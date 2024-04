Les images que nous nous faisons

De nous-mêmes

Et des autres

Ne sont que des image

Elles ne correspondent aucunement

A aucune réalité ou presque

Et l'on faillit brûler

Le maître de la lumière

Feu le peintre Dominikos Theotokopoulos

Dit El Greco ( 1541-1614 )

Pour des images picturales sublimées

Des images je sais tout

Des images qui mentent

Des images je suis le plus fort

Des images je suis la plus forte

Des images des fiers-à-bras

Des images c'est moi que voilà

Des images c'est moi qui parle

Des images qui savent tout

Des images qui en fait, ne savent rien

Ni d'elles-mêmes, ni des autres

Toutes les images sont mythomanes

Toutes les images sont prétentieuses

Toutes les images sont agressives

Et dans nos sociétés marchandes, l'agressivité

Est bien logiquement la normalité

La non agressivité est strictement

Considérée comme anormalité

Toutes les images sont menteuses

Surtout les images que nous nous faisons

De nous-mêmes et des autres

Et nous sommes tous et toutes des images

Vraiment pas sages

N'est-il pas vrai ?

Des images morales, des images immorales

Alors qu'elles devraient toujours être amorales

Les humains ne sont pas beaux

Les humains ne sont pas laids

Les humains ne sont pas sots

Les humains ne sont que des images

Leurs images, les images des autres

Des hallucinations, des sublimations, des interprétations

Les choses se contentent d'être

C'est nous qui les interprétons

Les choses se contentent d'être

C'est nous qui les moralisons

C'est nous qui les valorisons

C'est nous qui les déprécions

Toute image fabrique une autre image

Ne pas avoir la moindre image

De soi et des autres

Peut seulement ne reproduire aucune image

Et peut détruire toutes les images

Afin de cesser la reproduction

De l'usine à façonner les images

Toute image est fausseté

Toute image est monstruosité

Toute image est figée

Toute image est paralysée

Toute image est morte

Toute image est la guerre

La vie est au-delà de toute image

Patrice Faubert ( 2011 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

The images we make of ourselves

Of ourselves

And others

Are just pictures

They do not correspond in any way

Almost no reality

And we almost burned

The master of light

The late painter Dominikos Theotokopoulos

Said El Greco (1541-1614)

For sublimated pictorial images

Images I know everything

Images that lie

Images I am the strongest

Images I am the strongest

Images of the proud-armers

Pictures, this is me

Images it's me who speaks

Images that know everything

Images that in fact know nothing

Neither from themselves nor from others

All images are mythomaniac

All images are pretentious

All images are aggressive

And in our commercial societies, aggressiveness

Is logically normal

Non-aggressiveness is strictly

Considered an abnormality

All the images are lies

Especially the images we make of ourselves

Of ourselves and others

And we are all images

Really not wise

Isn't it true?

Moral images, immoral images

When they should always be amoral

Humans are not beautiful

Humans are not ugly

Humans are not stupid

Humans are just images

Their images, the images of others

Hallucinations, sublimations, interpretations

Things are content to be

We are the ones who interpret them

Things are content to be

We are the ones who moralize them

We are the ones who value them

It's us who depreciate them

Every image creates another image

Not having the slightest image

Of oneself and others

Can only reproduce any images

And can destroy all images

To stop reproduction

From the factory to shaping images

Every image is false

Every image is a monstrosity

Every image is frozen

Every image is paralyzed

Every image is dead

Every image is war

Life is beyond all images

Patrice Faubert (2011) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)