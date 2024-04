Le système, ses agents, ses exécutants

Oui même une constipation ou une colique

Est éminemment politique

Car pourquoi, avons-nous une constipation ou une colique ?

Des contrariétés, tout est psychosomatique

Un licenciement, un accident, une séparation, un deuil

Et voilà une maladie

Dans notre société où tout est du souci et du conflit

L'amorçage cognitif

En matérialise organiquement l'émotif

Où s'articule l'architecture psychologique

Tout fusionne dans le triblastique

Ectoderme, endoderme, mésoderme

Feuillets qui se parlent, qui se conjuguent

Tout y est lié, aucune fugue

Mais c'est la domination qui l'orchestre

Et qui envoie la bonne santé, paître

Toujours la même vague

Diverses misères et diverses pauvretés

Et aussi dans nos prétendues spiritualités

Comme l'écrivit un jour

Feu ( 1808-1855 ) Gérard Labrunie

Donc Gérard de Nerval, un vrai maudit

" Je suis l'autre " il le dit, bien avant d'autres, plus en cour

Et feu ( 1850-1893 ) Guy de Maupassant

Qui soit dit en passant

Dans sa folie, se prenait pour un chien

Responsable de toutes les guerres, la folie cela n'est pas rien

La maison du docteur Blanche, en fut le témoin !

Tous les livres que nous lisons

Tous les sons que nous entendons

Paroles, chuchotements, cris, vociférations

C'est tout cela qui nous construit

C'est tout cela qui nous unit et qui nous désunit

C'est notre mise à façon

C'est de cette usine que nous sortons

Nous ne pouvons y échapper

Mais différemment, nous pourrions l'organiser !

Comme les 250 types cellulaires chez l'homme

De toutes nos actions, sont le premier tome

Tout est relié, tout se tient

Rien n'est là pour rien, rien n'est vain

Rien ne se fait pour rien

Comme la plupart des sites de poésie

En France, qui me censurent et me rejettent

L'art est aux mains des diverses bourgeoisies

Du capital, l'art met les lunettes

Même parfois quand c'est moins inepte

Comme la fonderie du groupe " Montupet "

8 mois de lutte ouvrière, 2011/2012, quel toupet

Pour finalement, n'empêcher vraiment rien

Et c'est " Saint-Jean Industries " qui reprend la main

Vraie concussion mais fausse ipséité

Maintenant, il faut lutter, pour davantage s'aliéner

Avec la complicité des syndicats, pour davantage, se faire exploiter

Tout peut se dire ou s'écrire

A condition que personne ne le sache

On ne coupe plus les têtes à la hache

Tant de façons d'effacer ce qui fâche

Les bourgeoisies en sont le cache !

Et il y aura peut-être pire

Que les 872 jours de Léningrad

Où la dignité en prit pour son grade

Blocus, aucun abri pour fuir

Dystrophies, du cannibalisme alimentaire

Des chats et des gens furent mangés, il faut le dire

Comme dans beaucoup de guerres

26 personnes mangées en décembre 1941

366 personnes mangées en janvier 1942

494 personnes mangées, premiers jours de février 1942

Car il y eut un terrible hiver

Avec en face, les nazis, effroyable guerre

Et beaucoup de cannibales forcés

Par la police stalinienne furent arrêtés

Et sans aucun doute, sommairement exécutés

Comme en 1948, l'affaire de Léningrad

Autre procès stalinien, toujours rétrograde

Et tous les dirigeants de cette ville, à cette époque

Furent fusillés, et ce, sans aucune équivoque

Ils devinrent des ennemis du peuple

S'ajoutant à un million de morts et de mortes de faim

Et en tout, 1 million et 800.000 victimes, au moins

Et de la soupe de chats et d'enfants

Et tout ce qui dépasse l'entendement

Et plus personne ne peut le dire vraiment

Un aperçu de toutes les guerres

Aujourd'hui, demain, hier !

