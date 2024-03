Ah ... je voudrais vous voir choquer

Par un masturbateur grande place

Ah ... je voudrais vous voir choquer

Par un 90 ans baisant dans la rue

Avec une fille de 18 ans

Elle consentante, lui consentant

Ah ... je voudrais vous voir choquer

Par une bande de lurons et luronnes

Dont les âges, 20-12-62-44 ans

Seraient un défi aux clichés et aux apparences

Ah ... je voudrais vous voir choquer

Par ce que le caché deviendrait visible

Ah ... je voudrais vous voir choquer

D'un individu baissant culotte

Et déféquant face TF1

Sur journaux toutes idéologies

Et toutes les revues religieuses

Ah ... je voudrais vous voir choquer

D'un vivre, mode d'emploi

Ah ... je voudrais vous voir choquer

De deux farceurs de 70 et 82 ans

Faire l'amour en public

Et gueuler contre le racisme des âges

Ah ... je voudrais vous voir choquer

D'une fillette de 10 ans

Suçant le vit d'un copain de 12 ans

Place Saint-Michel

Ah ... je voudrais vous voir choquer

D'un énergumène disant

A vos patrons

Le travail que vous me proposez

Est sans intérêt et purement débile

Crève salope, ta vie vaut pas cent balles

Ah ... je voudrais vous voir choquer

Que les tarés/tarées et imbéciles

Se mettent à puer de la bouche

Ah ... je voudrais vous voir choquer

Que le mensonge devienne mortel

Tout ceci existe déjà

Et c'est heureux

Nous ferons de nos pires

( Ajout de 2014 ) Ce texte fut publié à l'origine dans le quotidien " Libération " en 1982, alors contestataire et non conservateur comme aujourd'hui, et il fallait lire " Suçant le vit d'un curé " que j'ai préféré modifier en " Suçant le vit d'un copain de 12 ans ".)

Patrice Faubert ( 1982 ) puète, pouète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Ah... I would like to see you shock

By a large masturbator

Ah... I would like to see you shock

By a 90 year old fucking in the street

With an 18 year old girl

She consenting, he consenting

Ah... I would like to see you shock

By a bunch of rascals

Including ages, 20-12-62-44 years

Would be a challenge to clichés and appearances

Ah... I would like to see you shock

Because the hidden would become visible

Ah... I would like to see you shock

Of a guy dropping his panties

And defecating in front of TF1

On newspapers of all ideologies

And all the religious magazines

Ah... I would like to see you shock

From a living, instructions for use

Ah... I would like to see you shock

From two pranksters aged 70 and 82

Making love in public

And scream against the racism of the ages

Ah... I would like to see you shock

From a 10 year old girl

Sucking a 12 year old friend's cock

Place Saint-Michel

Ah... I would like to see you shock

From a madman saying

To your bosses

The work you offer me

Is pointless and purely stupid

Die bitch, your life is not worth a hundred bullets

Ah... I would like to see you shock

Than the weirdos and imbeciles

Start to stink from the mouth

Ah... I would like to see you shock

Let the lie become deadly

All this already exists

And it's happy

We will do our worst

(Added in 2014) This text was originally published in the daily newspaper "Libération" in 1982, then anti-establishment and not conservative like today, and it should have read "Sucking the prick of a priest" which I preferred (edit to “Sucking a 12 year old friend’s cock.”)

Patrice Faubert (1982) puète, pouète, peuète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)