Paraphysique de l'argutie

Au Cameroun

L'on repasse non des torchons

Mais des jeunes femmes, les futurs nichons

Pour que les hommes n'aient plus envie d'elles

Pour leur éviter l'inceste, le viol, et autres horreurs

Car la femme non mutilée vit dans la terreur

Cela n'est pas forcément mieux ailleurs

L'économie nous rythme de ses humeurs

Telle heure pour manger

Telle heure pour se coucher

Telle heure pour se lever

Toutes les heures sont programmées

Et maintenant certains campings

Avec des arbitres comme sur un ring

Et j'exagère, mais cela va devenir vrai

Déjà l'on peut en apercevoir les traits

Impossible d'en sortir ou d'y entrer

A certaines heures, tout est règlementé

Ou alors, il faut faire de l'escalade

Si la nuit, l'on veut faire une ballade

Petit à petit, et en tous domaines

Les fascismes nous coupent les veines

Personne ne me croit, cela ne me fait aucune peine

Et les fascismes ont tellement d'autres noms

Mais peu importe, quand c'est la même rengaine

D'une façon l'autre, cela revient au même

Chaque jour le capital la sème

Un coup de bâton est un coup de bâton

En dépit de son appellation

Mais les grands esprits

Ces intellectuels de tous les régimes

Et autres experts de l'argutie

De la fausse conscience sont l'intime

Ils savent avec de grands mots

A la vérité, faire la peau

Et moi, je dis

Que le fascisme libéral

Est un fascisme qui est devenu subtil et surtout global

De tous les courants, il se rit

Car il est déjà dedans

Démocratie libérale ou autre farce, c'est hilarant

Et c'est encore dans certains endroits de mer

Que l'on retrouve le plus de réactionnaires

Midi et Sud-Est de la France

Là, c'est le record

Où le Front national fait ses meilleurs scores

Les riches achètent le soleil, c'est une connivence

Mais ce qui est nouveau, mais oui

C'est que la plupart des fascistes d'aujourd'hui

Ne savent même pas qu'ils sont des fascistes

Ne connaissant pour la plupart rien au fascisme

Il faudrait leur donner des cours

Et ainsi, ils se rendraient compte, qu'ils l'ont été toujours !

Les divers fascismes historiques ou imités

Mais en vérité

N'ont besoin d'aucune culture pour s'imposer

Seuls les chefs doivent savoir

Les masses sont là, servir et obéir, c'est son pouvoir

Les fascismes sont démagogues

Ils savent se déguiser en psychologues

La surpopulation

Fait le jeu de toutes les dictatures

Affichées ou cachées, c'est sa verdure

Car c'est dans le ventre des femmes

Que se trouve de futurs infâmes

Aucune vérité ne peut se dire

Rarement, on peut la lire

Cela n'intéresse plus personne

Plus aucune cloche ne sonne

L'écrire oui, mais la dire, c'est autre chose

Aucune vérité ne sent la rose !

Sans parler de la vérité en politique

Ridicule pitrerie, abjecte colique

Et puis chacun à sa vérité

Cela ne peut provoquer que l'hilarité

Tu as raison, j'ai raison, il a raison

Vous avez raison, nous avons raison, ils et elles ont raison

Comme toute l'humanité qui est science et philosophie

Même si c'est le contraire de l'évidence !

Je ne me sens pas coupable

De toutes les misères du monde

Misères connues ou inconnues, la même fronde

Car de les supprimer, je suis bien incapable

Je ne peux que les dénoncer

Et même si, seulement de loin, j'en suis l'associé !

Historiquement

Le fascisme mussolinien

N'était ni raciste, ni antisémite

Cela n'était pas sa moule frite

Il était avant tout nationaliste

Il était avant tout anticommuniste

Il brisait les grèves

C'était marche avec nous, ou alors crève !

Mais c'est une expression du capital

Quand il est au plus mal

Et si la nature est amorale

Le capital lui est immoral

L'argent est sa seule morale

Il n'en a pas toujours été ainsi

La société matrilinéaire fut une société d'anarchie

Il y a certes des milliers d'années

Et tout le monde l'a oublié !