Il y a les exécutants du système

Policiers, mercenaires, fonctionnaires

Il y a les agents du système

Chercheurs, chercheuses, acteurs, actrices, artistes

Hommes et femmes de lettres et de spectacle, même les anarchistes

Chanteurs, chanteuses, tout ce que l'on aime

Et les agents sont aussi des exécutants

Et les exécutants sont aussi des agents

Le capital

Sait récompenser ceux et celles qui sont à son service

Et sa fausse contestation fait partie de ses caprices

Les agents du système

Les exécutants du système

Peuvent se réclamer de n'importe quoi

Le capital n'en fait pas cas, en eux et elles, il a la foi

C'est son gigantesque commerce

Et personne n'échappe à sa messe !

Si l'argent est le sang du capital

Les agents et exécutants du système en sont les artères

Pour sa circulation, ce sont les fonctionnaires

Le capital s'autoreproduit sans aucun mal

De l'unicellularité à la pluricellularité

Dès que quelqu'un devient connu

Et pas forcément une célébrité

C'est forcément plus ou moins fichu

Car ce quelqu'un devient une autorité

Il faut donc rester parfaitement inconnu

Et de tous les gens connus, se défier !

Car tout finit dans un musée

Car tout finit dans une exposition

Le capital peut tout récupérer

Il peut même en faire la promotion

Comme les vignes de France

Aux mains de la finance

3 pour cent des terres agricoles

Mais 20 pour cent des pesticides utilisés

Et des cancers pour les ouvriers et ouvrières viticoles

Ainsi que pour les riverains, la bêtise décolle

Et toujours le fric, comme seul protocole !

Les chefs des services secrets

Sont le plus souvent stupéfaits

Et presque sidérés de leurs propres méfaits

Comme le patronat français

Et les patrons de tant d'autres pays

De revenir en arrière, prennent tous les permis

De l'exploitation, le patronat international, se permet tous les excès

Comme au bon vieux temps, le capital se repaît !

Et le capital

Cela n'est pas seulement " Mittal "

Mais toutes les banques et toutes les multinationales

Avec des fermes géantes comme " Les mille vaches "

Tout devient hors-sol

Et aussi des mégaporcheries, du capital, les nouvelles boussoles

L'être humain ne vaut rien

Pour exister, il faut se conformer, il faut des biens

Les agents du système, du capital, sont la propagande

Il ne peut y avoir aucune contrebande !

Comme feu le pauvre nazi

La fameuse insulte des situationnistes

Sur feu ( 1889-1976 ) Martin Heidegger

Qui du nazisme méritait la croix de fer

Et à la philosophie militaire, il ne peut que plaire !

Comme les hypothétiques néandertaliens attardés

De la cryptozoologie, un conte de fées

Comme pour les ovnis, rien ne peut-être prouvé

Le but caché est simplement de faire rêver !

La vie devenant irrespirable

Cela en devient mémorable

Il faut donc de nouvelles religions

Comme des camisoles de force, de rétention

Nous savons maintenant de quoi nous débarrasser

La solution de la révolution

Est la révolution de la solution

La vie est morte, partout, il faut le constater

Pour la vie vivante, la clef est ici, il faut l'utiliser !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Yes even constipation or colic

Is eminently political

Because why do we have constipation or colic?

Annoyances, everything is psychosomatic

A dismissal, an accident, a separation, a bereavement

And here is a disease

In our society where everything is worry and conflict

Cognitive priming

By organically materializing the emotional

Where the psychological architecture is articulated

Everything merges in the triblastic

Ectoderm, endoderm, mesoderm

Sheets that speak to each other, that combine

Everything is linked, no escape

But it is domination that orchestrates it

And who sends good health, to graze

Always the same wave

Various miseries and various poverty

And also in our so-called spiritualities

As he once wrote

Late (1808-1855) Gérard Labrunie

So Gérard de Nerval, a real damn

“I am the other” he says it, well before others, more in court

And the late (1850-1893) Guy de Maupassant

Which by the way

In his madness, he thought he was a dog

Responsible for all wars, madness is not nothing

The house of Doctor Blanche was witness to it!

