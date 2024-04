L'uniformisation tue toute diversité

M. Baillot, juge au tribunal de Tonnerre, 26 janvier 1856, Tonnerre ( Yonne ) " Il était inculpé d'être l'auteur des lettres anonymes répandues dans la ville de Tonnerre, il ne cessa de protester de son innocence, et M. Baillot se donna la mort."

Vincent Platini, né en 1980, docteur en littérature comparée ( écrits fantômes, lettres de suicides ( 1700 - 1948 ) Ed : Verticales.

De fait, à l'école, y envoyer son enfant

C'est le faire contaminer, lentement

Par la chrysotile amiante, ce qui y est présent

Et ce à 85 pour cent

De la scolarité française et de son établissement

Sans compter ou avec les retardateurs de flamme

Bromés, phosphatés, et isolants en plastique, toute une gamme

Avec les pompiers qui y sont les plus exposés

Du mobilier

Des canapés

Avec des jouets contaminés

Et tout incendie, toute pollution, la propager

Et des cancers, du mésothélium, du jamais répudié

Et puis, de l'extractivisme toujours forcené

France, lithium, cobalt, pétrole

De la nature, l'on se fiche de sa gueule

Et pendant ce temps de l'aberré

La bête immonde

Et ce partout dans le monde

Tout fascisme comme ressorti de sa tombe

Avec le postmodernisme gauchiste, pourriture en trombe

Que je méprise par-delà même, l'outre-tombe

Du style Indymedia Nantes, milieu enseignant, souvent

Raclure de bidet, de faux amis, au tout falsifiant

Bref, aucun fascisme n'ayant jamais vraiment été enterré

De toutes obédiences, leurs dents, nous les montrer

Et des lois votées par le fascisme libéral

Mais jamais appliquées, l'habileté du mal

Ainsi de l'avortement, de l'homophobie

Le capital est imbattable pour toute tromperie !

Et pour le prouver

Petit exemple simple pour l'illustrer

Rien qu'en France

Une agression homophobe tous les deux jours

Et moi, cependant, je n'aime que le sexe des femmes

Mais aucune sexualité n'est jamais un drame

Il y a bien des écolieux, alternatives écologiques

Il devrait y avoir aussi du sexologique

Des centres gratuits pour des rencontres amicales ou charnelles

Sans pédophilie ou pornographie, sans sexophobie, au tout fraternel

Mais rien que dans nos vêtements

Microfibres, microplastiques, dans nos chairs

Avec des vêtements déchets de l'Europe

Et quand c'est possible, recyclés en Afrique de l'Ouest

Tout un bas de gamme au top

Puis, jetés, quand de trop mauvaise qualité

Pour pouvoir, de nouveau, être recyclés

Déchets textiles, fossiles contemporains

Milliers et milliers de tonnes

Comme au Ghana, par jour, 160 tonnes

De nouvelles montagnes de déchets

Plages de tissus foutus sur le sable

Tout, un jour, nous retombera sur le râble

De toutes nos dénégations

Comme du déni de grossesse en formation

De l'écocide vrai néonaticide en fusion !

