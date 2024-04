Paraphysique de la prohibition

" Radio-Paris ment, Radio-Paris ment, Radio-Paris est allemand,

Radio-Paris ment, Radio-Paris ment, Radio-Paris est allemand "

Jean Oberlé ( 1900-1961 ) dessinateur et peintre

( Radio-Paris s'installa à la place de " Le Poste Parisien " aujourd'hui, c'est devenu le cinéma " UGC Normandie " )

Comme me le dit un voisin

Qui est un ami, un copain

La tyrannie c'est malin

Et par exemple, l'on ne dit plus

Mitard, mais cellule de réflexion

De quoi rire, mais c'est terrifiant

La bêtise est sans fond

C'est un mépris édifiant

Et l'ancienne mémoire s'estompe

Maintenant c'est la mémoire de la pompe

Comme si la maladie d'Alzheimer, cette déferlante

1 cas toutes les quatre secondes

Et ce pour tout le monde

A toutes les réalités, est offensante

Elle met 20 ans à se manifester

Des tas de facteurs la font se candidater

Dans ce monde chronophage

Où chaque solitude est dans son sarcophage

Où tout l'implémenté est si déceptif

Où le monde entier est dépressif !

Il faut vendre du rêve

Chacun, chacune, doit y trouver sa fève

Pourtant, rien ne peut s'y saisir, c'est l'averse

Comme les 60 milliards de neutrinos qui nous traversent

A chaque seconde, sans aucunement intervenir

Moins qu'une souris qui chicote

Moins qu'une ménagère qui fait la popote

On me dit qu'il n'y a plus de capital

Comme dans l'Univers, mais 70 pour cent de galaxies spirales

Certes, il sait subvertir les langages

En tous domaines, il est le mage

Nous avons le choix

Entre trois paires de claques

Ou entre trois paires de baffes

De ce monde, c'est la seule loi

Même si personne n'est d'accord avec moi

Trois paires de claques

Ou trois paires de baffes

C'est le monde politique

C'est le monde artistique

C'est le monde scientifique

C'est pourtant clair, si peu opaque !

Tout est de la propagande

De toutes choses, elle fait ses offrandes

" Radio-Paris ment

Radio-Paris ment

Radio-Paris est allemand "

Sur la planète entière

La propagande fait son cimetière

Par les ondes de la télévision, de la radio

Par l'art, par les journaux

Par toutes les antiquités volées

En Afghanistan, au Cambodge, en Irak, en Egypte, en Syrie

Puis tout est revendu en Europe, par des mercantis

Marché de 6 milliards de dollars par an

Cela finance les guerres, cela tue des gens

Les marchands complices des talibans

Et aussi les pauvres locaux

Car la misère c'est pas très rigolo

Et la mafia internationale qui s'y infiltre

Les antiquités volées, deuxième en chiffre d'affaires, c'est pas le pitre

Donc, derrière les trafics de tous les stupéfiants

Mais avant les armes, c'est effarant

Et tout varie très vite, tout est temporaire, forcément

Jadis, feu ( 1901-1976 ) André Malraux

Qui n'était pourtant pas si sot

Et qui après avoir ruiné sa femme

Et du trafic de statues du Cambodge, l'infâme

Il fut jugé comme un vulgaire escroc

3 ans de prison, en fait, surtout du sursis

Et c'est un fait, pas de la calomnie

Le futur premier ministre des affaires culturelles

Montrait de toute politique, la voix naturelle !

La vraie histoire de l'Histoire, est souvent cachée

Comme les appels de feu ( 1890-1970 ) Charles de Gaulle, bien contrôlés

Par les modérateurs anglais de la BBC, faut pas rêver

Comme l'armée américaine, dont le but détourné

Fut de faire de la France, une colonie américanisée

Puis finalement

Presque le monde entier devint à l'américaine

Partout sur la planète, son imitation fut reine

Les antiquités

Sont échangées contre des armes

Un commerce pour des vallées de larmes

La propagande

Irradie toutes les informations

C'est l'information de la propagande

C'est la propagande de l'information

Introception et extéroception

L'environnement et sa détermination

Et nous sommes entassés verticalement

Dans des cités, le plus souvent

Et nous sommes entassés horizontalement

Dans des pavillons bons marchés, très généralement

Toute rencontre nous est imposée

Par le milieu qui nous a déterminé

C'est une sorte de mariage arrangé

Fait l'affaire, ce qui en premier, ose se manifester

De ce fait, nous ne rencontrons jamais ce que nous voulons

Nous rencontrons seulement ce que nous pouvons

En fonction de la classe sociale

De la famille, de la profession, de son temps

C'est là la loi de l'environnement

C'est là la loi du conditionnement

Personne n'y échappe, tout y est fatal

De toutes époques, en tous lieux, c'est normal !

