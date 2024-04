Hybristophilie déviée et non genrée

Auditoristes

Auditorisme

Spectatoristes

Spectatorisme

Nous sommes sous un bombardement

Informations vraies ou fausses, continûment

Et nous sélectionnons ce qui pour nous

Est signifiant ou gratifiant

Aux autres, nous tranchons le cou

Cela n'est pas la véracité qui importe

Mais ce qui peut toquer à notre porte

Et selon les idéologies

Et selon les religions

Et selon les croyances

Des béquilles de vie en soutenance

Et à la naissance, comme des seaux vides

Qui vont se remplir de ride en ride

Il n'y a pas de liberté

Il n'y a pas de fraternité

Il n'y a pas d'égalité

Peut-être, ici ou là

Peut-être cahin-caha

Car, cela se saurait

Et à tous et à toutes, tout sourirait !

Et puis, tout est surveillé ou contrôlé

Le surveillé se surveillant

Le contrôlé se contrôlant

Ainsi du Guoanbu chinois

Cent mille agents secrets chinois

Avec des postes de police à l'étranger

Et avec diverses spécialités

Espionnage industriel et économique

Des virus espions dans l'informatique

Opposants politiques menacés

Et ainsi, aussi, dans la recherche, ne pas trop dépenser

MICE, avec forcément, des drones miniaturisés

Mais chaque pays y a son mutique

Vraiment, police partout

Vraiment, justice nulle part

Justice de classe comme faire-part

La fiction, toujours en-dessous de toute réalité

Tueurs en série, par des femmes fascinées

Toute une hybristophilie pourtant très usitée

France, des exécutions publiques de 1870 à 1939

Avec des personnes pour s'y précipiter

Les plus argentées toujours les mieux placées

Des tas de têtes qui furent guillotinées

Quand l'horreur inutile sut se faire fêter

Comme le fauchage des talus et des haies

France, et en quelques dizaines d'années

1,4 million de kilomètres, tout volatilisé

Et après, l'on ose s'étonner

Que tout, facilement, puisse s'inonder !

Bocage artificiel sans talus/haies

Bocage naturel avec talus/haies

De toute une cartographie marchande

Pour tout détruire, toujours de la quémande

Nouveaux mots en alchimie gourmande

Post-ceci, post-cela, de toute une fausse continuation

De La Poste à La Banque Postale, ô falsification

Chaque époque y allant dans son adaptation

Avec des mouroirs en acceptation

Psychiatrie, de toute une désaffectation

Hôpitaux ou de tristes maisons de retraite

Toute empathie, partout, en tout, en défaite

Et l'on préférera bientôt se suicider

Plutôt que de se faire hospitaliser

Ou de se faire emprisonner

Ou même de la perte de notoriété

Non, ici, le syndrome du survivant mais celui de l'oublié

Comme feu ( 1929 - 1986 ) Jacqueline Huet

Ancienne speakerine, sans doute, suicidée

Barbituriques puis dans sa baignoire, noyée

Et si rien n'est jamais vraiment choisi

Tout étant chafoin dans son dépit

Au tout imposé et ce comme une dictature

Du milieu social, de sa culture, et donc de ses lectures

La famille où l'on naît et qui nous fait

Finalement, tout est directement ou indirectement, de la dictature

Religions, idéologies, croyances

Béquilles s'imposant en dictature de toute mouvance !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Auditors

Auditorism

Spectators

Spectatorism

We are under bombardment

True or false information, continuously

And we select what for us

Is meaningful or rewarding

We cut the necks of others

It's not the truth that matters

But what can knock on our door

And according to ideologies

And according to religions

And according to beliefs

Life support crutches

And at birth, like empty buckets

Who will fill themselves from ride to ride

There is no freedom

There is no brotherhood

There is no equality

Maybe, here or there

Maybe ah-caha

Because it would be known

And everyone would smile!

And then, everything is monitored or controlled

The monitored monitoring himself

The controlled controlling himself

Thus the Chinese Guoanbu

One hundred thousand Chinese secret agents

With police stations abroad

And with various specialties

Industrial and economic espionage

Spy viruses in computers

Political opponents threatened

And so, also, in research, do not overspend

MICE, with inevitably miniaturized drones

But each country has its own silence

Really, police everywhere

Really, justice nowhere

Class justice as an announcement

Fiction, always below all reality

Serial killers, by fascinated women

A whole hybristophilia yet very common

France, public executions from 1870 to 1939

With people to rush there

The most silver always the best placed

Piles of heads that were guillotined

When useless horror knew how to celebrate itself

Like mowing embankments and hedges

France, and in a few decades

1.4 million kilometers, all gone

And then, we dare to be surprised

That everything could easily flood!

Artificial hedgerow without embankment/hedges

Natural hedgerow with embankment/hedges

Of a whole commercial cartography

To destroy everything, always begging

New words in gourmet alchemy

Post-this, post-that, all a false continuation

From La Poste to La Banque Postale, oh falsification

Each era going there in its adaptation

With deaths in acceptance

Psychiatry, a complete disuse

Hospitals or sad retirement homes

All empathy, everywhere, in everything, in defeat

And we will soon prefer to commit suicide

Rather than being hospitalized

Or get imprisoned

Or even loss of notoriety

No, here, the syndrome of the survivor but that of the forgotten

Like fire (1929 - 1986) Jacqueline Huet

Former announcer, undoubtedly, committed suicide

Barbiturates then in her bathtub, drowned

And if nothing is ever really chosen

All being chafoin in his spite

To everything imposed like a dictatorship

From the social environment, from its culture, and therefore from its readings

The family where we are born and which makes us

Ultimately, everything is directly or indirectly, dictatorship

Religions, ideologies, beliefs

Crutches imposing dictatorship of all movements!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)