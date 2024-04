Laboratoire paraphysique

Je chie

Comme j'écris

Cela déplaît

Cela pue

Mais vos mépris

Me font sourire

Mais vos flatteries

Me laissent sans ire

Aucune recherche

Tout est fait

Du premier jet

Je chie, vous dis-je

Je rigole, vous dis-je

J'écris

Comme je chie

Mon laboratoire est partout

C'est de la paraphysique, c'est tout

Préparez vos papiers

Pour y entrer

C'est comme pour les water-closets

Il faut s'essuyer le derrière net

Avant d'en sortir

Je chie comme j'écris

J'écris comme je chie

Ce sont des mauvaises odeurs

Qui attisent vos peines du coeur

Je chie comme j'écris

Alors vos mépris

Me sont une langue étrangère

Alors vos flatteries

Me laissent loin derrière

Mon laboratoire est partout

C'est de la paraphysique, c'est tout

Je bâcle, je dégueule, je barbouille

C'est honteux, sans bienséance

Je me nourris de vos répugnances

Je bâcle, je tacle, je fouille

Tout d'un premier jet

Et beaucoup tombent dans mes rets

Je me repais de vos indifférences

De vos suffisances, de vos rejets

De vos haines pleines de la bien-pensance

Vous me dégueulez, je vous dégueule

Nous nous dégueulons, vous vous dégueulez

Mon laboratoire est partout

C'est de la paraphysique, c'est tout

Patrice Faubert ( 2011 ) puète, pouète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

I shit

As I write

This displeases

It stinks

But your contempt

Make me smile

But your flattery

Leave me without anger

No search

All is done

From the first draft

I'm shitting, I tell you

I'm kidding, I tell you

I write

How I shit

My laboratory is everywhere

It's paraphysics, that's all

Prepare your papers

To enter

It's like water closets

You have to wipe your behind clean

Before leaving

I shit as I write

I write like I shit

These are bad smells

Who stir up your heartache

I shit as I write

So your contempt

Are a foreign language to me

So your flattery

Leave me far behind

My laboratory is everywhere

It's paraphysics, that's all

I botch, I puke, I smear

It's shameful, without propriety

I feed on your repugnance

I botch, I tackle, I fumble

Everything from a first draft

And many fall into my trap

I feed on your indifference

Of your complacency, of your rejections

Of your hatreds full of right-thinking

You disgust me, I disgust you

We vomit, you vomit

My laboratory is everywhere

It's paraphysics, that's all

Patrice Faubert (2011) puète, pouète, peuète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/)