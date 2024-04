Modus operandi de l'apocope

La racaille

N'est pas dans les cités

La racaille

Ce sont les députés

Certes

L'on ne stérilise plus comme sous le nazisme

Les handicapés, les dépressifs, les pas motivés

350.000 personnes furent ainsi opérées

Certes

Sous l'hypocrite capitalisme

Ces personnes sont simplement en marge de la société

Certes

Elles ne risquent pas d'être enlevées

Comme les 250.000 enfants

En zone occupée par les nazis allemands

La folie des guerres, jamais, elles ne peuvent s'arrêter

Souvent des enfants polonais, yeux bleus, cheveux blonds

Pour le Lebensborn, ces bordels pour officiers

L'élite nazie, pour des femmes sélectionnées, les ensemencer

Il fallait repeupler les pays conquis

Par des enfants conditionnés, propager l'idéologie nazie

Le but final étant de tout germaniser

Et de remplacer les populations éliminées

Alors après

Même si c'est un canular

Et pour les victimes, un éternel cauchemar

Un feu ( 1865-1919 ) Aaron Kosminski

En admettant que cela soit bien lui

Car c'est une affaire qui toujours rebondit

Le mythique et décrié " Jack the ripper ", dit " Jack l'éventreur "

C'est bien petit, face aux nazis, en fureur

Cela n'était qu'un modeste apprenti

Que cela ait été un autre ou lui

Un barbier de Whitechapel surtout malade mental

Qui fut enfermé chez les fous, à vie

Une histoire somme toute assez banale

Seule était certaine sa folie

( Mais c'est encore une fausse vérité

Car un témoin qui l'avait formellement identifié

Fut, par les services secrets, obligé de se rétracter

Car la communauté juive aurait pu être inquiétée

Par des pogroms, que la monarchie anglaise voulait éviter

L'affaire, à l'amiable, fut donc étouffée

Car dans cette mythologie où tout est déliré

Tout peut ainsi se supposer ! )

Comme les Napoléon, Hitler, Mussolini

Et autres dictateurs, qui firent en gros

Ce que d'autres moins adroits firent en tout petit !

Il faut comme les derniers chasseurs-cueilleurs

Les San de Namibie

De l'Histoire, savoir lire les heures

Pas seulement de la terre ou des cavernes, mais de la vie

Il faut de nouveaux pisteurs

Pour déchiffrer toutes les traces

De l'Histoire, de la science, de la technologie, comme de la glace

Des arts, de la philosophie, du malheur, du bonheur

Au-delà

Des gauches et des droites

Au-delà

De toutes nos institutions

De toutes nos administrations

De toutes nos conventions

De l'inintelligence organisée

Des écoles, des usines, des bureaux, des universités

Il faut absolument tout jeter !

Mais c'est comme si je parlais

La langue d'une autre planète

Comme si, de mon derrière, des pets s'échappaient

Alors, que tout, dans le monde, pète !

Des attardés mentaux voudraient faire croire

Que le fascisme est aux portes du pouvoir

Alors que le fascisme a toujours été au pouvoir

Des courants différents, mais c'est toujours lui, que l'on peut boire

Car le fascisme est le pouvoir

Qui est le pouvoir du fascisme

Ainsi le fascisme est déjà au pouvoir

Ainsi tout le monde se fait avoir !

Comme il n'est pas impossible

Si le présent se poursuit dans le futur

Que toute la nourriture

Absolument toute, soit sous forme de levure

Dans le commerce, par correspondance, cela sera admissible

Mais déjà

L'être humain

Est devenu le pire ennemi de tout être humain

Surtout avec les nouvelles technologies

Qui isolent les gens, un authentique mépris

Le capital

Parle beaucoup de tolérance

Car il est parfaitement faussement tolérant

Le capital

Ne parle que rarement de dominance

Car il n'est que dominance

Appelons donc à une manifestation

Pour le premier jour de l'an machin, pour une agitation

Contre toutes les idéologies, contre toutes les religions

Contre le salariat, contre toutes les exploitations

Dans chaque ville du monde, place à l'imagination

Aux médias libertaires de relayer cette proposition

Vous allez me croire en pleine démence

Car je sais ce que sur moi, vous dîtes, dans vos confidences

Cela serait pourtant la plus belle des danses !

