mass

She doesn't win any, she's not stable

In the aftermath of the flood, nothing is lasting

And the resistance never really takes off

Even though, the Amazon rainforest, trees plus soil

That’s 200 billion tons of carbon

The organization of this world is crazy

Also with disrupted ocean currents

And therefore a panicked climate orientation

Already climate refugees

Who are ultimately political refugees

Because the politics of life

Is the life of politics

Who leads the world with a baton

And who, everything alive, goes haywire!

As also, the 1600 ha of wetlands

With water resources and protected species

From NDDL, Notre-Dame-des-Landes, to identify it

Towards Nantes, in France, where everything is threatened

For a useless airport, we want to expropriate

It's the Vinci group, real Nazis

For whom life is technology

And the accomplices of this idiocy

Yes, the deputies should be eliminated

No need for deputies to organize

In 1974, deferred development zone

But the stupid project, in 1960, already planned!

A good MP is a dead MP

Underground, there, he can no longer do any harm

They paid the price

The Spanish Republicans, these first resistance fighters

Most anarchists, these are the facts

In France, from the very beginning, the real resistance fighters

Yet so poorly received in France

Deported to French camps, humiliated

Then in the second armored division

From the late (1902-1947) General Leclerc, in confidence

And that only the late (1908-1991) Captain Dronne knew how to respect!

Some anarchists found themselves in the foreign legion

To become resistant, what not to do

Always rejected by authority, libertarians!

Not like the Spanish Stalinists

Not like the fake Spanish socialists

This vermin, this pox

Who was the mite of Francoism!

It would have taken an anarchist takeover

To bring all the fascists into line

Like most international brigades

Who were Stalinist or national

Sometimes you have to be sectarian

So that libertarian communism may live

Because he is nothing if he is authoritarian

It is then a false Stalinist communism

Bourgeois or reformist communism

And we are not reforming capitalism

All links must be destroyed

And then we will never need again

No fame, no authority, no ism!

Because

When you love life

We don't go to the cinema

But of life

We only like its representation

So, indeed

We go to the theater, to the cinema

We listen to the radio, we watch television

A whole propaganda that conditions our opinions

The spectacle of life

Is the life of the show

There are therefore only spectators and spectators

Of life

And not actors and actresses

Of life

By boat, by plane, by bike, at work

By car, truck, bus, metro

Leisure, distractions

On a desert island or in an overpopulated city

It is life that is deserted and desolate!

Next to

The Ebola virus, yet frightening

As I write, 1427 people have died

Virus that has been around for tens of thousands of years

And not since 1976, so he was present, well before

But it was never detected

It needs suitable conditions

From rural to urbanized areas

Via certain bats at the source of contamination

Thus, the virus can move into human populations

The capital

Always the worst of the worst

This is his true empire

Also, you have to be satisfied with what you already have

Elsewhere, it's worse, it's death

As in Bahrain, so martyred

By (born in 1950) King Hamed ben Issa Al Khalifa

Who kills, tortures, with all his might

Those who dare to demonstrate

As in 2011, 20 dead, 210 injured

And since then, people have been coming out

The nights, the days, it goes like this

Arrests, gas, torture, other abuses

The far right of fascism in action

To scare everywhere, it's Father Fouettard

For those who are fed up

And yet in these demonstrations

Most people claim to be religious

Certainly, the king is banished, but also

We only bow down to God

There is work, ouch my ancestors

Alienation is multiple and infinite

Of course, we deplore the blunders, the prison, the torture

But we will not be victorious

That with the help of God

Hearing slogans like that is hard

And the tyrannical regime once overthrown

Very quickly would be replaced by another

Because all world leaders are psychopaths

More or less diplomatic

Like four-man wrestling in the old days, it was fun

Those who act good, those who act bad

And best of all, everyone meets at the restaurant!

Capital needs the worst

It's his father Fouettard

Who makes us cowards

Overt and brutal tyranny

Is the balance of subtle, but also total, tyranny!

There is no diversity anywhere

There is no other side

The newspapers say the same things, for the most part

The propaganda of capital and its architecture is displayed everywhere

Cinema, television, radio, newspapers, tourism, and other safeguards

Like these sinister ministers who resign

And position yourself for the next elections!

We only ever preach to the convinced

Who have the same nervous coding as us

For others, it's incomprehensible, and it's ruined

Rich or poor, the process is the same, that's all!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)