Comme le 25 avril 1922, la médecine légale

Cette toxicologie pour éviter les erreurs judiciaires

Par rapport aux coroners, ce carnaval

Car avant, c'était à la louche, on brassait de l'air

Mais vinrent

Les docteurs, feu ( 1867-1935 ) Charles Norris

Et feu ( 1883-1968 ) Alexander Gettler

Ils furent ( 1919-1933 ) contre la prohibition de l'alcool

Qui empoisonne rapidement, quand elle devient du méthanol

Et toutes les cécités, les comas, les décès

Avec l'accord appuyé du gouvernement américain, c'est vrai

Et plus de morts que la guerre de 1914-1918, sidérant

Pour les USA, l'alcool frelaté était forcément empoisonné

Tout gouvernement est répugnant

Tous les moyens sont bons pour gouverner

Et la prohibition de l'alcool

C'était aussi

Le Canada, la Finlande, la Russie

Et puis aussi

En cette chère Amérique, le plomb

Qui rendait fou, hallucinations, défenestrations

Avec l'essence au plomb

Avec des usines au plomb

Pourtant il y eut pire

Dans ce soi-disant empire

Avec le monoxyde de carbone

Qui tuait des gens par de nombreuses tonnes

C'était l'éclairage des villes

Ce gaz, pour les garçons et les filles

Il est vrai, c'était les années 1920

En 2014, c'est un autre vin

Les poisons ne sont plus les mêmes

Pas de radium pour les étrennes

Tout a été remplacé

Mais c'est toujours la même nocivité !

Certes " Latrodectus mactans " une araignée, " La veuve noire "

Si elle mord, ce qu'elle fait rarement

Et pour se défendre ou par accident

En trois heures, son venin tue l'enfant, il faut le croire

En cinq heures, son venin tue l'adulte, c'est très puissant

Et dans le monde

Même si l'araignée n'est pas un insecte

Souvent amicale, pas du tout infecte

La vente d'insectes dans le monde

C'est plusieurs millions d'euros par an

Sur la planète Terre, tout est vraiment désolant !

Un peu comme au Vatican

Qui ne sort jamais de son hébétude

Toujours il est plein de la turpitude

C'est une tarte à la crème

Même pour le candide qui l'aime

300 organismes, son gouvernement, sa police

Sa Curie imbue de tous les vices

L'église catholique est une mafia

En relation diplomatique avec 180 autres Etats

Le Vatican protège ses pédophiles, sa corruption, son affairisme

Une monarchie à l'immunité totale, qui plaît tant au fascisme

100.000 enfants abusés par des prêtres catholiques aux Etats-Unis

Elle est bien chez elle l'Opus Dei

Certes, il y a des contestataires

Pas difficile d'être un peu moins réactionnaires !

En France, le pays des droites

Entre Sarkozy, Fillon, Juppé, Marine Le Pen, Hollande, Mélenchon

Et tous les autres à venir, dans le même ton

Dans tous les pays c'est les mêmes pions

Le seul changement c'est les noms

En France, c'est encore Juppé le plus gaulliste de gauche

Car leur République, tous, ils la fauchent

Et quand on voit ceux et celles qui les applaudissent

Réactionnaires, refoulés sexuels, culs bénis, monde de l'artifice

Cela fait vraiment peur

Cela présage toutes les terreurs

Il faudrait sortir son pistolet

A la tête de toutes les niaises, de tous les niais

Car c'est d'une telle répugnance

Car c'est d'une telle évidence

Notre voie lactée, disque de 100.000 années lumière

Et c'est pourtant uniquement par l'imaginaire

Que l'on peut échapper un peu, à tous les réactionnaires

A toute orthodoxie, bourgeoise ou populaire, l'armée nous fiche en l'air !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

"Radio-Paris lies, Radio-Paris lies, Radio-Paris is German,

Radio-Paris lies, Radio-Paris lies, Radio-Paris is German"

Jean Oberlé (1900-1961) designer and painter

(Radio-Paris set up in place of “Le Poste Parisien” today, it became the “UGC Normandie” cinema)

As a neighbor told me

Who is a friend, a buddy

Tyranny is smart

And for example, we no longer say

Mitard, but think tank

Something to laugh about, but it's terrifying

Stupidity is bottomless

It's an edifying contempt

And the old memory fades

Now it's the pump memory

As if Alzheimer's disease, this wave

1 case every four seconds

And this for everyone

To all realities, is offensive

It takes 20 years to manifest

Lots of factors make her apply

In this time-consuming world

Where every solitude is in its sarcophagus

Where everything implemented is so disappointing

Where the whole world is depressed!

You have to sell dreams

Everyone must find their bean there

Yet nothing can grab hold of it, it's the downpour

Like the 60 billion neutrinos that pass through us

Every second, without any intervention

Less than a chattering mouse

Less than a housewife who cooks

I am told that there is no more capital

Like in the Universe, but 70 percent spiral galaxies

Certainly, he knows how to subvert languages

In all areas, he is the mage

We have the choice

Between three pairs of slaps

Or between three pairs of slaps

In this world it is the only law

Even if no one agrees with me

Three pairs of slaps

Or three pairs of slaps

It's the political world

This is the artistic world

This is the scientific world

It is nevertheless clear, if not opaque!