Depuis plus de 40 ans, avec ce rêve, toujours là

Chaque fois que j'ai manifesté, c'était pour cela

Mais nous étions une infime minorité

Car personne ne voulait vraiment tout transformer !

Il y a la méthode des lieux

Pour mémoriser davantage, en performativité

De la technicité des champions de mémoire

Le capital a ses foires

Pour dans des hiérarchies, s'élever

Tout dépend de ce que l'on mémorise

Surtout les rituels, les conformismes, les traditions, qui s'éternisent

Nos mémoires sont celles du capital

Tout s'en écoule, c'est son canal

La mémoire n'est pas intelligente

Elle n'est que mémoire, savante ou intelligente

L'intelligence a besoin de peu de mémoire

Il lui suffit d'observer, d'écouter et de voir !

Ainsi, les dix mille espèces d'oiseaux

Anciens dinosaures, comme nous, ne sont pas sots

Dont certains peuvent dormir en volant

Ce que fait aussi l'être humain en votant

Le capital est au top

Pour la novlangue et l'apocope

Toutes les mémoires de l'inutile

Toutes les mémoires du futile

Avec ses colporteurs, avec ses représentants

Avec ses professions, avec ses corporations

Tout est au point pour sa perpétuation !

Puis l'espèce humaine disparaîtra

Après avoir tout mis au pas

Tout l'annonce déjà

Avec par exemple, la pêche électrique

Et autres monstruosités technologiques

Et absolument tout procède comme cela !

Je suis le peuple des sans-dents

Mon blog, c'est mon livre, c'est mes dents

Et puisque TOUT fabrique du dément

Sur les murs, un seul slogan " MORT AUX GENS "

Le capital a toujours une fausse contestation d'avance

Il est maintenant infiltré dans toutes les nuances

Un peu comme la matière noire ou masse cachée

Qui est au fond, de la gravitation modifiée

Anamnèse de toutes origines

De tout ce que l'on imagine

Et prisons fermées ou prisons ouvertes

Tout s'y échoue, c'est trop bête

Un peu comme dans la vie

Parfois pire que la prison, tout est dit

Où chaque être humain

Est son propre gardien

L'école prison, l'usine prison, l'université prison

Tout est en prison, de toutes façons

Et puis nos autorités détournées

Que nous aimons toujours citer

Nos poètes, nos écrivains, nos savants, nos vedettes, nos présentateurs

Nos philosophes, nos chanteuses, chanteurs, nos actrices, acteurs

Cela engendre de l'infériorité et de la supériorité

Nous en sommes les jardinières et les jardiniers

Que de soi-même il faudrait se réclamer

Seulement soi-même il faudrait citer !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

The scum

Not in the cities

The scum

These are the deputies

Certainly

We no longer sterilize like under Nazism

The disabled, the depressed, the unmotivated

350,000 people were operated on

Certainly

Under hypocritical capitalism

These people are simply on the fringes of society

Certainly

They are not likely to be removed

Like the 250,000 children

In an area occupied by the German Nazis

The madness of wars, they never stop

Often Polish children, blue eyes, blond hair

For Lebensborn, these brothels for officers

The Nazi elite, for selected women, seed them

It was necessary to repopulate the conquered countries

By conditioned children, spreading Nazi ideology

The final goal being to Germanize everything

And to replace the eliminated populations

So after

Even if it's a hoax

And for the victims, an eternal nightmare

A fire (1865-1919) Aaron Kosminski

Assuming that this is indeed him

Because it’s a matter that always bounces back

The mythical and maligned “Jack the Ripper”, known as “Jack the Ripper”

It's very small, facing the Nazis, in fury

He was only a modest apprentice

Whether it was someone else or him

Whitechapel barber with mental illness

Who was locked up among the madmen for life

A fairly ordinary story after all.