Et même, c'est plus récent

Dans les îles du Pacifique Sud

Où tout est encore un peu partagé, mais on l'élude

L'anarchie cela n'est pas délirant

Puisque il n'y a pas si longtemps

A des endroits de la planète Terre, tout fut collectivisé

Les femmes, les enfants, le boire, le manger

Tout est dans la structuration des mentalités

Toute femme devrait plaire à tout homme

Tout homme devrait plaire à toute femme

Mais nous avons des préjugés

Les âges, les critères de beauté

Ce qui est encore de la pensée séparée !

Le climat nous détermine aussi beaucoup

L'isolement mais surtout le froid

Cela mit les néandertaliens dans l'effroi

Pourtant bien costauds et aux poils roux

Voici 28000 ans ce fut leur fin, de la malchance, c'est tout

Avec le cannibalisme de la faim

Et le manque de diversité génétique

Qui finalement, ridiculise la pensée raciste, voilà tout

Car le mélange c'est magique

Et la xénophobie est idiote, c'est pour les fous

Pas de mutation sans évolution

Pas d'évolution sans mutation

Il n'y a aucune race

Il n'y a que des traces !

300 nouvelles maladies infectieuses

En 60 ans, la réalité n'est jamais capricieuse

Comme la plupart des couples

Qui ne font que cohabiter

Car ils ne savent pas s'aimer

Même pour les plus souples

Le couple est une vieille fille acariâtre

Surtout pour les plus opiniâtres

Moi aux échecs répétés, sans me chercher noise

Comme me le disait le légionnaire Bébert

C'était forcé, avec des petites bourgeoises

Qui sont le plus souvent réactionnaires

Mais si vous connaissez

Une femme qui ne le soit pas, vous me la présenterez !

Tout ce que je fais pour toi

Tu me dois ça, tu as profité de moi

Et toutes les doléances habituelles

L'amour qui devient haine, une ritournelle !

Tout le monde profite de tout le monde

Mais aux autres, nous faisons la leçon

Nous voulons toujours avoir raison

Car c'est la rancune qui nous inonde

Personne n'est objectif

Tout le monde est réactif

Cela dit

Le fascisme libéral est partout chez lui

Il est si banalisé

Que partout il peut s'exprimer

Et à nouveau

Dans les élections, il peut et va s'imposer

Car il est de moins en moins sot

Et à nouveau

Les gens sans espoir, vont se jeter dans son eau

Il y a aussi cette peur généralisée

Savamment entretenue, pour diviser, pour dominer

Tous les pouvoirs savent en user !

Le monde va devenir de plus en plus terrifiant

Sans conscience, sans réflexion, indifférent

D'une médiocrité qu'aucun siècle n'avait atteint

Et à la fin, c'est toujours le méchant qui gagne

Encore plus souvent qu'en football, l'Allemagne

Tout se joue dès l'école

Et à la fin, toute hiérarchie, rigole !

Et aussi cette inculture politique généralisée

D'une incommensurable bêtise infatuée

Satisfaite d'elle-même, à la cogitation castrée

Par toutes les diverses propagandes télévisées

C'est beaucoup plus efficace que toutes les armées

Ou les polices, là, pour gommer cette effarante réalité

Elles ne sont que les bras armés des diverses fractions du capital

Extrême gauche, gauche, droite, extrême droite, des armes fatales

Au cas où, le boniment irait au plus mal !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

In Cameroon

We iron not tea towels

But young women, the future tits

So that men no longer want them

To prevent them from incest, rape, and other horrors

Because the unmutilated woman lives in terror

It's not necessarily better elsewhere

The economy gives us rhythm with its moods

Such a time to eat

Such a time to go to bed

Such a time to get up

All times are scheduled

And now some campsites

With referees like in a ring

And I'm exaggerating, but it's about to become true

We can already see its features

Impossible to get out or enter

At certain times, everything is regulated

Or you have to go climbing

If at night we want to take a walk

Little by little, and in all areas

Fascism cuts our veins

No one believes me, it doesn't hurt me

And fascisms have so many other names

But it doesn't matter, when it's the same refrain

Either way, it comes down to the same thing.