It's all propaganda

Of all things, she makes her offerings

“Radio-Paris lies

Radio-Paris lies

Radio-Paris is German"

On the whole planet

Propaganda makes its graveyard

Through the waves of television, radio

Through art, through newspapers

By all the stolen antiquities

In Afghanistan, Cambodia, Iraq, Egypt, Syria

Then everything is resold in Europe, by mercantis

$6 billion per year market

It finances wars, it kills people

Merchants complicit with the Taliban

And also the local poor

Because poverty is not very funny

And the international mafia that infiltrates there

Stolen antiques, second in turnover, it's not the clown

So, behind all drug trafficking

But before the weapons, it's frightening

And everything varies very quickly, everything is temporary, inevitably

Formerly, late (1901-1976) André Malraux

Who was not so stupid

And who after ruining his wife

And the trafficking of statues from Cambodia, the infamous

He was judged as a common crook

3 years in prison, in fact, mostly suspended

And it's a fact, not slander

The future Prime Minister of Cultural Affairs

Showed all politics, the natural voice!

The true story of history is often hidden

Like the calls of fire (1890-1970) Charles de Gaulle, well controlled

By the English moderators of the BBC, don't dream

Like the American army, whose diverted aim

Was to make France an Americanized colony

Then finally

Almost the whole world became American

All over the planet, his imitation was king

Antiques

Are exchanged for weapons

A trade for valleys of tears

Propaganda

Radiates all information

This is propaganda information

It's information propaganda

Introception and exteroception

The environment and its determination

And we're packed vertically

In cities, most often

And we're packed horizontally

In cheap lodges, very generally

Every meeting is imposed on us

By the environment that determined us

It's a kind of arranged marriage

Does the trick, that which first dares to manifest itself

As a result, we never meet what we want

We only meet what we can

Depending on social class

Of family, of profession, of his time

This is the law of the environment

This is the law of conditioning

No one escapes, everything is fatal

In all times, in all places, this is normal!

Like April 25, 1922, forensic medicine

This toxicology to avoid miscarriages of justice

Compared to the coroners, this carnival

Because before, it was with a ladle, we stirred air

But came

The Doctors, late (1867-1935) Charles Norris

And the late (1883-1968) Alexander Gettler

They were (1919-1933) against the prohibition of alcohol

Which poisons quickly, when it becomes methanol

And all the blindness, the comas, the deaths

With the strong agreement of the American government, it is true

And more deaths than the war of 1914-1918, astonishing

For the USA, adulterated alcohol was necessarily poisoned

All government is disgusting

All means are good to govern

And the prohibition of alcohol

It was also

Canada, Finland, Russia

And then also

In this dear America, lead

Who drove you crazy, hallucinations, defenestrations

With leaded gasoline

With lead factories

Yet there were worse

In this so-called empire

With carbon monoxide

Who was killing people by the tons

It was the lighting of the cities

This gas, for boys and girls

It's true, it was the 1920s

In 2014, it's a different wine

The poisons are no longer the same

No radium for New Years

Everything has been replaced

But it’s still the same harmfulness!

Certainly “Latrodectus mactans” a spider, “The black widow”

If she bites, which she rarely does

And to defend yourself or by accident

In three hours, its venom kills the child, we must believe it

In five hours, its venom kills the adult, it is very powerful

And in the world

Even if the spider is not an insect

Often friendly, not at all unpleasant

The sale of insects around the world

It's several million euros per year

On planet Earth, everything is really sad!

A bit like the Vatican

Who never comes out of his daze

Always he is full of turpitude

It's a cream pie

Even for the candid who loves it

300 organizations, its government, its police

His Curia imbued with all vices

The Catholic Church is a mafia

In diplomatic relations with 180 other states

The Vatican protects its pedophiles, its corruption, its business

A monarchy with total immunity, which pleases fascism so much

100,000 children abused by Catholic priests in the United States

Opus Dei is right at home

Of course, there are protesters

It's not difficult to be a little less reactionary!

In France, the country of the rights

Between Sarkozy, Fillon, Juppé, Marine Le Pen, Hollande, Mélenchon

And all the others to come, in the same tone

In all countries it's the same pawns

The only change is the names

In France, Juppé is still the most Gaullist on the left

Because their Republic, they all mow it down

And when we see those who applaud them

Reactionaries, sexual repressed, blessed asses, world of artifice

It's really scary

This portends all the terrors

You should take out your gun

At the head of all the simpletons, of all the simpletons

Because it is so disgusting

Because it is so obvious

Our Milky Way, a disk of 100,000 light years

And yet it is only through the imagination

That we can escape a little, from all the reactionaries

Any orthodoxy, bourgeois or popular, the army screws us over!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)