Only his madness was certain

(But it's still a false truth

Because a witness who had formally identified him

Was, by the secret services, forced to retract

Because the Jewish community could have been worried

By pogroms, which the English monarchy wanted to avoid

The affair, amicably, was therefore hushed up

Because in this mythology where everything is crazy

Everything can be assumed! )

Like Napoleon, Hitler, Mussolini

And other dictators, who basically

What others, less skillful, did when very small!

It's like the last hunter-gatherers

The San of Namibia

From History, knowing how to read the hours

Not just earth or caves, but life

New trackers are needed

To decipher all traces

History, science, technology, like ice

Arts, philosophy, misfortune, happiness

Beyond

Lefts and rights

Beyond

Of all our institutions

Of all our administrations

Of all our conventions

Of organized inintelligence

Schools, factories, offices, universities

You absolutely have to throw everything away!

But it's like I'm talking

The language of another planet

As if farts were escaping from my behind

So, let everything in the world blow up!

Mentally retarded people would like us to believe

That fascism is at the gates of power

While fascism has always been in power

Different currents, but it's always him that we can drink

Because fascism is power

Who is the power of fascism

So fascism is already in power

So everyone gets fooled!

As it is not impossible

If the present continues into the future

That all the food

Absolutely all, either in the form of yeast

In commerce, by mail order, this will be admissible

But already

Human being

Has become the worst enemy of every human being

Especially with new technologies

Who isolate people, an authentic contempt

The capital

Talk a lot about tolerance

Because he is perfectly falsely tolerant

The capital

Rarely talks about dominance

Because it is only dominance

So let's call for a demonstration

For the first day of the year something, for a commotion

Against all ideologies, against all religions

Against wage labor, against all exploitation

In every city in the world, room for imagination

It’s up to the libertarian media to relay this proposal

You will believe me to be completely insane

Because I know what you say about me, in your confidences

Yet that would be the most beautiful dance!

For over 40 years, with this dream, still there

Every time I demonstrated, it was for this

But we were a tiny minority

Because no one really wanted to transform everything!

There is the loci method

To memorize more, in performativity

On the technicality of memory champions

Capital has its fairs

To rise in hierarchies

It all depends on what you memorize

Especially the rituals, the conformisms, the traditions, which drag on

Our memories are those of capital

Everything flows from it, it's its channel

Memory is not intelligent

She is only memory, learned or intelligent

Intelligence needs little memory

All he has to do is observe, listen and see!

So the ten thousand species of birds

Ancient dinosaurs, like us, are not stupid

Some of whom can sleep while flying

What human beings also do by voting

Capital is at the top

For Newspeak and Apocope

All the memories of the useless

All the memories of the futile

With its peddlers, with its representatives

With its professions, with its corporations

Everything is in place for its perpetuation!

Then the human species will disappear

After putting everything in order

Everything already announces it

With, for example, electric fishing

And other technological monstrosities

And absolutely everything works like that!

I am the people of the toothless

My blog is my book, it's my teeth

And since EVERYTHING creates madness

On the walls, a single slogan “DEATH TO PEOPLE”

Capital always has a false challenge in advance

It's now infiltrated in all shades

A bit like dark matter or hidden mass

Who is at the bottom, modified gravitation

History of all origins

Of everything we imagine

And closed prisons or open prisons

Everything fails, it's too stupid

A bit like in life

Sometimes worse than prison, everything is said

Where every human being

Is its own guardian

The prison school, the prison factory, the prison university

It's all in prison anyway

And then our authorities hijacked

That we always like to quote

Our poets, our writers, our scholars, our stars, our presenters

Our philosophers, our singers, our actresses, actors

This breeds inferiority and superiority

We are the gardeners and gardeners

That one should claim oneself

Only yourself should be cited!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)