Every day capital sows it

A blow with a stick is a blow with a stick

Despite its name

But great minds

These intellectuals of all regimes

And other quibble experts

Of false consciousness are the intimate

They know with big words

In truth, make the skin

And I say

That liberal fascism

Is a fascism that has become subtle and above all global

Of all the currents, he laughs

Because he's already inside

Liberal democracy or another prank, it's hilarious

And it's still in some sea places

That we find the most reactionaries

Midi and South-East of France

This is the record

Where the National Front scores its best

The rich buy the sun, it's collusion

But what's new, but yes

This is because most of today's fascists

Don't even know they're fascists

Mostly knowing nothing about fascism

They should be given lessons

And so, they would realize, that they always have been!

The various historical or imitated fascisms

But in truth

Do not need any culture to impose themselves

Only leaders need to know

The masses are here, to serve and obey is their power

Fascisms are demagogues

They know how to disguise themselves as psychologists

The over population

Plays into the hands of all dictatorships

Displayed or hidden, it’s its greenery

Because it's in the womb of women

What lies in future infamous

No truth can be told

Rarely, you can read it

Nobody cares anymore

No more bells ring

Writing it yes, but saying it is something else

No truth smells like roses!

Not to mention the truth in politics

Ridiculous antics, abject colic

And then everyone has their own truth

This can only cause hilarity

You're right, I'm right, he's right

You are right, we are right, they are right

Like all humanity which is science and philosophy

Even if it is the opposite of the obvious!

I don't feel guilty

Of all the miseries in the world

Known or unknown miseries, the same revolt

Because I am incapable of deleting them

I can only denounce them

And even if, only from a distance, I am associated with it!

Historically

Mussolini's fascism

Was neither racist nor anti-Semitic

That wasn't his mussel fry

He was above all a nationalist

He was above all anti-communist

He broke strikes

It was walk with us, or die!

But it's an expression of capital

When he is at his worst

And if nature is amoral

Capital is immoral to him

Money is his only morality

It wasn't always this way

The matrilineal society was a society of anarchy

Certainly thousands of years ago

And everyone forgot it!

And even, it's more recent

In the South Pacific Islands

Where everything is still a little shared, but we avoid it

Anarchy is not crazy

Since it wasn't that long ago

In places on planet Earth, everything was collectivized

Women, children, drink it, eat it

It’s all in the structuring of mentalities

Every woman should please every man

Every man should please every woman

But we have prejudices

Ages, beauty criteria

Which is still separate thinking!

The climate also determines us a lot

The isolation but above all the cold

This scared the Neanderthals

Yet very strong and with red hair

28,000 years ago it was their end, bad luck, that's all

With the cannibalism of hunger

And the lack of genetic diversity

Which ultimately ridicules racist thinking, that’s all

Because the mixture is magical

And xenophobia is stupid, it's for crazy people

No mutation without evolution

No evolution without mutation

There is no race

There are only traces!

300 new infectious diseases

In 60 years, reality is never capricious

Like most couples

Who only coexist

Because they don't know how to love each other

Even for the most flexible

The couple is a cantankerous spinster

Especially for the most opinionated

That said

Liberal fascism is at home everywhere

It's so trivialized

That everywhere he can express himself

And again

In the elections, he can and will win

Because he is less and less stupid

And again

People without hope will throw themselves into its water

There is also this generalized fear

Expertly maintained, to divide, to dominate

All powers know how to use it!

The world will become more and more terrifying

Without conscience, without reflection, indifferent

Of a mediocrity that no century had reached

And in the end, it's always the bad guy who wins

Even more often than in football, Germany

Everything starts at school

And in the end, all hierarchy laughs!

And also this generalized political ignorance

Of immeasurable infatuated stupidity

Satisfied with herself, with castrated thinking

By all the various television propaganda

It's much more effective than all armies

Or the fonts, there, to erase this frightening reality

They are only the armed arms of the various fractions of capital

Far left, left, right, far right, lethal weapons

Just in case, the sales pitch gets worse!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)