Tout s'étant domestiqué, des moisissures

Et de toute autre friture

Pour tout, il faut fabriquer des pièces

Comme pour un seul réacteur nucléaire

Un million de pièces différentes, c'est clair

Comme le géant Amazone

Livrant cinq millions de colis par an

Sur la planète, selon les zones

Et le CEA, Commissariat à l'Energie Atomique

En France, c'est 21000 personnes employées

Oui, il n'y a que des sots métiers

Dans la société où tout est réifié

Quand l'uniformisation tue la diversité

Donc, pas de sottes gens, mais que des sots métiers

De l'astrocapitalisme de toute une inutilité

Avec toutes les chaînes d'approvisionnement

Diverses marchandises et diverses denrées

Toute une logistique du tout effondré

Produits alimentaires et de leur durée

Des surfaces immobilières au tout optimisé

Donc, tout serait pris d'assaut

Comme dans les chambres à gaz

Les plus costauds en tas au plus haut

De toute éthique qui deviendrait naze

Déjà, 1905, le mot smog apparaît

De l'industrie charbonnière qui naît

Dickens, Turner, Monet, en firent des portraits

Cheminées individuelles en continuation

Puis de fil en aiguille

Brouillard naturel et artificiel, tout s'y suivant et à la file

Londres, 5 décembre 1952, douze mille décès

Pollution industrielle de l'Angleterre

De la chambre à gaz, en permanence, sur Terre

Barbarie inévitable ou alors, l'évasion libertaire !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien

Mr. Baillot, judge at the court of Tonnerre, January 26, 1856, Tonnerre (Yonne) "He was accused of being the author of anonymous letters spread in the town of Tonnerre, he never ceased to protest his innocence, and Mr. Baillot killed himself."

Vincent Platini, born in 1980, doctor in comparative literature (ghost writings, suicide letters (1700 - 1948) Ed: Verticales.

In fact, send your child to school

It's contaminating it, slowly

By chrysotile asbestos, what is present there

And this is 85 percent

French schooling and its establishment

Without counting or with flame retardants

Brominated, phosphated, and plastic insulators, a whole range

With the firefighters who are most exposed to it

Furniture

Sofas

With contaminated toys

And any fire, any pollution, spread it

And cancers, mesothelium, never repudiated

And then, always frenzied extractivism

France, lithium, cobalt, oil

We don't care about nature

And during this time the aberré

The filthy beast

And this all over the world

All fascism as if risen from its grave

With leftist postmodernism, rot in full swing

That I despise even beyond the grave

Indymedia Nantes style, teaching environment, often

Bidet scrapping, false friends, all falsifying

In short, no fascism has ever really been buried

Of all persuasions, their teeth, show them to us

And laws passed by liberal fascism

But never applied, the skill of evil

So with abortion, homophobia

Capital is unbeatable for any deception!

And to prove it

Small simple example to illustrate it

Just in France

A homophobic attack every two days

And I, however, only like women's sex

But no sexuality is ever a drama

There are many school places, ecological alternatives

There should also be sexology

Free centers for friendly or physical encounters

Without pedophilia or pornography, without sexophobia, all fraternal

But just in our clothes

Microfibers, microplastics, in our flesh

With waste clothes from Europe

And when possible, recycled in West Africa

Everything from low end to top

Then, thrown away, when the quality is too poor

To be able to be recycled again

Textile waste, contemporary fossils

Thousands and thousands of tons

As in Ghana, per day, 160 tonnes

New mountains of waste

Beaches of ruined fabrics on the sand

One day, everything will come crashing down on us

Of all our denials

Like denial of pregnancy in the making

Ecocide, real neonaticide in fusion!

Everything having been domesticated, mold

And any other fried foods

For everything, you have to make parts

As for a single nuclear reactor

A million different pieces, that's clear

Like the giant Amazon

Delivering five million packages per year

On the planet, depending on the area

And the CEA, Atomic Energy Commission

In France, 21,000 people are employed

Yes, there are only stupid professions

In the society where everything is reified

When standardization kills diversity

So, no stupid people, only stupid professions

Of astrocapitalism of complete uselessness

With all supply chains

Various goods and various foodstuffs

All logistics completely collapsed

Food products and their duration

Optimized real estate areas

So everything would be stormed

Like in the gas chambers

The strongest in a pile at the highest

Of any ethics that would become rubbish

Already, 1905, the word smog appears

From the coal industry that was born

Dickens, Turner, Monet, made portraits of him

Individual fireplaces in continuation

Then one thing leads to another

Natural and artificial fog, everything one after the other in a row

London, December 5, 1952, twelve thousand deaths

Industrial pollution of England

From the gas chamber, permanently, on Earth

Inevitable barbarism or else, libertarian escape!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicist