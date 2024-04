Sportocrature, sportocratie, démocrature, DICTATURE

Saint-Laurent-des-Eaux

1969 et 1980, accidents nucléaires sous le boisseau

En France, pays très nucléarisé

Le nucléaire est du domaine de l'intouchabilité

Et même pour son plus petit ruisseau

Comme pour une femme qui perdrait les eaux

Mais là, elles seraient radioactives et atomisées

Tout cela, près du château de Chambord

Du possible accident qui jamais ne dort

Le capital est un vampire pas humaniste

Qui fabrique du suicidaire non consentant

Où l'on a pas su

Où l'on a pas pu

Dire non à toutes les monstruosités

Bien diverses et variées

Mais alors, aussi

Encore plus de gens séparés

Encore plus de gens fâchés

Encore plus de gens esseulés

Comme pour le fait de se meubler

IKEA, un arbre en moins toutes les deux secondes

Ce géant suédois de la déforestation

Avec son origine nazie en fondation

Avec de l'illégale déforestation comme pour la Roumanie

15 à 20 ans, lits, tables, meubles, durée limitée

Alors que les forêts perdurent des milliers d'années

Du très fini dans un peu d'infini !

Ma scansion n'est pas si diserte

Dans une sadique société de toute rationalité déserte

Le monde devrait être une famille universelle

D'une éducation rationnelle et nouvelle

Partout, des frères et des soeurs

Des battements d'un même coeur

Plus aucun délit, plus aucun crime

Plus aucun vol, plus aucune guerre

Nous serions l'autre, l'autre serait nous

Plus aucune porte fermée

Quand tout est respecté

Quand toute vie est sacrée

Et pour ( 1814 - 1876 ) feu Bakounine, simplifiant mon paraphrasé

" La liberté des autres étant la mienne à l'infini "

Mais surtout et aussi

La non-liberté des autres

Restreint la mienne à l'infini

Comme pour la dette publique française

Plus de 3000 milliards d'euros en 2024

Personne ne peut s'y sentir à l'aise

Il faudra, d'une façon l'autre, la payer

Comme pour les pilotes d'essai de formule 1

1952, le casque devenant obligatoire, enfin

Tant de pilotes tués faute d'une vraie sécurité

Comme les astronautes et autres, toujours des pilotes d'essai

Toute une foire technologique à regretter

Avec leurs pygmalions pour tout optimiser !

Il n'y a pas à barguigner

Toute époque conditionne les mentalités

Des gens les plus pauvres aux gens les plus huppés

L'architecture de nos automatismes inconscients

L'architecture de nos déterminismes inconscients

Selon des circonstances

Tout y semblant imbitable en évidence

De ce qui fait et façonne tout comportement

Faisant et fait force de loi, impitoyablement

Ainsi, de 1954 à 1957, feu ( 1916 - 1996 ) François Mitterrand

Ministre de l'intérieur puis ministre de la justice

Et de l'Algérie française, fervent partisan

Avec de nombreuses condamnations à la guillotine

De tout un opportunisme qui dégouline

Et même une grâce refusée à un européen

Feu ( 1926 - 1957 ) Fernand Iveton, comme un algérien

Car, anticolonialiste, communiste, proche du FLN

De tous les nationalismes, et tout ce qui engendre la haine

Comme une barbouzerie des services de renseignement

Avec le service Action pour l'effacement

Souvent des militaires, vigiles, la plupart, forcément

Services secrets qui doivent identifier pour cibler

Il faut infiltrer, manipuler, retourner ou éliminer

Avec des objectifs outrepassés, crimes d'Etat exécutés

Souvent, routine bureaucratique, du cadrage administratif

Pour exporter les armes, pays pas dubitatifs

1) Etats-Unis 2) France 3) Russie, du très indicatif

Voilà du vrai jeu olymfric

Comme toute sportocratie, comme toute sportocrature

Comme toute démocrature, quand tout y est hypocrite DICTATURE !

Patrice Faubert ( 2024 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ )

Saint-Laurent-des-Eaux

1969 and 1980, nuclear accidents under wraps

In France, a very nuclear country

Nuclear power is in the realm of untouchability

And even for its smallest stream

As for a woman whose water would break

But there, they would be radioactive and atomized

All this, near the Château de Chambord

Of the possible accident that never sleeps

Capital is a vampire that is not humanist

Who makes non-consenting suicides

Where we didn't know

Where we couldn't

Say no to all the monstrosities

Very diverse and varied

But then, also

Even more people separated

Even more angry people

Even more lonely people

As with furnishing oneself

IKEA, one less tree every two seconds

This Swedish deforestation giant

With its Nazi origin in foundation

With illegal deforestation like in Romania

15 to 20 years, beds, tables, furniture, limited duration

While forests last for thousands of years

The very finite in a bit of infinity!

My scansion is not so eloquent

In a sadistic society of all deserted rationality

The world should be one universal family

Of a rational and new education

Brothers and sisters everywhere

Beats of the same heart

No more crimes, no more crimes

No more theft, no more war

We would be the other, the other would be us

No more closed doors

When everything is respected

When all life is sacred

And for (1814 - 1876) the late Bakunin, simplifying my paraphrased

“The freedom of others being mine to infinity”

But above all and also

The non-freedom of others

Restrict mine to infinity

As for the French public debt

More than 3000 billion euros in 2024

No one can feel comfortable there

It will be necessary, one way or another, to pay for it

As for Formula 1 test drivers

1952, the helmet becoming compulsory, finally

So many pilots killed for lack of real security

Like astronauts and others, always test pilots

A whole technology fair to regret

With their pygmalions to optimize everything!

There is no need to argue

Every era conditions mentalities

From the poorest people to the most exclusive people

The architecture of our unconscious automatisms

The architecture of our unconscious determinisms

Depending on circumstances

Everything seems unforgivable in evidence

What makes and shapes all behavior

Making and being the force of law, ruthlessly

Thus, from 1954 to 1957, the late (1916 - 1996) François Mitterrand

Minister of the Interior then Minister of Justice

And French Algeria, a fervent supporter

With numerous sentences to the guillotine

Of all the opportunism dripping

And even a pardon refused to a European

Late (1926 - 1957) Fernand Iveton, as an Algerian

Because, anti-colonialist, communist, close to the FLN

Of all nationalisms, and everything that breeds hatred

Like a fool's errand of the intelligence services

With the Action for deletion service

Often soldiers, security guards, most of them, obviously

Secret services who must identify to target

It is necessary to infiltrate, manipulate, return or eliminate

With objectives exceeded, state crimes executed

Often, bureaucratic routine, administrative framing

To export weapons, countries not doubtful

1) United States 2) France 3) Russia, very indicative

This is a real Olympic game

Like any sportocracy, like any sportocracy

Like any democracy, when everything is hypocritical DICTATORSHIP!

Patrice Faubert (2024) puète, peuète, pouète, paraphysicist (http://patrice.faubert.over-blog.com/)