All the books we read

All the sounds we hear

Words, whispers, cries, vociferations

It's all this that builds us

It's all this that unites us and divides us

This is our customization

It is from this factory that we come out

We can not escape it

But differently, we could organize it!

Like the 250 cell types in humans

Of all our actions, are the first volume

Everything is connected, everything fits together

Nothing is there for nothing, nothing is in vain

Nothing is done for nothing

Like most poetry sites

In France, who censor me and reject me

Art is in the hands of the various bourgeoisies

Capital, art puts on the glasses

Even sometimes when it's less inept

Like the foundry of the “Montupet” group

8 months of workers' struggle, 2011/2012, what nerve

To ultimately not really prevent anything

And it’s “Saint-Jean Industries” which takes control

True concussion but false selfhood

Now we must fight, to further alienate ourselves

With the complicity of the unions, for more, to be exploited

Everything can be said or written

As long as no one knows

We no longer cut heads with an ax

So many ways to erase what annoys

The bourgeoisies are the hiding place!

And there might be worse

Let the 872 days of Leningrad

Where dignity takes its place

Blockade, no shelter to escape

Dystrophies, food cannibalism

Cats and people were eaten, it must be said

Like in many wars

26 people eaten in December 1941

366 people eaten in January 1942

494 people eaten, first days of February 1942

Because there was a terrible winter

Facing the Nazis, a terrible war

And a lot of forced cannibals

By the Stalinist police were arrested

And without a doubt, summarily executed

As in 1948, the Leningrad affair

Another Stalinist trial, always retrograde

And all the leaders of this city, at that time

Were shot, and this, without any equivocation

They became enemies of the people

Adding to a million deaths and starvation

And in all, 1 million and 800,000 victims, at least

And soup of cats and children

And everything that is beyond comprehension

And no one can really say it anymore

An Overview of All Wars

Today, tomorrow, yesterday!

There are the executors of the system

Police officers, mercenaries, civil servants

There are the agents of the system

Researchers, actors, actresses, artists

Men and women of letters and entertainers, even anarchists

Singers, singers, everything we like

And agents are also performers

And performers are also agents

The capital

Knows how to reward those who serve him

And his false protest is part of his whims

System agents

System executors

Can claim anything

Capital does not pay attention to it, in them it has faith

It's his gigantic business

And no one escapes his mass!

If money is the blood of capital

The agents and executors of the system are its arteries

For its circulation, it is the officials

Capital self-reproduces without any harm

From unicellularity to multicellularity

As soon as someone becomes famous

And not necessarily a celebrity

It's obviously more or less ruined

Because that someone becomes an authority

We must therefore remain completely unknown

And of all the famous people, challenge each other!

Because everything ends in a museum

Because everything ends in an exhibition

Capital can recover everything

He can even promote it

Like the vines of France

In the hands of finance

3 percent of agricultural land

But 20 percent of pesticides used

And cancers for wine workers

As well as for local residents, stupidity takes off

And always money, as the only protocol!

The heads of the secret services

Are most often stunned

And almost stunned by their own misdeeds

Like French employers

And the bosses of so many other countries

To go back, take all the permits

Exploitation, international employers, allow themselves all the excesses

As in the good old days, capital is feasting!

And the capital

This is not just “Mittal”

But all the banks and all the multinationals

With giant farms like “The Thousand Cows”

Everything becomes above ground

And also megapig farms, capital, the new compasses

Human beings are worthless

To exist, you have to conform, you need goods

The agents of the system, of capital, are the propaganda

There can be no contraband!

Like the late poor Nazi

The famous insult of the situationists

On fire (1889-1976) Martin Heidegger

Who from Nazism deserved the Iron Cross

And military philosophy can only please!

Like the hypothetical retarded Neanderthals

Cryptozoology, a fairy tale

As with UFOs, nothing can be proven

The hidden goal is simply to make people dream!

Life becoming unbreathable

It becomes memorable

We therefore need new religions

Like straitjackets, retention

We now know what to get rid of

The solution of the revolution

Is the solution revolution

Life is dead, everywhere, it must be noted

For living life, the key is here, you must use it!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)