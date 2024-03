Infobésité et faux évergétisme

Avec l'infobésité

Toutes ces informations que l'on ne peut classer

Et qui souvent ne font que se recouper

Sur Internet ou ailleurs, chaque groupuscule, chaque boutique

Chaque média donc a sa ligne politique

Il ne faut pas en dévier

Pour y être accepté

Sinon, c'est le refus net ou dissimulé, qui est assuré

Le succès des blogs peut ainsi être expliqué !

Car sinon vous êtes un franc-tireur

De tout idéal un vrai tueur

Vous avez en théorie, le droit de tout écrire

A condition de n'en rien faire, de ne rien dire

Il faut jouer le jeu

Où l'on vous jette dans le feu

Il faut être dans une ligne politique

Il faut être dans une ligne artistique

Et finalement tout est recommencé

Les mêmes erreurs, la même stérilité

Comme le fait tout gouvernement

Tout contrôlé, tout censuré, c'est désolant

Avec toujours de bons prétextes

Pas de ligne politique, pas de ligne artistique, vos textes

Les c'est cela, les c'est ceci

Faîtes cela, ne faîtes pas ceci

Tout est aux mains de la domination

Les pires ne sont pas forcément dans la réaction !

Pourtant, l'on a oublié

Que sans les premières plantes

Qui apparaissent il y a 475 millions d'années

Nous ne serions pas là, c'est notre rente

Comme les premières feuilles

Qui apparaissent il y a 360 millions d'années

Nous ne serions pas là, c'est notre rente

Comme les premières fleurs

Qui apparaissent il y a 145 millions d'années

Nous ne serions pas là, c'est notre rente

C'est pas comme le Front national, le vrai

Celui de 1941, groupement de résistantes et de résistants

Orienté par le Parti communiste français, c'est un fait

Le faux frère de 2014, le résiliant

Du stalinisme au fascisme

Soit toujours le même dogmatisme

Il y a souvent des vases communicants

Entre tous les courants politiques, c'est confondant

Voici pourquoi le capital est si endurant

Jamais

Il n'y eut autant de misanthropes

Tout le monde veut le faire savoir, quelle époque

Voilà ce que c'est de faire des gosses

Qui auront leur compte de plaies et de bosses

La surpopulation est la pire des choses

Il y a beaucoup trop de monde sur Terre, le dire, j'ose

Il faut vraiment faire une pause

La procréation en ménopause

Et puis comme me le dit un copain

Tout le monde est devenu le con de quelqu'un

Alors mort aux connes et aux cons

Il faudrait tuer tout le monde, soit, très bien

Comme le diffus cosmologique et son fond

-270,424 degrés Celsius, 2,728 kelvins

Mais l'état minimal, l'état apaisé

-273,15 degrés Celsius où plus rien n'est rayonné

Zéro absolu, théorique car quantique

0 Kelvin, pas de conduction, pas de convection

Et plus aucune agitation !

Mais au niveau humain

Qui n'est pas bien malin

Tout pourrait être différent

Apprendre autre chose pour vivre autrement

Il y a donc des misanthropes de gauche

Il y a donc des misanthropes de droite

C'est comme cela, on ne peut rien y faire

Tout est pourri, c'est le réactionnaire

C'est comme cela, mais on pourrait tout refaire

Tout est pourri, c'est le révolutionnaire

Le, on ne peut rien y faire

C'est aussi la grille de l'inné et de l'acquis

Et tout ce qui va avec

Comme l'homme de spectacle du type ( né en 1956 ) Michel Houellebecq

Malgré toutes ses prises de becs

De toutes possibilités, gauche ou droite

Certainement, il n'est pas ni de droite, ni de droite

Et puis par la société marchande, il est gratifié

Il y est reconnu, il n'a pas envie de la changer !

Nous défendons nos petits intérêts

L'être humain peut-être très mesquin

De belles écritures, de beaux discours

Pour tout expliquer, et c'est reparti pour un tour

De plus, ce drôle de bec, accepta de manger avec Nicolas Sarkozy

Pas du tout étonnant venant de lui

Toutes les vedettes spectaculaires sont ainsi

Forcément dans tous les compromis

De gauche, de droite, ou autre, pas que lui !

D'autres noms, mais tout revient toujours

C'est le cycle de l'éternel retour

Comme la surpêche, déjà dénoncée

Par feu ( 1899-1997 ) Anita Conti, dès 1950

A ma date de naissance, plus une année

Mais aujourd'hui c'est déjà l'information numérique

Et l'information papier va devenir famélique

Rien qu'aux Etats-Unis, 150 quotidiens

Ont disparu ces dix dernières années, c'est vilain

La presse va mal, le livre aussi

La rançon des nouvelles technologies

En France, c'est " Le parisien libéré " qui va au mieux

Cela n'est pas vraiment curieux

Car il est moins que militant

Pour aucun pouvoir, il n'est dérangeant

De nos jours, c'est ce que lit le peuple

Quand sa culture se dépeuple

Et c'est mieux que les journaux faussement gratuits

Payés par la publicité et très vite, on les oublie !

Sauf en Inde

Qui de la presse papier, est l'Eldorado

Pour l'instant, encore aucun bobo

Mais l'on prévoit déjà, cela n'est pas très dur

La disparition des quotidiens, c'est sûr

Qui n'est déjà plus de la presse d'opinion

Dans un futur proche, pas si lointain

2017 aux Etats-Unis

2022 en Australie

2024 en Espagne

2029 en France

2030 en Allemagne

Car tout est infiltré par le numérique

Un jour dans les corps et les objets

De la publicité l'être humain sera plein sujet

De la mémoire artificielle, l'humain sera une réplique

L'opinion est morte

Personne n'en veut plus

Ou c'est l'opinion de tout le monde, de la sorte

Les clones sont partout dans les rues !

Pour le capital

Tout est interchangeable

L'écrivain peut devenir un comique

Le comique peut devenir un écrivain

L'homme politique peut devenir un contestataire

Le contestataire peut devenir un homme politique

Car le capital est ubiquitaire

Tout le nourrit et tout le sert

A la vérité

Il n'a ni gauche ni droite

Ni extrême gauche ni extrême droite

Car tout le vend et tout l'achète

D'une façon l'autre, tout le répète

Certes, mais il a des tendances plus ou moins bêtes

Sur lesquelles l'on met des étiquettes !

Le capital tue sournoisement

Comme le sel des aliments industriels

25000 morts en France, et par an

Il faudrait 5 grammes de sel par jour

Le français en consomme 8 grammes par jour

Le capital exploite, tue, affame, hypocritement

Comme TF1 et France 2, chaînes de la télévision française

Pour payer des ouvriers à l'heure portugaise

560 euros par mois, elles en sont fort aise

Chez les autres, c'est critiqué et dénoncé

Chez elles, c'est recommandé et appliqué

Le double langage de la pensée séparée

Tout doit être du folklore

Pour la frime toujours et encore

Comme les slogans et les autocollants, entendus ou lus

Dans les manifestations de la rue

Tant que c'est par tradition

Tant que c'est du bidon

C'est toléré, très vite, tout sera des mémoires, effacé

Il faut accréditer la démocratie

Faire croire qu'elle est une amie

Qui est protégée par des serviteurs armés

Comme les samouraïs du temps passé

Pendant 1000 ans, cela a duré

Et en 1870 enfin supprimé

Le capital sait se protéger

Tout ce qui le dérange sait annihiler

Et le capitalisme privé a fait plus de mortes et de morts

Que le communisme stalinien étatique, c'est très fort !

Tous les jours cela continue

Il faut se battre pour la survie

Pour les riches ou plus encore pour les pauvres, cela est enfin dit

Depuis longtemps il n'y a plus de vie !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

With infobesity

All this information that cannot be classified

And which often only overlap

On the Internet or elsewhere, each small group, each store

Each media therefore has its political line

We must not deviate from it

To be accepted

Otherwise, it is the clear or concealed refusal, which is assured

The success of blogs can thus be explained!

Because otherwise you are a maverick

Of all ideals a real killer

In theory, you have the right to write everything

As long as you do nothing, say nothing

You have to play the game

Where they throw you into the fire

You have to be in a political line

You have to be in an artistic line

And finally it all started again

The same errors, the same sterility

As any government does

Everything controlled, everything censored, it's sad

Always with good excuses

No political line, no artistic line, your texts

These are this, these are this

Do this, don't do this

Everything is in the hands of domination

The worst are not necessarily in the reaction!

However, we have forgotten

Than without the first plants

Which appeared 475 million years ago

We wouldn't be there, it's our income

Like the first leaves

Which appeared 360 million years ago

We wouldn't be there, it's our income

Like the first flowers

Which appeared 145 million years ago

We wouldn't be there, it's our income

It's not like the National Front, the real one

That of 1941, group of resistance fighters

Led by the French Communist Party, it's a fact

The false brother of 2014, the resilient

From Stalinism to Fascism

Always the same dogmatism

There are often communicating vessels

Between all the political currents, it's confusing

This is why capital is so resilient

Never

There were not so many misanthropes

Everyone wants to let it be known, what a time

This is what it's like to have kids

Who will have their share of sores and bumps

Overpopulation is the worst thing

There are far too many people on Earth, I dare say so

We really need to take a break

Reproduction in menopause

And then as a friend told me

Everyone has become someone's jerk

So death to idiots and idiots

We should kill everyone, that's fine.

Like the cosmological diffuse and its background

-270.424 degrees Celsius, 2.728 kelvins

But the minimal state, the peaceful state

-273.15 degrees Celsius where nothing is radiated anymore

Absolute zero, theoretical because quantum

0 Kelvin, no conduction, no convection

And no more agitation!

But on a human level

Who is not very smart

Everything could be different

Learn something else to live differently

So there are left-wing misanthropes

So there are right-wing misanthropes

That's how it is, there's nothing we can do about it

Everything is rotten, he's the reactionary

That's how it is, but we could do it all again

Everything is rotten, he's the revolutionary

There's nothing we can do about it

It is also the grid of innate and acquired

And everything that goes with it

Like the showman of the type (born in 1956) Michel Houellebecq

Despite all his spats

All possibilities, left or right

Certainly, he is neither right-wing nor right-wing

And then through commercial society, he is rewarded

He is recognized there, he doesn't want to change it!

We defend our small interests

Human beings can be very petty

Beautiful writings, beautiful speeches

To explain everything, and here we go again

In addition, this funny guy agreed to eat with Nicolas Sarkozy

Not at all surprising coming from him

All spectacular stars are like this

Necessarily in all compromises

Left, right, or other, not just him!

Other names, but it all comes back

It's the cycle of eternal return

Like overfishing, already denounced

By the late (1899-1997) Anita Conti, from 1950

On my date of birth, plus a year

But today it is already digital information

And paper information will become starving

In the United States alone, 150 daily newspapers

Have disappeared in the last ten years, it's ugly

The press is doing badly, so is the book

The price of new technologies

In France, it is “The Liberated Parisian” which is doing the best

This is not really curious

Because he is less than militant

For no power it is disturbing

Nowadays, that's what the people read

When its culture becomes depopulated

And it's better than falsely free newspapers

Paid for by advertising and very quickly, we forget them!

Except in India

Which of the paper press is the El Dorado

For the moment, no problems yet

But we are already planning, it is not very hard

The disappearance of daily newspapers, that's for sure

Which is no longer from the opinion press

In the near future, not so distant

2017 in the United States

2022 in Australia

2024 in Spain

2029 in France

2030 in Germany

Because everything is infiltrated by digital

One day in bodies and objects

Of advertising the human being will be full subject

From artificial memory, the human

For capital

Everything is interchangeable

The writer can become a comedian

The comic can become a writer

The politician can become a protester

The protester can become a politician

Because capital is ubiquitous

Everything feeds him and everything serves him

The truth

He has neither left nor right

Neither extreme left nor extreme right

Because everyone sells it and everyone buys it

One way or the other, everything repeats it

Certainly, but he has more or less stupid tendencies

On which we put labels!

Capital kills sneakily

Like the salt in industrial foods

25,000 deaths in France, per year

You need 5 grams of salt per day

The French consume 8 grams per day

Capital exploits, kills, starves, hypocritically

Like TF1 and France 2, French television channels

To pay workers by the Portuguese hour

560 euros per month, they are very comfortable with it

Among others, it is criticized and denounced

For them, it is recommended and applied

The Double Language of Separate Thought

Everything must be folklore

For show off again and again

Like slogans and stickers, heard or read

In street protests

As long as it's by tradition

As long as it's junk

It's tolerated, very quickly, everything will be memories, erased

Democracy must be accredited

Pretend she's a friend

Who is protected by armed servants

Like the samurai of times gone by

For 1000 years it lasted

And in 1870 finally deleted

Capital knows how to protect itself

Everything that bothers him knows how to annihilate

And private capitalism has caused more deaths

That Stalinist state communism is very strong!

Every day it continues

We must fight for survival

For the rich or even more for the poor, this is finally said

There has been no life for a long time!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)